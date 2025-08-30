Новини
Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

30 Август, 2025 18:38

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция

Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда.

Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража".

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    8 7 Отговор
    Верно ли е дал показания Асен Василев Рашков е казал не може да бъде Това са най честните хора

    Коментиран от #17

    18:44 30.08.2025

  • 2 Гаранцията

    20 3 Отговор
    е нищо , някакви си 25 000 € , а срещу какво друго е пуснат от ареста , завърналия се доброволно и за нула време навън ? Гнусна сделка !

    Коментиран от #12

    18:45 30.08.2025

  • 3 Опааа

    17 3 Отговор
    😆БГ-кочината! 😆 Територия на престъпници и корумпирана съдебна система! ЕС…😆

    18:45 30.08.2025

  • 4 Айде

    17 2 Отговор
    А варненският кмет е по опасен, нали!?

    18:47 30.08.2025

  • 5 Сила

    19 1 Отговор
    Българския съд , най справедливия съд в Света ...Ура !!! 50 000 лева са му джобни , за цигари ...

    18:48 30.08.2025

  • 6 Има

    13 3 Отговор
    смърдяща сделка !

    18:48 30.08.2025

  • 7 Никой нищо

    11 1 Отговор
    Няма да обжалва. Той е на управление от новите работодатели.

    18:50 30.08.2025

  • 8 Иванов

    11 1 Отговор
    Нормално, все пак съдът е на ГЕРБ а тоя знае много за Чекмеджето и ако се разприказва....

    18:50 30.08.2025

  • 9 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    7 3 Отговор
    А ТЕЗИ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ КОИТО ИЗРАЗЯВАХА СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ПРЕД СГРАДАТА НА ЕС ВЪВ СОФИЯ СТОЯХА ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ ВЪВ АРЕСТА

    18:51 30.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Панов

    13 1 Отговор
    Сключил. е сделка с прокуратурата на ГЕРБ-НН да натопи Саен Василев и да го пуснат.

    18:53 30.08.2025

  • 12 Затова поиска

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гаранцията":

    Бърза екстрадиция към България, а не да седи в Сърбия. Знае как се случват нещата в Родината.

    18:55 30.08.2025

  • 13 AЛЕХ

    11 1 Отговор
    Абе хора не знаете ли каде живеете.Тази престъпна държава трябва да се ,,ИЗМЕТЕ С СИЛА,,!!!!!!!!!!

    18:55 30.08.2025

  • 14 забавляващ се

    7 5 Отговор
    След този съдебен акт става повече от ясно , че Паскал е топнал аверчетата си /Коки и Дамаджанчо/ и сега става наистина забавно . Ще следим !

    19:00 30.08.2025

  • 15 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Е оти го издирвАха като го пуснАха?? Българският съд е уникален по своята безпристрастна и обективна корупция.

    19:01 30.08.2025

  • 16 бай герги

    3 4 Отговор
    кокорестият е главния а дамаджаната/бойко рашков/ е бащата на тази шайка апаши и крадци и долни мошеници

    Коментиран от #18

    19:02 30.08.2025

  • 17 Мдаа

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Паскал е човек на Боко и Шиши, затова го пускат, "техен" човек, работи съветлстно за техните контрабандни канали!

    19:03 30.08.2025

  • 18 По-точно

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай герги":

    Шишкото Магнитсщи е главния а Боко Тиквата е бащата на тази шайка апаши и крадци и долни мошеници

    19:04 30.08.2025

  • 19 Симитли

    5 0 Отговор
    Няма да се укрие Баце и Шиши също са на свобода

    19:04 30.08.2025

  • 20 Мдаа

    3 0 Отговор
    Задържат ли Паскал трябва Шиши и Баце

    19:07 30.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да,бе

    2 0 Отговор
    Абсолютно не защитавам мутрата от ЦГМ,но един побойник да е повече обществено опасен от контрабандист за милиони...

    19:12 30.08.2025

