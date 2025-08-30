Съдът пусна Никола Николов – Паскал под гаранция от 50 000 лева

Софийският градски съд наложи мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 50 000 лв. на Никола Николов – Паскал, който е с повдигнати три обвинения, сред които и за контрабанда.
Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража".
Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция.
До коментар #2 от "Гаранцията":Бърза екстрадиция към България, а не да седи в Сърбия. Знае как се случват нещата в Родината.
До коментар #1 от "Промяна":Паскал е човек на Боко и Шиши, затова го пускат, "техен" човек, работи съветлстно за техните контрабандни канали!
