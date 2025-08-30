Буря и силен вятър нанесоха щети в центъра на Кюстендил

Главен редактор във Fakti.bg

Буря и силен вятър събориха дървета и нанесоха материални щети в Кюстендил, предаде БНТ.

В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова жителите на общината да останат по домовете си, докато отмине бурята.

До момента са подадени над 20 сигнала за щети от силния вятър. Няма данни за пострадали.