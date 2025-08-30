Новини
Буря и силен вятър нанесоха щети в центъра на Кюстендил

Буря и силен вятър нанесоха щети в центъра на Кюстендил

30 Август, 2025 23:14, обновена 30 Август, 2025 22:17

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова жителите на общината да останат по домовете си

Буря и силен вятър събориха дървета и нанесоха материални щети в Кюстендил, предаде БНТ.

В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.

Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова жителите на общината да останат по домовете си, докато отмине бурята.

До момента са подадени над 20 сигнала за щети от силния вятър. Няма данни за пострадали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Даваш Касков

    0 0 Отговор
    ТАКАВА БУРЯ АКО БЕШЕ СЕ РАЗРАЗИЛА В РАЙОН ЧЕРВН БРЯГ О СЕЛАТА ЩЕШЕ ДА СТАНЕ ОЩЕ ПО ИНТЕРЕСНО. ГОРИ ДЖУНГЛИ ТАМ КОЛКОТО ЩЕШ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.ОБЩИНАРИТЕ ОБЩИНАРИТЕ НОКАКВИ ГРИЖИ НЕ ПОЛАГАТ НИТО СЪБЛЮДАВАТ НЯКАКЪВ ПОРЯДЪК .
    За какво взимат заплати големи по точно и кой им ги дава плаща е време това да се промени.

    22:26 30.08.2025

  • 2 нищо ново под слънцето

    0 0 Отговор
    Войната на дърветата (всъщност на безхаберието и мнимите природозащитници от джунглата, а не от цивилизацията)
    14.02.2025 Дърво падна върху кола на "Цариградско шосе" в София в района на входа на двореца Врана. В автомобила пътувала 57-годишна жена, която е с травма на главата и комоцио.
    28.03.2025 г. — Дърво се стовари върху паркиран автомобил на варненската улица "Петко Каравелов" само секунди след като собственичката е излязла от автомобила.
    04.04.2025 г Голямо дърво падна на „Цариградско шосе“ в София. Според потребители в социалните мрежи клоните са се стоварили върху бус.
    5.04.2025 Две дървета паднаха върху пътното платно на бул. "6-ти септември" в Пловдив, съобщават от пресцентъра на Общината.
    10.04.2025 Огромно дърво се вряза в спрял автомобил в Русе, като шофьорът по това време е бил в колата, съобщава местния сайт "Русе Медиа".
    19.04.25 Дърво падна и смачка кола в София
    10.05.2025 Огромен клон падна върху детска площадка в центъра на Варна
    25.05.2025 Дърво се стовари върху лека кола в Русе след дъжда
    16.07.2025 Огромно дърво падна на столичната улица "Иван Асен втори"
    17.07.2025 10 сигнала за паднали дървета в София заради силния вятър
    5.08.2025 Дърво рухна върху движещ се таксиметров автомобил с двама клиенти в Благоевград снощи по време на силна гръмотевична буря
    7.08.2025 Дърво падна върху паркиран автомобил в столичен квартал и блокира движението
    22.08. 2025 Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана
    22.08. 2025 Чет

    Коментиран от #3

    22:32 30.08.2025

  • 3 нищо ново под слънцето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "нищо ново под слънцето":

    продължение:
    22.08. 2025 Четири сигнала за паднали дървета в резултат на силния вятър са подадени до момента в София, посочи БНР.
    24.08.2025 В Пловдив: Мъж почина, след като върху него падна голям клон на дърво
    30.08.2025 Кюстендил, В централната част на града голямо дърво падна върху паркирани автомобили.

    22:33 30.08.2025

  • 4 Кмета ОК обаче

    1 0 Отговор
    Управляващите не са виновни. Нито за бурите нито за пожарите нито за инцидентите по курортите и по гарите нито за аварийте нито за катастрофите нито за парашутите нито за хеликоптерите нито за нищо. Те са едни наблюдатели регистратори.

    22:37 30.08.2025

