Опасни скариди се появиха в река Дунав

31 Август, 2025 10:12 1 745 10

Видът е инвазивен и заплашва флората и фауната

Светослава Ингилизова

Скариди в Дунав. Необичайното явление е било забелязано от рибари още преди година, но през тази популацията им се увеличила, съобщава Нова тв.

„Това е доста необичайно. Стари рибари никога не са виждали скариди по река Дунав”, отбелязва Теодор Тодоров. Скаридите са инвазивен вид и най-често рибарите ги намирали да се хранят в живарника, където съхраняват улова си. Направило им впечатление, че в Дунав изчезват някои доскоро срещани риби.

„Доста намаля популацията на попчета. Предполагам, че се дължи на скаридите, защото преди да установим наличието им, популацията на попчета беше страшно голяма, а в момента не можем да си хванем дори и за стръв”, добавя Тодоров.

Оказало се, че този тип скариди са култивирани за храна и са сладководни. Предположенията са, че вероятно са дошли от изкуствен развъдник. „Българското наименование на вида е източноазиатска речна скарида. По литературни данни се стига до извода, че присадки за отглеждането им в контролирани условия са били изпуснати в река Днепър”, отбелязва главният уредник на „Природонаучен музей”-Пловдив Кристиян Владов.

Скаридите се адаптирали много добре в нови условия. „Тя е активна и през зимата. Спокойно яде 5-6-7-сантиметрови рибки, най-вероятно ще се храни и с хайвер. Когато има един чужд вид в една екосистема, той нарушава баланса”, казва Владов.

И рибарите са разтревожени за екоравновесието в Дунав и тъй като скаридите стават за храна, апелират да се разреши използването на уреди за улов, за да не се изгубят ценни речни видове.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Първия Софианец

    1 11 Отговор
    Поне за печене стават аз ги ям с сол

    Коментиран от #9

    10:16 31.08.2025

  • 2 бою циганина

    32 2 Отговор
    и циганите сме инвазивен паразитен вид, развиваме се чудно сред тъпи европейци

    10:16 31.08.2025

  • 3 Да ги обещетят

    7 4 Отговор
    да им се дадат пари - от нашите, на рибарите

    10:18 31.08.2025

  • 4 Анонимен

    13 1 Отговор
    Пак някой умник с ферма, подобна на фермите за скакалци! Сега колективен иск и обезщетение от държавата!

    10:24 31.08.2025

  • 5 Щъкат

    4 1 Отговор
    си животинките из водите !

    10:27 31.08.2025

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор
    Става за суши по Козлодуйски, там на дувара ми го правят. А,аз се обличам като гейша от Козлодуй. Вашия чичо (леля)Вальо (Валя)

    10:28 31.08.2025

  • 7 🦐🦐🦐

    8 0 Отговор
    E па да почнат да ядат скариди.

    10:31 31.08.2025

  • 8 Идеално

    4 1 Отговор
    По принцип гадните попчета изядоха хайвера на всички други риби. Тези скариди вършат чудесна работа. Друг инвазивен вид, който трябва да бъде тотално изтребен е сома. Изяжда всички риби и не остана нищо не само в Дунав, но и в Марица, Тунджа и Янтра. Призовавам всички колеги, като уловите сом над 6-7 кг да не го връщате обратно. Ще възвърнем кефала, който е най-пресираната риба последните 15г

    11:31 31.08.2025

  • 9 Видно е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Първия Софианец":

    Ти си неграмотен

    11:32 31.08.2025

  • 10 Кочо

    1 1 Отговор
    Къса кукичката със се плувката

    11:36 31.08.2025

