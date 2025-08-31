Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"

ЕС има политика за изграждане на единна европейска отбранителна и технологична база поне от 20 години. През по-голяма част от този период тя оставаше на декларативно равнище. Но войната в Украйна наложи сериозно преосмисляне на отбранителната политика на Европа. Необходимостта от превъоръжаване и поддръжка на украинската армия изведе на преден план нуждата от модерни, интегрирани индустриални способности. И в това отношение България вече заема все по-важно място.
Това заяви в „Събуди се” по Нова тв бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, коментирайки визитата на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен у нас. Очаква се тя да посети ВМЗ-Сопот с премиера Росен Желязков.
По думите му редица европейски лидери, но и особено ЕК, са се постарали да използват ситуацията, за да интегрират отбранителните индустрии на страните членки. А България е участник в този процес. Той подчерта, че България дълго време е изоставала в това отношение, но сега има реален шанс да заеме ключово място в европейската индустрия, благодарение на стратегическото си разположение и вече съществуващ капацитет.
На въпрос има ли отношение посещението на Фон дер Лайен към обсъжданата възможност за създаване на съвместни заводи с германския гигант "Райнметал" за производство на барут и снаряди, Тагарев подчерта че: „Това е стъпка в посока по-дълбока интеграция. Европейската комисия няма пряка роля в конкретната сделка с "Райнметал", но визитата на нейния председател е ясен политически сигнал, че това е посоката, която се подкрепя на най-високо ниво в ЕС“.
Спекулациите, че изграждането на нови военни заводи у нас може да направи България мишена при евентуална ескалация, бяха определени от бившия министър на отбраната като част от „традиционната руска пропаганда“, на която не трябва да се обръща внимание.
„България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа – това не ни е направило цел досега. Няма да ни направи и в бъдеще. Но проруските среди у нас използват всяка възможност, за да всяват страх“, предупреди той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тагаренко жив ли си ?
Коментиран от #83
10:32 31.08.2025
2 Първия Софианец
Коментиран от #25, #89
10:32 31.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АЗИС И ЕДНА ИНФЛУЕНСЪРКА ОТ ИНТЕРНЕТ
......
ЧЕ СА БЕЗПОЛЕЗНИ МАШИНКИ ЗА ТОР
.....
10:33 31.08.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #10
10:33 31.08.2025
5 Гост
10:33 31.08.2025
6 Боруна Лом
10:34 31.08.2025
7 Всъщност
Коментиран от #69
10:35 31.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Питам:
Коментиран от #12
10:36 31.08.2025
10 Въпросче
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Що го търсиш , Мехмеде ? Да вземе и вас в ЕС ли ?
10:37 31.08.2025
11 Тези барутни заводи са шанс
Хубава земя, но жалко, че е населена!
10:37 31.08.2025
12 ФЕЙК - либераст
До коментар #9 от "Питам:":Крайно време е да си смени името от Тагаренко на ОТВРАТЕНКО!
10:37 31.08.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #28, #45, #76
10:37 31.08.2025
14 Плюя ти
10:38 31.08.2025
15 Не разбрах
Коментиран от #17, #22, #24
10:38 31.08.2025
16 А дано
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Ама нещо не ми се вярва.
10:40 31.08.2025
17 Геро
До коментар #15 от "Не разбрах":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
10:40 31.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Курами
10:42 31.08.2025
21 фен на сидеров
10:43 31.08.2025
22 Те всички така се държат
До коментар #15 от "Не разбрах":Защото купилите си министерските и лидерските места, така са им са се подложили!
10:43 31.08.2025
23 Пряка
10:44 31.08.2025
24 Ха ха ха
До коментар #15 от "Не разбрах":Опитваше се и да се намесва в изборите вещицата нагла.
10:44 31.08.2025
25 Съби
До коментар #2 от "Първия Софианец":Сега го ям без зъби
10:45 31.08.2025
26 пешо
10:45 31.08.2025
27 Българин
10:45 31.08.2025
28 Ти защо
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Не си там вече ,да опънеш народната софра ,щкембе кебабчета и ракия,какво ми се моташ още
10:48 31.08.2025
29 пряка връзка лайе нен
дет се обяснява кат ученичка
10:49 31.08.2025
30 РАСО
10:51 31.08.2025
31 Последния Софиянец
Коментиран от #39, #74
10:52 31.08.2025
32 ха ха
10:53 31.08.2025
33 Ти кой лъжеш
10:54 31.08.2025
34 Тагарев
Не си и помисляй за България! Не си желан, както и днешната гостенка!
Марш в Украйна, ама вземи и Желязков. Той ще грачи « слава …» докато не влезе и той в черния списък….. после, кратък спсък и….’ тишина.
10:55 31.08.2025
35 граф Монте Кристо
10:56 31.08.2025
36 Анонимен
Коментиран от #47
10:58 31.08.2025
37 Паци
Коментиран от #50
10:58 31.08.2025
38 Аква
10:58 31.08.2025
39 И това е показателно
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Колко е желана тая мръша тук.
По добре е да се връща, че нещо изтичало в завода!
Май е жълта течност от кухата консервна кутия.
10:59 31.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Наблюдател
Коментиран от #46
10:59 31.08.2025
42 граф Монте Кристо
11:00 31.08.2025
43 Евроатлантик от Бъл X ария
11:00 31.08.2025
44 Сатана Z
Коментиран от #55
11:00 31.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жълтопаветен канибал
До коментар #41 от "Наблюдател":Бързо фтивай да вдигаш полата да пирпичелиш нещо...
11:01 31.08.2025
47 Глупости пишеш
До коментар #36 от "Анонимен":Политиката на ЕС не е към война, по скоро са загрижени за нашата отбрана. Хляб, и сол не е оръжие, навеждане с разтваряне на бузките, Симеон Велики няма да одобри.
11:02 31.08.2025
48 Връзката
11:02 31.08.2025
49 Другари от Сопот
11:02 31.08.2025
50 Паци, заблуден овен
До коментар #37 от "Паци":Това още повече издига авторитета на Радев. ЕсЕсовката се среща само с изявлени фашисти, какъвто е костибродския бюлетин!
България никога не е била и няма да бъде подвластна на фашизма!
11:02 31.08.2025
51 граф Монте Кристо
11:03 31.08.2025
52 Да ти го тууря аз два ката
11:04 31.08.2025
53 граф Монте Кристо
11:06 31.08.2025
54 И да не забравяме нали
11:06 31.08.2025
55 Гошо
До коментар #44 от "Сатана Z":Ако Мустака беше спечелил ВСВ, ти нямаше да мъцаш тука за хонорар от Мутрофоня, щеше да си алл инклузив на басейна у Слънчако с 3 зайчета за опрашване, глупак
11:07 31.08.2025
56 Веща в занаята
11:07 31.08.2025
57 Това с похода
До коментар #45 от "оня с коня":На полицаи и жандърмерия е ясно! Те обаче, действат по заповед и под пагон. Народната воля е друга!
Борисов и Пеевски дали ще са във водещите автобуси и първа линия, че да защитават нацистката и нащо нацистче?
Сценария го знаем! Режисьорът също, както и лицата в главните роли!
11:09 31.08.2025
58 граф Монте Кристо
11:10 31.08.2025
59 тагаренковщинки
11:12 31.08.2025
60 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
11:12 31.08.2025
61 За Германия Войните са
Няма друга Държава в света която да е губила две световни войни!
11:12 31.08.2025
62 Тодоров
11:13 31.08.2025
63 Всеки ден ни надуват главите
11:13 31.08.2025
64 бягай бе
11:13 31.08.2025
65 граф Монте Кристо
11:15 31.08.2025
66 изненадан
11:15 31.08.2025
67 Перо
11:15 31.08.2025
68 Тагарев Тошко
11:16 31.08.2025
69 Роко Сифреди
До коментар #7 от "Всъщност":Какъв справедлив отговор, бе?! Ние сме свободна страна, откъде-накъде СПРАВЕДЛИВ ОТГОВОР?! Все едно ние да удряме по руски заводи, защото произвеждат много оръжие, а са ни обявили за вражеска държава.
Робско мислене!
11:16 31.08.2025
70 Тагаренски
11:19 31.08.2025
71 Шматка
11:20 31.08.2025
72 Не ни интересува
11:20 31.08.2025
73 граф Монте Кристо
11:20 31.08.2025
74 А къде
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Е Костадинов ,там ли е с братята
11:21 31.08.2025
75 Боклук
11:25 31.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Н.КОЛЕВВВ
ИМА САМОЛЕТИ ИЗТРЕБИТЕЛИ СНАРЯДИ ПО НАДЕЖДНИ И САВРЕМЕННИ НОСЕЩИ ЯДРЕНИ ГЛАВИ И ДР. МОЩНИ ОРЪЖИЯ. В БЪЛГАРИЯ СИ ИМА ВОЕННИ ЗАВОДИ ИЛИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ЕВТИНА РАБОТНА РАКА.
11:27 31.08.2025
78 "дълбоката интеграция" Тагарев
11:28 31.08.2025
79 Кълчо Куртев СКРАПОВ
11:31 31.08.2025
80 Карл
11:31 31.08.2025
81 Даа!
Кенгуруто или кивито,да не би,да канят Бъкингам на визита? Идва на проверка ,да им набие канчетата,дори да не помислят да развалят Седянката.Заради еврото.Второто е заради завода.Двустранен договор,но със кредитиране.От сега,ни набутва с милиарден кредит в евро.Да правим барут.Дойчо не е глупав.Ще ни използват , единствено заради евтината работна ръка.В такъв вид производство,не се иска някаква супер квалификация.Инженерни и техническите спецоалисти са една шепа.Осъаналото е бачкатори.Ще им ръсят по хилядарка максимум.До там.А бачкачи ще има в изобилие.Започва масовият отлив от гурбетчии.Влезе ли еврото,ще се завръщат на тълпи,гурбета става неизгоден.Там е на минимума в евро( в сравнение с местните) но тук всичко ще се плаща в евро.До сега беше добре.Изпрати пет- шестотин евро,но тук са два бона! Това ще свърши още след Нова година.Не ни чака нищо добро.Цената на труда ще спадне- със сигурност.Който са тук- нямат вина! Който ще се завърнат,също нямат вина.Един от " факторите" да искат еврото е този.Общ спад в номинални стойности на заплатите,и насищане на трудовия пазар със завърнали се от вън.
11:32 31.08.2025
82 Артилерист
11:35 31.08.2025
83 Тоя фашага жив ли е още?
До коментар #1 от "тагаренко жив ли си ?":ТАГАРЕНКО ЕДИН ОТЯВЛЕН ФАШИСТ ГО ОТСТРЕЛЯХА В ЛВОВ КАТО ГЛИГАН. ЗАПОЧНАЛ Е ЛОВ НА ФАШИСТИ!
11:43 31.08.2025
84 Германец
11:43 31.08.2025
85 матей
11:44 31.08.2025
86 Народът на Бг
11:46 31.08.2025
87 Къчо Кочев
11:47 31.08.2025
88 Готов за бой
11:54 31.08.2025
89 Иванов
До коментар #2 от "Първия Софианец":Тагарев защо не си на фронта в Украина а се криеш тук
11:54 31.08.2025
90 Анонимен
11:59 31.08.2025