Новини
България »
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"

Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал"

31 Август, 2025 10:30 1 100 90

  • тодор тагарев-
  • урсула фон дер лайен-
  • райнметал

Това е стъпка в посока по-дълбока интеграция на отбранителните индустрии на страните членки, подчерта бившият министър на отбраната

Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сделката с "Райнметал" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ЕС има политика за изграждане на единна европейска отбранителна и технологична база поне от 20 години. През по-голяма част от този период тя оставаше на декларативно равнище. Но войната в Украйна наложи сериозно преосмисляне на отбранителната политика на Европа. Необходимостта от превъоръжаване и поддръжка на украинската армия изведе на преден план нуждата от модерни, интегрирани индустриални способности. И в това отношение България вече заема все по-важно място.

Това заяви в „Събуди се” по Нова тв бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, коментирайки визитата на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен у нас. Очаква се тя да посети ВМЗ-Сопот с премиера Росен Желязков.

По думите му редица европейски лидери, но и особено ЕК, са се постарали да използват ситуацията, за да интегрират отбранителните индустрии на страните членки. А България е участник в този процес. Той подчерта, че България дълго време е изоставала в това отношение, но сега има реален шанс да заеме ключово място в европейската индустрия, благодарение на стратегическото си разположение и вече съществуващ капацитет.

На въпрос има ли отношение посещението на Фон дер Лайен към обсъжданата възможност за създаване на съвместни заводи с германския гигант "Райнметал" за производство на барут и снаряди, Тагарев подчерта че: „Това е стъпка в посока по-дълбока интеграция. Европейската комисия няма пряка роля в конкретната сделка с "Райнметал", но визитата на нейния председател е ясен политически сигнал, че това е посоката, която се подкрепя на най-високо ниво в ЕС“.

Спекулациите, че изграждането на нови военни заводи у нас може да направи България мишена при евентуална ескалация, бяха определени от бившия министър на отбраната като част от „традиционната руска пропаганда“, на която не трябва да се обръща внимание.

„България и сега е сред водещите производители на боеприпаси в Европа – това не ни е направило цел досега. Няма да ни направи и в бъдеще. Но проруските среди у нас използват всяка възможност, за да всяват страх“, предупреди той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тагаренко жив ли си ?

    68 5 Отговор
    започна лова на фашизоидни елементи...

    Коментиран от #83

    10:32 31.08.2025

  • 2 Първия Софианец

    61 4 Отговор
    И тоя като съби сабята плюе българското.Съби къде е сега.

    Коментиран от #25, #89

    10:32 31.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    56 4 Отговор
    КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ТОШКО ТАГАРЕВ,
    АЗИС И ЕДНА ИНФЛУЕНСЪРКА ОТ ИНТЕРНЕТ
    ......
    ЧЕ СА БЕЗПОЛЕЗНИ МАШИНКИ ЗА ТОР
    .....

    10:33 31.08.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    38 7 Отговор
    Питайте Урсула, кой полезен идиот от Брюксел взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #10

    10:33 31.08.2025

  • 5 Гост

    22 3 Отговор
    Трябва и Пейтриът да пази завода.

    10:33 31.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    60 4 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е В ЗАТВОРА ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА?

    10:34 31.08.2025

  • 7 Всъщност

    53 5 Отговор
    Изроди ! Вкарват опасно и отровно производство в България , и ни правят мишена на справедливия отговор на братушките .

    Коментиран от #69

    10:35 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Питам:

    56 4 Отговор
    Тагаренко, ти като украински възпитаник, гражданин и военен съветник чий го търсиш тука? Зеленски има огромна нужда от такива военни "експерти" като тебе! Но от всички кожи на света собствената е най-скъпа. За това си стоиш тук и ръсиш акъл СРЕЩУ СЪОТВЕТНОТО ЗАПЛАЩАНЕ!

    Коментиран от #12

    10:36 31.08.2025

  • 10 Въпросче

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Що го търсиш , Мехмеде ? Да вземе и вас в ЕС ли ?

    10:37 31.08.2025

  • 11 Тези барутни заводи са шанс

    28 5 Отговор
    тази територия да се очисти!
    Хубава земя, но жалко, че е населена!

    10:37 31.08.2025

  • 12 ФЕЙК - либераст

    40 3 Отговор

    До коментар #9 от "Питам:":

    Крайно време е да си смени името от Тагаренко на ОТВРАТЕНКО!

    10:37 31.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    32 4 Отговор
    ВМЗ Сопот е блокиран от народа.В 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот.

    Коментиран от #16, #28, #45, #76

    10:37 31.08.2025

  • 14 Плюя ти

    25 3 Отговор
    В сурата.

    10:38 31.08.2025

  • 15 Не разбрах

    37 2 Отговор
    КОЙ и КОГА е поканил урсата в България.., та тая се държи и явява като държавен глава на страната ни?

    Коментиран от #17, #22, #24

    10:38 31.08.2025

  • 16 А дано

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Ама нещо не ми се вярва.

    10:40 31.08.2025

  • 17 Геро

    6 20 Отговор

    До коментар #15 от "Не разбрах":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    10:40 31.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Курами

    22 1 Отговор
    За теб права лопата

    10:42 31.08.2025

  • 21 фен на сидеров

    6 2 Отговор
    идва на шопска с гроздова. едва ли за друго. Магарков.

    10:43 31.08.2025

  • 22 Те всички така се държат

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не разбрах":

    Защото купилите си министерските и лидерските места, така са им са се подложили!

    10:43 31.08.2025

  • 23 Пряка

    6 1 Отговор
    не , със заобиколки , нали ?

    10:44 31.08.2025

  • 24 Ха ха ха

    23 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не разбрах":

    Опитваше се и да се намесва в изборите вещицата нагла.

    10:44 31.08.2025

  • 25 Съби

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Първия Софианец":

    Сега го ям без зъби

    10:45 31.08.2025

  • 26 пешо

    24 2 Отговор
    развалихте деня на хората с тоя боклук

    10:45 31.08.2025

  • 27 Българин

    24 2 Отговор
    Защо се публикуват мнения на подобни некомпетентници ???

    10:45 31.08.2025

  • 28 Ти защо

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Не си там вече ,да опънеш народната софра ,щкембе кебабчета и ракия,какво ми се моташ още

    10:48 31.08.2025

  • 29 пряка връзка лайе нен

    9 0 Отговор
    да се повози на старата раздрънката талига
    дет се обяснява кат ученичка

    10:49 31.08.2025

  • 30 РАСО

    4 0 Отговор
    Лъжец....

    10:51 31.08.2025

  • 31 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    В момента еничарите на Шиши ограждат с плътен кордон ВМЗ Сопот.

    Коментиран от #39, #74

    10:52 31.08.2025

  • 32 ха ха

    17 0 Отговор
    дошла е на мазно кафе с борисов и пеевски

    10:53 31.08.2025

  • 33 Ти кой лъжеш

    12 0 Отговор
    бре!Теб ли е дошла да види меко тело продажно!

    10:54 31.08.2025

  • 34 Тагарев

    18 0 Отговор
    За теб « у нас» е Укрвйна, долна въшко!
    Не си и помисляй за България! Не си желан, както и днешната гостенка!
    Марш в Украйна, ама вземи и Желязков. Той ще грачи « слава …» докато не влезе и той в черния списък….. после, кратък спсък и….’ тишина.

    10:55 31.08.2025

  • 35 граф Монте Кристо

    10 0 Отговор
    Не обръщай внимание бе,глупчо бездънски,ще дойде ден да отговаряш за престъпленията си.

    10:56 31.08.2025

  • 36 Анонимен

    14 0 Отговор
    Прав е Тагарев. Урсула е тук за да види дали сме готови да война с Русия. Ние сме на първа линия. Готвят ни за пушечно месо.

    Коментиран от #47

    10:58 31.08.2025

  • 37 Паци

    2 12 Отговор
    Всъщност тя идва за среща с Желязков, което е унизително за Радев, който се изтъкна, като магнит за инвеститори.

    Коментиран от #50

    10:58 31.08.2025

  • 38 Аква

    16 1 Отговор
    Добре, че руснаците ни построиха оръжейни заводи, та да има с какво да се хвалим пред урсулите.

    10:58 31.08.2025

  • 39 И това е показателно

    16 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Колко е желана тая мръша тук.
    По добре е да се връща, че нещо изтичало в завода!
    Май е жълта течност от кухата консервна кутия.

    10:59 31.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Наблюдател

    2 10 Отговор
    В Сопот 58 цигани докарани от копанара.

    Коментиран от #46

    10:59 31.08.2025

  • 42 граф Монте Кристо

    10 0 Отговор
    Урсула минава през всички страни от север на юг ,бъдещите фронтови страни,когато Украйна падне,те да застанат сруще евентуално руско настъпление.Защото може и да се стигне дотам,Русия може да няма друг избор,освен пак да посети Берлин,този път и Париж,Брюксел.

    11:00 31.08.2025

  • 43 Евроатлантик от Бъл X ария

    11 0 Отговор
    Дайте да дадем на Покрайната! Ту някоя заплата, или някое заемче да гарантираме. Най-добре ще помогнем ако изпратим тагаренковци и други видни атлантици в Покрайната, да дават акъл на място!

    11:00 31.08.2025

  • 44 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Немкинята Урсула идва в България за да открадне Вазовските оръжейни завиди и ги подари на Райх метал.

    Коментиран от #55

    11:00 31.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жълтопаветен канибал

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Наблюдател":

    Бързо фтивай да вдигаш полата да пирпичелиш нещо...

    11:01 31.08.2025

  • 47 Глупости пишеш

    0 5 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Политиката на ЕС не е към война, по скоро са загрижени за нашата отбрана. Хляб, и сол не е оръжие, навеждане с разтваряне на бузките, Симеон Велики няма да одобри.

    11:02 31.08.2025

  • 48 Връзката

    1 0 Отговор
    Е косвена

    11:02 31.08.2025

  • 49 Другари от Сопот

    9 0 Отговор
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете

    11:02 31.08.2025

  • 50 Паци, заблуден овен

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Паци":

    Това още повече издига авторитета на Радев. ЕсЕсовката се среща само с изявлени фашисти, какъвто е костибродския бюлетин!
    България никога не е била и няма да бъде подвластна на фашизма!

    11:02 31.08.2025

  • 51 граф Монте Кристо

    6 0 Отговор
    О да видиш как радостно ще заподскачат пуделите край урсула,ще организират и голяма натовска база с хиляди войници в Кабиле,Ямболско,също подготовка за война.

    11:03 31.08.2025

  • 52 Да ти го тууря аз два ката

    3 0 Отговор
    в посока на по-дълбоката интеграция....

    11:04 31.08.2025

  • 53 граф Монте Кристо

    4 0 Отговор
    Българския ВПК става филиал на райс-метал,ще снабдява западните агресори с взривни вещества,снаряди,ракети за РСЗО ,Изобщо България става военния Манчестър на Брюксел с всички произтичащи последици,няколко руски ракети и финиш.

    11:06 31.08.2025

  • 54 И да не забравяме нали

    7 0 Отговор
    Че вече "съществуващият капацитет" пак Русия ни го създаде и то без пари и патенти ни дари

    11:06 31.08.2025

  • 55 Гошо

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Ако Мустака беше спечелил ВСВ, ти нямаше да мъцаш тука за хонорар от Мутрофоня, щеше да си алл инклузив на басейна у Слънчако с 3 зайчета за опрашване, глупак

    11:07 31.08.2025

  • 56 Веща в занаята

    2 2 Отговор
    "Европейската комисия няма пряка роля в конкретната сделка с "Райнметал", Няма, друг път. Ако беше така, щяха да я заведат някъде другаде. Икономиката на ЕС започва да прилича на планова, особено по отношение на ВПК. Урсула е бивш военен министър и разбира в детайли военната промишленост. Кое къде ще се произвежда вече е решено, сега се прави политически обход за мотивация.

    11:07 31.08.2025

  • 57 Това с похода

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "оня с коня":

    На полицаи и жандърмерия е ясно! Те обаче, действат по заповед и под пагон. Народната воля е друга!
    Борисов и Пеевски дали ще са във водещите автобуси и първа линия, че да защитават нацистката и нащо нацистче?
    Сценария го знаем! Режисьорът също, както и лицата в главните роли!

    11:09 31.08.2025

  • 58 граф Монте Кристо

    5 0 Отговор
    Жулязков,с цялата банда в кабинета си--аут от управлението,оставка,говеда!

    11:10 31.08.2025

  • 59 тагаренковщинки

    3 0 Отговор
    Фюрер Урсула фон дер Капyтен заради Райха, ще превърне територията в мишена!

    11:12 31.08.2025

  • 60 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Тоя скоро май ще се срещне с Парубий, а?

    🤣🤣🤣

    11:12 31.08.2025

  • 61 За Германия Войните са

    4 0 Отговор
    минало свършено, загубили Две Световни Войни и са фабрика за барут, ако германските автомобили не струват то германската военна машина е тотална подигравка!
    Няма друга Държава в света която да е губила две световни войни!

    11:12 31.08.2025

  • 62 Тодоров

    3 0 Отговор
    Хубаво е европейското ръководство да почне да се грижи за подобряване живота на гражданите. Сега основната цел е съвсем различна и няма нищо общо с това.

    11:13 31.08.2025

  • 63 Всеки ден ни надуват главите

    5 0 Отговор
    С простотиите на Урсула, щото е много важна нали? Но когато в България идва като терорист тайно се промъква и се крие и от медии и от обществото. Сакън да не я снимат как хората в Сопот я псуват с хеликоптер във ВМЗ щяла да кацне мръшата а дали има право въобще там да каца хеликоптер а? Има ли?

    11:13 31.08.2025

  • 64 бягай бе

    1 0 Отговор
    Татарглу пезевенк,,,

    11:13 31.08.2025

  • 65 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Нищо ново няма да правят,военните производства си ги има,с началото на СВО им възстановиха пълния капацитет,всичко за всу в промишлени количества,райхс-метал само ще даде нужния импулс за експотенциално нарастване на обемите до 1 милион снаряда годишно.

    11:15 31.08.2025

  • 66 изненадан

    1 1 Отговор
    Не го пускайте това, вкарайте еврото и тогава. Войнолюби такива.

    11:15 31.08.2025

  • 67 Перо

    6 1 Отговор
    ДАНС няма ли да го усмири тоя украински толуп и агент. Кой му плаща от чужбина да бръщолеви джендърска пропаганда и БГ да плаща чужда провокирана война? Непрекъснато е канен в трите соросистки ТВ с национален ефир!

    11:15 31.08.2025

  • 68 Тагарев Тошко

    4 1 Отговор
    Ще ни извива ръцете да подаряваме повече оръжие на Украйна иначе трябва да го купуват от САЩ! Защо иначе ще посещава точно Сопот! Нашия Роско уж железен но ще се окаже желе като лай…о?

    11:16 31.08.2025

  • 69 Роко Сифреди

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всъщност":

    Какъв справедлив отговор, бе?! Ние сме свободна страна, откъде-накъде СПРАВЕДЛИВ ОТГОВОР?! Все едно ние да удряме по руски заводи, защото произвеждат много оръжие, а са ни обявили за вражеска държава.
    Робско мислене!

    11:16 31.08.2025

  • 70 Тагаренски

    2 0 Отговор
    ЕС има политика за изграждане на качулка след дъжд, а фон Мюнхаузен минава да нахрани пуделите с голи обещания.

    11:19 31.08.2025

  • 71 Шматка

    1 0 Отговор
    Как Европа ще произвежда оръжия като Райнметал ще затвори още след месец поради липса на суровина за преработка!

    11:20 31.08.2025

  • 72 Не ни интересува

    3 0 Отговор
    Тагарев дали бивш министър е бил, нито пък кой скааапан ВУЗ титлата проф. му е дал. Интересува ни в качеството си на какъв точно тоя смооотаняк за необходимост от превъоръжаване и поддръжка на украинската армия глупости дрънка. В качеството си на какъв точно?

    11:20 31.08.2025

  • 73 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    А за какво се домъква тая шантава кранта,за сладка раздумка с жилязков ли,или да вдигне по тревога цялата гербаджийска пасмина,да ги надъхва с русофобия,да ги увери ,че нема лабаво,ще се воюва с Русия и да се стягат по стара фашистка традиция.

    11:20 31.08.2025

  • 74 А къде

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Е Костадинов ,там ли е с братята

    11:21 31.08.2025

  • 75 Боклук

    3 0 Отговор
    Тоя даде на Украйна всичките ни 117 танка Т72,с което България се нарежда на трето място след Полша и Чехия по подарени танкове.Това са отлични бойни машини,на мястото на които после ще КУПИМ прескъпо тежките абрамси.Познай кой прибра комисионната!

    11:25 31.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Н.КОЛЕВВВ

    1 0 Отговор
    И КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ ОТ РАЙ МЕТАЛ В БЪЛГАРИЯ!? БОМБИ СНАРЯДИ И ПУШКИ ЛИ ? ОЛИ ТОРОТИЛ ДИНАМИТ БАРУТ ДА ПЛАЩАТ ГАРГИТЕ С ТЯХ.
    ИМА САМОЛЕТИ ИЗТРЕБИТЕЛИ СНАРЯДИ ПО НАДЕЖДНИ И САВРЕМЕННИ НОСЕЩИ ЯДРЕНИ ГЛАВИ И ДР. МОЩНИ ОРЪЖИЯ. В БЪЛГАРИЯ СИ ИМА ВОЕННИ ЗАВОДИ ИЛИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ЕВТИНА РАБОТНА РАКА.

    11:27 31.08.2025

  • 78 "дълбоката интеграция" Тагарев

    3 0 Отговор
    е едно жалко продажно нищожетво, доказан предател който би трябвало според мен да свърши като оня вчера в Лвов, дето му напълниха кратуната с олово. За целият му мизерен живот за 1 ст. полза за България няма а само вреди. И е много нагъл впрочем ....на това което хората казват вика "не трябва да се обръща внимание"....хммм....

    11:28 31.08.2025

  • 79 Кълчо Куртев СКРАПОВ

    1 0 Отговор
    ША ИЗБЯГАТ КАТО ПОВЕЧЕТО ЧУЖДИ ФИРМИ НО ДА ХВЪРЛЯТ НЯКОЙ ДРУГ МИЛИОН КАТО СА ГЛАМАВИ.

    11:31 31.08.2025

  • 80 Карл

    1 0 Отговор
    А пък Тагарев няма пряка връзка с Чефо от Диви и красиви

    11:31 31.08.2025

  • 81 Даа!

    2 0 Отговор
    Идва без покана,защото Губернатор не се кани.Той еднолично решава,кога да отиде на място в Губернията
    Кенгуруто или кивито,да не би,да канят Бъкингам на визита? Идва на проверка ,да им набие канчетата,дори да не помислят да развалят Седянката.Заради еврото.Второто е заради завода.Двустранен договор,но със кредитиране.От сега,ни набутва с милиарден кредит в евро.Да правим барут.Дойчо не е глупав.Ще ни използват , единствено заради евтината работна ръка.В такъв вид производство,не се иска някаква супер квалификация.Инженерни и техническите спецоалисти са една шепа.Осъаналото е бачкатори.Ще им ръсят по хилядарка максимум.До там.А бачкачи ще има в изобилие.Започва масовият отлив от гурбетчии.Влезе ли еврото,ще се завръщат на тълпи,гурбета става неизгоден.Там е на минимума в евро( в сравнение с местните) но тук всичко ще се плаща в евро.До сега беше добре.Изпрати пет- шестотин евро,но тук са два бона! Това ще свърши още след Нова година.Не ни чака нищо добро.Цената на труда ще спадне- със сигурност.Който са тук- нямат вина! Който ще се завърнат,също нямат вина.Един от " факторите" да искат еврото е този.Общ спад в номинални стойности на заплатите,и насищане на трудовия пазар със завърнали се от вън.

    11:32 31.08.2025

  • 82 Артилерист

    2 0 Отговор
    С първото изречение американския агент Тагарев потвърждава, че от икономически ЕС се превръща ударно във военен проект. Предполагам че антуражът на дер Лаен събира информация за обобщаване настоящите възможности на ЕВС (европейски военен съюз) и набелязване на мерки за неговото развитие.

    11:35 31.08.2025

  • 83 Тоя фашага жив ли е още?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тагаренко жив ли си ?":

    ТАГАРЕНКО ЕДИН ОТЯВЛЕН ФАШИСТ ГО ОТСТРЕЛЯХА В ЛВОВ КАТО ГЛИГАН. ЗАПОЧНАЛ Е ЛОВ НА ФАШИСТИ!

    11:43 31.08.2025

  • 84 Германец

    0 0 Отговор
    Ньооо, ма няма бе! Как ще има връзка! Кои са тези к.н с пиратори дето си мислят, че посещението на госпожата има връзка с райнметал?

    11:43 31.08.2025

  • 85 матей

    0 1 Отговор
    Такива врагове на България, вън от страната! Двойното гражданство в България трябва да се елиминира!

    11:44 31.08.2025

  • 86 Народът на Бг

    2 0 Отговор
    Тоя Боклук и Предател Не искам да го коментирам!

    11:46 31.08.2025

  • 87 Къчо Кочев

    0 0 Отговор
    ДА НЕ СА ПРОДАЛИ ТИЯ ВОЕННИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПАК НЕЩО НАПРАВЕНО ОТ БАЙ ТОШОВО ВРЕМЕ И ДА СА СА СИ РАЗДЕЛИЛИ ПАРИТЕ ЗДЕЛКА ? ИЛИ ? ФОНКА ЛАЙКА ОБИКАЛЯЛА ВОЕННИТЕ ЗАВОДИ ПО РАЗОЗНАВАНЕ И АГЕТИРАНЕ И ФИНАНСОВО ДАВАНЕ ЗА БОМБИ НЯКОЛКО МИЛИЯРДА БИЛЕ. НО БЕЗПОЛЕЗНИ САМО ВЪСПИРАЩИ.НЯМА КАК ДА СПЕЧЕЛИЛ ВОЙНА ИЛИ ВОЕННЕН ЗБЛЪСАК С ТАКИВА ОРЪЖИЯ И БОМБИ. НАЙ ДОБРЕ ЗА БЪЛГАРИЯ Е ПО МАЛКО ДОНДУРКОВЦИ ЯСЛАДЖИИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ И КАЗАРМАТА ДОНАБОРНА СЛУЖБА ДА СЕ ВЪВЕДЕ.И ТОЯ С ПАМПЕРСИТЕ ТАГАРЕВ ДА СИ НАМЕР ДРУГА РАБОТА АКО МОЖЕ ДА РАБОТИ НЕЩО.

    11:47 31.08.2025

  • 88 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никаква Европа не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    11:54 31.08.2025

  • 89 Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Първия Софианец":

    Тагарев защо не си на фронта в Украина а се криеш тук

    11:54 31.08.2025

  • 90 Анонимен

    0 0 Отговор
    Македонеца и той да се обади.

    11:59 31.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове