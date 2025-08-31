Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България днес следобед. Визитата е част обиколката ѝ в седем източноевропейски държави. Фон дер Лайен ще посети Вазовските машиностроителни заводи.

Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Фон дер Лайен ще пристигне у нас в ранния следобед за среща с министър-председателя Росен Желязков. На нея двамата лидери ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и фон дер Лайен ще посетят Вазовските машиностроителни заводи в Сопот и ще дадат пресконференция.

На площадките във ВМЗ се очаква да бъдат построени двата завода, съвместно с германски концерн "Райнметал". Част от финансирането за проектите идва по механизма SAFE. За какво ще бъдат използвани заемите по механизма - темата коментира бившият военен министър Ангел Найденов, който беше гост в студиото на БНТ тази сутрин.

"Прави впечатление, разбира се, че фон дер Лайен посещава страните, които имат обща граница с Беларус и с Русия. Тези седем страни по източния фланг на ЕС са и страни, които членуват в НАТО. Става дума за реализация на проекти, които са свързани с придобиването на приоритетни отбранителни способности, проекти, които са насочени към преодоляване на дефицититите на отбранителните способности на страните, които кандидатстват и не на последно място проекти които са свързани с модернизирането на техническата и технологичната база на отбранителната индустрия".

Преди визитата пред ВМЗ-Сопот от "Възраждане" организираха протест пред сградата в знак на недоволство срещу посещението на председателя на Европейската комисия.

"В четвъртък вечер ние разбираме, че тя ще идва в България. Ако беше официално канена на посещение, както е редно, би следвало това да се знае, хайде да не казваме месеци, но седмици по-рано, а ние го научихме в четвъртък", коментира пред БНТ Костадин Костадинов.

БНТ: На Вас ли трябва да съобщи?

Костадин Костадинов: Не, на бъгларския народ. Така се прави, когато идва официален гост от чужбина, който и да било. Няма лошо да дойде да го види, въпросът е защо това нещо се крие? Ако фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не мисли това нещо. Превантивни мерки, добре, но те трябва да бъдат мобилизирани и обяснени с някаква конкретна причина.