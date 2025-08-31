Новини
България »
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

31 Август, 2025 15:12 629 18

Председателят на ЕК пристига в ранния следобед

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България днес следобед. Визитата е част обиколката ѝ в седем източноевропейски държави. Фон дер Лайен ще посети Вазовските машиностроителни заводи.

Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Фон дер Лайен ще пристигне у нас в ранния следобед за среща с министър-председателя Росен Желязков. На нея двамата лидери ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и фон дер Лайен ще посетят Вазовските машиностроителни заводи в Сопот и ще дадат пресконференция.

На площадките във ВМЗ се очаква да бъдат построени двата завода, съвместно с германски концерн "Райнметал". Част от финансирането за проектите идва по механизма SAFE. За какво ще бъдат използвани заемите по механизма - темата коментира бившият военен министър Ангел Найденов, който беше гост в студиото на БНТ тази сутрин.

"Прави впечатление, разбира се, че фон дер Лайен посещава страните, които имат обща граница с Беларус и с Русия. Тези седем страни по източния фланг на ЕС са и страни, които членуват в НАТО. Става дума за реализация на проекти, които са свързани с придобиването на приоритетни отбранителни способности, проекти, които са насочени към преодоляване на дефицититите на отбранителните способности на страните, които кандидатстват и не на последно място проекти които са свързани с модернизирането на техническата и технологичната база на отбранителната индустрия".

Преди визитата пред ВМЗ-Сопот от "Възраждане" организираха протест пред сградата в знак на недоволство срещу посещението на председателя на Европейската комисия.

"В четвъртък вечер ние разбираме, че тя ще идва в България. Ако беше официално канена на посещение, както е редно, би следвало това да се знае, хайде да не казваме месеци, но седмици по-рано, а ние го научихме в четвъртък", коментира пред БНТ Костадин Костадинов.

БНТ: На Вас ли трябва да съобщи?

Костадин Костадинов: Не, на бъгларския народ. Така се прави, когато идва официален гост от чужбина, който и да било. Няма лошо да дойде да го види, въпросът е защо това нещо се крие? Ако фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не мисли това нещо. Превантивни мерки, добре, но те трябва да бъдат мобилизирани и обяснени с някаква конкретна причина.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    1 3 Отговор
    😮‍💨🫤😟☹️🧐🥴🤯🤠🥳🥸

    15:15 31.08.2025

  • 2 Румен Чорапа

    5 13 Отговор
    С тези заводи ще трепем ватенки!

    Коментиран от #14

    15:16 31.08.2025

  • 3 Фашистката не е желана тук

    14 4 Отговор
    Защо така се постъпва с от никого не избираната войнолюбка

    15:17 31.08.2025

  • 4 Сталин

    14 5 Отговор
    Значи Рейнметал ще произвеждат американските ракети ATACAMS в Германия,а в България ще се изнесе мръсното и опасно производство на барут,и когато гръмне завода Сопот ще изчезне от картата ,някой има ли съмнение че този завод няма да гръмне някога

    15:17 31.08.2025

  • 5 Гробар

    5 4 Отговор
    Лъзгавият пенис Джелезков ше лигави цепката на Урсулът.

    15:17 31.08.2025

  • 6 Анджо

    7 8 Отговор
    Кой гласува за тая проклета копейка.

    Коментиран от #12

    15:17 31.08.2025

  • 7 На Коце руският еничарин

    8 9 Отговор
    му свърши отпуската и пак взе да лае!

    15:18 31.08.2025

  • 8 Кабакрадев

    1 3 Отговор
    Карловска община скоро преминава към новото начало,там е многото пара за джоба,така ,че ГЕПИ да духа супа...та....Магнит..ски е новият голям бос.

    15:18 31.08.2025

  • 9 az СВО Победа80

    6 2 Отговор
    "Добро" посрещане за крадливия гинеколог!

    Одобрявам! 🤣

    15:19 31.08.2025

  • 10 Фрау фон SS – Урсуланка

    5 3 Отговор
    България се подготвя
    да е една от държавите
    на първа линия.
    ЕС не желае Мир, гответе се.....

    15:19 31.08.2025

  • 11 Затваряйте ВМЗ

    0 2 Отговор
    племето да седи гладно!

    15:19 31.08.2025

  • 12 Гробар

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    Никой не е гласувал за Урсулът. Тръмп и Путята и дават милиарди, за да съсипе ЕС.

    15:19 31.08.2025

  • 13 Сталин

    6 1 Отговор
    Тука сме с Последния Софиянец и сме се заредили с касети домати и яйца и започваме да ги бомбим тези негодници след малко

    15:20 31.08.2025

  • 14 Ми отивайте

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Румен Чорапа":

    Диванните войски, кВо чакате....🤣

    15:20 31.08.2025

  • 15 Руската агентура е маскирана като

    4 2 Отговор
    протестиращи и е много против България да бъде защитена от руския империализъм!

    15:20 31.08.2025

  • 16 Усмихнат

    5 1 Отговор
    Копейката вече се явява "На всяка манджа мерудия" и вече става досаден и противен. Точно като прасетата.

    15:21 31.08.2025

  • 17 Сталин

    3 1 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия

    15:22 31.08.2025

  • 18 Открито

    2 1 Отговор
    Вън копейкин от България.

    15:24 31.08.2025

