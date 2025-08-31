Новини
Костадинов от протеста в Сопот: Урсула е символ на деградацията на Европа и няма място в България

31 Август, 2025 15:43 2 134 199

  • костадин костадинов-
  • сопот-
  • възраждане

Ако не се освободим от подлогите на Урсула - Борисов, Пеевски, ДПС, ПП-ДБ, БСП, ИТН и всички останали, държавата ще продължава да бъде управлявана от чужди интереси, заяви той

Костадинов от протеста в Сопот: Урсула е символ на деградацията на Европа и няма място в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днешният ден град Сопот се превърна в арена на протест, организиран от „Възраждане“, срещу визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пред портала на Вазовските машиностроителни заводи се събраха народни представители от политическата организация, симпатизанти на „Възраждане“, както и граждани, които не желаят чуждото европейско присъствие в България.

Костадин Костадинов заяви във видеообръщения, че председателят на ЕК „не е добре дошла в България“ и подчерта, че тя не е поканена от българския народ, а от „слугите ѝ в страната - Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски“. По думите му Урсула фон дер Лайен е „разследвана за корупция за милиарди, надминаваща дори българските корумпирани елити“ и е „символ на деградацията на европейската цивилизация“.

Костадинов изтъкна, че самият факт, че до последния момент не е било ясно кога точно ще пристигне председателят на ЕК, показва страха на управляващите: „Това е безпрецедентно. При посещения от такъв ранг обикновено информацията се знае предварително. Сега я пазят в тайна, защото се страхуват от реакцията на народа и най-вече от реакцията на „Възраждане“.“

По време на обръщението си председателят на политическата организация обърна внимание на масираното полицейско присъствие в района: „Сопот и Карлово гъмжат от полиция. На всеки десет километра по пътя имаше патрули. На стадиона зад мен стоят стотици полицаи, готови да скочат срещу народа.“ Според него служителите на реда „оправдават 50-процентното увеличение на заплатите си, като застават срещу българските граждани“.

В обръщението Костадин Костадинов не пропусна да критикува и българския политически елит: „Ако не се освободим от подлогите на Урсула - Борисов, Пеевски, ДПС, ПП-ДБ, БСП, ИТН и всички останали, държавата ще продължава да бъде управлявана от чужди интереси. Тези малки урсули, тези паразити, трябва да бъдат изчистени от организма на Републиката.“
Въпреки лошото време сутринта, протестиращите останаха на място. „Сутринта стояха под проливния дъжд час и половина, сега ги пече слънце, но нищо не може да ги откаже. Стоим тук, за да кажем ясно: България не е за продан, България не се предава, България е слава!“, заяви още Костадинов.

По-рано председателят на политическата организация определи визитата на председателя на ЕК като „обикаляне на Урсула като панаирджийска мечка във военния завод в Сопот“.

В протеста участие взеха стотици хора, въпреки че по традиция официозните медии отчитат по-ниска бройка. Костадинов отчете факта, че присъствието на големия брой хора е показателно за решимостта на гражданите. Това е поредната акция на „Възраждане“ срещу европейските институции и нашата колониална власт. Пред ВМЗ - Сопот се стигна и до ескалацията на напрежение, след като полицейска кола с включени светлини е опитала да премине през протестиращите и почти е сгазила крака на Костадинов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    64 63 Отговор
    Урсула ни разбра!
    Сега ще попита ЕК, кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #58, #64, #78, #116

    15:45 31.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    111 56 Отговор
    Копейкин този път е прав. Вън Урсула от България.

    15:46 31.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    31 23 Отговор
    Копейките ще я замерят с човешки фекалии и урина, опаковани в наелонови пликове.

    15:48 31.08.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    71 29 Отговор

    До коментар #7 от "На Коце, руският еничарин":

    айде ровозите понита бягате да се кланяте на урсула

    15:48 31.08.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    49 61 Отговор
    Руско нищо жест во.
    Ти даже нямаш място и в Сибир !

    15:49 31.08.2025

  • 12 оня с коня

    77 18 Отговор
    жълтопаветнатаСГАН е изпаднала във еуофория в момента

    15:49 31.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пешо Вол гата

    44 37 Отговор
    Аз избрах еврото! 20к. Не ща рубли!

    Коментиран от #172

    15:51 31.08.2025

  • 16 Нехис

    32 17 Отговор
    А ти си символ на предателство в името на наш враг!

    15:53 31.08.2025

  • 17 Хи,хи,хи...

    44 43 Отговор
    А Копейкин интелектуалния връх на България?? Смех....Смех.....

    15:53 31.08.2025

  • 19 Хелс Костас

    11 7 Отговор
    За какво ми е България,без мен ?

    15:54 31.08.2025

  • 20 Конят

    30 4 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Е по- умен от тебе. Със сигуоност!

    15:54 31.08.2025

  • 21 посейдон

    38 47 Отговор
    Копейкин е символ на путинската агресия и е желателно да е вън от България .

    15:55 31.08.2025

  • 24 Рейнметал

    20 10 Отговор
    Барута идва !

    15:55 31.08.2025

  • 25 Промяна

    34 38 Отговор
    КАЗА КОСТАДИНОВ СЛУГА НА РУСИЯ АНТИБЪЛГАРСКИ ЗАЩО ОЩЕ ТОЗИ НЕ МУ Е ЗАБРАНЕН ДОСТЪПЪТ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ ЛЕЖИ ВЪТРЕ И ЛЪЖЕ МАЛОУМНИЦИТЕ И ЗАТОВА ХОЛУЧА 20 К Е ДОКОГА ТОВА ВЪН

  • 26 Данко Харсъзина

    11 21 Отговор
    Копейките този път ще действат брутално.

    Коментиран от #191

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Протестър

    21 22 Отговор
    Коце ! Плащай,плащай....

    15:56 31.08.2025

    39 11 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Европа пречи на усилията на Тръмп за мир в Украйна

    15:57 31.08.2025

  • 34 Дааа,

    30 21 Отговор
    Доказано е, че най-npocтите люде най-много шум вдигат. Факт.

    15:58 31.08.2025

  • 35 копейкин

    23 19 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    15:58 31.08.2025

  • 37 Максудец

    18 8 Отговор
    Съжалявам изпуснай рейса

    15:59 31.08.2025

  • 42 Готови ли сте за Война с Русия

    34 27 Отговор
    Питам всички в България!!

    Готови ли сте да подкрепите въвличането на България във Война

    Готови ли сте режима в Брюксел и София да ви изпратят на война и смърт срещу Русия?

    Готови ли сте да подкрепите правителство в София и Брюксел
    които готвят да жертват синовете,мъжете,братя,близки ви над 18 годишна възраст до 65 ...да умират заради Алчността на Запада да ограби богатствата на Русия!

    Кой от вас е готов за това?

    Коментиран от #51, #117, #190

    16:02 31.08.2025

  • 43 Величко

    6 10 Отговор
    Оффф ... , що бе хора , козичката е безопасна и безвредна ... ! Нека си фантазира ... Пуснете я да си пасе ...

    16:03 31.08.2025

  • 44 Ама

    20 14 Отговор
    Си пратил у европейския парламент копейки, да папкат народна пара. Чий го дирите там, "недеградирали" другаре???

    Коментиран от #49

    16:03 31.08.2025

  • 45 скоро ще броим пилците

    31 14 Отговор
    Сбогом на ЕС! Сбогом на центаците! Още малко остана и народите на Европа ще се освободят! Подметките и лизачите отиват на сметището!

    16:03 31.08.2025

  • 46 Народе

    33 8 Отговор
    Тая трябваше вече да виси на някое дърво!

    16:04 31.08.2025

  • 47 Слабоумов

    10 6 Отговор
    Това са най-образованите възрожденци !

    16:04 31.08.2025

  • 48 Българин 🇧🇬

    17 7 Отговор
    Не палячовците от англо-турската власт в София , а окупираните от продажни мисирки бг медии определят политическата стагнация и колониалната ни подчиненост !

    16:04 31.08.2025

  • 49 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ама":

    Да събират пари за вибрарорнамайкати

    16:05 31.08.2025

  • 50 Николова , София

    26 13 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    По добре Путин владетеля на православието и света ,отколкото Лай.не то да ни идва и да вони тук на ...

    Коментиран от #52, #68

    16:05 31.08.2025

  • 51 Питащ

    20 18 Отговор

    До коментар #42 от "Готови ли сте за Война с Русия":

    Западът да ограби богатствата на Русия???? По голяма npocтотия отдавна не бях чел.

    16:06 31.08.2025

  • 53 Казуар

    18 19 Отговор
    Ех Коце, всуе се мориш, мястото на България е в Европа не в Евразия.

    Коментиран от #61

    16:07 31.08.2025

  • 57 Точна статия

    16 12 Отговор
    9 симпатизанти на Възраждане се опитаха да затворят входа на ВМЗ -Сопот! Полицията с усилие спаси Костадинов от гневните работници на завода

    16:07 31.08.2025

  • 58 Ихууууу хазаровото

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Как кой, евроreйzepите, нали трябва да ОПОСКАТ България законно и bokлyци като теб да им пригласят, че няма инфлация!

    16:08 31.08.2025

  • 59 Срам за България е коцето

    18 19 Отговор
    Този национален предател пък хич няма място в България!
    Накаран е да го прави този протест.
    Ясно от кой?

    Коментиран от #69

    16:08 31.08.2025

  • 60 С лидер като

    25 5 Отговор
    Урсула няма да спре войната не само в у Крайна. Очевидно войната ще продължи ,,толкова дълго колкото И е необходимо,, . Оръжието , както и ваксините имат осигурен пазар с държавни пари. А корупция има и в най високите етажи на Европейската комисия.

    16:08 31.08.2025

  • 63 Беше страшно

    15 16 Отговор
    Десетина души от Възраждане на протест в Сопот срещу Урсула фон дер Лайен

    31 август 2025 в 13:57

    Полицията обгради лидера на партия "Възраждане" и го спаси от гнева на работещите във ВМЗ -Сопот

    Коментиран от #93

    16:10 31.08.2025

  • 64 Крали Марко

    16 16 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Що си мислиш ,че в ЕП не знаят кои са държавните изменници от Възраждане ???Те не са Българския Народ .От Възраждане се подложиха на Путлеровата партия Нова Русия за Братска Партия с инструктаж за Саботаж и Диверсия на Родината ни...От ДАНС спят по бюрата си или и на тях плащат да си затварят очите ....

    16:10 31.08.2025

  • 65 Не не,

    19 9 Отговор

    До коментар #55 от "Факт":

    Оли гоф Рени те сте си в София.Вейте знамената на бандера и дъгата и чакайте ракетите!Скоро!

    16:10 31.08.2025

  • 67 “Възраждане”

    10 13 Отговор
    Знаменосецът на Деградацията в България.

    16:11 31.08.2025

  • 68 Питащ

    12 18 Отговор

    До коментар #50 от "Николова , София":

    Путин владетел на православието??? Стига бе! Кога целува кораня, прекръсти ли се?? Много сте npocти това българските путйовисти.

    Коментиран от #75, #76

    16:11 31.08.2025

  • 69 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    18 14 Отговор

    До коментар #59 от "Срам за България е коцето":

    ДА ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ СА ОТ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА ГЕРБ-СДС,ДПС-НОВО НАЧАЛО,ППДБ,БСП-НОВО НАЧАЛО,ИТН.

    Коментиран от #91

    16:11 31.08.2025

  • 70 Кьовеши

    17 1 Отговор
    А стига бе,една Урсула, да бие целия мутро рекетьорски елит по точки.

    16:11 31.08.2025

  • 71 Плевнелия

    8 8 Отговор
    Коце,не ме интересува Урсула,а кога ще имам вода !

    Коментиран от #81

    16:11 31.08.2025

  • 72 Кадри от протеста на десетината

    13 11 Отговор
    Привърженици на Възраждане...С руски знамена в република България

    Коментиран от #99, #156

    16:11 31.08.2025

  • 73 гербаджийски bokлyk

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Дьонметата сте много злобни.

    16:12 31.08.2025

  • 74 Владимир П

    10 9 Отговор
    Затова ли му давам пари на тоя кресльо? И една копейка не заслужава.

    16:12 31.08.2025

  • 75 Николова , София

    15 5 Отговор

    До коментар #68 от "Питащ":

    Чети внимателно , написах владетел на православието ..И На Света ..а владетеля на света уважава всички религии !

    16:12 31.08.2025

  • 76 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    13 8 Отговор

    До коментар #68 от "Питащ":

    А ТЕЗИ КОИТО ПОДКРЕПЯТ ГАДНИЯТ ЗЕЛЕН ГУЩЕР НАКОМАНА ЗЕЛЕНСКИ,УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА И ДРУГИТЕ БРЮКСЕЛСКИ БЮРОКРАТИ КАКВИ СА.

    16:13 31.08.2025

  • 77 дядото

    18 5 Отговор
    за последните 150 години българия е получавала само злини и катастрофи от швабия.тази чипкавата ще ни докара поредната.

    16:14 31.08.2025

  • 78 Шопо

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #103

    16:14 31.08.2025

  • 79 Руските агенти взеха най-светлия

    11 13 Отговор
    български символ - Възраждането и го омърсиха с мръсните си рубливи ръце. Скоро ще играе голямата българска метла!

    16:15 31.08.2025

  • 81 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    15 3 Отговор

    До коментар #71 от "Плевнелия":

    ПИТАЙ РЕСОРНИТЕ МИНИСТРИ КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС ЯЗОВИРИТЕ И ВОДОПОДАВАНЕТО ,А НЕ КОСТАДИН.НЕ Е МИНИСТЪР.

    16:15 31.08.2025

  • 82 Някоя копейка

    11 20 Отговор
    Добре дошла, г- жо фон дер Лайен!
    Европейска България Ви приветства?
    Няколко копейки не означават нищо.

    Коментиран от #97, #112

    16:16 31.08.2025

  • 83 И знамето на Ботев

    7 7 Отговор
    окепазиха, тези местни руснаци ни показаха, че за тях нищо свято няма.

    16:16 31.08.2025

  • 84 Казуар

    7 9 Отговор

    До коментар #56 от "Доами,":

    Путин ще дойде в България когато слънцето изгрее от запад, 3.5 години с човешки вълни воюва в Украйна без особен ефект.

    16:17 31.08.2025

  • 85 Гриша

    9 11 Отговор
    Хора не построили една къщичка за птички,ще спират завод на Рейнметал ???

    16:17 31.08.2025

  • 86 457

    7 12 Отговор
    Добре, защо просто не се преселите в Русия? Това ще ви реши всичките ядове. Няма да ходите в Гърция на море, ще си бачкате в завод, ще слушате руски поп, гречка, ще се опознаете с чеченци, хокей...

    16:18 31.08.2025

  • 87 Изрожденец

    3 4 Отговор
    На девети ще правим възстановка !Присъединете се !

    16:19 31.08.2025

  • 91 Да питам,

    7 10 Отговор

    До коментар #69 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    от какво точно се възраждаш? От ceлckoто, от нeykoто, от npocтото в теб? Да не ти говорят звездите бе, или извънземен дух се вселява в теб??

    Коментиран от #105

    16:19 31.08.2025

  • 92 Връщай

    4 7 Отговор
    Парите бе!

    16:19 31.08.2025

  • 93 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 9 Отговор

    До коментар #63 от "Беше страшно":

    МНОГО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО СЛЕД КАТО СА ДЕСЕТИНА ДУШИ ЗАЩО СА МОБИЛИЗИРАЛИ ЦЯЛА АРМИЯ ОТ ПОЛИЦИЯ И СА НА ВСЕКИ МЕТЪР .ПО КАНАЛ ТРИ ДАВАТ ВИДЕА ОТ ТАМ И СЕ ВИЖДА ЧЕ НЕСА ДЕСЕТИНА ЧОВЕКА И ПОСТЯНО ПРИСТИГАТ ПРОТЕСТИРАЩИ.А СЕ ОЧАКВА И ОТ ВЕЛИЧИЕ ДА ДОЙДАТ

    16:19 31.08.2025

  • 94 Сбогом Гринго

    6 6 Отговор
    За една пробита копейка...

    16:20 31.08.2025

  • 95 Сус бе копейки мърляви!

    10 5 Отговор
    Сусс

    Коментиран от #98

    16:20 31.08.2025

  • 96 Посещението

    10 13 Отговор
    на дер Лайен е символ на решителността, с която ЕС И БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯТ БРАТСКА УКРАЙНА!
    Европа ще трансформира своята икономическа мощ, за да произведе необходимите оръжия за украинската армия.

    Коментиран от #127

    16:20 31.08.2025

  • 97 виждаме бе

    7 2 Отговор

    До коментар #82 от "Някоя копейка":

    То няколко близачи на подметки не са цяла България .

    Коментиран от #102, #121

    16:20 31.08.2025

  • 98 ха ха ха ...

    5 4 Отговор

    До коментар #95 от "Сус бе копейки мърляви!":

    един галош центаджия ...

    16:21 31.08.2025

  • 100 Костя

    6 6 Отговор
    Търсят и ме гонят,като Тошо преди девети !

    16:21 31.08.2025

  • 101 Биг Мак със зеле

    7 7 Отговор
    Като почнат да казват "народа" та " народа". Типични изказвания на комунисти и потомци на такива. И ББ, ДП, Коцето и т.н.Ама след като "народа" гледа да уреди децата на държавна службичка значи това е качество на народа. Тия дето стават за нещо или напуснаха България или се мъчат нещо да работят. Останалото е все соц пропаганда.
    И никой не може да ограничава правото на движение на другите, та добре че не са ги спукали от бой полицаите тия Възрожденци

    16:21 31.08.2025

  • 102 Това ще си проличи

    4 3 Отговор

    До коментар #97 от "виждаме бе":

    отново на следващите избори?
    Почвай да страдаш отсега!

    Коментиран от #113

    16:21 31.08.2025

  • 103 А ти

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Шопо":

    Си npocто дървено човече, българско дървено човече. Кънти на кухо.

    16:22 31.08.2025

  • 105 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    12 7 Отговор

    До коментар #91 от "Да питам,":

    МОЛЯ МОЛЯ БЕЗ ДА ОБИЖДАШ МУМИО,ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И МОЯТА Е ПРОТИВ НАТО ЕС И ЕВРОТО ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРОРУСКАТА ДРУЖБА И Е ВРЕМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СЪС ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ НАЙГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ КОИТО СА ПРЕДИ ТЯХ СА КОАЛИЦИИ .

    16:23 31.08.2025

  • 106 Мутра

    9 10 Отговор
    Един файтон хора сте копейки.

    16:23 31.08.2025

  • 107 Черепкухин

    5 1 Отговор
    Вова и Костя са освободители !

    16:23 31.08.2025

  • 108 Копейките

    8 9 Отговор
    много нервни и зли?!
    Усещат, че губят!

    16:23 31.08.2025

  • 111 Българин

    9 11 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ!!!

    16:25 31.08.2025

  • 112 Хи Хи Хи🤣🤣🤣

    6 4 Отговор

    До коментар #82 от "Някоя копейка":

    Шекелките с гумените китки защо не отивате да я посрещнете?

    16:25 31.08.2025

  • 113 е да бе

    8 3 Отговор

    До коментар #102 от "Това ще си проличи":

    Едни избори не сте спечелили . Само фалшификации. Нали видяхме какво стана с Величие .

    16:25 31.08.2025

  • 114 Копейка - лице с доживотно

    12 10 Отговор
    Психично заболяване. Лечението- 6 месеца в някое руско село

    16:25 31.08.2025

  • 115 АЗОФФ СС ЗИЕГ ХЕИЛ

    11 4 Отговор
    тези същества в МАКСУДА са за масово ОБЕЗПАРИЗИТИАВАНЕ... скоро АЗОФ СС

    16:26 31.08.2025

  • 116 Вън!

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Да възстановят АЕЦа и всичко като си беше! И да се омитат от тука!

    16:26 31.08.2025

  • 117 Гого Мого

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "Готови ли сте за Война с Русия":

    Готови сме да се браним и да защитаваме правото си избор.

    А ти готов ли си да воюваш срещу собствения си народ?

    Коментиран от #126, #138

    16:26 31.08.2025

  • 119 скоро май нов народен съд

    7 4 Отговор
    и половината писачи центаджии , горе на черешата .

    16:27 31.08.2025

  • 120 Ха ха ха

    4 5 Отговор
    Късата пka пак се прави на мъж ......

    16:27 31.08.2025

  • 121 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 4 Отговор

    До коментар #97 от "виждаме бе":

    ДА НЕ СА НЯКОЛКО ЛИЗАЧА ГЛАСУВАЛИ СЛЕД КАТО СА ИМ ПЛАТИЛИ ЗА ГЕРБ ИЛИ СДС,А ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СА ГЛАСУВАЛИ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА ОКОЛО 320000 ДУШИ А ЗА ГЕРБ-СДС КОИТО СА ПЪРВИ СА ГЛАСУВАЛИ НАД 600000 ДУШИ НО ТЕ СА СЪС СДС И НЕ СЪБИРАТ ПООТДЕЛНО КОЛКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

    16:27 31.08.2025

  • 122 Гагаузин

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "СМЪРТДИСХ КОПЕИКА НА си ГАНСКо":

    Сиганин, отивай да миеш чинии в Европа.

    16:27 31.08.2025

  • 123 Ивелин

    5 7 Отговор
    Възраждане,пълен провал !

    16:27 31.08.2025

  • 124 Гост

    6 2 Отговор
    Само да не ни вкарат в война. Аф на война няма ходя...

    16:28 31.08.2025

  • 125 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 7 Отговор
    КОПЕЙКИН Е НИКОЙ ...................... ЕДИН РОМ ОТ МАКСУДА ................ ФАКТ !

    16:29 31.08.2025

  • 126 жик так

    9 3 Отговор

    До коментар #117 от "Гого Мого":

    Ако някой мисли че ще тръгна да воювам в защита на Кирчо ,кокорчо ,баце , Делян ,Догат ,Костов...и останалия башибозук , много се лъже ..ама много ...
    На мене няма какво да ми вземат ... осве чипа на пералнята ....ха ха ха

    16:29 31.08.2025

  • 127 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    11 8 Отговор

    До коментар #96 от "Посещението":

    А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.

    Коментиран от #133

    16:30 31.08.2025

  • 128 А иначе?

    5 5 Отговор
    Иначе няма да има рублуи от Москва!

    16:30 31.08.2025

  • 129 Възрожденче путинистче

    7 5 Отговор
    Един файтон хора бяхме......

    16:30 31.08.2025

  • 130 Ха ха ха

    7 6 Отговор
    Късия Костя освен да ни излага .....друго не прави.......

    Коментиран от #132

    16:31 31.08.2025

  • 131 Възпаленец

    1 5 Отговор
    Костадинов ще е премиер и ще реже лентата,на завода за барут!

    16:31 31.08.2025

  • 132 ха ха ха ..

    6 6 Отговор

    До коментар #130 от "Ха ха ха":

    Най много ни излагат простите козяци .

    Коментиран от #149

    16:31 31.08.2025

  • 133 Стига бе

    6 3 Отговор

    До коментар #127 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Най обичам да ми говорят от името на народа...ИЗБОРИТЕ ПОКАЗВАТ ДРУГО.

    16:32 31.08.2025

  • 134 Българин🇧🇬🇺🇦

    6 5 Отговор

    До коментар #99 от "Българин🇧🇬🇷🇺":

    Ние с Български и Украински знамена сме хиляди а не 9-10 човека цървyyл безполезен и вмириcaн

    Коментиран от #155, #158

    16:32 31.08.2025

  • 135 Кирил

    6 3 Отговор
    Изселване на тая измекярска пета колона в Русия да се насладят на руския мир

    Коментиран от #154, #186

    16:33 31.08.2025

  • 136 Възрожденче путинистче

    4 2 Отговор
    Станахме за смях....все от името на народа говорим, но народа не ни бръсне за нищо.

    16:33 31.08.2025

  • 137 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Кога руските пoдлoгu ще изядат боя..........

    Коментиран от #143

    16:33 31.08.2025

  • 139 Румен

    3 3 Отговор
    Костадинов после да не се хвали,че е докарал Рейнметал ?

    16:34 31.08.2025

  • 140 Реалист

    5 3 Отговор
    Коцето Мургавели с Чашката или Коце Шишето е символ за деградацията в българската политика. Човек с образование и обноски годни само за общ работник в строителството, станал политик и депутат в парламента. Този надмина по простащина и предходния алкохолик Волен Сайдъра.

    16:35 31.08.2025

  • 141 Остави Урсула

    2 2 Отговор
    Ами погледни се...ТИ...

    16:35 31.08.2025

  • 142 Коко

    4 1 Отговор
    Кажете ми поне една тегова теза, която да не се е оказала чиста лъжа?!
    Като започенм от “ние няма да се ваксинираме против Ковид19”, а се оказаха 2/3 от групата им с ваксини.
    … до поредните лъжи за еврото.

    16:35 31.08.2025

  • 143 Хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #137 от "Ха ха ха":

    Сънувай там поне е безплатно!
    А сега е момента да се покажеш какъв евроатлантик си и да се запишеш в коалицията на желаещите!

    16:35 31.08.2025

  • 144 Възрожденче кретенче

    2 3 Отговор
    Пак са напомняме да покажем че нещо зависи от нас.....поне копейките от Москва да си оправдаем....

    16:35 31.08.2025

  • 145 Максудец

    3 1 Отговор
    Искам да бера памук !За евро !

    16:36 31.08.2025

  • 146 Връщай

    4 3 Отговор
    Парите бе!

    16:36 31.08.2025

  • 147 Обективни истини

    3 5 Отговор
    ,Браво на Коце, напълно стоя зад него и исканията тази лукава лисица да не стъпва тука. Противи всякакви заводи за оръжия и въоръжаване да правиме.

    16:36 31.08.2025

  • 148 Ууууу смешници са Възраждане

    5 1 Отговор
    Защо спирате мненията под новините за наркоманчето вожд на Възраждането? Кога ще направи един протест срещу Тошковците и Пламенките? Срещу корумпираните, срещу укриващите пари, данъци, печалби, осигуровки? Срещу даващите ниски заплати? Срещу сивите пари? Срещу строителната мафия, фармацевтичнста мафия? Кога? Или те са от същите?

    16:36 31.08.2025

  • 149 Ха ха ха

    7 3 Отговор

    До коментар #132 от "ха ха ха ..":

    Виж какъв цирк сте спретнали ве копейки..... гaлoшu прocти........

    16:36 31.08.2025

  • 150 Смешник

    4 6 Отговор
    Няма по объркан и заспал народ от нашия Плюят по Костадинов и чакат Урсулите да ни оправят Те затова и мутрите управляват страната

    Коментиран от #195

    16:37 31.08.2025

  • 151 Възраждане

    6 3 Отговор
    Е фашистката партия на задкулисието от мутри, ченгета и военни!

    16:37 31.08.2025

  • 152 Мечист

    6 2 Отговор
    Костадинов една работа не е докарал до край !

    16:37 31.08.2025

  • 153 Копейкин, товаришч

    5 1 Отговор
    И да викаш, все тая.....еврото идва и Урсула идва....как ще ги спреш, че нещо не се разбра....

    16:37 31.08.2025

  • 154 Мда

    2 2 Отговор

    До коментар #135 от "Кирил":

    Кире ти ли си бе?
    Пак закона си нарушил!
    А колкото до изселването , ако ни изселят ще останете 100 000 с неустановен пол , роми и новите европейци дето Денкофф ни натресе!

    16:38 31.08.2025

  • 155 Българин🇧🇬🇷🇺

    2 4 Отговор

    До коментар #134 от "Българин🇧🇬🇺🇦":

    Къде сте ходили, на парад с шарени знамена нали, bokлyk укрошорошки.

    Коментиран от #161, #165, #168

    16:38 31.08.2025

  • 156 Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #72 от "Кадри от протеста на десетината":

    Тези жендурля вместо да развяват руски знамена да заминават за Русия да воюват.

    16:38 31.08.2025

  • 157 Коейки

    7 4 Отговор
    Ви също не сте добре дошли в България! Костадинов също не е добре дошъл в България щ! Да си взима фирмите и да се пренасят в Москва. Чиба!

    16:39 31.08.2025

  • 158 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #134 от "Българин🇧🇬🇺🇦":

    Я излезте да ви видим !

    Коментиран от #174

    16:39 31.08.2025

  • 159 Възрожденче путинистче

    8 3 Отговор
    Само за смях и подигравка сме ...10 човека от цяла България жалки путинофили...Желязков се похвали на Урсула като ги посочи с пръст - ето толкова са путинофилите в България...

    16:39 31.08.2025

  • 160 Веселин

    2 0 Отговор
    А шамари де ...

    16:39 31.08.2025

  • 161 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    16:40 31.08.2025

  • 162 Голем смех

    9 3 Отговор
    Защо не снимахте целия протест ? Имам предвид всички 10 човека ? :) хахахахаха

    16:40 31.08.2025

  • 163 Възрожденче кретенче

    7 0 Отговор
    Обичам Путин, но си оставам да живея в натовска България.....

    16:40 31.08.2025

  • 164 Посоката

    9 2 Отговор
    Копейкин няма място в България. Деградирал путинист.

    16:40 31.08.2025

  • 165 България 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":

    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    Какво се случва през 1878 г.

    - Санстефанският договор (3 март 1878): Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    - Компенсация за Румъния: За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    - Без съгласие от българите: Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не ч

    Коментиран от #175

    16:42 31.08.2025

  • 166 Мъгла, сянка...

    1 1 Отговор
    И каква е целта на протеста?
    Само протест срещу урсула, а не срещу чуждата война, в която въвличат народа ни, и превръщат държавата ни във фронтова линия, а градовете във военна цел?
    Свободните хора искат мир и световен ред, който гарантира живота на всички народи.
    Войната е кървав бизнес, а не природно бедствие! Пак ли световна война?

    16:42 31.08.2025

  • 167 Възрожденче путинистче

    4 1 Отговор
    бяхме един файтон хора......даже не ни забелязаха

    16:42 31.08.2025

  • 168 България 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    16:42 31.08.2025

  • 169 ЙЕЛОУМАНГ@Л ТАКСИ

    2 4 Отговор
    Какво прави тая м@@рша в България ???

    16:42 31.08.2025

  • 170 Костадинов кооейката

    5 0 Отговор
    Да поясни историческите факти които доказват как Русия е тевила и разцепвала българските земи и българския народ! Днес фашистка Русия със своите поставените псета продължават да разединяват и да тровят хората! И това е неоспорим факт!

    16:43 31.08.2025

  • 171 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА 😀

    2 1 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ СА
    ДРЕБНИТЕ СЪВЕТСКИ МОНЕТИ
    ДА НАПРАВЯТ МАЛКО
    СТЕНДЪП КОМЕДИЯ ЗА ДА ЖИВНЕ ЕФИРА👍

    16:44 31.08.2025

  • 172 Не се чуди

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо Вол гата":

    ....от едно тесто са замесени...
    Единият формално се разведе с жена си...за да лапа...
    Другият си сменил бащината фамилия по същата причина...
    само се питам де зачезна неговата женка...известна водеща в ,,Хоризонт" на БНР...една ГОЛЕМИНОВА се зовеше...вероятно я е прибрал ,като ,,Пи Ар" в Брюксел на хонорар,за да лапат взаимно...евраци...

    16:44 31.08.2025

  • 173 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    0 1 Отговор
    ++🇧🇬
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬
    ++🇧🇬
    ++🇧🇬

    16:44 31.08.2025

  • 174 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #158 от "Хаха":

    Е нали вас ви видяхме ...... 20 - 30 селяндypa пpocти...... ,късия ви е събрал от селските кръчми

    16:45 31.08.2025

  • 175 История, история

    2 1 Отговор

    До коментар #165 от "България 🇧🇬":

    Войната никога не носи справедливост! Войната е бизнес! Сделка, в която победилата сила диктува условията!
    Да му мислят наивниците!
    Победителите никога не ги съдят.

    16:48 31.08.2025

  • 176 Някой

    4 2 Отговор
    Ако България се освободи от всички руски подлоги ще бъде много по добро място за живеене. 1286

    16:48 31.08.2025

  • 177 Глупости

    3 4 Отговор
    Копейкин като не ти харесва Европа заминавай за азиатската част на Русия.

    16:49 31.08.2025

  • 178 Пловдив

    5 1 Отговор
    Тоя смешник само би излага и кой му даде право да говори от името на всички български граждани

    Коментиран от #183

    16:49 31.08.2025

  • 179 Откъде

    5 1 Отговор
    Дотам ли изпаднахме, че жител на Максуда да говори за ЕС.

    16:49 31.08.2025

  • 180 Тодоров

    2 4 Отговор
    България по никакъв начин не бива да се свързва с милитаризъм и войнолюбие. В този смисъл Костадинов е абсолютно прав. Искаме мирен и спокоен живот.

    16:50 31.08.2025

  • 181 Неподписан

    2 0 Отговор
    Костадине,Слави Трифонов предизборно обеща че когато станат народни представители ще изстрелят 3-ма космонавти в Космоса,а един от тях ще е от РСМ.По онова време 80% от работниците в предприятието в което работех гласуваха за тяхната партия,на всички врати бяха залепили бележки че всички са за ИТН и че политаме в Космоса.На теб казал ли ти е кога ще стане това,защото много вода изтече а хората вече забравиха за Хюстън и Байконур

    16:50 31.08.2025

  • 182 Връщай

    2 0 Отговор
    Парите бе!

    16:51 31.08.2025

  • 183 По ред

    1 0 Отговор

    До коментар #178 от "Пловдив":

    Ами службите да го разследват. После може и психиатрите.

    16:51 31.08.2025

  • 184 Анонимен

    0 2 Отговор
    Европа трябва да се освободи от урсулите,ако иска да просперира

    16:53 31.08.2025

  • 185 Независим

    1 0 Отговор
    Големият въпрос е колко жалки обезценени копейки като тая има в България.

    16:55 31.08.2025

  • 186 Оф едно и също

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Кирил":

    То щото Унгария ква е

    16:55 31.08.2025

  • 187 Факти

    2 0 Отговор
    Урсула се е нагледала на копейки из Европа. Изобщо няма да ги отрази и ще си продължи по задачите. Нека си вряскат.

    16:56 31.08.2025

  • 188 Град Симитли

    0 1 Отговор
    Урсула на нищо не е символ,
    освен на многотелните крави
    с тия седем телета! :))

    Коментиран от #189

    16:59 31.08.2025

  • 189 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Град Симитли":

    Символ на корупция

    16:59 31.08.2025

  • 190 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Готови ли сте за Война с Русия":

    Във война ни въвлича Пусю. Трабва да помогнем на братския руски народ да се освободи от фашистката хунта на Путлер!

    17:00 31.08.2025

  • 191 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Данко Харсъзина":

    За съжаление не могат, защото като теб са прости

    17:03 31.08.2025

  • 192 Тъпа ушанка

    2 0 Отговор
    Тавариш Костадинович, сбирай багажа и отивай да живееш в райската градина Русия. Не ни трябват такива възрожденци, като теб.

    17:03 31.08.2025

  • 193 По ред

    1 0 Отговор
    Ами службите да го разследват. После може и психиатрите.

    17:03 31.08.2025

  • 194 Кьовеши

    0 0 Отговор
    Една немска Урсула би местния елит(смех) по точки?

    17:03 31.08.2025

  • 195 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Смешник":

    Мутрите управляват страната защото сме по руски модел. Властта е в ръцете на силоваците. Забрави ли откъде се появиха мутрите? Това бяха охранителите на комунистите.

    17:03 31.08.2025

  • 196 Костадинов

    1 1 Отговор
    а ти си много отдавна деградирал ром. Още при раждането сте немити, дрипави, лъжливи и много крадливи твари. Аман от вас! Разваляте нашето демократично общество.

    17:05 31.08.2025

  • 197 Защо няма видео

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера нищо.

    17:05 31.08.2025

  • 198 Промяна

    0 0 Отговор
    А ТИ КОСТАДИНОВ СИ ПУТИНИСТ И НЯМАШ МЯСТО В ЕВРОПЕЙСКИЯТ БЪЛГАРСКИ ПАРЛАМЕНТ КОГА ЩЕ ЗАБРАНИТЕ АНТИБЪЛГАРСКИЯТ КОСТАДИНОВ КОГА ЗАКОНИ ЗА ТОЗИ НЕ ВАЖАТ ЛИ

    17:07 31.08.2025

  • 199 баи хасан

    0 0 Отговор
    руските подлоги те се знаят получават хонорар от москва за да тровят обстановката в БЪЛГАРИЯ

    17:07 31.08.2025

