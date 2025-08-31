Костадинов от протеста в Сопот: Урсула е символ на деградацията на Европа и няма място в България

Днешният ден град Сопот се превърна в арена на протест, организиран от „Възраждане“, срещу визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пред портала на Вазовските машиностроителни заводи се събраха народни представители от политическата организация, симпатизанти на „Възраждане“, както и граждани, които не желаят чуждото европейско присъствие в България.
Костадин Костадинов заяви във видеообръщения, че председателят на ЕК „не е добре дошла в България“ и подчерта, че тя не е поканена от българския народ, а от „слугите ѝ в страната - Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски“. По думите му Урсула фон дер Лайен е „разследвана за корупция за милиарди, надминаваща дори българските корумпирани елити“ и е „символ на деградацията на европейската цивилизация“.
Костадинов изтъкна, че самият факт, че до последния момент не е било ясно кога точно ще пристигне председателят на ЕК, показва страха на управляващите: „Това е безпрецедентно. При посещения от такъв ранг обикновено информацията се знае предварително. Сега я пазят в тайна, защото се страхуват от реакцията на народа и най-вече от реакцията на „Възраждане“.“
По време на обръщението си председателят на политическата организация обърна внимание на масираното полицейско присъствие в района: „Сопот и Карлово гъмжат от полиция. На всеки десет километра по пътя имаше патрули. На стадиона зад мен стоят стотици полицаи, готови да скочат срещу народа.“ Според него служителите на реда „оправдават 50-процентното увеличение на заплатите си, като застават срещу българските граждани“.
В обръщението Костадин Костадинов не пропусна да критикува и българския политически елит: „Ако не се освободим от подлогите на Урсула - Борисов, Пеевски, ДПС, ПП-ДБ, БСП, ИТН и всички останали, държавата ще продължава да бъде управлявана от чужди интереси. Тези малки урсули, тези паразити, трябва да бъдат изчистени от организма на Републиката.“
Въпреки лошото време сутринта, протестиращите останаха на място. „Сутринта стояха под проливния дъжд час и половина, сега ги пече слънце, но нищо не може да ги откаже. Стоим тук, за да кажем ясно: България не е за продан, България не се предава, България е слава!“, заяви още Костадинов.
По-рано председателят на политическата организация определи визитата на председателя на ЕК като „обикаляне на Урсула като панаирджийска мечка във военния завод в Сопот“.
В протеста участие взеха стотици хора, въпреки че по традиция официозните медии отчитат по-ниска бройка. Костадинов отчете факта, че присъствието на големия брой хора е показателно за решимостта на гражданите. Това е поредната акция на „Възраждане“ срещу европейските институции и нашата колониална власт. Пред ВМЗ - Сопот се стигна и до ескалацията на напрежение, след като полицейска кола с включени светлини е опитала да премине през протестиращите и почти е сгазила крака на Костадинов.
Сега ще попита ЕК, кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
До коментар #7 от "На Коце, руският еничарин":айде ровозите понита бягате да се кланяте на урсула
Ти даже нямаш място и в Сибир !
До коментар #8 от "оня с коня":Е по- умен от тебе. Със сигуоност!
До коментар #27 от "Ами":Европа пречи на усилията на Тръмп за мир в Украйна
42 Готови ли сте за Война с Русия
Готови ли сте да подкрепите въвличането на България във Война
Готови ли сте режима в Брюксел и София да ви изпратят на война и смърт срещу Русия?
Готови ли сте да подкрепите правителство в София и Брюксел
които готвят да жертват синовете,мъжете,братя,близки ви над 18 годишна възраст до 65 ...да умират заради Алчността на Запада да ограби богатствата на Русия!
Кой от вас е готов за това?
Коментиран от #51, #117, #190
16:02 31.08.2025
До коментар #44 от "Ама":Да събират пари за вибрарорнамайкати
Коментиран от #52, #68
16:08 31.08.2025
60 С лидер като
Полицията обгради лидера на партия "Възраждане" и го спаси от гнева на работещите във ВМЗ -Сопот
66 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
16:11 31.08.2025
71 Плевнелия
73 гербаджийски bokлyk
16:12 31.08.2025
16:12 31.08.2025
77 дядото
78 Шопо
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Украйна не е държава а територия, руска територия.
16:15 31.08.2025
Няколко копейки не означават нищо.
16:16 31.08.2025
83 И знамето на Ботев
16:16 31.08.2025
84 Казуар
85 Гриша
16:17 31.08.2025
До коментар #69 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":от какво точно се възраждаш? От ceлckoто, от нeykoто, от npocтото в теб? Да не ти говорят звездите бе, или извънземен дух се вселява в теб??
93 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #63 от "Беше страшно":МНОГО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО СЛЕД КАТО СА ДЕСЕТИНА ДУШИ ЗАЩО СА МОБИЛИЗИРАЛИ ЦЯЛА АРМИЯ ОТ ПОЛИЦИЯ И СА НА ВСЕКИ МЕТЪР .ПО КАНАЛ ТРИ ДАВАТ ВИДЕА ОТ ТАМ И СЕ ВИЖДА ЧЕ НЕСА ДЕСЕТИНА ЧОВЕКА И ПОСТЯНО ПРИСТИГАТ ПРОТЕСТИРАЩИ.А СЕ ОЧАКВА И ОТ ВЕЛИЧИЕ ДА ДОЙДАТ
16:19 31.08.2025
96 Посещението
Европа ще трансформира своята икономическа мощ, за да произведе необходимите оръжия за украинската армия.
97 виждаме бе
До коментар #82 от "Някоя копейка":То няколко близачи на подметки не са цяла България .
101 Биг Мак със зеле
И никой не може да ограничава правото на движение на другите, та добре че не са ги спукали от бой полицаите тия Възрожденци
102 Това ще си проличи
До коментар #97 от "виждаме бе":отново на следващите избори?
Почвай да страдаш отсега!
103 А ти
До коментар #78 от "Шопо":Си npocто дървено човече, българско дървено човече. Кънти на кухо.
105 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #91 от "Да питам,":МОЛЯ МОЛЯ БЕЗ ДА ОБИЖДАШ МУМИО,ПО КОНСТИТУЦИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ И ПОЗИЦИЯ И МОЯТА Е ПРОТИВ НАТО ЕС И ЕВРОТО ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРОРУСКАТА ДРУЖБА И Е ВРЕМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СЪС ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ НАЙГОЛЯМАТА ПАРТИЯ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ КОИТО СА ПРЕДИ ТЯХ СА КОАЛИЦИИ .
108 Копейките
Усещат, че губят!
112 Хи Хи Хи🤣🤣🤣
До коментар #82 от "Някоя копейка":Шекелките с гумените китки защо не отивате да я посрещнете?
113 е да бе
До коментар #102 от "Това ще си проличи":Едни избори не сте спечелили . Само фалшификации. Нали видяхме какво стана с Величие .
116 Вън!
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Да възстановят АЕЦа и всичко като си беше! И да се омитат от тука!
117 Гого Мого
До коментар #42 от "Готови ли сте за Война с Русия":Готови сме да се браним и да защитаваме правото си избор.
А ти готов ли си да воюваш срещу собствения си народ?
121 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #97 от "виждаме бе":ДА НЕ СА НЯКОЛКО ЛИЗАЧА ГЛАСУВАЛИ СЛЕД КАТО СА ИМ ПЛАТИЛИ ЗА ГЕРБ ИЛИ СДС,А ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ СА ГЛАСУВАЛИ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗБОРИОКТОМВРИ 2024 ГОДИНА ОКОЛО 320000 ДУШИ А ЗА ГЕРБ-СДС КОИТО СА ПЪРВИ СА ГЛАСУВАЛИ НАД 600000 ДУШИ НО ТЕ СА СЪС СДС И НЕ СЪБИРАТ ПООТДЕЛНО КОЛКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #110 от "СМЪРТДИСХ КОПЕИКА НА си ГАНСКо":Сиганин, отивай да миеш чинии в Европа.
16:27 31.08.2025
126 жик так
До коментар #117 от "Гого Мого":Ако някой мисли че ще тръгна да воювам в защита на Кирчо ,кокорчо ,баце , Делян ,Догат ,Костов...и останалия башибозук , много се лъже ..ама много ...
На мене няма какво да ми вземат ... осве чипа на пералнята ....ха ха ха
127 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #96 от "Посещението":А ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.
130 Ха ха ха
132 ха ха ха ..
До коментар #130 от "Ха ха ха":Най много ни излагат простите козяци .
133 Стига бе
До коментар #127 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Най обичам да ми говорят от името на народа...ИЗБОРИТЕ ПОКАЗВАТ ДРУГО.
134 Българин🇧🇬🇺🇦
До коментар #99 от "Българин🇧🇬🇷🇺":Ние с Български и Украински знамена сме хиляди а не 9-10 човека цървyyл безполезен и вмириcaн
135 Кирил
137 Ха ха ха
142 Коко
Като започенм от “ние няма да се ваксинираме против Ковид19”, а се оказаха 2/3 от групата им с ваксини.
… до поредните лъжи за еврото.
143 Хаха
До коментар #137 от "Ха ха ха":Сънувай там поне е безплатно!
А сега е момента да се покажеш какъв евроатлантик си и да се запишеш в коалицията на желаещите!
147 Обективни истини
149 Ха ха ха
До коментар #132 от "ха ха ха ..":Виж какъв цирк сте спретнали ве копейки..... гaлoшu прocти........
150 Смешник
151 Възраждане
154 Мда
До коментар #135 от "Кирил":Кире ти ли си бе?
Пак закона си нарушил!
А колкото до изселването , ако ни изселят ще останете 100 000 с неустановен пол , роми и новите европейци дето Денкофф ни натресе!
155 Българин🇧🇬🇷🇺
До коментар #134 от "Българин🇧🇬🇺🇦":Къде сте ходили, на парад с шарени знамена нали, bokлyk укрошорошки.
156 Българин
До коментар #72 от "Кадри от протеста на десетината":Тези жендурля вместо да развяват руски знамена да заминават за Русия да воюват.
158 Хаха
До коментар #134 от "Българин🇧🇬🇺🇦":Я излезте да ви видим !
161 България 🇧🇬
До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
165 България 🇧🇬
До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.
Какво се случва през 1878 г.
- Санстефанският договор (3 март 1878): Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
- Компенсация за Румъния: За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
- Без съгласие от българите: Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“
Военни действия и последици
- През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
- Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.
Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не ч
166 Мъгла, сянка...
Само протест срещу урсула, а не срещу чуждата война, в която въвличат народа ни, и превръщат държавата ни във фронтова линия, а градовете във военна цел?
Свободните хора искат мир и световен ред, който гарантира живота на всички народи.
Войната е кървав бизнес, а не природно бедствие! Пак ли световна война?
168 България 🇧🇬
До коментар #155 от "Българин🇧🇬🇷🇺":Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
171 ХУМОР САТИРА И ЗАБАВА 😀
ДРЕБНИТЕ СЪВЕТСКИ МОНЕТИ
ДА НАПРАВЯТ МАЛКО
СТЕНДЪП КОМЕДИЯ ЗА ДА ЖИВНЕ ЕФИРА👍
172 Не се чуди
До коментар #15 от "Пешо Вол гата":....от едно тесто са замесени...
Единият формално се разведе с жена си...за да лапа...
Другият си сменил бащината фамилия по същата причина...
само се питам де зачезна неговата женка...известна водеща в ,,Хоризонт" на БНР...една ГОЛЕМИНОВА се зовеше...вероятно я е прибрал ,като ,,Пи Ар" в Брюксел на хонорар,за да лапат взаимно...евраци...
173 🇧🇬🇧🇬🇧🇬
🇧🇬🇪🇺🇧🇬
++🇧🇬
++🇧🇬
174 Ха ха ха
До коментар #158 от "Хаха":Е нали вас ви видяхме ...... 20 - 30 селяндypa пpocти...... ,късия ви е събрал от селските кръчми
175 История, история
До коментар #165 от "България 🇧🇬":Войната никога не носи справедливост! Войната е бизнес! Сделка, в която победилата сила диктува условията!
Да му мислят наивниците!
Победителите никога не ги съдят.
178 Пловдив
183 По ред
До коментар #178 от "Пловдив":Ами службите да го разследват. После може и психиатрите.
186 Оф едно и също
До коментар #135 от "Кирил":То щото Унгария ква е
188 Град Симитли
освен на многотелните крави
с тия седем телета! :))
189 Ха,ха
До коментар #188 от "Град Симитли":Символ на корупция
190 2554
До коментар #42 от "Готови ли сте за Война с Русия":Във война ни въвлича Пусю. Трабва да помогнем на братския руски народ да се освободи от фашистката хунта на Путлер!
191 Мериленд
До коментар #26 от "Данко Харсъзина":За съжаление не могат, защото като теб са прости
195 Факти
До коментар #150 от "Смешник":Мутрите управляват страната защото сме по руски модел. Властта е в ръцете на силоваците. Забрави ли откъде се появиха мутрите? Това бяха охранителите на комунистите.
