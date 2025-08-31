Новини
Поредна катастрофа с тир край Телиш, където загина Сияна

Поредна катастрофа с тир край Телиш, където загина Сияна

31 Август, 2025 16:52

Отново обърнат камион в отсечката на смъртта, написа бащата на загиналото момиче във фейсбук

Поредна катастрофа с тир край Телиш, където загина Сияна - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова

Поредна катастрофа с тир е станала днес на пътя между Телиш и Радомирци, Плевенско, където загина 12-годишната Сияна. Това съобщи с пост във фейсбук Николай попов, баща на загиналото момиче.

Негови са и снимките на обърнат тир в отсечката, в която често ставата инциденти с камиони.

„Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите?“, пише Попов.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Петър

    4 0 Отговор
    Пътя е виновен и няма кой да го преасфалтира

    16:56 31.08.2025

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    "Само пътя ли е виновен или и водачите?" - интересно как само на определени места водачите изведнъж почват да не могат да карат.

    16:57 31.08.2025

  • 3 Петър

    2 0 Отговор
    Пътя е виновен и няма кой да го преасфалтира

    16:57 31.08.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    А вие какво очаквате? ПЪТЯ НЕ Е РЕМОНТИРАН!!!!

    Пътищата убиват ТОЕСТ ДЪРЖАВАТА! Не шофьорите! И това със знаци и с висене в храстите с камера не се оправя!

    16:58 31.08.2025

  • 5 Лост

    5 0 Отговор
    Николай Попов скоростомера.

    17:00 31.08.2025

  • 6 АПИ

    3 0 Отговор
    Ние си "свършихме" работата и си раздадохме тлъсти пачки. Щяхме да протестираме, че цифрите на пачките не са в Евро, но от нас да мине.
    Но следващия път, когато си раздавам - задължително в Евро !!!

    17:01 31.08.2025

  • 7 Престанете да се гаврите

    2 0 Отговор
    С името на починалото момиче! Заради лъзгавия психар името придоби символ на неприязън.

    17:03 31.08.2025

  • 8 касапинъ

    1 0 Отговор
    Когато камионът започне да поднася, сцеплението намалява и скоростта се увеличава от голямата маса на камиона.
    Затова НикоЛАЙчо Попов да си затваря устата и да не бръщолеви глупости, че стана банален, а някои хора не издържат на такива постоянни глупости и режат езици.

    17:06 31.08.2025

