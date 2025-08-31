Поредна катастрофа с тир край Телиш, където загина Сияна

Поредна катастрофа с тир е станала днес на пътя между Телиш и Радомирци, Плевенско, където загина 12-годишната Сияна. Това съобщи с пост във фейсбук Николай попов, баща на загиналото момиче.
Негови са и снимките на обърнат тир в отсечката, в която често ставата инциденти с камиони.
„Превишена скорост с над 20 км/ч. Инцидентът се случва по време на дъжд. Отново обърнат камион в отсечката на смъртта. Телиш-Радомирци. Всички минаваме по този отвратителен път, но не всички катастрофираме. Само пътя ли е виновен или и водачите?“, пише Попов.
1 Петър
16:56 31.08.2025
2 Анонимен
16:57 31.08.2025
3 Петър
16:57 31.08.2025
4 ДрайвингПлежър
Пътищата убиват ТОЕСТ ДЪРЖАВАТА! Не шофьорите! И това със знаци и с висене в храстите с камера не се оправя!
16:58 31.08.2025
5 Лост
17:00 31.08.2025
6 АПИ
Но следващия път, когато си раздавам - задължително в Евро !!!
17:01 31.08.2025
7 Престанете да се гаврите
17:03 31.08.2025
8 касапинъ
Затова НикоЛАЙчо Попов да си затваря устата и да не бръщолеви глупости, че стана банален, а някои хора не издържат на такива постоянни глупости и режат езици.
17:06 31.08.2025