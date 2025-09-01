Новини
България »
Теменужка Петкова: Разходите растат, но и приходите

Теменужка Петкова: Разходите растат, но и приходите

1 Септември, 2025 11:24 992 43

  • теменужка петкова-
  • финанси-
  • бюджет-
  • приходи-
  • разходи

4-те години политическо безвремие и безотговорност дадоха отражение върху финансите на държавата

Теменужка Петкова: Разходите растат, но и приходите - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Съгласно Закона за публичните финанси в рамките на днешния ден Министерство на финансите ще публикува окончателните данни за изпълнение на бюджета към края на месец юли 2025 година. Това, което показват данните е, че приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма са в размер на 46 милиарда и 300 милиона лева, което е ръст с 5 милиарда и 500 милиона в сравнение със същия период на миналата година, това заяви в "Денят започва" финансовият министър Теменужка Петкова. За този ръст най-много принос имат данъчните постъпления, които се увеличават с 5 милиарда и 400 милиона, което е близо 16, 7% ръст спрямо 2024 година, поясни тя.

"Разходите също бележат ръст. Те са 50 милиарда и 400 милиона - те се увеличават със 17, 7%. Всичко това е на база на приети промени в законодателството през предходните години".

Това са поредица от разходи, които бяха свързани със задължения към Регионалното министерство и АПИ - над 400 милиона. Над 276 милиона са изплатени и на Министерство на транспорта.

Дефицитът към 31 юли е в размер на 4 милиарда и 200 милиона или 1,96% от прогнозния БВП на страната.

"Приходите наистина са амбициозни в заложения бюджет за 2025 година, но трябва да кажем защо приходите са свръхамбициозни. Защото разходите в предходните години са били наистина свърхамбициозни. Всички тези промени в нормативната уредба, които водят до увеличаване и постоянни разходи по отношение на бюджета дават отражение в този период".

Приходите от ДДС бележат ръст с 22%, заяви Теменужка Петкова. Забавяне при събирането на ДДС има в Агенция "Митници". Мерките, които "колегите от НАП и Агенция "Митници" са набелязали вече дават резултати".

Тя допълни, че приходите от ДДС са с 1 милиард и 600 хиляди повече в сравнение със същия период на миналата година.

"Срокът, в който тези мерки действат е силно скъсен с оглед на това, че бюджетът беше приет късно. Част от тези мерки влязоха от 1 май. Това обяснява изоставането по отношение на приходите. Пак казвам тези приходи са амбициозни, но тази амбиция има своето обяснение - последните 4 години, в които разходите бяха свръх свръх амбициозни".

Теменужка Петкова коментира и ПУВ така:

"Беше даден сериозен старт по отношение на усвояването на тези средства и реализацията на проектите. Така, че ние се надяваме и очакваме с голям интерес и полагаме големи усилия приходите, които са заложени в ПУВ по второ и трето плащане до края на годината да бъдат факт".

Тя заяви, че тези 4 политически години безвремие и липса на политическа отговорност на практика са дали своето отражение върху публичните финанси на държавата.

"Няма такива счетоводни практики за прикриване на дефицита. Каква счетоводна практика може да бъде държавата да увеличи своя дял в държавните търговски дружества".

По отношение на Българската банка за развитие Теменужка Петкова направи следното уточнение:

"Тя е търговска банка, която работи по силата на Закона за кредитните институции. От другата страна нейната дейност се регулира от специален закон. Съгласно този закон една от основните цели на банката е именно да осигурява финансови инструменти, с които да финансира публични инвестиции, които са от ключово значение за икономиката на страната".

Изрази надежда, че "всички лоши практики, свързани с ББР, са останали в историята". Заяви, че гаранцията за това е, че банката се управлява по един прозрачен начин.

Допълни, че целта на увеличаване на капитала на ББР е дългосрочна.

Категорично не е вярно (позовавайки се на изказване на Асен Василев), че е премахнат лимитът от 5 милиона лева по отношение на кредитиране на юридически лица от ББР.

Тя допълни, че основен фактор по отношение на изпълнение на приходите на Бюджет 2025 е свързан с приходите, особено с третото плащане по ПУВ. Увери, че правителството полага "неимоверни усилия да бъдат изпълнени всички ангажименти, свързани с това да получим третото плащане". Тези плащания имат ключово значение за изпълнение на приходите.

"Затова всички, които се опитват да саботират действията на правителството трябва да знаят, че носят сериозна отговорност, ако се стигне дотам България да не може да усвои и да получи третото плащане по ПУВ".

Все още е в много ранен етап бюджетната процедура по отношение на Бюджет 2026, посочи тя.

"Устойчивостта на публичните финанси, спазването на изискванията по отношение на дълг, дефицит, разбира се, че ще бъдат спазени и това е наш приоритет".

Членството на България в еврозоната е стратегически приоритет. Паника не може да има, добави тя, защото членството е свързано с много сериозни предимства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ксквото

    41 0 Отговор
    и да каже , винаги е лъжа !

    11:27 01.09.2025

  • 2 Сталин

    45 0 Отговор
    Безмозъчна крава ,на патко приходите растат единствено от милиардите заеми от Ротшилд

    11:28 01.09.2025

  • 3 Сзо

    42 0 Отговор
    И тази е за затвора.

    11:28 01.09.2025

  • 4 ту-туу

    36 0 Отговор
    Да и в чекмеджето на банкянския сикаджииски мутрак растат

    11:30 01.09.2025

  • 5 ПРИХОДИТЕ РАСТАТ

    33 0 Отговор
    ОСОБЕНО ЗА НЯКОИ.ТО И ВИДИМО ИМ ЛИЧИ , ВЕЧЕ ГОНЯТ 200 КИЛОГРАМА

    11:31 01.09.2025

  • 6 Сталин

    36 0 Отговор
    Помните ли тая малоумна крава когато Тиквата я прати в Иран да договаря енергията ,нали се сещате колко сериозно в Иран приемат малоумните женски

    Коментиран от #12, #14

    11:31 01.09.2025

  • 7 Колкото

    32 0 Отговор
    и ти си пораснала , стройна като табуретка !

    11:33 01.09.2025

  • 8 Казуар

    38 0 Отговор
    Теменужке, амбициозно повишихте заплатите с 50-70 процента заплатите на пазителите на Бойко и Пеевски.

    11:34 01.09.2025

  • 9 Гербер

    3 20 Отговор
    България процъфтява икономиката се развива!

    11:35 01.09.2025

  • 10 разходи - за отбрана , заеми

    14 0 Отговор
    а приходи - от винетки , глоби , печалбата на болниците се е увеличила 6 пъти , така влизат пари в бюджета , парното се стабилизира , а от това се печели почти без разходи . има едни нужди . но за тях все няма от приходите . 7-8 ръкав метро , санирането , бензиностанции държавни , ремонти на пътищата в града .

    11:39 01.09.2025

  • 11 питам

    26 0 Отговор
    Теменужке, къде е пътната карта??????? Да не си я изяла???????

    11:43 01.09.2025

  • 12 Баба ти

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Малоумният е тоя, който я е пратил в Иран, без да му мине през тиквето и миг мисълта, че в тая шиитска страна по традиции жените не са смятани за хора, а за слуги. И каква работа може да свърши една фитка?!

    11:43 01.09.2025

  • 13 Мисс Пиги

    11 0 Отговор
    г р у х г р у х

    11:44 01.09.2025

  • 14 Да!

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Тогава обеща да внася магарета и очевидно се е сдобила с такова!

    11:46 01.09.2025

  • 15 кака ви темерутка

    16 0 Отговор
    Разходите на хазнат и дълговете растат,
    но и приходите растат
    в чекмеджарницата
    вече са в евро

    11:46 01.09.2025

  • 16 Лост

    15 0 Отговор
    Важно е ,че инфлацията по вашата статистика е 2.999999%,а действително е над 10%-15% и оттам идват увеличението на ДДС и други приходи.

    Коментиран от #23

    11:47 01.09.2025

  • 17 Истината

    15 0 Отговор
    Факти миналия ден публикува анализа на бившия вицепремиер и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков -Корнелия Нинова :

    Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

    30 Август, 2025



    Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи
    България си заминава
    ....
    Нинова е публикувала ужасяващи данни за изтеглените заеми последните 6 месеца, за спад на износа и промишленото производство. Мисля всичко това не е толкова ужасно. Това което не успяха турци и византийци,ще го направи правителството на мафията на власт в момента. Да закрият България. И е видно че този народ и племе не заслужава да го има след като гледа безучастно затриването си.

    Коментиран от #30

    11:47 01.09.2025

  • 18 гост

    14 0 Отговор
    Колеги,нещастни и ограбвани сънародници ,клети бачкатори и роби! Вчера излезе статистиката на БНБ (Българска народна банка) в който данните са ужасяващи. Външния дълг на България е надминал 53 милиарда евро ( 106 милиарда лева) и доближава 50% от БВП когато страната трябва да обяви фалит. Сегашното правителство на грабежа и мафията ГЕРБ -ИТН -БСП с ментор Пеевски е най грабливото от целия преход. Прогнозите на финансисти бяха страната да обяви фалит през 2028 г.но вече прогнозите са това да се случи края на 2026 г. Тегли се дълг след дълг всеки месец а същевременно се увеличиха заплати на полиция военни и държавна администрация с 70%. Дълговете се водят не на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов които ги прибират а на държавата България ,тоест на всеки един от нас. Честито -

    БНБ: Брутният външен дълг на България надхвърли 53 млрд. евро

    Брутният външен дълг на България в края на юни 2025 г. достига 53,03 млрд. евро, или 47,2% от БВП, показват данните на БНБ. Това представлява увеличение с 8,33 млрд. евро (18,6%) спрямо март месец тази година.

    Коментиран от #20, #27

    11:48 01.09.2025

  • 19 Гай Турий

    7 0 Отговор
    А кой ще предложи в АНС (Анти Народното Събрание) да бъдат отменени всякакви формули за преизчисляване на заплати в бюджетния сектор, базиращи се на СРС и МРЗ!!? Кой, Драгой ли?! По НГ пак ще се завайкате, ама как да не вдигате разходите с още 10 млрд, след като законите са ви малоумни от м.г. Веднага тия формули за клатикрачолите в АНС, министерства, и ала бала, общини, да преминат на договаряне според възможностите на приходната част, без да се изискват никакви нови заеми. Брюк-селото да плаща на фуражките, нали става военен съюз. Пенсиите не са заплати, а те са принос от миналото за днес и утре и трябва да се осъвременяват.

    11:49 01.09.2025

  • 20 Страшно е

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    За справка външния дълг на България по време на правителството на Станишев беше 18,6% от БВП а сега близо 50%. В цифри беше 37 милиарда лева а сега 106 милиарда. Къде са милиардите от ПВУ ( плана за възстановяване и устойчивост) за който ГЕРБ твърди че сме ги получили? Някой от вас беше ли подпомогнат? Къде са 2 милиарда който бюджета отдели при правителството Борисов -3 за реконструкция на язовирите? В банковите сметки на Борисов, Пеевски и Слави Трифонов ли отидоха. Над половин милион България вече са без питейна вода и на режим в 21 век? В същото време се изсипват милиарди от заемите които тегли правителството на мафията за увеличение на силови структури ,администрация и калинки на ГЕРБ. Света не помни такъв ужасяващ грабеж за година и половина!

    11:49 01.09.2025

  • 21 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    2 2 Отговор
    "Всяко тържество на България е смърт за Русия."
    Тоя Аксаков ще излезе умен човек, ще трябва да кръстим още дузина улици и няколко селища на него.

    Путлер вече дори интонацията и кухотата на празните фрази ги докара досущ като в края на съветската епоха. Запомнете: много скоро ще сме свидетели на разпада на руската федерация и този път ще е окончателно. С Русия е свършено.

    11:50 01.09.2025

  • 22 Град Симитли

    7 0 Отговор
    Като кокоша трътка си прай устата!

    11:51 01.09.2025

  • 23 Тошо

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Това с измислената им инфлация от 2,9999999% беше най -голямата измишльотина и стъкмистика в новата история на България.Много е гадно когато сам си плюеш върху физиономията, а цял народ те гледа.

    11:51 01.09.2025

  • 24 демек публични инвестиции в чекмджарница

    5 0 Отговор
    "Тя е търговска банка, която работи по силата на Закона за кредитните институции. От другата страна нейната дейност се регулира от специален закон. Съгласно този закон една от основните цели на банката е именно да осигурява финансови инструменти, с които да финансира публични инвестиции, които са от ключово значение за икономиката на страната".

    11:55 01.09.2025

  • 25 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    10 0 Отговор
    Това са долни манипулации !
    Тая Уфсъ, първо е изключително неграмотна и бърка понятия като дефицит и излишък, второ е свързана с Ковачки - бивша счетоводителка, трето е изцяло подчинена, заедно с делю фактурата и половината ГЕРБ с начело Тиквоний, на ковчежника на руската мафия Пеевски.

    11:55 01.09.2025

  • 26 Безочливо

    6 0 Отговор
    Татарско кюфте

    11:56 01.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт !

    6 0 Отговор
    От тези 4 години само година и 3 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    11:58 01.09.2025

  • 29 В.В.П

    7 0 Отговор
    Тук няколко бедни хорица бяха коментирали че не ги притеснява фалита на страната защото нямало какво да им вземат а да му мислели богатите!!!! Точно бедняци като тях ще измрат от глад. Богатите са милионери ,с дворци,скъпи коли и яхти и фалирва държавата а не те! Когато страната обяви фалит ще се заменя собственост срещи дълг. Пристанища ,морски курорти,заводи,държавни терени. Ще се изкупителна от частни фирми и корпорации. Същите ще дават минимални заплати при Европейски цени а ако не искате ще внасят работници от третия свят. Тогава ще усетите какво е глад и студ и ще трябва да бягате роби в чужбина за да оцелеете...

    Коментиран от #42

    12:02 01.09.2025

  • 30 "Политико"

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Истината":

    България необратимо върви по пътя на Гърция и за населението става кошмарно

    12:08 01.09.2025

  • 31 Корупция

    2 0 Отговор
    Хахаха

    12:09 01.09.2025

  • 32 123

    4 0 Отговор
    Един от Ротшилдите беше казал че до 2030 няма да има нито България, нито българи.

    Коментиран от #35

    12:15 01.09.2025

  • 33 Наистина

    3 0 Отговор
    Теменугата ми замириса !

    12:17 01.09.2025

  • 34 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Нагла герберастка смра..@ ,от тия 4г. 2 са на ваши правителства.Крахът е още от 2012г. когато с турнирчета по мач дойдохте на власт.Големи "можачи" сте!!!!! Няма що - никаква визия за управление,дългосрочна политика в която и да е област на обществения живот.Само в едно сте НАЙ-ГОЛЕМИТЕ можачи и най-постоянни - в грабенето,нямате ни акъл,ни познание за управление.В Симеоново сте учили само как да грабите,тия с купените дипломи така и нищо не са учили.....а за тази м.тренска счетоводителка ще кажа само едно - самият факт на назначаването дава ясна предстаава кой,непрекъснатите и действия против благополучието на обществото и как се управлява...

    12:17 01.09.2025

  • 35 Офшиорки криповалути

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "123":

    Верно ли

    12:20 01.09.2025

  • 36 Боярйышник

    3 0 Отговор
    Да, разходите за заплати на военни и полицай растат предизборно, а до данъкоплатеца застой, много им се струвала средната заплата на работодателите.
    Нооо, за платените гласоподаватели ЛеШпЕрИ - ВоЕнНи и ПоЛиЦаИ.
    Да ни е честита коалицийката тиква-шише.

    12:22 01.09.2025

  • 37 Тъпа теменужке

    3 0 Отговор
    Разходите растат, но приходите НЕ! Заемите обаче ДА! И парите за кладене в ББР.... с 4 милиарда ДА и за НАТО и УКРАЙНА ...ДА ....

    12:26 01.09.2025

  • 38 Абе някой няма ли най после

    1 0 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    12:27 01.09.2025

  • 39 Ния

    0 0 Отговор
    Последното, което четох е ,че Дянков предлага ДДС да се вдигне на 22 % за да се върже бюджета. Това е показателно, как върви икономиката към настоящия момент. Изводите всеки сам да си ги направи!

    12:28 01.09.2025

  • 40 Не лъжи ма кокошко

    1 0 Отговор
    НЕ 4 години политическо безвремие и безотговорност а е 36 години атлантически погром. А вие сте еманацията на политическите боклуци

    12:30 01.09.2025

  • 41 Аре бре, верно ли ма кокошко

    1 0 Отговор
    Си Изразила надежда, че "всички лоши практики, свързани с ББР, са останали в историята" и че банката се управлява по един прозрачен начин....И колко точно прозрачно наляхте още 4 милиарда от нашите пари в ББР? Как срам нямаш да си показваш муцуната само се чудя. Що за мръсници сте верно и до къде ще стигне наглоста ви ...
    1. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.
    2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.
    3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.
    4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор "Държавно управление" и за други финансови предприятия с 38,3%.
    5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

    12:35 01.09.2025

  • 42 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "В.В.П":

    Ама наистина мене не ме тресе все пак ще става въпрос за държавно земи и згради и да частици ще ги присвоят и да ще има глад но все пак мен това не ме засяга я има още 30-40г на тази земя ако не се случи нещо предварително така че другите да му мислят

    12:37 01.09.2025

  • 43 Ъхъъъъъ.....

    0 0 Отговор
    Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро. щото е много добро това "Държавно управление" нали? Смотано същество подло... че си мислите че и доматите с колците ядем нали ...съд и затвор заслужавате краливи корумпета, а пък за еврото въобще не ви трябва да знаете ...

    12:39 01.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове