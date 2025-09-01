Митов: Президентът е получил само "здрасти", а правителството доведе "Райнметал" във ВМЗ-Сопот

Румен Радев много добре знае, че ако правителството не е стабилно и го няма, няма как да се осигурят инвестиции. Документирани срещи с "Райнметал" има не президента, а Бойко Борисов. Това че инвеститорът е дошъл да каже "здрасти" на президента, не значи, че той е подсигурил "Райнметал". Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ вътрешният министър Даниел Митов.
"Румен Радев се държи като опозиционен лидер, ако е така - да отиваме на президентски избори, а той да се занимава с партията си."
Радев системно излиза от ролята си по Конституция, каза още МВР шефът.
"Мирослав Рашков отрича ежеседмично да се е срещал със Светлозар Лазаров", заяви Митов.
"Не може някой, който е работил 20 години е работил в системата на МВР, да се свързва с някое лице, което е минало за 2-3 месеца."
"Не съм видял да бъдат освободени 400 души от ДАНС. Това е някаква халюцинация на ПП-ДБ."
По-малко от 14 кг. кокаин за 2 години са заловили общо Бойко Рашков и Иван Демерджиев. Т.е сега аз мога ли да кажа, че е имало чадър над наркоразпространението, пита Митов.
МВР шефът предлага да се отнема пожизнено книжката на пияни шофьори, но при второ нарушение. При първо - да има солена глоба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:50 01.09.2025
2 Тото
Коментиран от #21, #35
11:52 01.09.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:52 01.09.2025
4 пешо
Коментиран от #8
11:53 01.09.2025
5 Кочо простия чизмар
11:53 01.09.2025
6 АЛО МИТОВ
11:54 01.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДО ПЕШО
До коментар #4 от "пешо":БРАТ КЪСИ ИМ СА ПИШКИТЕ.
Коментиран от #11
11:56 01.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Звучи като диверсионна операция под ръководството на полковника.
11:56 01.09.2025
11 пешо
До коментар #8 от "ДО ПЕШО":брато , има в едни магазини и по лакът
11:58 01.09.2025
12 Град Симитли
11:58 01.09.2025
13 Булдог
11:59 01.09.2025
14 Оракула от Делфи
Министър Митов , както винаги с много "пошло ниво" на партийна пропаганда !!!
Какво значение има, кой го е довел в България , нали за това тези министри взимат заплати
и точно това е една от задачите им???
То остава сега ,
да вземем да им дадем и бонуси, че ходят редовно на работа ???
Коментиран от #18
11:59 01.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха ха ха ха ха ха
12:01 01.09.2025
17 Възгордяли се крадци
12:03 01.09.2025
18 честен ционист
До коментар #14 от "Оракула от Делфи":Вероятно немските инвеститори са били подведени, че Сопот е близо до Западна Украйна. Ако Баце е рисувал пак по салфетките карти на Европа, всичко е възможно.
12:03 01.09.2025
19 пашата
12:04 01.09.2025
20 Радев отвлича вниманието
12:04 01.09.2025
21 ДО ТОТО
До коментар #2 от "Тото":АВ ВЪЙ ТОЗ С ПЕРАТА МИ ПРИЛИЧА НА ИСТЪРВАН ОТ БОЛНИЦАТА НА ДОКТОР ГАЛЪБОВА .
Коментиран от #26
12:04 01.09.2025
22 Фон дер Миндер
12:05 01.09.2025
23 ИВАН
12:05 01.09.2025
24 ДА И НИ ДОВЕДЕ НОВ ЗАЕМ
12:06 01.09.2025
25 Карлос Друсар
12:08 01.09.2025
26 иЧЕРЕН ЧЕЕЕЕРЕЕЕЕЕНННН
До коментар #21 от "ДО ТОТО":УТ ФИЛИПОВЦИ ЛИ Е...
12:08 01.09.2025
27 Къдравата СЮ
Че хем парите и вдигнахте хем крадат повече хем нови коли им купихте а ефективноста намалява ли намалява
12:09 01.09.2025
28 Булба67
12:09 01.09.2025
29 Чочо
Старата дето го хвалеше умря г!
12:10 01.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тулупа
12:10 01.09.2025
32 Наглецо
12:11 01.09.2025
33 Прецакан
12:12 01.09.2025
34 Много сте жалки
12:12 01.09.2025
35 Тая
До коментар #2 от "Тото":е гати увисналите цици има, почти до коленете...
12:12 01.09.2025
36 ШИШИ
12:14 01.09.2025
37 Гост
12:16 01.09.2025
38 1234567
12:16 01.09.2025
39 Тото 1 и Тото 2
12:28 01.09.2025
40 Някой
В Германия фабриките са закъсали и гледат да си пренасочват производствата в чужбина. Просто в България има за оръжия от в комунизма и не знам за преди това. Много обичат да се хвалят с комунизма, например за дълга. Само че само тази година са взели някъде 17-18 милиарда лева дълг - днес говореше финансовият министър по телевизията.
ГЕРБ е почти официално създадена от немска (баварска) фондация. И още една участва. Дори името им било измислено от тях. На видео Борисов обяснява и как тогава от 10 години им плащали. Такова чуждо финансиране трябва да е абсолютно забранено. ГЕРБ е създадена като чужда агентура.
Борисов твърдеше, че той не участва в управлението. Как така този Митов говори за снимки на Борисов в Германия? Нали той не е в управлението по негови думи!
12:31 01.09.2025
41 Някой
12:32 01.09.2025
42 Коста
Всеки гимназист би договорил по добри условия.
Та че на вас са ви казали БАСТА.
12:33 01.09.2025
43 Засрами се
Дане ти припомням други неща!!!
12:33 01.09.2025
44 Иванов
12:34 01.09.2025
45 Чичо Гошо
12:34 01.09.2025
46 Майк Алън Патън
12:35 01.09.2025
47 000
12:37 01.09.2025
48 То не
12:40 01.09.2025