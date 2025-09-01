Новини
Митов: Президентът е получил само "здрасти", а правителството доведе "Райнметал" във ВМЗ-Сопот

Митов: Президентът е получил само "здрасти", а правителството доведе "Райнметал" във ВМЗ-Сопот

1 Септември, 2025 11:49

Президентът системно излиза от ролята си по Конституция

Митов: Президентът е получил само "здрасти", а правителството доведе "Райнметал" във ВМЗ-Сопот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Румен Радев много добре знае, че ако правителството не е стабилно и го няма, няма как да се осигурят инвестиции. Документирани срещи с "Райнметал" има не президента, а Бойко Борисов. Това че инвеститорът е дошъл да каже "здрасти" на президента, не значи, че той е подсигурил "Райнметал". Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ вътрешният министър Даниел Митов.

"Румен Радев се държи като опозиционен лидер, ако е така - да отиваме на президентски избори, а той да се занимава с партията си."

Радев системно излиза от ролята си по Конституция, каза още МВР шефът.

"Мирослав Рашков отрича ежеседмично да се е срещал със Светлозар Лазаров", заяви Митов.

"Не може някой, който е работил 20 години е работил в системата на МВР, да се свързва с някое лице, което е минало за 2-3 месеца."

"Не съм видял да бъдат освободени 400 души от ДАНС. Това е някаква халюцинация на ПП-ДБ."

По-малко от 14 кг. кокаин за 2 години са заловили общо Бойко Рашков и Иван Демерджиев. Т.е сега аз мога ли да кажа, че е имало чадър над наркоразпространението, пита Митов.

МВР шефът предлага да се отнема пожизнено книжката на пияни шофьори, но при второ нарушение. При първо - да има солена глоба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    27 20 Отговор
    Правителството ще получи домати и яйца, а юмручето пак ще вдигне рейтинга.

    11:50 01.09.2025

  • 2 Тото

    35 2 Отговор
    Евро губернаторката сред пламенните вождове от колониите.

    Коментиран от #21, #35

    11:52 01.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    35 7 Отговор
    Бяхме превзели целия завод и всички пътища.С два военни хеликоптера Урсула кацна на шосето и през товарната рампа влезе в цеха.Тиквата побесня

    Коментиран от #10

    11:52 01.09.2025

  • 4 пешо

    26 2 Отговор
    що не се вземете двамата с рюте

    Коментиран от #8

    11:53 01.09.2025

  • 5 Кочо простия чизмар

    30 3 Отговор
    Абе кауни, ако бяхте сербез българи като Бай Тошо, щяхте сами да вземете десетик милиарди от брюкселските програми за щедро превъоражаване от трилиони и стотици милиарди едро. За кво ви е Райнметал за съдружник - да изнасят печалбата ли?! От толкова много пари тук може да са напрваят чудеса, но от патриоти, а не от подлоги и мижитурки като вас. И ако гръмне някой ден Сопот от тоя барут, ще се тупате ли в гърдите, че вие го курдисахте това буре с барут насред България.

    11:53 01.09.2025

  • 6 АЛО МИТОВ

    41 2 Отговор
    ПО ГОЛЯМ СМЕШКО В МВР НЕСЪМ ВИЖДАЛ ОТ ТЕБ . ЧОВЕК КОЙТО В КАЗАРМА НЕ Е ХОДИЛ И НЯМА ЕДИН ДЕН ТРУДОВ СТАЖ ГОВОРЯ ЗА ТЕБ ШЕФ НА ДВЕ МУТРИ.ДАНИЕЛЧО ДАНИЕЛЧО И ЗА ТОАЛЕТ МАЙСТОР НЕ СТАВАШ ПРИЯТЕЛ.

    11:54 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДО ПЕШО

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    БРАТ КЪСИ ИМ СА ПИШКИТЕ.

    Коментиран от #11

    11:56 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Звучи като диверсионна операция под ръководството на полковника.

    11:56 01.09.2025

  • 11 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДО ПЕШО":

    брато , има в едни магазини и по лакът

    11:58 01.09.2025

  • 12 Град Симитли

    14 2 Отговор
    Герберските келеши прости, без да се усетят, правят услуга Радев! :))

    11:58 01.09.2025

  • 13 Булдог

    8 2 Отговор
    Къде ги събра ,,урсата" толкоз ,,целувки" върху кльощавият си задник?

    11:59 01.09.2025

  • 14 Оракула от Делфи

    15 2 Отговор
    "ГЕРБ" , ...."довел Германския инвеститор в България"!!!
    Министър Митов , както винаги с много "пошло ниво" на партийна пропаганда !!!

    Какво значение има, кой го е довел в България , нали за това тези министри взимат заплати
    и точно това е една от задачите им???
    То остава сега ,
    да вземем да им дадем и бонуси, че ходят редовно на работа ???

    Коментиран от #18

    11:59 01.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха ха ха ха ха

    19 2 Отговор
    А Бойко вчера седеше като на.а.кан и се буташе в Желязков на трибуната. Жалка картинка

    12:01 01.09.2025

  • 17 Възгордяли се крадци

    17 2 Отговор
    На власт с напазарувани избори.

    12:03 01.09.2025

  • 18 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "Оракула от Делфи":

    Вероятно немските инвеститори са били подведени, че Сопот е близо до Западна Украйна. Ако Баце е рисувал пак по салфетките карти на Европа, всичко е възможно.

    12:03 01.09.2025

  • 19 пашата

    9 2 Отговор
    Сикаджииски мутраци ако не политизирахте мвр щяхте да духате супата банкянската мутра още като секретар обра едни пари от синжирчета с егн

    12:04 01.09.2025

  • 20 Радев отвлича вниманието

    4 11 Отговор
    от Боташ!

    12:04 01.09.2025

  • 21 ДО ТОТО

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тото":

    АВ ВЪЙ ТОЗ С ПЕРАТА МИ ПРИЛИЧА НА ИСТЪРВАН ОТ БОЛНИЦАТА НА ДОКТОР ГАЛЪБОВА .

    Коментиран от #26

    12:04 01.09.2025

  • 22 Фон дер Миндер

    10 1 Отговор
    МитOFF е една алчна и неадекватна гнида - парашутист и нищо повече от това !

    12:05 01.09.2025

  • 23 ИВАН

    11 1 Отговор
    Отровно и замърсяващо производство - това ще е в Сопот, и ставаме легитимна мишена на Русия - това но докараха предателите на България.

    12:05 01.09.2025

  • 24 ДА И НИ ДОВЕДЕ НОВ ЗАЕМ

    12 1 Отговор
    ЩОТО 50 ПРОЦЕНТНОТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ ШЕ БЪДЕ СЪС 30 Г. ЗАЕМ ОТНОВО........НАЧИ ЗА АЕЦ ЗАЕМ НЕ МОЖЕ А ЗА БАРУТИ И ВОЙНИ МОЖЕ...

    12:06 01.09.2025

  • 25 Карлос Друсар

    7 2 Отговор
    Кървав метеж, преврат за вас, гнuди!

    12:08 01.09.2025

  • 26 иЧЕРЕН ЧЕЕЕЕРЕЕЕЕЕНННН

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ДО ТОТО":

    УТ ФИЛИПОВЦИ ЛИ Е...

    12:08 01.09.2025

  • 27 Къдравата СЮ

    10 1 Отговор
    Да си гледа корумпираното министерство
    Че хем парите и вдигнахте хем крадат повече хем нови коли им купихте а ефективноста намалява ли намалява

    12:09 01.09.2025

  • 28 Булба67

    2 0 Отговор
    Преди това правителство България не съществуваше! А след тях Също!

    12:09 01.09.2025

  • 29 Чочо

    7 1 Отговор
    Новата "циганка" на тиквата!
    Старата дето го хвалеше умря г!

    12:10 01.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тулупа

    9 0 Отговор
    Каква работа има на тези срещи. Само хаби пари за преводач.

    12:10 01.09.2025

  • 32 Наглецо

    9 0 Отговор
    Това пе. ерасче и Тиквата са ЧАО!

    12:11 01.09.2025

  • 33 Прецакан

    9 1 Отговор
    Да започнат всенародни празненства послучай довеждането на мръсното и опасно производство в България.Както със земеделието,ние ще блъскаме отрови да произвеждаме зърно ,а на запад ще си гледат плодове и цветя.

    12:12 01.09.2025

  • 34 Много сте жалки

    8 4 Отговор
    Пред президента сте просто нищожества продадени.

    12:12 01.09.2025

  • 35 Тая

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тото":

    е гати увисналите цици има, почти до коленете...

    12:12 01.09.2025

  • 36 ШИШИ

    3 0 Отговор
    ИСЕГА КАКВО РАИНМЕТАЛ ЗА ГЕРБ И БОИКО ЛИ ТРЯБВА ДА РАБОТИ

    12:14 01.09.2025

  • 37 Гост

    6 0 Отговор
    Къдравата Сю пак плямпа тъпотия след тъпотия. Ама то така, като господаря им ги събира от улиците тия глупаци

    12:16 01.09.2025

  • 38 1234567

    4 1 Отговор
    Правителството доведе завод за смърт, триморецът помгна...

    12:16 01.09.2025

  • 39 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Eййййй , много ви боде в очите тоз ПРЕЗИДЕНТ ! Все ви е виновен за нещо. А в това време се правиш на сляп , че не виждаш просташката байганьовщина на своя личен ВОЖД !

    12:28 01.09.2025

  • 40 Някой

    1 0 Отговор
    Макар като министър единствен в МВР да може да си позволява политически изказвания, е леко казано неуместно. МВР е деполитизирано.
    В Германия фабриките са закъсали и гледат да си пренасочват производствата в чужбина. Просто в България има за оръжия от в комунизма и не знам за преди това. Много обичат да се хвалят с комунизма, например за дълга. Само че само тази година са взели някъде 17-18 милиарда лева дълг - днес говореше финансовият министър по телевизията.
    ГЕРБ е почти официално създадена от немска (баварска) фондация. И още една участва. Дори името им било измислено от тях. На видео Борисов обяснява и как тогава от 10 години им плащали. Такова чуждо финансиране трябва да е абсолютно забранено. ГЕРБ е създадена като чужда агентура.
    Борисов твърдеше, че той не участва в управлението. Как така този Митов говори за снимки на Борисов в Германия? Нали той не е в управлението по негови думи!

    12:31 01.09.2025

  • 41 Някой

    1 0 Отговор
    За карането дрогиран по пътищата, егати заплахите - глоби и отнемане на книжка. Да ги броят терористи и на 20-30 години затвор. Да викнат Родриго Дутерте от Филипините, да им обясни как дилърите се застрелват на място и оставят да лежат няколко дни за показ - въпрос на закони. И как наркоманите се редят на опашки. Могат да пропуснат където обясняваше как се яде сърце. В разни среди се отгледаха вече поколения идиоти. С 0 мерки през прехода до днес. В София нощем какво ли не ес чува, като на формула. Да ги наказват за малките неща, дори разни с пукания, форсирания и така нататък. Често не са сами и покрай разни работилници за коли. В САЩ по устройства за звук, автоматично подават сигнали до полицията за изстрели. Тук може да наслагат преместваеми и да дебнат къде се случва. Вече изреждаха места от МВР, но къде са мерките? Ако не върши работа едно, върши друго. Например едни съобщават, че има "летящ" идиот, и други го посрещат с гранатомет. Ако искат, решения ще се намерят.

    12:32 01.09.2025

  • 42 Коста

    1 0 Отговор
    Кого заблуждаваш, или си на мнение, че всички ти се връзват на лъжите. От 150 милярда успяхте да изкопчите само уж работни места а управлението чуждо и печалбата се изнася.
    Всеки гимназист би договорил по добри условия.
    Та че на вас са ви казали БАСТА.

    12:33 01.09.2025

  • 43 Засрами се

    0 0 Отговор
    Абе къдрак, твоя работа ли е да коментираш Президента? Виж си МВР-то - ефективност нула! Виж си резила в Несебър при инцидента с АТВ-то!
    Дане ти припомням други неща!!!

    12:33 01.09.2025

  • 44 Иванов

    0 0 Отговор
    Какво прави изобщо Бойко там?

    12:34 01.09.2025

  • 45 Чичо Гошо

    0 0 Отговор
    Пфуу и на вас и на президента, BоКlyцi ниедни!

    12:34 01.09.2025

  • 46 Майк Алън Патън

    0 0 Отговор
    Митов , Митов , осъзнаваш ли , че в биографията ти ще пише - слуга на Тиквата ? Това е петно за ЦЯЛ ЖИВОТ. При това НЕИЗТРИВАЕМО петно. Гадно и гнусно .

    12:35 01.09.2025

  • 47 000

    0 0 Отговор
    Хем ще теглим заем, хем ще понасяме рисковете и отровите за без пари, хем и контрол върху капитала няма да имаме. Как е, харесва ли ви да ви третират като аборигени?

    12:37 01.09.2025

  • 48 То не

    0 0 Отговор
    е за гордост , ма , Данке ! А ти що не отидеш да се биеш ?

    12:40 01.09.2025

