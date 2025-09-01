Митов: Президентът е получил само "здрасти", а правителството доведе "Райнметал" във ВМЗ-Сопот

Румен Радев много добре знае, че ако правителството не е стабилно и го няма, няма как да се осигурят инвестиции. Документирани срещи с "Райнметал" има не президента, а Бойко Борисов. Това че инвеститорът е дошъл да каже "здрасти" на президента, не значи, че той е подсигурил "Райнметал". Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ вътрешният министър Даниел Митов.

"Румен Радев се държи като опозиционен лидер, ако е така - да отиваме на президентски избори, а той да се занимава с партията си."

Радев системно излиза от ролята си по Конституция, каза още МВР шефът.

"Мирослав Рашков отрича ежеседмично да се е срещал със Светлозар Лазаров", заяви Митов.

"Не може някой, който е работил 20 години е работил в системата на МВР, да се свързва с някое лице, което е минало за 2-3 месеца."

"Не съм видял да бъдат освободени 400 души от ДАНС. Това е някаква халюцинация на ПП-ДБ."

По-малко от 14 кг. кокаин за 2 години са заловили общо Бойко Рашков и Иван Демерджиев. Т.е сега аз мога ли да кажа, че е имало чадър над наркоразпространението, пита Митов.

МВР шефът предлага да се отнема пожизнено книжката на пияни шофьори, но при второ нарушение. При първо - да има солена глоба.