ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа

Екип на ЕЦТП ще извърши днес от 16:30 часа, целенасочена инспекция по пътна безопасност на път Е79 (I-1) при село Смоляновци, където на 31 август вечерта стана тежка катастрофа с 1 жертва и трима ранени, от които двама тежко и с опасност за живота.
Ще бъде използвана специализирана техника, включително първи по рода си в България уред.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хм.....
14:36 01.09.2025
3 Данко Харсъзина
14:36 01.09.2025
4 Данко Харсъзина
14:43 01.09.2025
5 Некой
14:45 01.09.2025
6 Толко е спешна инспекцията
Или за нашите стандарти това е спешно
Може незнам
Като чета и още някой ден ще мине съвсем спешно да стане
14:47 01.09.2025
7 Сталин
14:52 01.09.2025
8 5156
15:14 01.09.2025
9 мизерник
15:32 01.09.2025
10 Данко Харсъзина
15:52 01.09.2025