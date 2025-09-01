Новини
ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа
  Тема: Войната на пътя

ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа

1 Септември, 2025 14:34 1 215 10

  • ецтп-
  • разследване-
  • катастрофа-
  • смоляновци

Ще бъде използвана специализирана техника

ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на ЕЦТП ще извърши днес от 16:30 часа, целенасочена инспекция по пътна безопасност на път Е79 (I-1) при село Смоляновци, където на 31 август вечерта стана тежка катастрофа с 1 жертва и трима ранени, от които двама тежко и с опасност за живота.

Ще бъде използвана специализирана техника, включително първи по рода си в България уред.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хм.....

    8 0 Отговор
    Резултати - ЕЦ ПЦ ТЦ че ви пръ ца !

    14:36 01.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    ЕЦТП са два бастуна и една коза, които смучат пари от където дойде.

    14:36 01.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Този път го изгражда австрийската Щрабаг, и си оставиха ръцете, а комунягите, които бяха на власт по това време, откраднаха едни пари. Което не означава, че не става за пътуване.

    14:43 01.09.2025

  • 5 Некой

    9 0 Отговор
    ПеПейското АПИ продължава да бие рекорди по "ефективност и качествена работа", три години подред!

    14:45 01.09.2025

  • 6 Толко е спешна инспекцията

    7 0 Отговор
    Че вече минаха 2 дни
    Или за нашите стандарти това е спешно
    Може незнам
    Като чета и още някой ден ще мине съвсем спешно да стане

    14:47 01.09.2025

  • 7 Сталин

    5 1 Отговор
    Кога най сетне ще се направят пътища в България,само глоби и скъпи уреди за катастрофи ,няма и един нов път построен откакто Тодор Живков остави това което беше построено от лошите комунисти

    14:52 01.09.2025

  • 8 5156

    4 0 Отговор
    Минах по пътя от Монтана за Плевен през Криводол. Пътя беше идеален но! Като ремонтираха отсечката Мездра-Ботевград и бяха затворили за тежки камиони Петрохан елате да видите! Целия трафик от тирове от и за Дунав мост се изсипа на този път. Сега пътя е разкъсан от коловози и свличания към банкета, на наклоните е станал на вълни от спирачките на тировете, пълна трагедия. Води се скоро ремонтиран и вероятния нов ремонт ще е след 100 години! Мерил съм неравности над 15 сантиметра. Едно направиха друго съсипаха!

    15:14 01.09.2025

  • 9 мизерник

    2 0 Отговор
    А тоз и за пазач за паркинг не става ,а иска държава да управлява !!

    15:32 01.09.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Точно там са урановите мини. Ако извадим късмет, докато мерят, ще се облъчат и след това ще пукнат. И ще ни освободят от присъствието си.

    15:52 01.09.2025

