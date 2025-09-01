ЕЦТП: Спешна инспекция на мястото на тежка катастрофа

Екип на ЕЦТП ще извърши днес от 16:30 часа, целенасочена инспекция по пътна безопасност на път Е79 (I-1) при село Смоляновци, където на 31 август вечерта стана тежка катастрофа с 1 жертва и трима ранени, от които двама тежко и с опасност за живота.

Ще бъде използвана специализирана техника, включително първи по рода си в България уред.