Ген. Атанасов: Руски хибриден саботаж срещу самолета на Фон дер Лайен- незабавни мерки за националната сигурност

1 Септември, 2025 15:27

В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната, поиска още Атанасов

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. За спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност. В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

Това се казва в позиция на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов, изпратена до медиите. Повод за неговия коментар стана информация на британския вестник "Файненшъл таймс", че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера


България
Оценка 2.1 от 34 гласа.
  1 дедо

    100 14 Отговор
    тези вече прекаляват, преди лягане сигурно си проверяват под леглата дали няма някой руски шпионин под матрака.

    15:29 01.09.2025

  2 Мутата

    76 6 Отговор
    Бързо доктор

    15:29 01.09.2025

  3 пешо

    79 6 Отговор
    и тоя плужек се показа . що не го казахте вчера бе продажници

    15:29 01.09.2025

  4 Тоя е олиго френ

    77 8 Отговор
    Доказан

    15:29 01.09.2025

  5 жужи

    34 4 Отговор
    дрът съм ма се вра между шамарите

    15:29 01.09.2025

  6 Промяна

    25 5 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗА ДА СМЕНЯ ХОРА В СЛУЖБИТЕ АТАНАСОВ

    15:30 01.09.2025

  7 пешо

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "дедо":

    в гардероба е

    15:30 01.09.2025

  8 НИСКИЯ

    52 2 Отговор
    Превъзбуден ми се вижда. Споко бе, гигант.

    15:30 01.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  11 Нямаше как

    52 3 Отговор
    да не изкарат и това гномче за лъжите си. Трябва ли да се лъже, през минути изкарват един по един цялата измет на България.

    15:31 01.09.2025

  12 не доктор

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мутата":

    9 грама в сердце

    15:32 01.09.2025

  13 Наско

    35 2 Отговор
    Още ли търсиш "ПОСЕЙДОН" в язовир Искър.

    15:32 01.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  15 Дън Бай

    41 2 Отговор
    Тези съвсем изперкаха. Баширов и Петров са в Пловдив!

    15:33 01.09.2025

  16 Абе тоя

    25 3 Отговор
    Нямали да го викнат на съвета в графството на хобитите че тука в страната на хората с нормален ръст никой него забелязва

    15:33 01.09.2025

  17 Ура,,Ура

    29 1 Отговор
    Глупости говори тоя. Тука започва да се говори за нещо едва когато стане белята и след месец всичко се забравя. Взимат се големите заплати, всички си пасуват и си прехвърлят топката и никога няма виновен, който да е наказан. Примери безброй.

    15:33 01.09.2025

  18 АГАТ а Кристи

    7 29 Отговор
    "Всякога проклета Русия"....
    Кой го бе казал бе, българи ???
    Ако не знаете - разберете !!!

    15:35 01.09.2025

  19 Факт

    22 1 Отговор
    Путин пуска мощни гръмотевици над България.

    15:35 01.09.2025

  20 Лайн Ари

    17 1 Отговор
    Това се казва в позиция на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов, изпратена до медиите. Повод за неговия коментар стана информация на британския вестник "Файненшъл таймс", чеПРЕДПОЛАГАЕМА руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера-какво повече да говорим ?

    15:36 01.09.2025

  21 Един

    32 3 Отговор
    Тоз оцъклен плужек определено трябва да се тикне в някоя психиятрия! Човека е тотално зле!

    15:36 01.09.2025

  22 Лелеее

    13 3 Отговор
    Как чакам изборите с 2 ръце гласувам и тоя непораслия и чалгарите и комунягите и пепераситще се гърчат около 4%
    Хахахаха

    15:36 01.09.2025

  23 Даката

    4 20 Отговор
    Копейките са вредни и опасни за България... време е да се направи нещо адекватно по въпроса.

    15:37 01.09.2025

  24 пеПо

    25 4 Отговор
    тая е дошла на метлата... затова не я хваща джи пи ес

    15:37 01.09.2025

  25 Щом

    13 3 Отговор
    Генерал Хаяско казва.... Сигурно са работили на ултракъси вълни. Който разбрал разбрал.

    15:37 01.09.2025

  26 Промяна

    5 2 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗА ДА СМЕНЯ ХОРА В СЛУЖБИТЕ АТАНАСОВ

    15:37 01.09.2025

  27 провинциалист

    22 1 Отговор
    Айде тоя пак не е чел новините. Ясно са си го написали хората: "Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане". Очевидна имитация на саботаж с цел да усвоим едни средства и да имитираме дейност.

    15:38 01.09.2025

  28 Кресна

    24 4 Отговор
    Спрете да му давате думата на този ,че става за подигравка с глупостите които говори .Този първо бе е никакъв генерал ,по старите които минахме през службите му знаем битието на този .

    15:38 01.09.2025

  29 ясно

    9 2 Отговор
    дженерала е мераклия на бабето, хахаха

    15:39 01.09.2025

  30 граф Монте Кристо

    21 2 Отговор
    Това са пълни глу-пости,самолета и не можел да кацне,хайде холан,пилота да не са му вързани очите,въртели се на чакрък до Пловдив,хубава мишена са били,ако са искали руснаците са искали са щели да го нацелят от земята с РПГ .цЯЛА Европа щеше да аплодира и с бурни овации.

    15:39 01.09.2025

  31 Пълен идиот

    18 1 Отговор
    Всеки се опитва да трупа точки по някакъв начин. Няма разследване, няма доказателства, но генералът знае, че руснаците са се намесили. Направо се чудя как на този са му дали такова звание.

    15:39 01.09.2025

  32 Бай До Гай

    14 2 Отговор
    Веднага ви казвам каква е спешнат мярак, следващия път, ако дойде Урсула, да дойде на колело, хем няма ГПС проблем, хем зелен преход.

    15:39 01.09.2025

  33 Георги Илиев

    5 1 Отговор
    Знаем, знаем!

    15:40 01.09.2025

  34 дончичо

    12 1 Отговор
    А бе,тоя как стана женераль

    15:40 01.09.2025

  35 След туй

    12 2 Отговор
    Изказване на Наско най- накрая разбрах защо българските Фъ 16 не летят.

    15:40 01.09.2025

  36 Някой

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лайн Ари":

    В стил: "Една жена на пазара каза."

    15:40 01.09.2025

  37 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "дедо":

    Съгласен съм с коментара ти... Тия много изкукухаха, особено това недоразумение което го наричат генерал....

    15:41 01.09.2025

  38 Кресна

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Кои и какви служби ? След Чавдар Червенков (РУМО) и след назначаването в (НРРС) на младши сержант произведен в чин полковник ,ние служби нямаме .Само за неукия народ вървят тези глупости които ръсите по цял ден .

    15:41 01.09.2025

  39 Ехааааааа

    12 1 Отговор
    Гнома бил голям шперц .....как тъй позна от първия път ????? Гноме ти си таен агент на Москва във тая коалиция и ще я провалиш напълно !!!

    15:41 01.09.2025

  40 Тоя лисунгер

    10 1 Отговор
    Мрази ръста си , както о целия Български народ !

    15:42 01.09.2025

  41 Ат Атанасов!

    12 1 Отговор
    Проста Милиционерска говореща Глава!

    15:42 01.09.2025

  42 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    3 4 Отговор
    Да не забравяме как Борисов възпрепятства разследването на руските диверсии в оръжейните ни заводи, възпрепятства разследването за опити за убийства на български граждани от руски агенти, той е и този, който постоянно, заедно с Пеевски и Радев обслужват Кремъл. Турски поток, пътната карта, Боташ, Чирен, КТБ, Булгартабак.... Не допусна база на НАТО във Варна - искал платноходки.

    15:43 01.09.2025

  43 Прав е

    3 13 Отговор
    Трябва всичко руско и проруско да се срине и разруши,а живата сила да се заличи!Който вдигне руски флаг направо да се разстрелва,а тези с тениските с PooTin,да се изпращат да полагат обществополезен труд доживот.Лично аз ще доброволец и ще работя безплатно в свободното си време.

    15:43 01.09.2025

  44 Българин

    6 2 Отговор
    Никой не заплашва България,бе жаб...няк! Това е може би целенасочено срещу Урсула.Какви ги дрънкаш?

    15:44 01.09.2025

  45 Пеленгатор

    7 1 Отговор
    Представям си "генерала"Атанасов как щеше да ги хване.... за съответния :))))))

    15:44 01.09.2025

  46 Ниско човеченце!

    7 2 Отговор
    Гнома пак мечтае за социализма!

    15:44 01.09.2025

  47 Хайо

    8 1 Отговор

    Скоро ще се повтори 1944-1952 историята за такива като теб .Софийските пак ще са пълни с незнайно герои .

    15:44 01.09.2025

  48 Значи когато обвиняваш някой

    7 1 Отговор
    Трябва да имаш доказателства кой кога къде как

    Иначе ставаш смешен и вярваш на някакви жълти вестници ясно е че колкото си висок си 5 пъти по креслив ама взимай нещо за успокоение и да подтиска комплекса ти че си на височината на първолак моля те иначе много се излагаш

    15:45 01.09.2025

  49 1234

    6 2 Отговор
    а сега най-малкият голям генерал да бъде така добър да обясни как от разтояние хиляди км, без пряка видимпост Русия е блокирала точково GPS над летище Плодив

    15:45 01.09.2025

  50 Тошо

    9 2 Отговор
    Мале тези изпушиха съвсем, дето казват специалистите това е професионално прегаряне.Но да проверят все пак са микрофони и камери в спални, бани, тоалетни, а не е лошо и в мазетата до бурканите с туршийте.

    15:45 01.09.2025

  51 Хахаха

    7 1 Отговор

    Този е генерал колкото аз съм космонавт .

    15:45 01.09.2025

  52 Списвачите тук

    2 0 Отговор

    Се смятат за по-горе от КАЗАЛИЯ ГО...

    15:46 01.09.2025

  53 Фонтанела

    5 1 Отговор
    В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно....Относно хотелът на жена му за 9 милиона с фонтанчето. А иначе руска хибридна атака е виновна тоя жабок, по прякор генерал, да е толкова нелицеприятно същество

    15:46 01.09.2025

  54 граф Монте Кристо

    4 2 Отговор
    Дълбоко се съмнявам в реалността на подобен инцидент,този трик е скроен със съгласие на урсулата и тукашните туземни служби за да съчетаят полезното с приятното ,това е тяхна медийна провокация,за да покажат че руските служби искат ама не могат да и свалят самолета или пък някои четирихилядници и направили магия на джипиеса.

    15:46 01.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  56 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 3 Отговор

    НЕ ПОЗНА НЕ В ПСИХИАТРИЯ АМИ НАПРАВО НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ ЗАЕДНО С ЦЯЛАТА ФАШИСТКА СГАН

    15:47 01.09.2025

  57 Боташ ко

    1 5 Отговор

    Само копейкаджиите аплодират, а и чалгарите де!

    15:47 01.09.2025

  58 Ами

    6 1 Отговор
    Пренасочиха самолета да кацне в Пловдив, защото се опасяваха от "радушно" песрещане в София.
    Сега измислят някакви небивалици :)
    Колко самолета имаше около София в момента на престигането на ваксинторката?
    Никой друг не се е оплакал за проблеми.

    15:48 01.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  60 провинциалист

    1 1 Отговор

    Не забравяй и как разБойко ни вкара в еврозоната, което щяло веднъж и завинаги да елиминира руската агресия у нас.

    15:49 01.09.2025

  61 ДАНС – това е основният отговорник!!

    1 1 Отговор
    Ако руското ГРУ, ФСБ или друго звено извършва активност у нас (заглушаване, шпионаж, саботаж), ДАНС трябва да засече, анализира и предложи ответни действия.
    Но ако ДАНС не е информирало останалите служби, или не е разпознало заплахата, или е действала вяло, това е пряка институционална отговорност.

    15:49 01.09.2025

  62 дончичо

    1 2 Отговор
    Зелки,тая нале лете и во осрейна,оти тАмока немА ништо,А?
    И пАлтата са ви од Раша,гиди робско с...еме

    15:49 01.09.2025

  63 Това е истината

    1 1 Отговор

    Ама много я трият, че ги боли

    15:49 01.09.2025

  64 Нисък за танкист

    4 2 Отговор
    Висок за либералист
    Това човече става смешно вече

    15:49 01.09.2025

  65 Гледай ти !

    3 2 Отговор
    Визия ,като събирателен образ на турско-щатските ни еничари -"евроатлантици" !

    15:50 01.09.2025

  66 Минувач

    2 1 Отговор
    Не знам, ама как така се хвърлят обвинения и хипотези без да се даде и един грам доказателство?
    Питам - ако е имало намеса, то има ли други самолети, автомобили и всичко друго в района, което да е съобщило също за липса на ГПС-сигнал? Май не, нали :-)
    Питам още - тези смешници, защо не ни покажат, с каква техника е възможно да се заглуши сигнала от такова разстояние? Да не се окаже, че това би трябвало да е нещо доста голямо и трудно за скриване? Предполагам това би трябвало да бъде нещо с голяма, открита и насочена антена, каквато ще се забележи много лесно.

    15:51 01.09.2025

  • 67 Н,ма никой

    4 1 Отговор
    Такива фасмантагории на ген.Атанасов не бях доживяла да чета. Просто този човек да си обира крушите от парламента и да отива вкъщи. Все едно целия български народ са деца от Детска градина на възраст 3-6 год.
    Нямам думи!

    15:51 01.09.2025

  • 68 Кой носи отговорност?

    1 0 Отговор
    1. Министър-председателят Росен Желязков!!
    2. Президентът Румен Радев, като върховен гарант на сигурността!!
    3. Министърът на транспорта от ИТН - Гроздан Караджов, ако проблемът е свързан с въздушна безопасност!!!

    Тези тримата на РАЗПИТ, защо са бездействали и са спали?!!

    15:52 01.09.2025

  • 69 Байно

    1 0 Отговор
    A,kъде са службите за национална сигурност когато изгоряха планините в България!

    15:52 01.09.2025

  • 70 Иванчо Урсулов

    1 0 Отговор

    Извади си краставицата от северните части и раздвици малко трите си мозъчни клетки - поне да пазиш равновесие.

    15:52 01.09.2025

  • 71 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    GPS СА ЗАГЛУШАВА КАКТО СЕ ЗАГЛУШАВА ВСЕКИ ТЕЛЕФОН ...ПРОСТО И ЕФИКАСНО . А ДАНС ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО НАМЕРИ ...НЯМА КАК ДА ГО НАМЕРИ ..

    15:52 01.09.2025

  • 72 Един

    0 0 Отговор

    Изцяло съм съгласен... ама надали ще ни споходи тая радост!
    И не е само той за там...

    15:53 01.09.2025

  • 73 Н,ма никой

    0 1 Отговор
    Не съм обиди никого, просто си мислите че срещу вас няма мислещи хора във възраст между 18-65 години, а са малки деца

    15:53 01.09.2025

  • 74 Професионална отговорност:

    2 1 Отговор
    • ДАНС – за неутрализиране на заплахи от чужди служби
    • НСО – за недооценка на риска при охрана на високопоставен гост
    • ГВА и РВД – за авиационна безопасност

    15:53 01.09.2025

  • 75 Рон Джереми

    0 2 Отговор
    "призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев."
    Този най-вероятно е съучастник. Няма по-дoлно племе от руснаците и по-пробито от нас.

    15:54 01.09.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Кую

    7 0 Отговор
    Гнома знае.Да обявявя направо война на Русия итя ще ни отърве от демокрацията.

    15:54 01.09.2025

  • 78 КонСпирация

    8 0 Отговор
    Стринка Урсула е дошла с готов сценарий. Какво се чудите.

    15:54 01.09.2025

  • 79 Пецо

    3 0 Отговор
    Боли га калашника руснацете за Фондерлейн и Българските и роби :Д ама вервайте на квото сакате

    15:55 01.09.2025

  • 80 Най високия генерал

    5 0 Отговор
    Сред хобитите пак алармира графството е застрашено от саурон
    Свиквайте задругата на пръстена
    Хахаха

    15:55 01.09.2025

  • 81 Хахах

    7 0 Отговор
    Това ПротивноДжудже веднага в психиатрията!!!

    15:55 01.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 злобното джудже

    4 1 Отговор
    пак ръси глупости

    15:55 01.09.2025

  • 84 МТИТС и ГВА – Авиационна сигурност 🛫

    2 0 Отговор
    Министерство на транспорта – политическа отговорност за авиационната безопасност.
    ГВА (Главна въздухоплавателна администрация):
    Отговаря за безопасността на гражданската авиация.
    При инцидент като заглушаване на GPS – ГВА трябва да задейства кризисни протоколи и да уведоми компетентните служби.

    15:56 01.09.2025

  • 85 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Генерал Гном съвсем изплиска легена.

    15:56 01.09.2025

  • 86 МО и ВКР (Военно контраразузнаване)

    1 0 Отговор
    • МО отговаря за:
    • Сигурността на военните обекти
    • Информационната сигурност
    • Противодействие на военен шпионаж
    • ВКР (Службата „Военно контраразузнаване“):
    • Следи за враждебна дейност в армията
    • Работи и по външни разузнавателни заплахи, особено от страни като Русия

    15:56 01.09.2025

  • 87 Непоносимо

    1 2 Отговор
    Стига глупости! Сами си ги правят тези идиотщини! Руснаците нямат нищо общо! Ако те си вярват, да си вярват, но няма кой друг да им повярва.Въобще срамота!

    15:56 01.09.2025

  • 88 Сийка

    1 0 Отговор
    Една жена в трамвая разказваше, че вчера е видяла в пловдивско ,колата на русолството с посланичката вътре ,да влачи ремарке с три двуметрови антени. От едната антена излизъл някакъв сигнал......

    15:57 01.09.2025

  • 89 Аман от тъпаци!

    2 0 Отговор

    Стига с тези глупости!!

    15:57 01.09.2025

  • 90 дончичо

    1 0 Отговор

    Как се генерира ...бял шум....
    4 вата ,на 4 ГХз,импулсно с променлива честота на импулса,диполна антена с рефлектор
    Гайди ненадуени
    тЕрай та нАйди ЖПС

    15:58 01.09.2025

  • 91 виктория

    1 1 Отговор
    и тоя ситния реве за урсула!!!

    16:00 01.09.2025

  • 92 Сухото злобно бабче е пръднало

    1 1 Отговор
    в самолета и е прецакала GPS сигнала за кратко.

    16:00 01.09.2025

  • 93 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Путин се крие в храсите и под леглото на идиота гном.

    16:01 01.09.2025

  • 94 Минувач

    2 0 Отговор
    Сега си направих труда да потърся подобни системи. Смехът е пълен :-)
    Една такава руска система при проведено наскоро учение включва 10 камиона, всеки по-голям от КРАЗ с огромна антена. Цялата тази армада се оперира от около 100 човека и постига заглушаване на сигнала на няколко десетки километра. Тоест трябва да е доста близо до летището, и едни 100 човека и едни огромни 10 камиона с огромни антени, буахаххаха. Ето, това са реалностите, но гномът веднага се пени на простотии и манипулации.

    16:02 01.09.2025

  • 95 Другарката

    0 1 Отговор
    Митрофанова си включила ВЕФ-а да слуша "Гаварит Москва" и глей ква стана тя.

    16:02 01.09.2025

  • 96 ДАНС – това е основният отговорник!!

    2 0 Отговор
    Ако има руска активност на територията на страната, ДАНС трябва да я засече, анализира и неутрализира.
    Доскорошният зам.-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев вече е изпълняващ длъжността шеф на ДАНС, него търсете!
    Цитат:" През май съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков написа във Фейсбук, че Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов искат да „инсталират за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек, доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г.“. ДВ

    16:03 01.09.2025

  • 97 Иван рилски

    2 1 Отговор
    Айде е дребния се обади,аман от глупаци.

    16:04 01.09.2025

  • 98 Министерски съвет и премиерът Желязков

    1 0 Отговор
    • Пряко ръководи сектор "Сигурност" чрез ресорните министри.
    • Чрез Съвета по сигурността към МС се координират действията на службите.
    • Носи отговорност за:
    • Функционирането на ДАНС
    • Политиката по киберсигурност
    • Авиационната сигурност (чрез МТИТС и ГВА)
    • Контраразузнаването и защитата от чужди служби

    16:05 01.09.2025

  • 99 Хрис

    0 0 Отговор

    Подкрепям казаното от ген. Атанасов и като верен негов последовател, предлагам Народното събрание гласува създаването от ДАНС на орган за противодействие.на слънчевите изригвания причиняващи геомагнитни бури - една от основните причини за смущения в работата на GPS.

    16:06 01.09.2025

  • 100 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    РЕZИДЕНТА НА КГБ Е ................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА В БЪЛГАРИЯ .................... РУМЕН РАДЕВ (МУНЧО БОТАШОВ) .................... ФАКТ !

    16:07 01.09.2025

