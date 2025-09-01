Ген. Атанасов: Руски хибриден саботаж срещу самолета на Фон дер Лайен- незабавни мерки за националната сигурност

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. За спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност. В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.

Това се казва в позиция на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов, изпратена до медиите. Повод за неговия коментар стана информация на британския вестник "Файненшъл таймс", че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера