Ген. Атанасов: Руски хибриден саботаж срещу самолета на Фон дер Лайен- незабавни мерки за националната сигурност

Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев. За спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност. В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.
Това се казва в позиция на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов, изпратена до медиите. Повод за неговия коментар стана информация на британския вестник "Файненшъл таймс", че предполагаема руска намеса е довела до смущения в GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера
дедо
15:29 01.09.2025
Мутата
15:29 01.09.2025
пешо
15:29 01.09.2025
Тоя е олиго френ
15:29 01.09.2025
жужи
15:29 01.09.2025
Промяна
15:30 01.09.2025
пешо
в гардероба е
15:30 01.09.2025
НИСКИЯ
15:30 01.09.2025
Нямаше как
15:31 01.09.2025
не доктор
9 грама в сердце
15:32 01.09.2025
Наско
15:32 01.09.2025
Дън Бай
15:33 01.09.2025
Абе тоя
15:33 01.09.2025
Ура,,Ура
15:33 01.09.2025
АГАТ а Кристи
Кой го бе казал бе, българи ???
Ако не знаете - разберете !!!
15:35 01.09.2025
Факт
15:35 01.09.2025
Лайн Ари
15:36 01.09.2025
Един
15:36 01.09.2025
Лелеее
Хахахаха
15:36 01.09.2025
Даката
15:37 01.09.2025
пеПо
15:37 01.09.2025
Щом
15:37 01.09.2025
Промяна
15:37 01.09.2025
провинциалист
15:38 01.09.2025
Кресна
15:38 01.09.2025
ясно
15:39 01.09.2025
граф Монте Кристо
15:39 01.09.2025
Пълен идиот
15:39 01.09.2025
Бай До Гай
15:39 01.09.2025
Георги Илиев
15:40 01.09.2025
дончичо
15:40 01.09.2025
След туй
15:40 01.09.2025
Някой
В стил: "Една жена на пазара каза."
15:40 01.09.2025
Европеец
Съгласен съм с коментара ти... Тия много изкукухаха, особено това недоразумение което го наричат генерал....
15:41 01.09.2025
Кресна
Кои и какви служби ? След Чавдар Червенков (РУМО) и след назначаването в (НРРС) на младши сержант произведен в чин полковник ,ние служби нямаме .Само за неукия народ вървят тези глупости които ръсите по цял ден .
15:41 01.09.2025
Ехааааааа
15:41 01.09.2025
Тоя лисунгер
15:42 01.09.2025
Ат Атанасов!
15:42 01.09.2025
кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
15:43 01.09.2025
Прав е
15:43 01.09.2025
Българин
15:44 01.09.2025
Пеленгатор
15:44 01.09.2025
Ниско човеченце!
15:44 01.09.2025
Хайо
Скоро ще се повтори 1944-1952 историята за такива като теб .Софийските пак ще са пълни с незнайно герои .
15:44 01.09.2025
Значи когато обвиняваш някой
Иначе ставаш смешен и вярваш на някакви жълти вестници ясно е че колкото си висок си 5 пъти по креслив ама взимай нещо за успокоение и да подтиска комплекса ти че си на височината на първолак моля те иначе много се излагаш
15:45 01.09.2025
1234
15:45 01.09.2025
Тошо
15:45 01.09.2025
Хахаха
Този е генерал колкото аз съм космонавт .
15:45 01.09.2025
Списвачите тук
Се смятат за по-горе от КАЗАЛИЯ ГО...
15:46 01.09.2025
Фонтанела
15:46 01.09.2025
граф Монте Кристо
15:46 01.09.2025
бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
НЕ ПОЗНА НЕ В ПСИХИАТРИЯ АМИ НАПРАВО НА ПРАСЕТАТА В БЕЛЕНЕ ЗАЕДНО С ЦЯЛАТА ФАШИСТКА СГАН
15:47 01.09.2025
Боташ ко
Само копейкаджиите аплодират, а и чалгарите де!
15:47 01.09.2025
Ами
Сега измислят някакви небивалици :)
Колко самолета имаше около София в момента на престигането на ваксинторката?
Никой друг не се е оплакал за проблеми.
15:48 01.09.2025
провинциалист
Не забравяй и как разБойко ни вкара в еврозоната, което щяло веднъж и завинаги да елиминира руската агресия у нас.
15:49 01.09.2025
ДАНС – това е основният отговорник!!
Но ако ДАНС не е информирало останалите служби, или не е разпознало заплахата, или е действала вяло, това е пряка институционална отговорност.
15:49 01.09.2025
дончичо
И пАлтата са ви од Раша,гиди робско с...еме
15:49 01.09.2025
Това е истината
Ама много я трият, че ги боли
15:49 01.09.2025
Нисък за танкист
Това човече става смешно вече
15:49 01.09.2025
Гледай ти !
15:50 01.09.2025
Минувач
Питам - ако е имало намеса, то има ли други самолети, автомобили и всичко друго в района, което да е съобщило също за липса на ГПС-сигнал? Май не, нали :-)
Питам още - тези смешници, защо не ни покажат, с каква техника е възможно да се заглуши сигнала от такова разстояние? Да не се окаже, че това би трябвало да е нещо доста голямо и трудно за скриване? Предполагам това би трябвало да бъде нещо с голяма, открита и насочена антена, каквато ще се забележи много лесно.
15:51 01.09.2025
Н,ма никой
Нямам думи!
15:51 01.09.2025
Кой носи отговорност?
2. Президентът Румен Радев, като върховен гарант на сигурността!!
3. Министърът на транспорта от ИТН - Гроздан Караджов, ако проблемът е свързан с въздушна безопасност!!!
Тези тримата на РАЗПИТ, защо са бездействали и са спали?!!
15:52 01.09.2025
Байно
15:52 01.09.2025
Иванчо Урсулов
Извади си краставицата от северните части и раздвици малко трите си мозъчни клетки - поне да пазиш равновесие.
15:52 01.09.2025
71 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #54 от "граф Монте Кристо":GPS СА ЗАГЛУШАВА КАКТО СЕ ЗАГЛУШАВА ВСЕКИ ТЕЛЕФОН ...ПРОСТО И ЕФИКАСНО . А ДАНС ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ГО НАМЕРИ ...НЯМА КАК ДА ГО НАМЕРИ ..
15:52 01.09.2025
72 Един
До коментар #56 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Изцяло съм съгласен... ама надали ще ни споходи тая радост!
И не е само той за там...
15:53 01.09.2025
73 Н,ма никой
15:53 01.09.2025
74 Професионална отговорност:
• НСО – за недооценка на риска при охрана на високопоставен гост
• ГВА и РВД – за авиационна безопасност
15:53 01.09.2025
75 Рон Джереми
Този най-вероятно е съучастник. Няма по-дoлно племе от руснаците и по-пробито от нас.
15:54 01.09.2025
77 Кую
15:54 01.09.2025
78 КонСпирация
15:54 01.09.2025
79 Пецо
15:55 01.09.2025
80 Най високия генерал
Свиквайте задругата на пръстена
Хахаха
15:55 01.09.2025
81 Хахах
15:55 01.09.2025
83 злобното джудже
15:55 01.09.2025
84 МТИТС и ГВА – Авиационна сигурност 🛫
ГВА (Главна въздухоплавателна администрация):
Отговаря за безопасността на гражданската авиация.
При инцидент като заглушаване на GPS – ГВА трябва да задейства кризисни протоколи и да уведоми компетентните служби.
15:56 01.09.2025
85 Данко Харсъзина
15:56 01.09.2025
86 МО и ВКР (Военно контраразузнаване)
• Сигурността на военните обекти
• Информационната сигурност
• Противодействие на военен шпионаж
• ВКР (Службата „Военно контраразузнаване“):
• Следи за враждебна дейност в армията
• Работи и по външни разузнавателни заплахи, особено от страни като Русия
15:56 01.09.2025
87 Непоносимо
15:56 01.09.2025
88 Сийка
15:57 01.09.2025
89 Аман от тъпаци!
До коментар #85 от "Данко Харсъзина":Стига с тези глупости!!
15:57 01.09.2025
90 дончичо
До коментар #61 от "ДАНС – това е основният отговорник!!":Как се генерира ...бял шум....
4 вата ,на 4 ГХз,импулсно с променлива честота на импулса,диполна антена с рефлектор
Гайди ненадуени
тЕрай та нАйди ЖПС
15:58 01.09.2025
91 виктория
16:00 01.09.2025
92 Сухото злобно бабче е пръднало
16:00 01.09.2025
93 Данко Харсъзина
16:01 01.09.2025
94 Минувач
Една такава руска система при проведено наскоро учение включва 10 камиона, всеки по-голям от КРАЗ с огромна антена. Цялата тази армада се оперира от около 100 човека и постига заглушаване на сигнала на няколко десетки километра. Тоест трябва да е доста близо до летището, и едни 100 човека и едни огромни 10 камиона с огромни антени, буахаххаха. Ето, това са реалностите, но гномът веднага се пени на простотии и манипулации.
16:02 01.09.2025
95 Другарката
16:02 01.09.2025
96 ДАНС – това е основният отговорник!!
Доскорошният зам.-председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев вече е изпълняващ длъжността шеф на ДАНС, него търсете!
Цитат:" През май съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков написа във Фейсбук, че Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов искат да „инсталират за шеф на ДАНС Деньо Денев, човек, доказал своята 100% лоялност към Пеевски-Борисов, като скалъпи доклада срещу машинното гласуване и реално премахна машинното гласуване за местния вот през 2023 г.“. ДВ
16:03 01.09.2025
97 Иван рилски
16:04 01.09.2025
98 Министерски съвет и премиерът Желязков
• Чрез Съвета по сигурността към МС се координират действията на службите.
• Носи отговорност за:
• Функционирането на ДАНС
• Политиката по киберсигурност
• Авиационната сигурност (чрез МТИТС и ГВА)
• Контраразузнаването и защитата от чужди служби
16:05 01.09.2025
99 Хрис
До коментар #13 от "Наско":Подкрепям казаното от ген. Атанасов и като верен негов последовател, предлагам Народното събрание гласува създаването от ДАНС на орган за противодействие.на слънчевите изригвания причиняващи геомагнитни бури - една от основните причини за смущения в работата на GPS.
16:06 01.09.2025
100 ЕДГАР КЕЙСИ
16:07 01.09.2025