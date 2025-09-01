Новини
Нинова: Още през 2022 г. обясних на Урсула фон дер Лайен, че докато съм министър, оръжие за Украйна няма да се изнася

1 Септември, 2025 16:03

И тя ме зяпна с присвити очи. Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем, казва още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Урсула фон дел Лайен казала, че 1/3 от оръжията за Украйна са от България. Само не казала откога започва износа и при кои правителства. И не казала как през април 2022 г. на среща с нея в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков, на чист френски език ѝ обясних, че докато аз съм министър на икономиката, оръжие за Украйна няма да се изнася. И тя ме зяпна с присвити очи. Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Аз тук ще кажа за мислещите хора:

1. Осъдих вече на последна инстанция лъжци, които твърдяха, че докато бях министър е изнасяно оръжие за Украйна.

И всеки, който отново дръзне, отива на съд и там да видим кой крив, кой прав.

2. Бях министър само 4 месеца след началото на войната и правителството беше свалено. През този период нищо не е изнасяно за Украйна.

3. Решението за износ беше взето след това от НС, където гласувах против.

4. Всички правителства след това - служебни на Румен Радев и редовните на ГЕРБ и партньори им изнесоха всичко, което имаме.

5. Така, че питайте ги тях и не прехвърляйте от болната главата на здравата за тези повече от 3 години, в които войната продължава.

6. Разрешение за износ се дава само след подписи от МВР, МВнР, МО, ДАНС, ДАР, КОС, Военно разузнаване заедно. Но целия огън се хвърля само лично срещу мен и съм наясно защо се прави. Цялата гнусна машина пак се включи. И да ви кажа, че и това няма да ме спре да изобличавам всяка лъжа и манипулация на задкулисието."


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    55 7 Отговор
    През трети фирми не се брои.

    16:05 01.09.2025

  • 2 Освен за

    30 3 Отговор
    загробб
    ване ,за друго не мислят..

    16:08 01.09.2025

  • 3 Реалността

    37 1 Отговор
    Ония официално ни хвалят поне за 1/3
    няма лъжа няма измама

    16:09 01.09.2025

  • 4 Анонимен

    26 14 Отговор
    Тя никога не лъже .Само няколко месеца е била министър на икономиката,не е имало време за износ.

    16:11 01.09.2025

  • 5 Ку-ку

    50 19 Отговор
    Абе тая ни взе за балъци.....кой беше министър на икономиката, когато същия се "кълнеше", че не е изнесен един патрон за Украйна, а в същото време бюджета на България се пълнеше именно от този износ.....тая лъже като дърта циг....ка..🤣🤣🤣

    16:11 01.09.2025

  • 6 Техния ДЕВИЗ

    11 6 Отговор
    Вече не съм на магарето.....яхам коня ....под мен трупове.....

    16:13 01.09.2025

  • 7 Грандол

    23 9 Отговор
    Радев четеш ли? Левите хора питат сега как тези теи години се нагушихте с Копринката. Затуй обвиняваше другарката, за да си прикривш делаверата. Схеми десе. И ортака ти Бойко също.

    16:17 01.09.2025

  • 8 любов необяснима

    17 20 Отговор
    Ей, не може да си поделите с костя копейки, КОЙ да обича повече др. путин и това си е! А, забравих др.радевой и вицето му, бсп, величия и подобни!

    Коментиран от #34

    16:19 01.09.2025

  • 9 Олив

    20 16 Отговор
    Нинова, трябваше по-рано да им го кажеш. Простият народ вярва ба всичко. Не прави разлика между 4 месеца и 4 години. По-добре късно. Истината е на твоя страна.

    16:20 01.09.2025

  • 10 ,,,,,,

    15 11 Отговор
    Браво Корни

    16:20 01.09.2025

  • 11 ГЕРБА МАЧКОВ

    17 5 Отговор
    ДА АМА ГЕРБ ИНАСЯ ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА ЗА УКРАЙНА.НЕ ЗА РУСИЯ И ЩЕ ЯДЪТ КАКАЛАШКАТА .ТЕ И РАФЕРЕНДУМИ ВОЛЯТА НА НАРОДА НЕ ПРИЗНАВАТ.
    МНОЗИНСТВО СВОРМИЛАЛИ ЗА ДА СИ ПРАВАТ КАКВОТО ИСКАТ. ПО ДОБРЕ СА СЕ ДЪРЖАТ НЕУТРАЛИТЕТ ЗА РОЙНАТА УКРАЙНА РУСИЯ АМА

    Коментиран от #14

    16:21 01.09.2025

  • 12 Непокорната

    4 5 Отговор
    Саксонските шайки са свалили правителството

    16:22 01.09.2025

  • 13 коко

    20 13 Отговор
    Всъщност Нинова спаси Украйна. Тя изнасяше оръжие и гориво за Украйна в първите дни когато тя беше нападната от Русия. Тогава всички на Запад чакаха да видят какво ще стане, ще устои ли страната на руското нападение и не даваха нищо на украинците. Нинова е единственият комунист в историята направил добро ,украинците трябва паметник да и направят.

    16:23 01.09.2025

  • 14 Долна Саксония

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБА МАЧКОВ":

    Ми нарочно са ги нагласили

    16:23 01.09.2025

  • 15 Иван

    10 6 Отговор
    Незнам какво иска медал може би ми нали ако не продаваме ние ще продава някой друг искат икономиката да върви ама това ама онова после нямало работа ,нямало производство нали ние искаме само да усвояваме европейски фондове и ако може гратиз

    Коментиран от #22

    16:23 01.09.2025

  • 16 Дедо ви...

    16 4 Отговор
    А украинските самолети и натоварените камиони до тях на летище София и Сарафово в малките часове на нощите.... Помним, помним....

    Коментиран от #40

    16:24 01.09.2025

  • 17 Не съм фен на

    10 13 Отговор
    Кака кури но тук и вярвам

    16:25 01.09.2025

  • 18 Чичак

    25 7 Отговор
    Лъже както винаги е лъгала
    Всичко отиваше за Украйна. През Румъния Чехия и Полша

    16:25 01.09.2025

  • 19 Глупава ли е Нинова

    16 8 Отговор
    или е само безобразно нахална лъжкиня!?

    Я да каже, оръжията които изнясяше за Полша и за САЩ къде отиваха?

    Или все още не е разбрала, че с изнесените за Полша и САЩ български оръжия, с нейното благоволение, се избиваха и все още се избиват руски войници и цивилните граждани на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области - неразделни конституционни субекти на Руската федерация.

    Коментиран от #75

    16:25 01.09.2025

  • 20 Джо

    12 4 Отговор
    Курнело,ти ли заглуши самолета ма?

    16:26 01.09.2025

  • 21 Хаха

    13 1 Отговор
    Корни Мърсула казва друго!
    Хайде моля съдия да те видим! Ми един патрон друг път

    16:29 01.09.2025

  • 22 Ами

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Иван":

    по твоята логика, давай си децата на публичен дом, за да не отиват там чужди деца!

    Пък не е лошо и да свалиш гащите, и да се наведеш, за да не си свали някой друг гащите вместо теб!

    Коментиран от #66

    16:29 01.09.2025

  • 23 БОЦ - ко

    17 3 Отговор
    Г-жа /другарко/ Л@жа,

    За Украйна директно не си изнасяла,
    Но през трети страни си го снасяла !

    16:30 01.09.2025

  • 24 Ами да....

    16 4 Отговор
    Кака Корни тогава оврещя всичко че и един патрон не е дала за Украйна, докато Зеленски не и благодари, оказа се че наистина и един патрон не е изпратила, само няколко милиона, и си взе хонорара, де гиди п@ч@ червена.

    16:30 01.09.2025

  • 25 гост

    17 3 Отговор
    Курни, наистина оръжие директно за Украйна не е изнасяно. САМО ЗА ПОЛША, ПО ДОКУМЕНТИ, А ДЕ ФАКТО ДИРЕКТНО ............. Защо по стар СДСарски навик си кривиш душата?

    16:30 01.09.2025

  • 26 Майора

    15 2 Отговор
    Тогава защо си известна като госпожа Лъжа и тоне от мен!

    16:31 01.09.2025

  • 27 Ха ха ха

    8 4 Отговор
    И след като е обяснила Нинова подписа документите за износ. Много добре си спомням в Парламента й показаха митническите декларации и разобличиха лъжите й и тя продължава да лъже.
    А нейните колеги комунисти в момента са при комунистите и терористите Путин, Ким Чен Ун в Китай.

    16:32 01.09.2025

  • 28 Истината е нужна

    14 2 Отговор
    "Синята кукувица" от червеното гнездо -Курнелка лъже нагло, защото по нейното министерства е спасихме Украйна със снаряди, които минаваха през сделки с Полша и Румъния!!!Това и децата го знаят!

    16:32 01.09.2025

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    9 3 Отговор
    даааа сичко баавнооо ша са разплете. Явно това "сичко се изнесе" е по времето на Кирчо-Кокорчо-Тагаренковата ваханлия

    Коментиран от #46

    16:33 01.09.2025

  • 30 просто киро

    10 3 Отговор
    корни аиде стига с тия нали знаеш че заедно решихме износ на оръжие за киев а сега се отмяташ не пряко за киев а чрез трети страни и затова нашата индустрия тогава процъфтя така че аиде стига знаем се стига се прави на света вода не напита познаваме се

    16:33 01.09.2025

  • 31 604

    3 0 Отговор
    Пхахахахахахя.....тъй ли въ.....пхахяхяха

    16:34 01.09.2025

  • 32 ха ха ха

    8 5 Отговор
    тая е тъпа като комунистка. Признава че е ощетила държавата с печалбата от този износ. Тея не се усещат какви глупости плещят, само да не ги заподозрят другарите от масква че са предатели. Жалки смешни копейки

    Коментиран от #36

    16:34 01.09.2025

  • 33 Абсурдистан

    11 1 Отговор
    Но се изнасяше!

    16:35 01.09.2025

  • 34 Натовците били копейки!?

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "любов необяснима":

    Когато си роден като де бил, няма как да поумнееш.

    Коментиран от #59

    16:36 01.09.2025

  • 35 Перо

    8 4 Отговор
    Най-много оръжие се изнесе за Украйна, през Полша по времето на Нинова!

    16:37 01.09.2025

  • 36 Не позна

    5 5 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха ха":

    Като приватизаторка на Техноимпекс и доверена седесарка на патладжана Костов.

    16:37 01.09.2025

  • 37 Р Г В

    4 5 Отговор
    Престани с това като бях ,като бях . Важното е какво си сега , една кръгла - О . По точно казано деветата дупка на кавала от където изтича слю... Като си толкова целомъдрена обясни какво правеше твоя съпъртиец преди повече от 2 год. в Украйна да подкрепи Зеленски и гордостта му че бил пръв и последователен в действията си.

    16:37 01.09.2025

  • 38 Р Г В

    3 2 Отговор
    До коментар 37 от РГВ:
    Допълнение - Вигенин

    16:40 01.09.2025

  • 39 Град Симитли

    4 4 Отговор
    Браво, како Кури

    16:42 01.09.2025

  • 41 мдаааа

    7 3 Отговор
    А каза ли ѝ, че трансимпекс е само твой , и никому другиго ?!

    Коментиран от #42

    16:45 01.09.2025

  • 42 Седемте козякливи джуджета:

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "мдаааа":

    Ти, пр@дль0,знаеш ли какво е Трансимпекс?!

    16:47 01.09.2025

  • 43 Браво

    7 2 Отговор
    45 ГД викахме ВЕЧНА ДРУЖБА БКП КПСС сега пращаме оръжие да убиват братушките..даже министъра на отбраната се е клел в вярност на кой??? Ами на великия СССР РАЗБИРА СЕ ХАХА ХАХАХА..

    16:48 01.09.2025

  • 44 Възpожденец 🇧🇬

    7 4 Отговор
    И защо крадНинова е спирала икономиката на България в интерес на вражеска страна ?
    Защо не е заведен иск за пропуснати ползи срещу тази национална предателка ?

    16:51 01.09.2025

  • 45 Иван Асен

    8 2 Отговор
    Нинова не увъртай, просто кажи...Изнасяше ли се оръжие за Украйна докато ти беше министър? Макар, че всички знаят че се изнасяше, въпреки увъртанията ти. Що не подаде оставка, като знаеше, че се изнася?

    Коментиран от #49

    16:52 01.09.2025

  • 46 Износът започна индиректно

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ний ша Ва упрайм":

    от Нинова и продължи директно от триморския натовски пингвин генерал-въздухар и неговите служебни правителства, а след това и от МАФИОТСКАТА СГЛОБКА на Борисов, Пеевски, сапунения ака-Денков,ПростоКиро, Кокорчо, Такаренко Запряненко и складовете на БА сега са пусти.

    КЪДЕ СА РЕМОНТИРАНИТЕ В БЕЛОРУСИЯ БЪЛГАРСКИ ЩУРМОВИ САМОЛЕТИ СУ-25? До 2022 г. Имахме 14 бр. Су-25. Един самолет катастрофира, а другите 13 щурмови самолети Су-25 изчезнаха безследно и натовският главен въздухар мълчи като малко дете с пълен памперс...

    Коментиран от #64

    16:54 01.09.2025

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 0 Отговор
    АМИ ЗА КОГО ГО ИЗНАСЯШЕ , ЦИГАНКО КРАДЛИВА .................... МИСТЪР КЕШ Е СЪЩИЯ МАФИОТ (БОТАШ) ........................ ФАКТ !

    Коментиран от #50

    16:54 01.09.2025

  • 48 Симеон Сакскобурготски

    6 2 Отговор
    Истината ви казвам, вервайте ми!
    1. Путин не е нападал Украйна.
    2. Нинова не е изнасяла оръжие за Украйна.

    Коментиран от #60

    16:54 01.09.2025

  • 49 Отговор

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иван Асен":

    Оръжие не е изнасяла за Украйна. Пращаше го в Полша за анонимен клиент.

    16:55 01.09.2025

  • 50 Мистър Сенко

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти и по-т@п и от сив кон! ФАКТ!

    16:55 01.09.2025

  • 51 Даа...

    1 0 Отговор
    28.05.25 г.
    Осъдиха Корнелия Нинова да плати 26 000 лева обезщетение заради клевета
    Софийският градски съд уважи иска на бившия министър на икономиката Никола Стоянов срещу нея, заведен заради поредица нейни изказвания. В тях тя го обвиняваше в корупция, участие в схеми за източване на държавни дружества и дори го е нарекла „пионка", „машата на интереси" и „заплаха за националната сигурност".

    Съдът присъди на Стоянов обезщетение в размер на 26 000 лв., заедно със законната лихва от датата на подаване на иска – 29 март 2023 г.

    16:55 01.09.2025

  • 52 КОРНЕЛИЯ НИНОВА ПАРТИЗАНКА

    7 3 Отговор
    КОРНЕЛИЯ НИНОВА И КОСТАДИНОВ ОТ СЕКТА ВЪЗРАЖДАНЕ по нареждане на Митрофанова и Румен радев са предизвикали заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен над България. Тези типова ненавиждат Бблгария. Ударили са го на як партизанлък!!!

    Коментиран от #56

    16:55 01.09.2025

  • 53 Едно л айно

    3 0 Отговор
    Казало на друга Л айно.

    16:57 01.09.2025

  • 55 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    3 2 Отговор
    Аз вярвам само на Курнелия, Бойко и Коце копейкин ! Те никога не лъжат . 🤣🤣🤣🤣🤣

    16:58 01.09.2025

  • 56 Не бе

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "КОРНЕЛИЯ НИНОВА ПАРТИЗАНКА":

    Те проста са пуснали водата на Лайнова в тУалетната.
    Зв малко 7 деца да останат сираци! Горкичките бедни!

    16:59 01.09.2025

  • 57 Ачо

    5 0 Отговор
    Лъжите ви,г-жо са плитки!

    17:01 01.09.2025

  • 59 Чалго копейков

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Натовците били копейки!?":

    Анджак бе другарю, как се позна веднага?! Щом най-върлите путинисчета ги определяш за натовци, сам прецени, колко си "умен"!

    17:02 01.09.2025

  • 61 Аз ли не знам?

    5 0 Отговор
    Оръжие и боеприпаси се изнасяха за американски и полски фирми. Адресът на доставка - Полша. Керваните с камионите се разпознаваха лесно, защото военна полиция водеше колона от цивилни тирове.

    17:07 01.09.2025

  • 62 Напомнящ

    4 0 Отговор
    Проблемът на лъжливите овчарчета е,че дори понякога да казват истината,никой не им вярва!

    17:09 01.09.2025

  • 63 ХАХАХА😂

    3 0 Отговор
    Крантата пак излязла.

    17:10 01.09.2025

  • 64 Стършел

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Износът започна индиректно":

    Я кажи, кога не сме изнасяли?! Изнасяли сме винаги - за Русия също. Никой не може да отрече, че търговията и корупцията цъфтят по време на война.

    17:11 01.09.2025

  • 65 Другарко Нинова

    3 0 Отговор
    Мола те не се прави на изнасяхме ,изнасяме и ще ознасяме .Все пак печелим милиарди .Не се прави на краварка де.,че много ти отива.

    17:11 01.09.2025

  • 66 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Собствената реалност ли описваш ? Явно е така - ти в "чупка", децата си ги пратил еди къде си....
    И така нямаш проблеми с финикиичетата

    17:13 01.09.2025

  • 67 Пенчо

    2 2 Отговор
    Корни, стига си лъгала пак!

    17:14 01.09.2025

  • 72 белия негър

    3 1 Отговор
    ЛЪЖЕШ НАГЛО!
    Лично ти докато беше министър в кабинета Петков разписа износа на ешелони с оръжие, като се оправда че това не било твое решение! Като не си съгласна, що разписа?
    Ужас, как безочливо лъже.
    Гебрев ряпа да яде...

    17:22 01.09.2025

  • 73 червена буболечка

    3 0 Отговор
    И защо няма да изнасяш оръжие? Ми то се знае защо: щот си русоробка. Докато гласуван, вот за тебе нивгаш!

    17:23 01.09.2025

  • 74 помним...помним

    1 0 Отговор
    думите ви бяха г-жо Лъжа, като си продадеш колата, не носиш отговорност, кой ще я кара, сиреч не знаете нищо за препродаваните оръжия, главата в пясъка не е оферта, ако България ги беше продала официално, а не с посредници, щеше да спечели милиарди, сега печелят посредниците, а крайният резултат е ясен и на децата, но на вас не!!!

    17:29 01.09.2025

  • 75 Атина Палада оригинал

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Глупава ли е Нинова":

    Само в твоята глава са неразделна част от рф!И това,че се избиват окупатори с оръжия произведени в България е най-доброто нещо което Корнелия е направила за целия си живот!

    17:33 01.09.2025

  • 76 Комуниста

    0 0 Отговор
    А за кого да изнася за Русия ли ??????????

    17:34 01.09.2025

