Нинова: Още през 2022 г. обясних на Урсула фон дер Лайен, че докато съм министър, оръжие за Украйна няма да се изнася

"Урсула фон дел Лайен казала, че 1/3 от оръжията за Украйна са от България. Само не казала откога започва износа и при кои правителства. И не казала как през април 2022 г. на среща с нея в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков, на чист френски език ѝ обясних, че докато аз съм министър на икономиката, оръжие за Украйна няма да се изнася. И тя ме зяпна с присвити очи. Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Аз тук ще кажа за мислещите хора:
1. Осъдих вече на последна инстанция лъжци, които твърдяха, че докато бях министър е изнасяно оръжие за Украйна.
И всеки, който отново дръзне, отива на съд и там да видим кой крив, кой прав.
2. Бях министър само 4 месеца след началото на войната и правителството беше свалено. През този период нищо не е изнасяно за Украйна.
3. Решението за износ беше взето след това от НС, където гласувах против.
4. Всички правителства след това - служебни на Румен Радев и редовните на ГЕРБ и партньори им изнесоха всичко, което имаме.
5. Така, че питайте ги тях и не прехвърляйте от болната главата на здравата за тези повече от 3 години, в които войната продължава.
6. Разрешение за износ се дава само след подписи от МВР, МВнР, МО, ДАНС, ДАР, КОС, Военно разузнаване заедно. Но целия огън се хвърля само лично срещу мен и съм наясно защо се прави. Цялата гнусна машина пак се включи. И да ви кажа, че и това няма да ме спре да изобличавам всяка лъжа и манипулация на задкулисието."
1 честен ционист
16:05 01.09.2025
2 Освен за
ване ,за друго не мислят..
16:08 01.09.2025
3 Реалността
няма лъжа няма измама
16:09 01.09.2025
4 Анонимен
16:11 01.09.2025
5 Ку-ку
16:11 01.09.2025
6 Техния ДЕВИЗ
16:13 01.09.2025
7 Грандол
16:17 01.09.2025
8 любов необяснима
Коментиран от #34
16:19 01.09.2025
9 Олив
16:20 01.09.2025
10 ,,,,,,
16:20 01.09.2025
11 ГЕРБА МАЧКОВ
МНОЗИНСТВО СВОРМИЛАЛИ ЗА ДА СИ ПРАВАТ КАКВОТО ИСКАТ. ПО ДОБРЕ СА СЕ ДЪРЖАТ НЕУТРАЛИТЕТ ЗА РОЙНАТА УКРАЙНА РУСИЯ АМА
Коментиран от #14
16:21 01.09.2025
12 Непокорната
16:22 01.09.2025
13 коко
16:23 01.09.2025
14 Долна Саксония
До коментар #11 от "ГЕРБА МАЧКОВ":Ми нарочно са ги нагласили
16:23 01.09.2025
15 Иван
Коментиран от #22
16:23 01.09.2025
16 Дедо ви...
Коментиран от #40
16:24 01.09.2025
17 Не съм фен на
16:25 01.09.2025
18 Чичак
Всичко отиваше за Украйна. През Румъния Чехия и Полша
16:25 01.09.2025
19 Глупава ли е Нинова
Я да каже, оръжията които изнясяше за Полша и за САЩ къде отиваха?
Или все още не е разбрала, че с изнесените за Полша и САЩ български оръжия, с нейното благоволение, се избиваха и все още се избиват руски войници и цивилните граждани на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области - неразделни конституционни субекти на Руската федерация.
Коментиран от #75
16:25 01.09.2025
20 Джо
16:26 01.09.2025
21 Хаха
Хайде моля съдия да те видим! Ми един патрон друг път
16:29 01.09.2025
22 Ами
До коментар #15 от "Иван":по твоята логика, давай си децата на публичен дом, за да не отиват там чужди деца!
Пък не е лошо и да свалиш гащите, и да се наведеш, за да не си свали някой друг гащите вместо теб!
Коментиран от #66
16:29 01.09.2025
23 БОЦ - ко
За Украйна директно не си изнасяла,
Но през трети страни си го снасяла !
16:30 01.09.2025
24 Ами да....
16:30 01.09.2025
25 гост
16:30 01.09.2025
26 Майора
16:31 01.09.2025
27 Ха ха ха
А нейните колеги комунисти в момента са при комунистите и терористите Путин, Ким Чен Ун в Китай.
16:32 01.09.2025
28 Истината е нужна
16:32 01.09.2025
29 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #46
16:33 01.09.2025
30 просто киро
16:33 01.09.2025
31 604
16:34 01.09.2025
32 ха ха ха
Коментиран от #36
16:34 01.09.2025
33 Абсурдистан
16:35 01.09.2025
34 Натовците били копейки!?
До коментар #8 от "любов необяснима":Когато си роден като де бил, няма как да поумнееш.
Коментиран от #59
16:36 01.09.2025
35 Перо
16:37 01.09.2025
36 Не позна
До коментар #32 от "ха ха ха":Като приватизаторка на Техноимпекс и доверена седесарка на патладжана Костов.
16:37 01.09.2025
37 Р Г В
16:37 01.09.2025
38 Р Г В
Допълнение - Вигенин
16:40 01.09.2025
39 Град Симитли
16:42 01.09.2025
41 мдаааа
Коментиран от #42
16:45 01.09.2025
42 Седемте козякливи джуджета:
До коментар #41 от "мдаааа":Ти, пр@дль0,знаеш ли какво е Трансимпекс?!
16:47 01.09.2025
43 Браво
16:48 01.09.2025
44 Възpожденец 🇧🇬
Защо не е заведен иск за пропуснати ползи срещу тази национална предателка ?
16:51 01.09.2025
45 Иван Асен
Коментиран от #49
16:52 01.09.2025
46 Износът започна индиректно
До коментар #29 от "Ний ша Ва упрайм":от Нинова и продължи директно от триморския натовски пингвин генерал-въздухар и неговите служебни правителства, а след това и от МАФИОТСКАТА СГЛОБКА на Борисов, Пеевски, сапунения ака-Денков,ПростоКиро, Кокорчо, Такаренко Запряненко и складовете на БА сега са пусти.
КЪДЕ СА РЕМОНТИРАНИТЕ В БЕЛОРУСИЯ БЪЛГАРСКИ ЩУРМОВИ САМОЛЕТИ СУ-25? До 2022 г. Имахме 14 бр. Су-25. Един самолет катастрофира, а другите 13 щурмови самолети Су-25 изчезнаха безследно и натовският главен въздухар мълчи като малко дете с пълен памперс...
Коментиран от #64
16:54 01.09.2025
47 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #50
16:54 01.09.2025
48 Симеон Сакскобурготски
1. Путин не е нападал Украйна.
2. Нинова не е изнасяла оръжие за Украйна.
Коментиран от #60
16:54 01.09.2025
49 Отговор
До коментар #45 от "Иван Асен":Оръжие не е изнасяла за Украйна. Пращаше го в Полша за анонимен клиент.
16:55 01.09.2025
50 Мистър Сенко
До коментар #47 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ти и по-т@п и от сив кон! ФАКТ!
16:55 01.09.2025
51 Даа...
Осъдиха Корнелия Нинова да плати 26 000 лева обезщетение заради клевета
Софийският градски съд уважи иска на бившия министър на икономиката Никола Стоянов срещу нея, заведен заради поредица нейни изказвания. В тях тя го обвиняваше в корупция, участие в схеми за източване на държавни дружества и дори го е нарекла „пионка", „машата на интереси" и „заплаха за националната сигурност".
Съдът присъди на Стоянов обезщетение в размер на 26 000 лв., заедно със законната лихва от датата на подаване на иска – 29 март 2023 г.
16:55 01.09.2025
52 КОРНЕЛИЯ НИНОВА ПАРТИЗАНКА
Коментиран от #56
16:55 01.09.2025
53 Едно л айно
16:57 01.09.2025
55 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
16:58 01.09.2025
56 Не бе
До коментар #52 от "КОРНЕЛИЯ НИНОВА ПАРТИЗАНКА":Те проста са пуснали водата на Лайнова в тУалетната.
Зв малко 7 деца да останат сираци! Горкичките бедни!
16:59 01.09.2025
57 Ачо
17:01 01.09.2025
59 Чалго копейков
До коментар #34 от "Натовците били копейки!?":Анджак бе другарю, как се позна веднага?! Щом най-върлите путинисчета ги определяш за натовци, сам прецени, колко си "умен"!
17:02 01.09.2025
61 Аз ли не знам?
17:07 01.09.2025
62 Напомнящ
17:09 01.09.2025
63 ХАХАХА😂
17:10 01.09.2025
64 Стършел
До коментар #46 от "Износът започна индиректно":Я кажи, кога не сме изнасяли?! Изнасяли сме винаги - за Русия също. Никой не може да отрече, че търговията и корупцията цъфтят по време на война.
17:11 01.09.2025
65 Другарко Нинова
17:11 01.09.2025
66 Питане
До коментар #22 от "Ами":Собствената реалност ли описваш ? Явно е така - ти в "чупка", децата си ги пратил еди къде си....
И така нямаш проблеми с финикиичетата
17:13 01.09.2025
67 Пенчо
17:14 01.09.2025
72 белия негър
Лично ти докато беше министър в кабинета Петков разписа износа на ешелони с оръжие, като се оправда че това не било твое решение! Като не си съгласна, що разписа?
Ужас, как безочливо лъже.
Гебрев ряпа да яде...
17:22 01.09.2025
73 червена буболечка
17:23 01.09.2025
74 помним...помним
17:29 01.09.2025
75 Атина Палада оригинал
До коментар #19 от "Глупава ли е Нинова":Само в твоята глава са неразделна част от рф!И това,че се избиват окупатори с оръжия произведени в България е най-доброто нещо което Корнелия е направила за целия си живот!
17:33 01.09.2025
76 Комуниста
17:34 01.09.2025