Нинова: Още през 2022 г. обясних на Урсула фон дер Лайен, че докато съм министър, оръжие за Украйна няма да се изнася

"Урсула фон дел Лайен казала, че 1/3 от оръжията за Украйна са от България. Само не казала откога започва износа и при кои правителства. И не казала как през април 2022 г. на среща с нея в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков, на чист френски език ѝ обясних, че докато аз съм министър на икономиката, оръжие за Украйна няма да се изнася. И тя ме зяпна с присвити очи. Сега платените клакьори гракнаха - Нинова е виновна, тя ги изнесе. Няма да ви оставя да ми скачате по главата и да лъжете безогледно. Който иска да бъде лъган и манипулиран, си е негов проблем.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Аз тук ще кажа за мислещите хора:

1. Осъдих вече на последна инстанция лъжци, които твърдяха, че докато бях министър е изнасяно оръжие за Украйна.

И всеки, който отново дръзне, отива на съд и там да видим кой крив, кой прав.

2. Бях министър само 4 месеца след началото на войната и правителството беше свалено. През този период нищо не е изнасяно за Украйна.

3. Решението за износ беше взето след това от НС, където гласувах против.

4. Всички правителства след това - служебни на Румен Радев и редовните на ГЕРБ и партньори им изнесоха всичко, което имаме.

5. Така, че питайте ги тях и не прехвърляйте от болната главата на здравата за тези повече от 3 години, в които войната продължава.

6. Разрешение за износ се дава само след подписи от МВР, МВнР, МО, ДАНС, ДАР, КОС, Военно разузнаване заедно. Но целия огън се хвърля само лично срещу мен и съм наясно защо се прави. Цялата гнусна машина пак се включи. И да ви кажа, че и това няма да ме спре да изобличавам всяка лъжа и манипулация на задкулисието."