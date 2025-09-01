Новини
Индекс ще измерва общественото напрежение в страната

1 Септември, 2025 17:09 438 14

Индексът ще се разработва и изчислява със съвместните усилия на Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция Мяра. Партньор и доставчик на данни и анализи за инициативата е платформата Sensika.

Индекс ще измерва общественото напрежение в страната - 1
Снимка: МЯРА
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес беше обявено създаването на Индекс на обществено напрежение – показател, който ще измерва и отразява степента на спокойствие или тревожност в цялото ни общество, а това оказва влияние върху всички аспекти от политиката и икономиката.

Индексът ще се разработва и изчислява със съвместните усилия на Центъра за анализ и кризисни комуникации (ЦАКК) и социологическа агенция Мяра. Партньор и доставчик на данни и анализи за инициативата е платформата Sensika.

Той се очертава да бъде доста добър диагностичен и прогностичен инструмент, тъй като степента на обществено напрежение оказва пряко влияние върху това как хората реагират на различни събития – финансови и битови проблеми, престъпления и инциденти, политически промени. Предвиждането на реакциите на хората дава възможност на организациите и институциите да предотвратяват негативни събития или да ги управляват по-добре.

„Знаем, че по-високата степен на обществено напрежение са предпоставка кризите да ескалират по-бързо и да имат по-трайни и неблагоприятни последици. Това оказва влияние върху обществото, институциите и бизнеса.“ – отбелязаха д-р Александър Христов, председател на ЦАКК и Първан Симеонов, управител на Мяра.

Индексът на обществено напрежение ще се изчислява от 21 показателя, всеки от който с различни тежести, подредени в три групи – 1) държавност и среда, където са всички показатели за политическата ситуация и външните катаклизми, 2) благосъстояние, където присъстват индикатори за финансовото и психологическото състояние на хората, заедно с отношение към институциите и 3) публичност, където се включват всички прояви на удовлетворение или недоволство, изразявани под формата на протести или поведение в медиите и в социалните мрежи.

Той ще приема стойности от 0 до 10, като скалата ще бъде следната:

- От 0 до 3,99 – нисък, напълно контролирани рискове

- От 4 до 5,99 – среден, добре контролирани рискове

- От 6 до 7,99 – висок, трудно контролирани рискове

- От 8 до 10 – много висок, почти неуправляема ситуация

Планира се индексът на обществено напрежение да се изчислява на тримесечие. Това ще позволи и сравнение с минали периоди и възможности да се установи как се променя то във времето. Първият индекс на обществено напрежение за България се очаква да бъде обявен в началото на октомври и ще е за третото тримесечие на 2025 г.

Стойността на индекса ще бъде обявявана публично, а заинтересованите организации, институции или компании ще могат да се абонират и за подробен анализ на обществено-политическата ситуация и напрежението сред хората.


България
Оценка 1.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 търсите ли хора за индекса?

    14 1 Отговор
    за индекса не знам но се надявам да има поне 100 бюрократа на хубави заплати да следят тоя индекс

    че нещата са трудни хората се иморяват много

    17:10 01.09.2025

  • 2 Пич

    16 1 Отговор
    Значи ЦАКК ще ни цака здраво с глупотевини !!! Единствено ще набутат куп чичови , вуйчови и лелини некадърници за нищоправене , но на тлъста заплата !!!

    17:12 01.09.2025

  • 3 Точен

    16 1 Отговор
    Искате да кажете, че по "волята" на Шиши и Боко ще лъже за общественото напрежение...

    17:14 01.09.2025

  • 4 Памелия Нинова

    11 1 Отговор
    A кой ще плаща меренето на такъв индекс?

    17:15 01.09.2025

  • 5 Спокойно

    5 1 Отговор
    Скоро време ще го прожектират по улицита май

    17:16 01.09.2025

  • 6 Цакк са пълен т@шакк

    6 1 Отговор
    Когато повече хора страдат от диария, съответно индекса ще се увеличи. Това ще е изключително важно, за бизнеса с компот от дренки

    Коментиран от #8

    17:16 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цакк са пълен т@шакк":

    Хахаха...... ама верно !

    17:20 01.09.2025

  • 9 Преброяването на дивите зайци

    4 0 Отговор
    започна, цялата пАра - в свирката

    17:21 01.09.2025

  • 10 дядото

    5 0 Отговор
    и с него ще стане като с НСИ- нагаждане,но с уговорката,че с общественото напрежение не бива да си играете,може да стане страшно.а то напрежението бързо нараства.

    17:25 01.09.2025

  • 11 Метресата от Барселона

    2 0 Отговор
    Индекса на общественото напрежение ще го манипулират пак с много парички Тиквата и Шиши. И всичко ще си тече пак по старому с тия бележити войводи начело, целунати по челата от Урсулката.

    17:33 01.09.2025

  • 12 пацо

    3 0 Отговор
    Бълвайте още администрация като в ОУ Л.Каравелов назначиха една мо--н--ка за зам.директор на администрацията - 8 служители

    17:34 01.09.2025

  • 13 Пловдив

    3 0 Отговор
    На хората им е така причерняло, че са готови да хванат оръжието - да помогна на индекса.

    17:37 01.09.2025

  • 14 Христо

    3 0 Отговор
    Уреда, дето ще измерва тоя индекс, ще изгори от пренапрежение още при първото измерване! Нещастници!

    17:39 01.09.2025

