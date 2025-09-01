Цветан Цветанов: Есента ще бъде много тежка, ще има много протести

Всеки иска да овладее системата за сигурност, заяви пред БНР бившият вътрешен министър Цветан Цветанов относно противопоставянето между правителство и президент по въпроса за назначенията в службите.

"През последните години наблюдаваме подобен сблъсък. Сблъсъкът винаги е с президента Радев в последните години. Той не е на база последователност или устойчивост в законодателството и системата, а просто имаме един системен проблем - всеки иска да овладее системата за сигурност. Особено ярко се вижда това овладяване през последните години чрез изпълнителната власт", коментира той.

През 2013 г. беше направен първият опит да се отнемат правомощия на президента при назначенията в сектора, припомни бившият вътрешен министър и добави:

"Веднага се получи една сериозна криза, обществено неодобрение. Излезе гражданското общество, протестира. Видя се, че тази мярка не сработва и не може да променяш законодателство на база политическите си интереси за това, че ти временно си във властта".

През 2014 г. тази балансираща роля и функция на президента беше възстановена, продължи коментара си Цветанов. И добави, че в момента се прави пореден опит да се избегне президента при назначаването на шефовете на служби и главния секретар. Според него това отново ще бъде грешка.

"Ние сме в хипотезата и на парламентарно мнозинство, и на управление - в позицията на кабинета "Орешарски". Виждаме, че в момента дори кадрите на кабинета "Орешарски" в различните сектори получават своята професионална реализация в последните години при различните управления, които имаше", подчерта Цветан Цветанов, като визира Тодор Пройчев, Калин Стоянов, както и Мирослав Рашков.

"Ще бъде груба грешка, ако се върви към ограничаване на правомощията на президента с издаването на указ за назначаването на шефовете на служби, защото президентът Радев има още една година. След това ще дойде друг демократично избран президент. Това означава, че можем да влезем в една хипотеза на съответните мнозинства да си разделят и разпределят сектора за сигурност по начин, по който имат квотно разпределение в управлението или в парламентарното мнозинство. Смятам, че ще е груба грешка", категоричен бе Цветан Цветанов.

По думите му цялото това говорене се отразява негативно върху службите и МВР.

За новия политически сезон Цветанов прогнозира, че ще е "изключително горещ". Той очаква засилване на конфронтацията с президента и опозицията.

За него управляващите трябва първо да се занимават с проблемите, които стоят на дневен ред - водната криза, липсата на енергийна стратегия, липсата на предвидимост за бизнеса и т.н.

"Отново популизмът и всичко, което ще се говори във връзка и с предстоящия бюджет, означава, че есента ще бъде много тежка, ще има много протести", прогнозира той.