Цветан Цветанов: Есента ще бъде много тежка, ще има много протести

1 Септември, 2025 18:11 939 26

"Ще бъде груба грешка, ако се върви към ограничаване на правомощията на президента с издаването на указ за назначаването на шефовете на служби, защото президентът Радев има още една година. След това ще дойде друг демократично избран президент", коментира бившият вътрешен министър

Цветан Цветанов: Есента ще бъде много тежка, ще има много протести - 1
Снимка: БГНЕС
Всеки иска да овладее системата за сигурност, заяви пред БНР бившият вътрешен министър Цветан Цветанов относно противопоставянето между правителство и президент по въпроса за назначенията в службите.

"През последните години наблюдаваме подобен сблъсък. Сблъсъкът винаги е с президента Радев в последните години. Той не е на база последователност или устойчивост в законодателството и системата, а просто имаме един системен проблем - всеки иска да овладее системата за сигурност. Особено ярко се вижда това овладяване през последните години чрез изпълнителната власт", коментира той.
През 2013 г. беше направен първият опит да се отнемат правомощия на президента при назначенията в сектора, припомни бившият вътрешен министър и добави:

"Веднага се получи една сериозна криза, обществено неодобрение. Излезе гражданското общество, протестира. Видя се, че тази мярка не сработва и не може да променяш законодателство на база политическите си интереси за това, че ти временно си във властта".

През 2014 г. тази балансираща роля и функция на президента беше възстановена, продължи коментара си Цветанов. И добави, че в момента се прави пореден опит да се избегне президента при назначаването на шефовете на служби и главния секретар. Според него това отново ще бъде грешка.

"Ние сме в хипотезата и на парламентарно мнозинство, и на управление - в позицията на кабинета "Орешарски". Виждаме, че в момента дори кадрите на кабинета "Орешарски" в различните сектори получават своята професионална реализация в последните години при различните управления, които имаше", подчерта Цветан Цветанов, като визира Тодор Пройчев, Калин Стоянов, както и Мирослав Рашков.

"Ще бъде груба грешка, ако се върви към ограничаване на правомощията на президента с издаването на указ за назначаването на шефовете на служби, защото президентът Радев има още една година. След това ще дойде друг демократично избран президент. Това означава, че можем да влезем в една хипотеза на съответните мнозинства да си разделят и разпределят сектора за сигурност по начин, по който имат квотно разпределение в управлението или в парламентарното мнозинство. Смятам, че ще е груба грешка", категоричен бе Цветан Цветанов.

По думите му цялото това говорене се отразява негативно върху службите и МВР.

За новия политически сезон Цветанов прогнозира, че ще е "изключително горещ". Той очаква засилване на конфронтацията с президента и опозицията.

За него управляващите трябва първо да се занимават с проблемите, които стоят на дневен ред - водната криза, липсата на енергийна стратегия, липсата на предвидимост за бизнеса и т.н.

"Отново популизмът и всичко, което ще се говори във връзка и с предстоящия бюджет, означава, че есента ще бъде много тежка, ще има много протести", прогнозира той.


България
  • 1 Почва се

    9 1 Отговор
    Аве сизаре за прозрението

    18:12 01.09.2025

  • 2 А зимата

    7 2 Отговор
    А до зимата като се вдига всичко и по администрациите още от сега

    18:14 01.09.2025

  • 3 Кюлчетар

    11 2 Отговор
    Една от най омразните слуги на туловището от банкя. Трябва до жинот да лежи със миризливата мутра в затвора.

    18:15 01.09.2025

  • 4 Тежка

    8 1 Отговор
    като мизериите , кои сътвори на България и на гражданите !

    18:15 01.09.2025

  • 5 123

    8 1 Отговор
    На територията няма кой да протестира.
    Ганьо Лапнишарански протестира като кон с капаци само ако някое НПО му даде 1 бира и 2 кебабчета.

    18:17 01.09.2025

  • 6 Възpожденец 🇧🇬

    5 10 Отговор
    Случаят в Пловдив със самолета на председателя на ЕС, говори, че в България няма служби на които да разчитаме срещу руската напаст!
    Това е мобилна установка, която се използва безпроблемно в близост до важни обекти. Информацията, че фон де Лайен ще кацне в Пловдив е излязла към руската сган от вътре.
    Всичко това трябва да се изчисти!
    Да се подведат под отговорност депутати, офицери, граждани, които помагат на врага да осъществява антинатовски операции!
    Радев, ще има ли разследване на източника на заглушаване на GPS a? Кой е отговорен, Радев, ти назначи една купчина руски твари с пагони на офицери в българската армия! От руска сган, това можем да очакваме!

    Коментиран от #9, #25

    18:18 01.09.2025

  • 7 ФЕЙК

    10 1 Отговор
    И Цвъки се изцвъка по въпроса!

    18:18 01.09.2025

  • 8 пешо

    6 1 Отговор
    плужек

    18:18 01.09.2025

  • 9 .......

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Възpожденец 🇧🇬":

    По голям срам и позор за европейска държава да има 10 години държавен глава руски агент - НЯМА

    18:19 01.09.2025

  • 10 топ крадец

    4 1 Отговор
    в пенсия

    18:20 01.09.2025

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор
    Помните какво писах Септември ще бъде май Реколтата в Европа е много слаба Протести на земеделци и синдикати Европа си отива

    18:22 01.09.2025

  • 12 Умен е, много

    5 1 Отговор
    Жив е той, министър на МВР, физкултурник с шлифер и асансьор, дясня ръка на Винету и организатор на изборните му нагласен победи. И продължава да живее.

    18:23 01.09.2025

  • 13 След унищожаването на лЪв

    3 1 Отговор
    няма смисъл от протести. Няма смисъл и от политически партии, БНБ която става просто гара разпределителна, МС, МФ, евродепутати и депутати, НС, КС. Защото политика и закони се коват в ЕС и то от кадри неизбирани от европейците, а икономика и финанси в ръцете на ЕЦБ. Ако бяхме влезли в еврошийт зоната при спасяването на Гърция, трябваше да платим 7 милиарда евро. Освен 6 милиарда за преминаване към евро държава, и фирми разходи, които ще калкулират в цените. Чакат ни устойчиви: глад, мизерия, студ, очаквам драстично повишение на данъци, услуги, такси. Честито на Еврогария!

    18:23 01.09.2025

  • 14 пестете

    3 1 Отговор
    По случай навършване на девет деветилетки от1944 година пенсиите ще се изплзщат от 9.9.2025 г.

    18:25 01.09.2025

  • 15 1488

    2 3 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    18:27 01.09.2025

  • 16 Лозенград

    2 4 Отговор
    Единственият опозиционер, Костадинов, е грък и е про €-пейски. Цецо - ушите пак се е объркал

    18:27 01.09.2025

  • 17 Питам

    4 1 Отговор
    И кой ще ги плаща тези есенни протести ? Цветанов със спестени от гуменки парички ли ?

    18:28 01.09.2025

  • 18 Кои

    3 1 Отговор
    колеги на лекарите в Горна Оряховица ти бяха ятаци при гнусната скалъпена постановка , за да изтропаш един полуграмотен милиционер , шеф във Велико Търново ? Грозно и подло , но с кармата няма измами !

    18:29 01.09.2025

  • 19 пашата

    4 1 Отговор
    сикаджията и магнитския в Белене

    18:31 01.09.2025

  • 20 време е

    0 0 Отговор
    Време е да се задейства ДАНС всичко ще си дойде по местата.

    18:43 01.09.2025

  • 21 Асен

    0 0 Отговор
    Амииии не думай!!!

    18:45 01.09.2025

  • 22 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Добре дошъл гусподин Цвъки.Къде се загуби?

    19:05 01.09.2025

  • 23 Цирк

    0 0 Отговор
    Бля,бля,бля

    19:07 01.09.2025

  • 24 Спасение няма

    1 0 Отговор
    Като видя разните комунисти, герберисти и не зан мкакви посткомунисти и ми се понръща!

    Защо скачахме и скандирахме "Кой не скача е червен"!
    Този Цицо мезонета нали започна някъкъв ПОЛИТИЧЕСКИ проект и не знам кой си зад Океана го спонсорира- какво направиха?????

    19:09 01.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ееееех,

    0 0 Отговор
    Друго си е га протестираш от ЛИЧЕН асансьор...

    19:22 01.09.2025

