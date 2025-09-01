Станислав Стоянов, "Възраждане": Българският народ не иска война

Евродепутатът, избран от квотата на "Възраждане", председател на партията "Европа на суверенните нации" и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, изказа позиция относно посещението на Урсула фон дер Лайен в България.

"Докато президентите на САЩ и Русия – Тръмп и Путин, сядат на масата за преговори, за да търсят изход от кръвопролитния конфликт, Урсула обикаля военните заводи. Докато Вашингтон и Москва търсят формула за мир, Брюксел и София се стягат за война. Пред Европа има два пътя: диалог или конфронтация. Единият води към стабилност и просперитет, другият – към мащабна война и разруха. За съжаление, по всичко личи, че брюкселските елити вече са направили своя избор и това е пътят към войната. Но България не е длъжна да ги следва. Българският народ не иска война. Ние желаем мир, сигурност и здрав разум. Това е пътят, който трябва да отстояваме – ясно, смело и с поглед към бъдещето.", написа Стоянов в социалните мрежи.

Той акцентира и на факта, че Европейската комисия представи обиколката на Фон дер Лайен в Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния и България като посещение на фронтови държави. Това според него е показателно за намеренията на Европейската комисия да продължи да подклажда военните действия, вместо да съдейства за мирното разрешаване на конфликта. Стоянов смята, че Европейският съюз не научава уроците си от конфликта в Украйна, в който Европа плаща с най-ценното - човешки животи.

Евродепутатът е категоричен, че властта в България трябва да направи всичко по силите си да съхрани мира в страната.