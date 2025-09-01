Новини
Безлов: Едно от предположенията е, че за да оцелее толкова години, Паскал е сътрудничил на политици и служби

1 Септември, 2025 19:38 523 3

„Имахме доста странно разглеждане на мярка задържане под стража и в крайна сметка постановяване на гаранция. Най-смущаващото е, че съдът в своето определение възпроизведе защитната теза на обвиняемия, не я разгледа критично, както би следвало а направи, а я възпроизведе и в тази защитна теза се въвлякоха имената на двама политици", коментира и Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика

Безлов: Едно от предположенията е, че за да оцелее толкова години, Паскал е сътрудничил на политици и служби - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В случая с Паскал има няколко сюжетни линии – контрабандата и квази правна. Интересно е, че винаги се внасят исканията за мярка в почивните дни и се падат на съдии от Специализирания наказателен съд, каза Иван Брегов, ръководител на Правната програма на Института за пазарна икономика в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg
Друг сюжет е, че Сърбия този път ни екстрадира обвиняем. Ако бихме могли да погледнем чисто човешката гледна точка, както разбираме той има доста тежко онкологично заболяване. Задържаният е тежко болен и се опитва да се оперира в страна от ЕС. Това заяви старши анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.

По думите му за дейността на Паскал се знае отдавна. Едно от предположенията е, че за да оцелее толкова години Паскал, е сътрудничил на политици и служби.

"Не бива да се опитваме да виждаме зад всичко някаква конспирация и някакви тъмни сюжети. Разбира се, става дума за човек, който работи 30, 35 години за контрабандата. За него обаче се говори от отдавна, но тук проблемът е, че той не е попадал в разследване. Имаше последния път някъде 2015 година, едни тирове от Турция, които бяха обявени, че са негови, но нищо не последва", добави Безлов.
Големият въпрос оттук-нататък е да се попита Прокуратурата защо не е проведено ефективно разследване срещу него. Ето една възможност да се открие парламентарния сезон с подобно изслушване, призова Брегов и добави, че може да бъде изслушан изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов.

Според Безлов Паскал не е толкова крупна фигура. „Общото мнение е, че той е средно ниво контрабандист”, поясни той.

Никола Николов - Паскал посочи имената на Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал. По думите на Брегов това е основание да бъде проведен разпит на други лица и евентуално Паскал да стане свидетел по друго производство, като да направи договорка с прокуратурата.
„Това бяха хората, които се противопоставиха на настоящия политически модел. По времето на Рашков се стигна до сериозни разследвания за влияние в българското правосъдие от страна на полицията и определени доказателства бяха предадени на прокуратурата. Човекът, който го направи в МВР, беше освободен от позицията си. Очевидно се преследва да се пресече връзката и нищо да не видим по казуса Мартин Божанов – Нотариуса”, посочи Иван Брегов.


  • 1 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Този Безлов, ама на нищо не прилича в главата...

    20:29 01.09.2025

  • 2 Тома

    2 0 Отговор
    А бе батко този Паскал и на челото му пише че е дърто ченге а ти още се чудиш

    20:45 01.09.2025

  • 3 Допълвам

    1 0 Отговор
    И е крал за тях!
    Тоя изследовател на демокрацията Безлов докъде стигна с изследванията си?
    И си вярва че стават за нещо - блазе му! Той си е щастлив!

    20:51 01.09.2025

