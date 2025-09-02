Времето днес, прогноза за вторник, 2 септември: Дневните температури се повишават

Дневните температури ще се повишат и ще консолидират в добре познатия ни диапазон - от 30° до 35°, предаде БНТ.

Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб до умерен. Ще бъде слънчево, само с временни увеличения на облачността. С 1-2° по топло ще бъде и по Черноморието. Максималните температури ще са от 28° до 32°. Температурата на морската вода е около 25°.

Вълнението на морето пак ще се усили до умерено - 2-3 бала. Ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И в планините ще е по-често слънчево, с временни увеличения на облачността, само че валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър.

Посоката ще е от север-северозапад. Температурите в курортите ще се повишат с цели 5-6° и максималните ще са от 21° на Алеко до 29° в Банско.

Нова метеорологична рокада е планирана сряда и четвъртък - през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е по-внушителна, но само на отделни места е възможно за кратко да превали и да прегърми.

По-интензивнo само в Югозападна България. В източната половина от страната ще е ветровито. В сряда в низините температурите ще достигат около 35°, в четвъртък ще се понижат с 3-4 градуса.