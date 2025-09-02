Новини
Младежи отвлякоха трамвай в столицата, забиха го в подлеза на "Ситняково"

Младежи отвлякоха трамвай в столицата, забиха го в подлеза на "Ситняково"

2 Септември, 2025 06:14, обновена 2 Септември, 2025 06:55 7 589 60

При инцидента няма пострадали хора

Младежи отвлякоха трамвай в столицата, забиха го в подлеза на "Ситняково" - 1
Снимка: Кадър от bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Трамвай, управляван безконтролно от младежи, се удари в подлез в София. По информация на bTV става въпрос за трамвай от линия 22.

Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

Няма данни за пострадали.

Изясняват се причините за инцидента, младежите се издирват.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
  • 1 Така ли?

    85 15 Отговор
    Ето , отново заглушаване на GRS сигнала ! Атанасов , давай , атакувай !

    Коментиран от #2, #28

    06:24 02.09.2025

  • 2 атакува

    6 26 Отговор

    До коментар #1 от "Така ли?":

    ма муля ти.с още 10 атлентиди

    06:26 02.09.2025

  • 3 Ужас!

    23 7 Отговор
    Докога ще крадете, ало, общинарите, а ние ще се возим на трамваи от миналия век. Постоянно стават ужасии с трамваи, а някои ватмани карат бясно. Конкретно говоря за люлинския трамвай N ÷8.

    06:27 02.09.2025

  • 4 Джендърал Атанасов

    63 12 Отговор
    Путин е виновен!

    Коментиран от #37

    06:34 02.09.2025

  • 5 Мисирска му работа

    67 6 Отговор
    Във всяка друга държава на това му се вика терористичен акт, а не инцидент!

    Коментиран от #45

    06:37 02.09.2025

  • 6 Несъобразена скорост

    81 5 Отговор
    Сега от МВР ще го конфискуват вероятно. Сю да помисли за закупуване на полицейски трамваи, които да преследват нарушителите нощно време.

    Коментиран от #60

    06:37 02.09.2025

  • 7 Милен

    63 6 Отговор
    Младежкото ГЕРБ 😁

    06:40 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Опааа

    40 3 Отговор
    Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    06:42 02.09.2025

  • 10 Мале

    59 10 Отговор
    Само Путин е виновен! Заглушили са GPS сигнала тези руснаци и за това се е блъснал.

    06:44 02.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това си е руска атака

    54 7 Отговор
    Запрянов да им обяви война и евроатлантиците да отидат на фронта

    06:46 02.09.2025

  • 14 1488

    33 1 Отговор
    столичани в повече

    06:46 02.09.2025

  • 15 Семействата на тримата да се стягат

    57 2 Отговор
    и да платят щетите по трамвая и инфрструктурата.
    И после пак да карат.

    Коментиран от #51

    06:47 02.09.2025

  • 16 хмм

    49 2 Отговор
    Да бяха го забили в Парламента.

    06:47 02.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 браво на младежите ,те не са виновни

    21 6 Отговор
    такива са днешните правила действителност

    06:55 02.09.2025

  • 22 Гандалф

    44 2 Отговор
    Поредните младежи и мамини синчета на райски газ и наркотици...сега ще изкарат ватманите виновни...че не са обезопасили трамвая...

    07:07 02.09.2025

  • 23 Ханс

    34 1 Отговор
    Това показва само едно,че няма държава или ако има някакви зачатъци от нея се мисли само за политическия живот.И народа спи.

    Коментиран от #43

    07:07 02.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    41 1 Отговор
    Не е истина до каква степен е деградирал морала на народа след 36 години експерименти. Повсеместно се шири беззаконие, простотия и безнаказаност. Обществото, ако въобще може да се нарече такова наличната посредствената маса, е загубило представа за нормалност и ред. Всеки си мисли, че правилата точно за него не важат. Че има само права, и то неограничени.
    Ето това е последствието от култивирането на посредствени и даже откровено глупави, но с високо самочувствие, подобие на хора.

    07:12 02.09.2025

  • 27 демократ

    0 8 Отговор
    Това е шега бяма как да откраднеш трамваи нали са по депата.

    Коментиран от #29

    07:13 02.09.2025

  • 28 Атанасов

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така ли?":

    Никакви младежи не са го отвлекли...!
    Путин е наредил заглушаване GPS сигнала на трамвая...!

    07:15 02.09.2025

  • 29 Е как?!

    17 0 Отговор

    До коментар #27 от "демократ":

    Много лесно...
    Ватмана е отскочил набързо по малка нужда и те са скочили в кабината...

    Коментиран от #38

    07:16 02.09.2025

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    17 0 Отговор
    наркомани- терористи такия в Белене да чукат камъчки!

    07:18 02.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 адаша

    19 0 Отговор
    Залепнал е педала на спирачката.

    07:18 02.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Опитали са

    14 0 Отговор
    Да го дрифтят

    07:21 02.09.2025

  • 35 Аве момци

    14 1 Отговор
    Да бехте отвлекли на урсулът самолета

    07:22 02.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ми да ,мутрафанова

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Джендърал Атанасов":

    плаща за безредици в държавата, трябва да бъде изгонена и да не влиза в България никога .

    07:23 02.09.2025

  • 38 Мда

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Е как?!":

    Ти като отскачаш набързо по малка нужда колата си отворена ли я оставяш.

    Коментиран от #46, #53

    07:23 02.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да добре

    4 0 Отговор
    Братушките са виновни

    07:25 02.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тити

    6 0 Отговор
    Нормално за гетото наречено София.

    07:26 02.09.2025

  • 43 Дори

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ханс":

    и зачатъци няма…..

    07:27 02.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Фен

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мисирска му работа":

    Зависи кой е решил трамвая.. Ако са бели, е тероризъм. Ако са мургави, а в Западна Европа пришълци, е инцидент. Има си стандарти за тая работа. Двойни.

    Коментиран от #47

    07:31 02.09.2025

  • 46 Мне

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мда":

    Има разлика!
    Колата е лична собственост,а трамвая-държавна...

    07:31 02.09.2025

  • 47 А ако са...

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Фен":

    ...украинчета-ще им простят,с аргумента,че били стресирани от войната и решили да освободят стреса...

    07:34 02.09.2025

  • 48 нищо от случващото се не е странно или

    6 0 Отговор
    необичайно , такава е реалната картина на състоянието и поведението на българското общество ,няма нищо учудващо

    07:35 02.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 жжжжжж

    3 0 Отговор
    всичко е наред . това е поколението ху и какво беше там......

    07:36 02.09.2025

  • 51 Знаеш ли...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Семействата на тримата да се стягат":

    Ти си бил голям мечтател...!

    07:37 02.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нима не си виждал...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мда":

    Как ватман слиза от кабината и изчезва за малко,после се връща и пак потегля...
    Или си от село и не си се качвал на трамвай...?!

    07:39 02.09.2025

  • 54 Анонимен

    3 0 Отговор
    Нееее,ама не може да е истина!И това ли видяхме!????Мъртви сме

    07:39 02.09.2025

  • 55 Някой

    3 0 Отговор
    Реално има и други варианти за оправдаване. Че ватмана е слязъл примерно да се изпикае или да си купи нещо. Но е забравил ръчната спирачка и под наклон е тръгнал трамвая. А примерни младежи вътре са се опитали да го спрат, но не са успели. ;) Само че вероятността за това е доста по-малка от да са някакви идиоти например наркоманчета.

    07:41 02.09.2025

  • 56 Г €Йрал атa na$ ата на $OFF

    3 1 Отговор
    ТОВА € ХИБРИДНА РУ$КА АТАКА!
    ОЧ€ВАДНО €,Ч€ РУСИЯ СЕ ГОТВИ ДА НИ НАПАДНЕ!
    ПОМООООООЩ, НАПАДАТ М€!

    07:42 02.09.2025

  • 57 Митко Бомбата

    3 0 Отговор
    Ранобудни младежи. Явно не напразно хъркат по цял ден.

    Коментиран от #58

    07:42 02.09.2025

  • 58 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Митко Бомбата":

    Не са ранобудни, още не са легнали.

    07:47 02.09.2025

  • 59 Уточнение

    0 0 Отговор
    Младежи ли? Говеда!

    07:47 02.09.2025

  • 60 Я виж!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Несъобразена скорост":

    Ами, че това си е чудесна идея- полицейски трамвай! Цели управления могат да се разположат вътре, барабар с обурудването!

    07:48 02.09.2025

