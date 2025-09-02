Младежи отвлякоха трамвай в столицата, забиха го в подлеза на "Ситняково"

Трамвай, управляван безконтролно от младежи, се удари в подлез в София. По информация на bTV става въпрос за трамвай от линия 22.
Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".
Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.
На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.
Няма данни за пострадали.
Изясняват се причините за инцидента, младежите се издирват.
1 Така ли?
Коментиран от #2, #28
06:24 02.09.2025
2 атакува
До коментар #1 от "Така ли?":ма муля ти.с още 10 атлентиди
06:26 02.09.2025
3 Ужас!
06:27 02.09.2025
4 Джендърал Атанасов
Коментиран от #37
06:34 02.09.2025
5 Мисирска му работа
Коментиран от #45
06:37 02.09.2025
6 Несъобразена скорост
Коментиран от #60
06:37 02.09.2025
7 Милен
06:40 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Опааа
06:42 02.09.2025
10 Мале
06:44 02.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това си е руска атака
06:46 02.09.2025
14 1488
06:46 02.09.2025
15 Семействата на тримата да се стягат
И после пак да карат.
Коментиран от #51
06:47 02.09.2025
16 хмм
06:47 02.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 браво на младежите ,те не са виновни
06:55 02.09.2025
22 Гандалф
07:07 02.09.2025
23 Ханс
Коментиран от #43
07:07 02.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
Ето това е последствието от култивирането на посредствени и даже откровено глупави, но с високо самочувствие, подобие на хора.
07:12 02.09.2025
27 демократ
Коментиран от #29
07:13 02.09.2025
28 Атанасов
До коментар #1 от "Така ли?":Никакви младежи не са го отвлекли...!
Путин е наредил заглушаване GPS сигнала на трамвая...!
07:15 02.09.2025
29 Е как?!
До коментар #27 от "демократ":Много лесно...
Ватмана е отскочил набързо по малка нужда и те са скочили в кабината...
Коментиран от #38
07:16 02.09.2025
30 Ний ша Ва упрайм
07:18 02.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 адаша
07:18 02.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Опитали са
07:21 02.09.2025
35 Аве момци
07:22 02.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ми да ,мутрафанова
До коментар #4 от "Джендърал Атанасов":плаща за безредици в държавата, трябва да бъде изгонена и да не влиза в България никога .
07:23 02.09.2025
38 Мда
До коментар #29 от "Е как?!":Ти като отскачаш набързо по малка нужда колата си отворена ли я оставяш.
Коментиран от #46, #53
07:23 02.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да добре
07:25 02.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тити
07:26 02.09.2025
43 Дори
До коментар #23 от "Ханс":и зачатъци няма…..
07:27 02.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Фен
До коментар #5 от "Мисирска му работа":Зависи кой е решил трамвая.. Ако са бели, е тероризъм. Ако са мургави, а в Западна Европа пришълци, е инцидент. Има си стандарти за тая работа. Двойни.
Коментиран от #47
07:31 02.09.2025
46 Мне
До коментар #38 от "Мда":Има разлика!
Колата е лична собственост,а трамвая-държавна...
07:31 02.09.2025
47 А ако са...
До коментар #45 от "Фен":...украинчета-ще им простят,с аргумента,че били стресирани от войната и решили да освободят стреса...
07:34 02.09.2025
48 нищо от случващото се не е странно или
07:35 02.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 жжжжжж
07:36 02.09.2025
51 Знаеш ли...?!
До коментар #15 от "Семействата на тримата да се стягат":Ти си бил голям мечтател...!
07:37 02.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нима не си виждал...?!
До коментар #38 от "Мда":Как ватман слиза от кабината и изчезва за малко,после се връща и пак потегля...
Или си от село и не си се качвал на трамвай...?!
07:39 02.09.2025
54 Анонимен
07:39 02.09.2025
55 Някой
07:41 02.09.2025
56 Г €Йрал атa na$ ата на $OFF
ОЧ€ВАДНО €,Ч€ РУСИЯ СЕ ГОТВИ ДА НИ НАПАДНЕ!
ПОМООООООЩ, НАПАДАТ М€!
07:42 02.09.2025
57 Митко Бомбата
Коментиран от #58
07:42 02.09.2025
58 Порно
До коментар #57 от "Митко Бомбата":Не са ранобудни, още не са легнали.
07:47 02.09.2025
59 Уточнение
07:47 02.09.2025
60 Я виж!
До коментар #6 от "Несъобразена скорост":Ами, че това си е чудесна идея- полицейски трамвай! Цели управления могат да се разположат вътре, барабар с обурудването!
07:48 02.09.2025