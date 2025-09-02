Новини
Виден синдикалист от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига

2 Септември, 2025

В малката потребителска кошница се виждат значителни аномалии

Виден синдикалист от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Няма такава обвързаност. Министърът на финансите да каже дали ще повишава данъците. Ако ги повишава, то трябва да се обърне особено внимание там, където най-малък дял влиза в бюджета като данъци. В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига. Това е деструктивно и ще натовари средната класа, която е гръбнакът на икономиката, както и хората на минимална заплата.

Така отговори на въпрос на журналисти в Бургас дали повишаването на минималната работна заплата ще доведе до повишаване на данъците икономистът от КНСБ Любослав Костов, цитиран от Burgas24.bg.

В малката потребителска кошница се виждат значителни аномалии - като голяма разлика в цените на едро и дребно и голяма разлика между регионите и между малки и големи търговски обекти, каза още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    9 1 Отговор
    След като овцете спат какъв им е проблема на управляващите.Нали обещаха на урсула милиарди за война.

    Коментиран от #12

    11:25 02.09.2025

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Само 1% ще го вдигнем, няма страшно.

    11:28 02.09.2025

  • 3 Да бе

    4 1 Отговор
    ти искаш да вдигнеш само минималните пенсии на тия без достатъчно трудов стаж да стигнат тия с 40-42 г. стаж

    11:33 02.09.2025

  • 4 Къде ти отива Инфлацията ?

    4 1 Отговор
    Къде ти отива Инфлацията ?

    11:41 02.09.2025

  • 5 Българин

    1 4 Отговор
    То и няма начин да се вдигне ДДС. Просто пенсиите трябва да се намалят с 50%, както си беше преди кокорчо безотговорно да ги вдигне! И заплатитет на лекари и учители трябва да се върнат, так където си бяха!

    11:52 02.09.2025

  • 6 Реалист

    6 1 Отговор
    Решението е просто - трябва да върнат Асен Василев за Финансов Министрър. При него всичко е точно и има пари за всичко ... само няма пари за крадене от дебелаците Шиши, Meчо и компания.

    Коментиран от #9

    11:55 02.09.2025

  • 7 6нтщ5ж

    5 0 Отговор
    Глупостта да се вдигне ДДС-то от 20% на 22% е на неадекватния некадърен финансист Симеон Данков "постната пица"! Този човек борави само с хартия и числа и не го интересува човешкия фактор.

    12:02 02.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прав си! Така е!

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Асен Василев е Гениален финансист! Разпределяше финансите на България справедливо и прозрачно!!
    На ГЕРБ това не им харесваше, защото не можеха да крадат и да се облагодетелстват "на тъмно"!!
    Аргументи в полза на Асен Василев:
    - Извърши повишения на пенсии и социални плащания, антикризисни мерки за домакинствата.
    - По-активна роля на държавата в икономиката имаше по времето, когато Асен Василев беше финансов Министър.
    - При Асен Василев имаше рекордно събиране на приходи през 2022–2023 г., увеличени капиталови инвестиции (за разлика от сега при ГЕРБ е пълна скръб).
    - Асен Василев мислеше за всички граждани на България, не само за бизнеса. Товори за „Реформа в полза на гражданите“ и социална справедливост!!!

    Теменужка Петкова се е скрила някъде в бърлогата си на тъмно и какво прави, нито дава някакъв отчет, никой не знае какво става...

    12:12 02.09.2025

  • 10 Мечтател

    2 0 Отговор
    Въртят, сучат и все малките и слабите да им плащат разкоша.
    Да обложат с данъци печалбите на свръхбогатите. Нали голяма хвалба пада с бройката на новите милионери.
    Голяма работа се оказа това демокрацията - най-доброто й производство се оказа производството на бедност.

    Коментиран от #13

    12:14 02.09.2025

  • 11 Ще търсите вий Асен Василев, ама ще е къ

    1 1 Отговор
    Асен Василев със свещ ще го търсите, това е невероятен капацитет във финансите. Той е светило! Незаменим
    Социална ориентация и грижа за хората - това е любимият ми политик Асен Василев!!
    Асен Василев повиши пенсиите, минималната работна заплата и предвиди компенсаторни механизми по време на кризи.
    Асен • Василев вижда държавата като активен играч в икономиката, а не само счетоводител.
    Под ръководствота на Асен Василев приходите в хазната достигнаха рекордни нива (2022) чрез по-добра събираемост, без да се увеличават данъци.
    Асен Василев • Василев постави акцент върху образование, иновации и дигитализация, а не само върху бетон и дефицити.
    Асен Василев не е „разхвърлян“ — напротив, спазва Маастрихтските критерии за дефицит под 3% при нужда.
    Асен Василев говори ясно за цели, реформи и стъпки. Подходът му е прозрачен.
    Асен финансист от ново поколение — ориентиран към човека, към растежа и към бъдещето!!

    12:19 02.09.2025

  • 12 димитър дончев

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Само това да ни е проблема......държавата е като палач за хората ,които и плащат данъци.нима само ДДС ви е проблема.........ДДс поне на теория се плаща и от "Слугите" на държавата.милиционери ,магистрати и друга подобна паплач!

    12:20 02.09.2025

  • 13 Затова!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мечтател":

    Такива управляващи си избирате на изборите!
    ГЕРБ са партия ориентирана да защитава едрия бизнес, едрия капитал, не работниците и малкия бизнес!!
    Ама неинформираните хора са наивни...

    12:21 02.09.2025

  • 14 димитър дончев

    0 0 Отговор
    Да вземем недвижимата собственост.........Един път се плаща на...държавата при покупката или строежа,втори път ежегодно плащаш за това ,че притежаваш имот и не си роб според Римските критерий...Но и трети път плащаш,ако не дай бог дадеш жилище или стая под наем трябва да се отчетеш пред този дет го няма ,но го има...държавата....с Десятък....ежемесечно.......но на 4 вноски и не само това ами и да подаваш декларации в нап..........Това да ви е проблема.Да знайте от мен....Родиш ли се от некачественно семе..........никакви харварди и дипломи не ще скрият проЗЗЗтака в теб!

    12:27 02.09.2025

