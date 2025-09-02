Виден синдикалист от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига

Няма такава обвързаност. Министърът на финансите да каже дали ще повишава данъците. Ако ги повишава, то трябва да се обърне особено внимание там, където най-малък дял влиза в бюджета като данъци. В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига. Това е деструктивно и ще натовари средната класа, която е гръбнакът на икономиката, както и хората на минимална заплата.
Така отговори на въпрос на журналисти в Бургас дали повишаването на минималната работна заплата ще доведе до повишаване на данъците икономистът от КНСБ Любослав Костов, цитиран от Burgas24.bg.
В малката потребителска кошница се виждат значителни аномалии - като голяма разлика в цените на едро и дребно и голяма разлика между регионите и между малки и големи търговски обекти, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #12
11:25 02.09.2025
2 Трол
11:28 02.09.2025
3 Да бе
11:33 02.09.2025
4 Къде ти отива Инфлацията ?
11:41 02.09.2025
5 Българин
11:52 02.09.2025
6 Реалист
Коментиран от #9
11:55 02.09.2025
7 6нтщ5ж
12:02 02.09.2025
9 Прав си! Така е!
До коментар #6 от "Реалист":Асен Василев е Гениален финансист! Разпределяше финансите на България справедливо и прозрачно!!
На ГЕРБ това не им харесваше, защото не можеха да крадат и да се облагодетелстват "на тъмно"!!
Аргументи в полза на Асен Василев:
- Извърши повишения на пенсии и социални плащания, антикризисни мерки за домакинствата.
- По-активна роля на държавата в икономиката имаше по времето, когато Асен Василев беше финансов Министър.
- При Асен Василев имаше рекордно събиране на приходи през 2022–2023 г., увеличени капиталови инвестиции (за разлика от сега при ГЕРБ е пълна скръб).
- Асен Василев мислеше за всички граждани на България, не само за бизнеса. Товори за „Реформа в полза на гражданите“ и социална справедливост!!!
Теменужка Петкова се е скрила някъде в бърлогата си на тъмно и какво прави, нито дава някакъв отчет, никой не знае какво става...
12:12 02.09.2025
10 Мечтател
Да обложат с данъци печалбите на свръхбогатите. Нали голяма хвалба пада с бройката на новите милионери.
Голяма работа се оказа това демокрацията - най-доброто й производство се оказа производството на бедност.
Коментиран от #13
12:14 02.09.2025
11 Ще търсите вий Асен Василев, ама ще е къ
Социална ориентация и грижа за хората - това е любимият ми политик Асен Василев!!
Асен Василев повиши пенсиите, минималната работна заплата и предвиди компенсаторни механизми по време на кризи.
Асен • Василев вижда държавата като активен играч в икономиката, а не само счетоводител.
Под ръководствота на Асен Василев приходите в хазната достигнаха рекордни нива (2022) чрез по-добра събираемост, без да се увеличават данъци.
Асен Василев • Василев постави акцент върху образование, иновации и дигитализация, а не само върху бетон и дефицити.
Асен Василев не е „разхвърлян“ — напротив, спазва Маастрихтските критерии за дефицит под 3% при нужда.
Асен Василев говори ясно за цели, реформи и стъпки. Подходът му е прозрачен.
Асен финансист от ново поколение — ориентиран към човека, към растежа и към бъдещето!!
12:19 02.09.2025
12 димитър дончев
До коментар #1 от "Тома":Само това да ни е проблема......държавата е като палач за хората ,които и плащат данъци.нима само ДДС ви е проблема.........ДДс поне на теория се плаща и от "Слугите" на държавата.милиционери ,магистрати и друга подобна паплач!
12:20 02.09.2025
13 Затова!
До коментар #10 от "Мечтател":Такива управляващи си избирате на изборите!
ГЕРБ са партия ориентирана да защитава едрия бизнес, едрия капитал, не работниците и малкия бизнес!!
Ама неинформираните хора са наивни...
12:21 02.09.2025
14 димитър дончев
12:27 02.09.2025