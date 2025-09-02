Ще бъдат ли отнемани безвъзвратно книжките на пияни и дрогирани шофьори

Дискусията за безвъзвратно отнемане на шофьорските книжки при управление под въздействие на алкохол или наркотици продължава да вълнува обществото. В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS гостуваха адвокат Силвия Петкова и Алекси Кесяков, бивш шеф на "Пътна полиция" в ГДНП, които представиха различни гледни точки за ефективността на подобни мерки.

Адвокат Петкова се обяви против крайните наказания, като подчерта, че те трябва да се прилагат само в изключителни случаи. По нейно мнение предложението не отчита по-дълбоките причини за проблема, а при първо нарушение отнемането на книжката е прекалена санкция.

"Крайно време е да се спре наказателният популизъм и да започнат да се предприемат мерки в дълбочина, ако искаме да видим резултати", заяви адвокат Петкова.

Алекси Кесяков постави фокуса върху необходимостта от промяна в мисленето на хората, а не само в наказанията. Според експерта по пътна безопасност темата не трябва да се разглежда единствено от гледна точка на санкциите.

"Ако до края на годината се предприеме една сериозна кампания за убеждаване на хората, че нарушаването на правилата застрашава живота, здравето и свободата им, можем да постигнем рекордно нисък брой жертви за последните 65 години", коментира той.

Кесяков обърна внимание, че проблемите с алкохолизма и употребата на наркотици не са само въпрос на пътна безопасност, а отражение на по-широк социален проблем, който няма как да бъде решен единствено със Закона за движение по пътищата.

Адвокат Петкова представи и европейската практика като алтернатива на строгите наказания. В Германия на зависими лица, извършили престъпление, се предоставя избор - ако в хода на делото се докаже зависимост и лицето приеме лечение, получава условна присъда.

"Ако обаче прекъсне лечението или откаже участие, тогава се налага ефективно наказание", обясни тя.

Този подход отчита, че зависимостта е психично разстройство, а не просто волеви акт на неподчинение, и поставя акцент върху рехабилитацията, а не само върху санкцията.

Темата за безвъзвратно отнемане на шофьорските книжки се обсъжда активно след последните изявления на вътрешния министър Даниел Митов, който предложи подобни мерки за борба с войната по пътищата. Променените наказания в Наказателния кодекс, влезли в сила през август тази година, вече предвиждат по-строги санкции за пияни и дрогирани шофьори.