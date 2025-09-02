Новини
Ще бъдат ли отнемани безвъзвратно книжките на пияни и дрогирани шофьори
  Тема: Войната на пътя

Ще бъдат ли отнемани безвъзвратно книжките на пияни и дрогирани шофьори

2 Септември, 2025 12:09 506 7

Проблемите с алкохолизма и употребата на наркотици не са само въпрос на пътна безопасност, а отражение на по-широк социален проблем

Ще бъдат ли отнемани безвъзвратно книжките на пияни и дрогирани шофьори - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дискусията за безвъзвратно отнемане на шофьорските книжки при управление под въздействие на алкохол или наркотици продължава да вълнува обществото. В предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS гостуваха адвокат Силвия Петкова и Алекси Кесяков, бивш шеф на "Пътна полиция" в ГДНП, които представиха различни гледни точки за ефективността на подобни мерки.

Адвокат Петкова се обяви против крайните наказания, като подчерта, че те трябва да се прилагат само в изключителни случаи. По нейно мнение предложението не отчита по-дълбоките причини за проблема, а при първо нарушение отнемането на книжката е прекалена санкция.

"Крайно време е да се спре наказателният популизъм и да започнат да се предприемат мерки в дълбочина, ако искаме да видим резултати", заяви адвокат Петкова.

Алекси Кесяков постави фокуса върху необходимостта от промяна в мисленето на хората, а не само в наказанията. Според експерта по пътна безопасност темата не трябва да се разглежда единствено от гледна точка на санкциите.

"Ако до края на годината се предприеме една сериозна кампания за убеждаване на хората, че нарушаването на правилата застрашава живота, здравето и свободата им, можем да постигнем рекордно нисък брой жертви за последните 65 години", коментира той.

Кесяков обърна внимание, че проблемите с алкохолизма и употребата на наркотици не са само въпрос на пътна безопасност, а отражение на по-широк социален проблем, който няма как да бъде решен единствено със Закона за движение по пътищата.

Адвокат Петкова представи и европейската практика като алтернатива на строгите наказания. В Германия на зависими лица, извършили престъпление, се предоставя избор - ако в хода на делото се докаже зависимост и лицето приеме лечение, получава условна присъда.

"Ако обаче прекъсне лечението или откаже участие, тогава се налага ефективно наказание", обясни тя.

Този подход отчита, че зависимостта е психично разстройство, а не просто волеви акт на неподчинение, и поставя акцент върху рехабилитацията, а не само върху санкцията.

Темата за безвъзвратно отнемане на шофьорските книжки се обсъжда активно след последните изявления на вътрешния министър Даниел Митов, който предложи подобни мерки за борба с войната по пътищата. Променените наказания в Наказателния кодекс, влезли в сила през август тази година, вече предвиждат по-строги санкции за пияни и дрогирани шофьори.


Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иванчо+Марийка

    3 2 Отговор
    Това е истината, с над 1 промил и с наличие на наркотици, отнемане за 5 години без право на обжалване.

    12:11 02.09.2025

  • 2 Данчо

    10 0 Отговор
    То и сега е пълно с шофьори без книжки

    Коментиран от #7

    12:11 02.09.2025

  • 3 Дъмбо Ди

    8 1 Отговор
    Хората с объркана сексуална ориентация са много зли ако им се даде възможност! Жените също могат да бъдат зли ако имат власт и пари! Това са ми наблюденията през последните 30 години. Не съм против тях но не трябва да им се позволява да управляват спрямо своите разбирания! Дори трябва да им се помага за да осъзнаят къде бъркат!

    12:13 02.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    Не защитавам "Пий и Карай", но гледат в грешната посока❗
    Кои са най-честите причини за тежки ПТП с жертви🤔

    12:19 02.09.2025

  • 5 Потребител

    5 0 Отговор
    КАТ не искат да има малък брой нарушения. Даже и се хвалят как след някаква акция са наложили няколко хиляди акта и глоби с фиш! Това означава само, че са допуснали да се случат, толкова нарушения и КАТ са само регистратор, даже и се гордеят! Превенция е нещо непознато за милиционерите, най-добре в храстите и да снимаме. Или да правят фалшиви тестове и да се хвалят, колко много наркомани са хванали! Цялата схема е да не се работи ефективно в КАТ, а да се отчита "огромна" свършена работа. Да не забравяме и редовния им рефрен - не може да сложим полицай до всеки!

    12:19 02.09.2025

  • 6 ГЕРБмафи

    0 0 Отговор
    Само след кръвни тестове иначе с фалшивите тестове на ГЕРБ за рекет много невинни, ще изгорят!

    12:25 02.09.2025

  • 7 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данчо":

    Да!? Интересно кво ще му вземат?

    12:27 02.09.2025

