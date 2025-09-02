Новини
Записът от дерайлиралия трамвай: Ръка бута скоростния лост в празната кабина на ватмана

2 Септември, 2025 16:41 977 9

След като приключи разследването на органите на реда, всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се, закани се председателят на транспортната комисия в местния парламент

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Записът от кабината на ватмана на трамвая, който се заби рано тази сутрин в подлеза на Румънско посолство в София, отнасяйки няколко паркирани автомобила, показва ръка, която посяга и бута скоростния лост.

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков.

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч", информира още Таков, цитиран от пресцентъра на БСП.

"За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи", коментира той и добави, че при всички положения има нарушение на процедурата.

Таков добави, че ватманът няма право да оставя трамвая без надзор.

След като приключи разследването на органите на реда, всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се, закани се председателят на транспортната комисия в местния парламент.


  • 1 честен ционист

    9 0 Отговор
    Мъртвата ръка на вежливите зелени човечета.

    16:44 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Защо ватманът не дръпнал ръчната спирачка?

    16:46 02.09.2025

  • 4 Горски

    7 1 Отговор
    Не е ясно все още дали младежи са подкарали трамвая или сам си е тръгнал, ще се разбере. Не разбирам тоя ватман, дали не можеше да си изпие кафето преди да се качи в трамвая. Слязал кафе да си купи, ще кажеш, че кафето е по-важно, трамваят може и да се остави. А защо отворен или отключен? Стана страшно важно точно на работа да си пиеш кафето, ако си чиновник, дори да те чакат, че не си можел едно кафе на спокойствие да изпиеш. Ами, на работа се работи, кафе в кафенето или вкъщи, или от автомат, но не и на работа.,

    16:48 02.09.2025

  • 5 Фен

    11 0 Отговор
    Не може да е Путин, той е в Китай.

    Коментиран от #8, #9

    16:50 02.09.2025

  • 6 механик

    7 1 Отговор
    Ватманът има ли право да напуска трамвая ?

    16:50 02.09.2025

  • 7 митко мангиша

    6 0 Отговор
    Току що говорих с Плевнята.Това с трамвая си е типичната хибридна война на Путин.

    16:53 02.09.2025

  • 8 митко мангиша

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Не е в Китай,Роската Плевнелиев лично го е видял на пазара в Ситняково.

    16:59 02.09.2025

  • 9 Опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Негови агенти, очевидно.

    17:02 02.09.2025

