Нинова: Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? (ДОКУМЕНТИ)

"Водата в Брезник (област Перник) е отровена. Публикувам тук официалния документ от РЗИ с физико-химичен и микробиологичен анализ. От него се вижда, че във водата има завишен над нормата арсен и над 10 пъти завишен манган. Вече не става нито за миене, нито за къпане. Това е нечовешко. Не стига, че хората са на режим от ноември, имат по 2 часа вода в денонощието, но и тя е отровна. Как се живее така? Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? Да се намери - съд и затвор.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водната криза в Пернишка област. Ето и още от нейния коментар:

P.S. Депутатът Бойко Методиев Борисов да отговори:

1. Колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник.

2. Защо този водопровод е незаконен.

3. Къде потънаха милиони там.

Ако той не каже, отговорите се намират в онзи засекретен доклад на Сметната палата. Корупцията на ГЕРБ е секретна."

Снимка: Непокорна България

