Нинова: Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? (ДОКУМЕНТИ)

"Водата в Брезник (област Перник) е отровена. Публикувам тук официалния документ от РЗИ с физико-химичен и микробиологичен анализ. От него се вижда, че във водата има завишен над нормата арсен и над 10 пъти завишен манган. Вече не става нито за миене, нито за къпане. Това е нечовешко. Не стига, че хората са на режим от ноември, имат по 2 часа вода в денонощието, но и тя е отровна. Как се живее така? Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? Да се намери - съд и затвор.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водната криза в Пернишка област. Ето и още от нейния коментар:
P.S. Депутатът Бойко Методиев Борисов да отговори:
1. Колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник.
2. Защо този водопровод е незаконен.
3. Къде потънаха милиони там.
Ако той не каже, отговорите се намират в онзи засекретен доклад на Сметната палата. Корупцията на ГЕРБ е секретна."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 споко
16:18 02.09.2025
2 Любопитен
16:19 02.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ХАХАХА😂
16:26 02.09.2025
5 Жоро
16:29 02.09.2025
6 Н.Колев
МИЖАВАТА ИМ РАБОТИЦА СКЪПО ИЗЛИЗА ЗА НАРОДА.
ИНАЧЕ ВЗИМАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ЗА МИЖАВА РАБОТА. НАЛОЖИТЕЛНА Е ПРОМЯНА.
16:34 02.09.2025
7 Яжте банани
16:39 02.09.2025
8 Дъмбо Ди
И да има лоши проби по-добре е да се замълчи щото този проблем няма решение.
16:44 02.09.2025
9 БОЦ - ко
Напръщяла и дебела,
Със отнета виза,
Само тук "излиза"...
16:45 02.09.2025
10 🤔.....
16:46 02.09.2025
11 Стига сте
17:00 02.09.2025
12 Кьовеши
17:00 02.09.2025
13 Битието определя съзнанието
17:01 02.09.2025