Нинова: Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? (ДОКУМЕНТИ)

2 Септември, 2025 16:13 570 13

  • корнелия нинова-
  • жители-
  • брезник-
  • отровна вода-
  • отговорност

Депутатът Бойко Методиев Борисов да отговори: Колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник. Защо този водопровод е незаконен, пита лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Водата в Брезник (област Перник) е отровена. Публикувам тук официалния документ от РЗИ с физико-химичен и микробиологичен анализ. От него се вижда, че във водата има завишен над нормата арсен и над 10 пъти завишен манган. Вече не става нито за миене, нито за къпане. Това е нечовешко. Не стига, че хората са на режим от ноември, имат по 2 часа вода в денонощието, но и тя е отровна. Как се живее така? Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? Да се намери - съд и затвор.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод водната криза в Пернишка област. Ето и още от нейния коментар:

P.S. Депутатът Бойко Методиев Борисов да отговори:
1. Колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник.
2. Защо този водопровод е незаконен.
3. Къде потънаха милиони там.
Ако той не каже, отговорите се намират в онзи засекретен доклад на Сметната палата. Корупцията на ГЕРБ е секретна."

Снимка: Непокорна България

Снимка: Непокорна България


  • 1 споко

    4 0 Отговор
    то в тази държава отговорност не се носи от никога от никого... ако беше така, то нямаше да приличаме на катун

    16:18 02.09.2025

  • 2 Любопитен

    1 0 Отговор
    Лаборантката Атина Палада, да каже какъв е този манган, и какво прави. Щото у мааалата е пълно с тях, и всички правят бакър.

    16:19 02.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ХАХАХА😂

    2 0 Отговор
    Крантата пак излязла.

    16:26 02.09.2025

  • 5 Жоро

    0 0 Отговор
    Ако нищо не си направил е най сигурно, че ще го отнесеш.

    16:29 02.09.2025

  • 6 Н.Колев

    2 0 Отговор
    ОБЩИНАРИТЕ. ИНСТИТУЦИЙТЕ.
    МИЖАВАТА ИМ РАБОТИЦА СКЪПО ИЗЛИЗА ЗА НАРОДА.
    ИНАЧЕ ВЗИМАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ЗА МИЖАВА РАБОТА. НАЛОЖИТЕЛНА Е ПРОМЯНА.

    16:34 02.09.2025

  • 7 Яжте банани

    2 2 Отговор
    Свалихте управлението , което направи язовирите на България. Сега нямате питейна вода и канали за напояване, но имате банани. Бананите са жизнено важни за маймуните, така че яжте банани, не ви трябва вода.

    16:39 02.09.2025

  • 8 Дъмбо Ди

    0 0 Отговор
    Корнело, знаеш ти на колко места водата е проверявана през последните 30 години? Ами ако се проверят всички водоизточници и водата се окаже негодна в над 50 процента от пробите, какво правим?
    И да има лоши проби по-добре е да се замълчи щото този проблем няма решение.

    16:44 02.09.2025

  • 9 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    Курнела,
    Напръщяла и дебела,
    Със отнета виза,
    Само тук "излиза"...

    16:45 02.09.2025

  • 10 🤔.....

    1 0 Отговор
    Защо не им занесе бира ма п@ч@?

    16:46 02.09.2025

  • 11 Стига сте

    0 0 Отговор
    ни я показвали тази корумпиран ,крадлива и дребнава женица!

    17:00 02.09.2025

  • 12 Кьовеши

    0 0 Отговор
    Аз съм на Кайманите, болие че там некви

    17:00 02.09.2025

  • 13 Битието определя съзнанието

    0 0 Отговор
    Едно време циганчето Янко и леля му травестит гласуваха само за Бойко. С техните гласове Бойко владееше територията близо 20 години. След изборите ходиха при кварталната фризорка Боряна да клюкарстват за хора ,на които завиждат. Те си бяха взаимно изгодни ,защото Боряна постригваше за 4левчета , иот мъка ,че е бедна имаше нужда от съучастници в мисията си да одумна съседите по време на работа , за да си докара поне 20 лева на ден. За съжаление нейният съпруг Краси също беше “скъсан“ и не можеше да я издържа ,а а пък иамха и две дебилни момчета, който трябваше да изхранват. Янко не стига ,че беше цигане , ами съдбата го наказа с тшърде нисък ръст за мъж. Направо си беше джудже. Освен това живееше с чичо си ,който беше травестит и препечелваше на Централна гара в Пловдив. Така тежкия провинциален недоимък събра една чистокръвна българка с един циганин. Беднотията ги сплоти и те си паснаха по простотия и жажда за клюки.

    17:01 02.09.2025

