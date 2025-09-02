Има задържан за дерайлиралия трамвай в София

Делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, научи bTV от неофициални източници.

Причината е, че в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман, който е оставил без надзор дерайлиралия трамвай.

Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков каза за медията, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат двама младежи, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля.

Таков каза, че разполага с информация, че има един задържан по случая, който е обяснил на полицията това, което се вижда от камерите, и е признал вината си.

Другият извършител още се издирва, добави Иван Таков.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

А в четвъртък от 10 ч. председателят на транспортната комисия в СОС свиква извънредно заседание, на което да се изслуша изпълнителният директор на столичния електротранспорт.

Припомняме, че инцидентът се случва рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли.

Основната версия, по която разследващите работят е външна намеса. Не се изключва обаче и възможността за човешка грешка.

„Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да се обезопаси трамваят от самопотегляне. Информацията за чужди хора около трамвая не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите. Необучен човек не може да потегли“, коментира Емил Михайлов, началник „Аварийна служба“ към Столичния електротранспорт.

Трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

„Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица“, каза Красимир Димитров, „Аварийна помощ и превенция" към СО.

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил незабавна проверка по случая.

„Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата“, заяви Терзиев.