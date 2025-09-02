Новини
Има задържан за дерайлиралия трамвай в София

2 Септември, 2025 17:54 1 975 21

  • дерайлирал-
  • трамвай-
  • катастрофа

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман

Има задържан за дерайлиралия трамвай в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, научи bTV от неофициални източници.

Причината е, че в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман, който е оставил без надзор дерайлиралия трамвай.

Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков каза за медията, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат двама младежи, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля.

Таков каза, че разполага с информация, че има един задържан по случая, който е обяснил на полицията това, което се вижда от камерите, и е признал вината си.

Другият извършител още се издирва, добави Иван Таков.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

А в четвъртък от 10 ч. председателят на транспортната комисия в СОС свиква извънредно заседание, на което да се изслуша изпълнителният директор на столичния електротранспорт.

Припомняме, че инцидентът се случва рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли.

Основната версия, по която разследващите работят е външна намеса. Не се изключва обаче и възможността за човешка грешка.

„Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да се обезопаси трамваят от самопотегляне. Информацията за чужди хора около трамвая не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите. Необучен човек не може да потегли“, коментира Емил Михайлов, началник „Аварийна служба“ към Столичния електротранспорт.

Трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

„Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица“, каза Красимир Димитров, „Аварийна помощ и превенция" към СО.

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил незабавна проверка по случая.

„Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата“, заяви Терзиев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зоя

    19 2 Отговор
    Трябва да бъде съден за тероризъм!

    Коментиран от #14, #16

    17:56 02.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цял ден

    23 1 Отговор
    полицията гледала записи.....

    Коментиран от #15

    17:59 02.09.2025

  • 4 Исус Зарев Зимница

    2 27 Отговор
    В Испания има допълнително материално стимулиране за еднополови семейства. Ако не бяха еднополовите двойки, знаете ли колко деца щяха да растат без родители. А ние вместо да се засрамим и да променим политиката си, вървим по пътя на Буркина Фасо вместо по този на Испания. В една нормална държава би трябвало всеки който обели лоша дума по полов признак, да бъде лишаван от свобода и да му се отнема цялото имущество в полза на еднополови двойки

    Коментиран от #10, #11, #17, #21

    18:00 02.09.2025

  • 5 Антон

    9 1 Отговор
    Причините са ясни: вина на СКГТ, персонална на ватмана или проявил се технически дефект. Първо бяха деца, после, двама възрастни, които се виждали на видеото, после се виждало само ръка, после ватмана не бил обезопасил мотрисата, пък имало видео, пък не било ясно. Очевидно някой се опита да прикрие вината на СКГТ, но не успя. Вероятно са заловили някой клошар или пияница, имала късмета да е в района. В деуга медия пише че имало задържан според Иван Таков. Бъдете сигурни че ще го освободят, защото задържания няма нищо общо.

    Коментиран от #12

    18:01 02.09.2025

  • 6 Дали

    10 0 Отговор
    Са били под въздействие на алкохол и/или наркотици и простотия или само под въздействие на второто

    18:02 02.09.2025

  • 7 мечо

    7 0 Отговор
    батмана да го садят не си убезопасил тролеят и е трагнал сам по нанадолништето

    18:06 02.09.2025

  • 8 Пешо

    8 0 Отговор
    На записа се вижда че едно лице премахва камъка с който ватмана е подпрял трамвая и той тръгва с пълна скорост .

    18:08 02.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 00014

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":

    Адът те чака!

    18:11 02.09.2025

  • 11 Цигани от Столипиново

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":

    Искаме да направим много еднополови двойки с теб

    18:14 02.09.2025

  • 12 Дани

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Антон":

    Екзекуцията с автобуса на Орион се потули! Следствието не излезе със заключение

    18:15 02.09.2025

  • 13 Защо

    3 0 Отговор
    Ватмана не е задържан? Има да изплаща много разноски на СО и може да се укрие.

    18:15 02.09.2025

  • 14 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зоя":

    Веднага ще му дадат 1 година условно и 1000 лв. глоба. Яжте пийте народа черпи.

    18:19 02.09.2025

  • 15 Мъхъм

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цял ден":

    Гледали са записи от онлифенс.

    18:20 02.09.2025

  • 16 Да ти го напиша

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зоя":

    Смени си кюлотите, че ми окандили душата ма

    18:20 02.09.2025

  • 17 Жомар

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":

    Тука пасивните са много ревниви, виж каква беля направи гаджето на ватмана, а активния, мандръса цялото депо, втора катастрофа на Подуяне стана, от емоции

    18:22 02.09.2025

  • 18 ХХХ

    2 1 Отговор
    Пак са цигани

    18:22 02.09.2025

  • 19 Според очевидци

    1 0 Отговор
    Последният софиянец е.!

    18:31 02.09.2025

  • 20 тошко каза да се внесат от азия шофьори

    0 0 Отговор
    тошко африкански каза да се внесат шофьори от узбекистан, ето това са новите шофьори на евтини заплати

    18:35 02.09.2025

  • 21 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исус Зарев Зимница":

    Преди да пишеш избърса ли джукичката и кунките от белтъка ?
    Подми ли отвер ствието за следващия бастун ???

    18:36 02.09.2025

