Повдигнаха две нови обвинения на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

2 Септември, 2025 18:21 367 4

Това е превишаване на власт, между впрочем, не това, което е обвинението, а ето това е превишаване на власт. Юристите правят прогноза на базата на закона, а не на беззаконието", коментира адвокатът

Мария Атанасова

Прокуратурата повдигна две нови обвинения на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Освен за участие в организирана престъпна група и за предлагане на подкуп, той е обвинен и че в съучастие с експерта по обществени поръчки Петър Рафаилов е предложил на кметовете на "Младост" и "Люлин" да им бъдат изпратени експерти, които да ги съветват при изготвянето на документи за обществените поръчки с благоприятни за определени фирми условия. Това каза адвокатът на Барбутов Ина Лулчева пред БНР.

Тя предположи, че този ход на прокуратурата е свързан с молбата на Барбутов да бъде пуснат от ареста.

Молбата е от 25 август, но все още не е внесена в Софийския градски съд:

"Нищо ново няма, тези факти за това дали са изпращани експерти - не са. Кой кого е подпомагал е ясно от юни, така че се касае до един рецидив, до един пълен произвол и демонстриране на всепозволеност.

Това е превишаване на власт, между впрочем, не това, което е обвинението, а ето това е превишаване на власт. Юристите правят прогноза на базата на закона, а не на беззаконието", коментира адвокатът.

Ина Лулчева, която е адвокат и на обвинения за корупционни престъпления кмет на Варна Благомир Коцев, допълни, че по същия начин държавното обвинение бави молбата му за по-лека мярка за неотклонение. Тя е депозирана в Софийската градска прокуратура миналия петък и все още не внесена в съда.


  • 1 зашката

    2 0 Отговор
    бухолколатурана държава

    18:24 02.09.2025

  • 2 И Боко

    2 0 Отговор
    беше кмет ! И даскалицата по руски ! Сега депутати .

    18:27 02.09.2025

  • 3 Наказателен кодекс

    0 0 Отговор
    Наказателен Кодекс

    18:31 02.09.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Бокича и даскалицата най-честните кметове някога в тази държава,за толкова години ни едно обвинение,с мед да ги намаже човек,хем парите ги няма,хем са ни лук яли,ни лук мирисали!

    18:35 02.09.2025

