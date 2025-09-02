Новини
България »
Ивайло Мирчев за самолета с Фон дер Лайен: Властта не знае какво се случва в България

2 Септември, 2025 19:34 546 15

  • ивайло мирчев-
  • самолет-
  • фон дер лайен

Преди време имаше случай на кацнал в страната малък самолет, с който след това се оказа, че е пътувал Брендо

Ивайло Мирчев за самолета с Фон дер Лайен: Властта не знае какво се случва в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът е има ли пилот в самолета. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, след като по-рано днес мистерията с инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заплете. Този път това стана след публикация на приложението Flightradar24. В нея се съобщава, че полетната навигация на Фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути. Различна информация съобщи завеждащата пресслужбата на ЕК, която е била на борда на самолета в неделя - че самолетът е кръжал час и половина над Пловдив. А премиерът Росен Желязков омаловажи случая, независимо че вчера пресцентърът на Министерски съвет докладва за сериозен инцидент, предизвикан вероятно от Русия.

По-големият проблем е, че първо българските власти са им казали, че Русия е намесена. След това българските власти казват, че всичко е наред и не трябва да има разследване. Как всичко да е наред, след като има намеса в националната сигурност и в сигурността на Европейския съюз? Факт, е че откакто започна войната в Украйна, има загуба на GPS сигнала на различни места. Стои въпросът знае ли българското контраразузнаване какво въобще става на нашата територия? Задали сме серия въпроси и чакаме отговори, заяви Мирчев.

Странно и изключително притеснително е това, че на предния ден българските власти казват едно на Европейската комисия, а след това – съвсем друго. Притеснителното е, че може би ще се окаже, че властта не знае какво се случва в страната. Преди време имаше случай на кацнал в страната малък самолет, с който след това се оказа, че е пътувал Брендо. Продължава страната да не знае какво се случва на самата територия на България. Очевидно не полагаме достатъчно усилия за собствената си сигурност, очевидно ДАНС и службите не са на необходимото ниво, добави той.

В ДАНС доста отдавна е започнал процес на отстраняване на хора. Едновременно с това е спряна работа по руските разработки. Когато има определени притеснения, се вижда, че не се работи по руска линия, като например противодействие на руското влияние, на пропагандата, на финансовите потоци, които влизат в България. А в ДАНС има достатъчно експерти Една от причините да не се прави нищо, е предстоящата сделка с "Лукойл". Има интереси, които не искат да ядосват Русия и искат да застанат на входа и на изхода на бъдещата рафинерия. Това е притеснително, защото работата на ДАНС на първо място е да съблюдава българския национален интерес, а след това да е съобразява с различни интереси. Факт е, че 3 г. ДАНС бездейства по отношение на Русия, подчерта Ивайло Мирчев.

Депутатът коментира и предложението на правителството за председател на ДАНС - изпълняващия длъжността в момента Деньо Денев.

Добре е ДАНС да има титулярен председател, но конкретно Денев е компрометирана фигура. Не може и правителството да хвърли една кандидатура на президента и той, като селски кмет, да подписва. В ДАНС трябва да има тотална реформа и отстраняване на хората, които обслужват различни политически интереси. Там трябва да има професионално начало, каквото в момента няма. В момента там има политическо начало. От поне 2 г. в ДАНС дърпат конците от "ДПС-Ново начало", посочи Мирчев.

В отговор на въпрос той уточни, че от "Продължаваме промяната-Демократична България" ще внесат вот на недоверие срещу правителството "за завладяната държава". За първи път в този парламент ще видите добре написани мотиви за вот на недоверие, защото досегашните вотове, внесени от "Възраждане" и "Величие", циментираха сегашното управление. В момента институциите са истински пленени, зависими от конкретен политически и олигархичен кръг и не позволяват България да се развива нормално. Правителството е фасада на всички тези процеси в страната. Във вота на недоверие ще използваме доста примери, доста факти. В момента връзката между прокуратурата и правителството е само една – този който управлява и прокуратурата, и правителството – лидерът на "ДПС-Ново" начало. Най-после трябва да бъдат сменени начините, по който се управлява държавата, коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

По думите му връщането на сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал у нас и показанията му срещу председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков не създават проблем в коалицията, но "създават проблем в българското общество"

Обществото претръпна и тези сцени и опити за самодейност просто няма да хващат дикиш. Когато има съмнения, ние винаги сме си давали имунитетите. Всичко трябва да се разследва, но имам усещането, че прокуратурата и съдебната система се концентрират върху политици от опозицията, докато хора като Борисов и лидери на други партии са чисти като сълзи. Това е притеснително, каза още Ивайло Мирчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъмбо Ди

    10 1 Отговор
    Питай Две хубави очи-душата на генерал той знае! Съдира си ризата и се кълне, че Русия е виновна!

    19:37 02.09.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    6 1 Отговор
    Докато пепедебейците не яхнат отново властта ,нема са опраим!🦍🦍🦍🤗🤣👍

    Коментиран от #3

    19:38 02.09.2025

  • 3 КиКи

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мими Кучева🐕":

    „Свобода за политическите затворници!“
    „Свобода за Варна!“
    „Свобода за Благо!“

    Коментиран от #10

    19:40 02.09.2025

  • 4 Булпсихопатъ

    8 0 Отговор
    Съсипахте на баба доматите с тия заглушители за джипиеси. Пък в кошарата два европейски коча се харесали и не чакаме агнета. Урсуло ,мъ мр,снице! Ела вкарай кочовете в пътя ,ма.

    19:41 02.09.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Стига с тая самолет. Нищо му нямаше. Лъгаха ни , за да отвлекат вниманието от глупостите на Урсула. Ако е имало заглушаване на навигациите на пловдивското летище, вместо да кръжи един час безмислено над Пловдив по правилата на въздухоплаването , самолета не пренасочва към друго летище. От Пловдив обикновено при проблеми пращат самолетите в Бургас. Ядем доматите с колците , си мислят тези харсъзи.

    19:41 02.09.2025

  • 6 гост

    11 1 Отговор
    Цялата фантазия на Фантазейшън таймс е отново да ни прекара и да ни сложи на топа на устата в отношенията на Европа с Русия! Стар англосакски номер. Веднъж им ядохме попарата с вещицата Клеър Стърлинг. А геният от Крушари къде си вре гагата?

    19:42 02.09.2025

  • 7 Господин Мирчев

    7 0 Отговор
    И вие днес не викали експерти те са ми казали че нищо не е станало със самолет и няма никакви проблеми с gps навигацията.
    А всичко останало се дължи на предишни проблеми с вътрешната сигурност и ръководството на едни малукалибрени гномове които са били на ръководни постове. Не визирам само вашия гном А и десетината знай ми незнайни герои които излизат в социалните мрежи и казват има проблем защото такава е политкоректната визия.
    Същите преди 10 ноември поддържаха друга визия но това са отделни въпрос за обсъждане.

    19:43 02.09.2025

  • 8 Баш Балък

    5 1 Отговор
    В градината ми има плевели и попови прасета, някой неща са просто безполезни и вредни, като Брюкселската мафия, о прекалено много ли казах?!?

    19:49 02.09.2025

  • 9 Лудница

    5 0 Отговор
    Знаете ли, как превежда "летище Пловдив" автоматичния преводач на google... Превежда го като "Буркина Фасул"!? Няма майтап, пад ах, като го видях!
    Явно някой майтапчия така го е обучил😂

    19:50 02.09.2025

  • 10 Набора

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "КиКи":

    Скрий се п.....с сополив с оня корумпирания шматарок Коцев

    19:52 02.09.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    7 0 Отговор
    Мирчо Шопарчето през ден кисне при Мисиранка Киризова
    и ръси непоискан акъл...

    19:53 02.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Люцкан

    2 0 Отговор
    Добруджанската камила се прави на отворко.

    20:00 02.09.2025

  • 14 Анджо

    2 0 Отговор
    Тоя докато беше на власт дали знаеше ,че е на власт. Всеки път плюе по някой, защо не каже какво да се направи по правилно, нали е експерт с диплома. Да се чуди човек защо е учил четири години повече и какво е научил като говори едни и същи глупости. Това е манталитета на комунистите.

    20:04 02.09.2025

  • 15 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Мирчев , комунистически наследник , вие от Партията на кеша и пудела с пачките , би трябвало да замълчете , но вие си знаете своето! Кучето си лае , кервана си върви , казва народът , така че спрете се , за нищо не ставате!

    20:04 02.09.2025

