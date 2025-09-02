Ивайло Мирчев за самолета с Фон дер Лайен: Властта не знае какво се случва в България

Въпросът е има ли пилот в самолета. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев, след като по-рано днес мистерията с инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заплете. Този път това стана след публикация на приложението Flightradar24. В нея се съобщава, че полетната навигация на Фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути. Различна информация съобщи завеждащата пресслужбата на ЕК, която е била на борда на самолета в неделя - че самолетът е кръжал час и половина над Пловдив. А премиерът Росен Желязков омаловажи случая, независимо че вчера пресцентърът на Министерски съвет докладва за сериозен инцидент, предизвикан вероятно от Русия.

По-големият проблем е, че първо българските власти са им казали, че Русия е намесена. След това българските власти казват, че всичко е наред и не трябва да има разследване. Как всичко да е наред, след като има намеса в националната сигурност и в сигурността на Европейския съюз? Факт, е че откакто започна войната в Украйна, има загуба на GPS сигнала на различни места. Стои въпросът знае ли българското контраразузнаване какво въобще става на нашата територия? Задали сме серия въпроси и чакаме отговори, заяви Мирчев.

Странно и изключително притеснително е това, че на предния ден българските власти казват едно на Европейската комисия, а след това – съвсем друго. Притеснителното е, че може би ще се окаже, че властта не знае какво се случва в страната. Преди време имаше случай на кацнал в страната малък самолет, с който след това се оказа, че е пътувал Брендо. Продължава страната да не знае какво се случва на самата територия на България. Очевидно не полагаме достатъчно усилия за собствената си сигурност, очевидно ДАНС и службите не са на необходимото ниво, добави той.

В ДАНС доста отдавна е започнал процес на отстраняване на хора. Едновременно с това е спряна работа по руските разработки. Когато има определени притеснения, се вижда, че не се работи по руска линия, като например противодействие на руското влияние, на пропагандата, на финансовите потоци, които влизат в България. А в ДАНС има достатъчно експерти Една от причините да не се прави нищо, е предстоящата сделка с "Лукойл". Има интереси, които не искат да ядосват Русия и искат да застанат на входа и на изхода на бъдещата рафинерия. Това е притеснително, защото работата на ДАНС на първо място е да съблюдава българския национален интерес, а след това да е съобразява с различни интереси. Факт е, че 3 г. ДАНС бездейства по отношение на Русия, подчерта Ивайло Мирчев.

Депутатът коментира и предложението на правителството за председател на ДАНС - изпълняващия длъжността в момента Деньо Денев.

Добре е ДАНС да има титулярен председател, но конкретно Денев е компрометирана фигура. Не може и правителството да хвърли една кандидатура на президента и той, като селски кмет, да подписва. В ДАНС трябва да има тотална реформа и отстраняване на хората, които обслужват различни политически интереси. Там трябва да има професионално начало, каквото в момента няма. В момента там има политическо начало. От поне 2 г. в ДАНС дърпат конците от "ДПС-Ново начало", посочи Мирчев.

В отговор на въпрос той уточни, че от "Продължаваме промяната-Демократична България" ще внесат вот на недоверие срещу правителството "за завладяната държава". За първи път в този парламент ще видите добре написани мотиви за вот на недоверие, защото досегашните вотове, внесени от "Възраждане" и "Величие", циментираха сегашното управление. В момента институциите са истински пленени, зависими от конкретен политически и олигархичен кръг и не позволяват България да се развива нормално. Правителството е фасада на всички тези процеси в страната. Във вота на недоверие ще използваме доста примери, доста факти. В момента връзката между прокуратурата и правителството е само една – този който управлява и прокуратурата, и правителството – лидерът на "ДПС-Ново" начало. Най-после трябва да бъдат сменени начините, по който се управлява държавата, коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България".

По думите му връщането на сочения за контрабандист Никола Николов-Паскал у нас и показанията му срещу председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков не създават проблем в коалицията, но "създават проблем в българското общество"

Обществото претръпна и тези сцени и опити за самодейност просто няма да хващат дикиш. Когато има съмнения, ние винаги сме си давали имунитетите. Всичко трябва да се разследва, но имам усещането, че прокуратурата и съдебната система се концентрират върху политици от опозицията, докато хора като Борисов и лидери на други партии са чисти като сълзи. Това е притеснително, каза още Ивайло Мирчев.