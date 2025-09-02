Кирил Петков: Ще сезираме европейските институции заради мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това каза бившият премиер и съпредседател на ПП "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Варна, предаде БНР.
Той пристигна в морската столица, за да се включи в протеста в защита на задържания кмет на Варна.
"Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна", добави той.
Кирил Петков каза още, че той и колегите му "няма да позволят диктатурата да продължава".
1 Промяна
20:40 02.09.2025
2 Данко Харсъзина
20:42 02.09.2025
3 Дудов
20:42 02.09.2025
4 Данко Харсъзина
20:43 02.09.2025
5 родител
А БАНСКИЯТ БАНДИТ УНИЩОЖИ ЦЯЛА ДЪРЖАВА И НАРОД , И ВМЕСТО ДА Е ОСЪДЕН НА ХИЛЯДА ГОДИНИ ЗАТВОР ПРОДЪЛЖАВА ДА УБИВА !
20:44 02.09.2025
6 Красимир Петров
20:44 02.09.2025
7 Тома
20:46 02.09.2025
8 Учуден
До коментар #1 от "Промяна":Не знаех, че при катастрофа пътниците трябва да са виновни наравно с водача на автомобила. Значи в случая с Цветков, както и скорошните с АТВ или онзи който се вряза в автобус, всички пътници трябва да са виновни по твоята логика.
20:49 02.09.2025
9 Селянин
Ние селските тарикати от
-Продължаваме Подмяната
сме
-Поредните Предатели
и
-Перфектните Паразити.
-Приютяваме Посмешища (от Канада) които
-Перат Политици
и говорят куп
-Празни Приказки,
докато се докопат до
-Первази и Парапети.
След
-Посещаване на ПосолстваТа
сме инструктирани да
-Прецакаме Протеста,
да
-Променим Перспективите
да
-Преиначим Правдата
и съставим
-Правителство от Престъпници,
за да си
-Получим Прозвището
-Политически Пръститутки
или туй що римува се на раси:
-Пъстроцветни П......и. (Пионки)
20:49 02.09.2025
10 Последния Софиянец
20:49 02.09.2025
11 Ваксини и корупция с Бойко и Урсула
20:51 02.09.2025
12 Пълни глупости
До коментар #1 от "Промяна":Според теб Кирил Петков ли е шофирал колата наНСО???
20:51 02.09.2025
13 Народен театър
20:53 02.09.2025
14 Кире
20:54 02.09.2025
15 Ахххх
20:55 02.09.2025
16 Това
До коментар #1 от "Промяна":Да не си на служба ,като лъска..ч на обувки при Магнит..ски ,или носиш шортите на Меси от Банкя........язък,че страната е пълна с ени...чари и подло..ги на прес..тъпниците.
20:55 02.09.2025
17 Българин
20:56 02.09.2025
18 Това
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":За митингите на Ши.ши,и те ли са лум...пени,или направо от маа.лата с римляни.
20:57 02.09.2025
19 Майора
20:59 02.09.2025
20 Сусу Манарата
21:02 02.09.2025
21 Кьовеши
До коментар #11 от "Ваксини и корупция с Бойко и Урсула":Вери интрестинг
21:04 02.09.2025
22 Някой
21:05 02.09.2025
23 Промяна
До коментар #5 от "родител":ДО 5 А ВИЕ КАТОРАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ЛЪЖИ ПО САЙТОВЕТЕ ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ КИРО И КОЛА НА НСО УБИ ЧОВЕК И БЕЗНАКАЗАНО СИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГРАБИ ДА ЛЪЖЕ ОТ ЛЪЖИ Е МИЛИОНЕР ОСТАНАХА ЛИ МАЛОУМНИЦИ ДА МУ СЕ ХВАЩАТ ЗА ЛЪЖИТЕ ХАХАХА
21:08 02.09.2025
24 Киро пак ли е над закона?
В случая не обиняемият и не неговият защитник искат изменение на мярката за неотклонение, а ПП. Представяте ли си - ПП иска да се конституира по делото и да се меси в защитната стратегия на техния кмет. Нещо повече - техния кмет не желае ПП да се меси и да му влошава положението.
Каква е целта на това упражнение? ПП, в частност Киро, да си направи реклама на гърба на мъченика кмет. Колко е погрешно това на Кирчо и татко Петко може да му обясни.
21:08 02.09.2025
25 Промяна
21:09 02.09.2025
26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
21:11 02.09.2025
27 Промяна
До коментар #16 от "Това":ГОЛЕМИИИИИИ ГЛУПОСТИИИИИ СТЕ НАДРАСКАЛИИИИИИ КИРО И КОЛА НА НСО УБИ ЧОВЕК АСФАЛТИРАХА ДАЖЕ МЯСТОТО И ВСИЧКО Е НАРЕД НАЛИ ДЕЖУРНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ ТУК ЕДНИ И СЪЩИ СТЕ
21:11 02.09.2025
28 Шеф Черпак
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Почивният ти ден беше днес. Утре в 8 часа ще режеш шкембето. После го слагаш да се вари в голямата тенджера и почваш картофите в средната. Ще дойда в 9 и само гледай да не си свършил нещо.
21:11 02.09.2025
29 скрий се бе
21:13 02.09.2025
30 възможно е
До коментар #24 от "Киро пак ли е над закона?":Киро да връща жеста с асфалтирания участък в Аксаково където въпросния затри едно българско семейство.
21:15 02.09.2025
31 Промяна
До коментар #12 от "Пълни глупости":Човекът е бързам не е спазвал никакви правила на пътя ТОВА Е ГОЛАТА ИСТИНА БЪЛГАРИН УБИХА БЕЗНАКАЗАНО АСФАЛТИРАХА НАГЛО ВЕДНАГА МЯСТОТО И КАКВО НИЩОООООО КИРО НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА ЗАЕДНО С РАДЕВ НАЗНАЧИХА ВЪПРЕКИ ЧЕ Е КАНАДСКИ ЛЕНА ФАЛШИФИЦИРА ДОКУМЕНТИ Е НИЩОООО РАБОТА НАЛИ И ОЩЕ И ОЩЕ БЕЗУМИЯ ОТ ТОЗИ И ДРУЖИНКАТА ПОКРАЙ НЕГО
21:16 02.09.2025
32 Промяна
До коментар #8 от "Учуден":8това което пишеш са успоредни на действителността НСО е бързало и никакви правила не е спазвало защото КИРО БЪРЗАЛ ДА ХОДИ ДА ЛЪЖЕ НЯКАКВИ ВЪВ ВАРНА ДАЖЕ асфалтираха мястото веднага
21:20 02.09.2025
33 До пълни глупости
До коментар #12 от "Пълни глупости":Това също е възможно. Но важното е че той като старши дава указания и носи отговорност за действията на шофьора.
21:21 02.09.2025
34 Мдаа
До коментар #31 от "Промяна":Друго си е да гръмнат човек с гранатомети по заповед на таратора ти.
21:23 02.09.2025
35 Цвете
21:23 02.09.2025
36 Стара чанта
21:24 02.09.2025
37 Цвете
21:27 02.09.2025