Новини
България
Кирил Петков: Ще сезираме европейските институции заради мярката за неотклонение на Благомир Коцев

2 Септември, 2025 20:38 727 37

Той пристигна в морската столица, за да се включи в протеста в защита на задържания кмет на Варна

Кирил Петков: Ще сезираме европейските институции заради мярката за неотклонение на Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това каза бившият премиер и съпредседател на ПП "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Варна, предаде БНР.

Той пристигна в морската столица, за да се включи в протеста в защита на задържания кмет на Варна.

"Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна", добави той.

Кирил Петков каза още, че той и колегите му "няма да позволят диктатурата да продължава".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    18 14 Отговор
    КИРО шарлатанина с кола на НСО човек убиха и НИЩОООО

    Коментиран от #8, #12, #16

    20:40 02.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    11 7 Отговор
    Европейските институции не са съд.

    20:42 02.09.2025

  • 3 Дудов

    12 7 Отговор
    Тоя няма ли да се хвърли от някой мост?

    20:42 02.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    15 10 Отговор
    Родата и служителите във фирмите на Коцев протестират. Плюс няколко автобуса с лумпени, докарани от селата.

    Коментиран от #18

    20:43 02.09.2025

  • 5 родител

    10 9 Отговор
    до 1
    А БАНСКИЯТ БАНДИТ УНИЩОЖИ ЦЯЛА ДЪРЖАВА И НАРОД , И ВМЕСТО ДА Е ОСЪДЕН НА ХИЛЯДА ГОДИНИ ЗАТВОР ПРОДЪЛЖАВА ДА УБИВА !

    Коментиран от #23

    20:44 02.09.2025

  • 6 Красимир Петров

    12 8 Отговор
    Мафиотите от ПП-ДБ се защитават

    20:44 02.09.2025

  • 7 Тома

    11 8 Отговор
    Парапед стига с тези селски пинизи че ще съзирате ЕС.Ами и те са корумпета като вас.

    20:46 02.09.2025

  • 8 Учуден

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Не знаех, че при катастрофа пътниците трябва да са виновни наравно с водача на автомобила. Значи в случая с Цветков, както и скорошните с АТВ или онзи който се вряза в автобус, всички пътници трябва да са виновни по твоята логика.

    Коментиран от #32

    20:49 02.09.2025

  • 9 Селянин

    9 5 Отговор
    Селянин от "ПП" (Пр@дни и Празни Приказки )

    Ние селските тарикати от
    -Продължаваме Подмяната
    сме
    -Поредните Предатели
    и
    -Перфектните Паразити.

    -Приютяваме Посмешища (от Канада) които
    -Перат Политици
    и говорят куп
    -Празни Приказки,
    докато се докопат до
    -Первази и Парапети.

    След
    -Посещаване на ПосолстваТа
    сме инструктирани да
    -Прецакаме Протеста,
    да
    -Променим Перспективите
    да
    -Преиначим Правдата
    и съставим
    -Правителство от Престъпници,
    за да си
    -Получим Прозвището
    -Политически Пръститутки
    или туй що римува се на раси:
    -Пъстроцветни П......и. (Пионки)

    20:49 02.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Утре в 8 часа всички пред Парламента.

    Коментиран от #28

    20:49 02.09.2025

  • 11 Ваксини и корупция с Бойко и Урсула

    3 7 Отговор
    И да сезирате и да не сезирате все тая. Урсула вече е под чехъла на Бойко, защото лично той е помогнал да се заличат нейните скандални SMS с компанията за ваксини Файзер.

    Коментиран от #21

    20:51 02.09.2025

  • 12 Пълни глупости

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Според теб Кирил Петков ли е шофирал колата наНСО???

    Коментиран от #31, #33

    20:51 02.09.2025

  • 13 Народен театър

    4 7 Отговор
    Айде стига трикове Кирчо Бориславов ! Знаем вече как ги играете сцените на “добрия и лошия “ с Бойко и компания ! Делян е жертвата и винаги ще бъде ,защото и Доган беше ! Те са мюретата ,ако има някой да “изгори “за пред нас хората в България ! Скоро ще Ви изметем и с братята Роми ще влезнем в Народното събрания ,за да има възмездие и да сменим Конституцията и системата на политическото мафиотство! Знаем ,че готвите Плевнелиев за Президент по подобие на Тръмп ,с прескочени мандати се завръща на бял кон! Да ама не!

    20:53 02.09.2025

  • 14 Кире

    10 5 Отговор
    не излезе ли от политиката ?

    20:54 02.09.2025

  • 15 Ахххх

    9 6 Отговор
    Канада, ахххх Канада...ще те изпратя със старата си Лада....

    20:55 02.09.2025

  • 16 Това

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Да не си на служба ,като лъска..ч на обувки при Магнит..ски ,или носиш шортите на Меси от Банкя........язък,че страната е пълна с ени...чари и подло..ги на прес..тъпниците.

    Коментиран от #27

    20:55 02.09.2025

  • 17 Българин

    11 7 Отговор
    кирчо, нали се сещаш, че ако пеевски успее да ви набута и вас с кокорчо и ушето до живот в затвора, хората ще го избират и преизбират много десетилетия за напред. Защото вие сте най-голямата опасност за България и хората това го разбират!

    20:56 02.09.2025

  • 18 Това

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    За митингите на Ши.ши,и те ли са лум...пени,или направо от маа.лата с римляни.

    20:57 02.09.2025

  • 19 Майора

    10 6 Отговор
    Просто Киро за какво ще сигнализирате от Партията на кеша и пудела с пачките? Та вие сте затънали до шия с вашите далавери и се правите на света вода ненапита!Радвай се че още не си клиент на прокуратурата заради убития шофьор!

    20:59 02.09.2025

  • 20 Сусу Манарата

    11 2 Отговор
    Тоя "сезировач" нали се отказа от политиката?!

    21:02 02.09.2025

  • 21 Кьовеши

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ваксини и корупция с Бойко и Урсула":

    Вери интрестинг

    21:04 02.09.2025

  • 22 Някой

    13 3 Отговор
    Стига с този Пиар, Коцев си призна!

    21:05 02.09.2025

  • 23 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "родител":

    ДО 5 А ВИЕ КАТОРАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ЛЪЖИ ПО САЙТОВЕТЕ ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ КИРО И КОЛА НА НСО УБИ ЧОВЕК И БЕЗНАКАЗАНО СИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ГРАБИ ДА ЛЪЖЕ ОТ ЛЪЖИ Е МИЛИОНЕР ОСТАНАХА ЛИ МАЛОУМНИЦИ ДА МУ СЕ ХВАЩАТ ЗА ЛЪЖИТЕ ХАХАХА

    21:08 02.09.2025

  • 24 Киро пак ли е над закона?

    7 1 Отговор
    Според НПК Чл. 65. (1) Обвиняемият или неговият защитник може по всяко време на досъдебното производство да поиска изменение на взетата мярка за неотклонение задържане под стража.
    В случая не обиняемият и не неговият защитник искат изменение на мярката за неотклонение, а ПП. Представяте ли си - ПП иска да се конституира по делото и да се меси в защитната стратегия на техния кмет. Нещо повече - техния кмет не желае ПП да се меси и да му влошава положението.

    Каква е целта на това упражнение? ПП, в частност Киро, да си направи реклама на гърба на мъченика кмет. Колко е погрешно това на Кирчо и татко Петко може да му обясни.

    Коментиран от #30

    21:08 02.09.2025

  • 25 Промяна

    5 3 Отговор
    ДО ГОСПОДИНА КОЙТО РАЗПРОСТРАНЯВА ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ ЗА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ГОСПОДИНЕ С АЛА БАЛАТА СВЪРШИ КОЛКОТО СИ ИСКАТЕ ДРАСКАЙТЕПЛАТЕНИТЕ СИБЕЗУМИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОТ АНТИБЪЛГАРИ

    21:09 02.09.2025

  • 26 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 3 Отговор
    КАТО СЕЗИРАШ И КАКВО.НАЛИ ВЯ ВЪВ НЕДЕЛЯ ВАШАТА ПРИЯТЕЛКА УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА СЕ ЦЕЛУВА СЪС БОРИСОВ И ЖЕЛЯЗКОВ ,А НАЛИ ТЕ ГО ВКАРАХА. МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖЕМ.

    21:11 02.09.2025

  • 27 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    ГОЛЕМИИИИИИ ГЛУПОСТИИИИИ СТЕ НАДРАСКАЛИИИИИИ КИРО И КОЛА НА НСО УБИ ЧОВЕК АСФАЛТИРАХА ДАЖЕ МЯСТОТО И ВСИЧКО Е НАРЕД НАЛИ ДЕЖУРНИТЕ АНТИБЪЛГАРИ ТУК ЕДНИ И СЪЩИ СТЕ

    21:11 02.09.2025

  • 28 Шеф Черпак

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Почивният ти ден беше днес. Утре в 8 часа ще режеш шкембето. После го слагаш да се вари в голямата тенджера и почваш картофите в средната. Ще дойда в 9 и само гледай да не си свършил нещо.

    21:11 02.09.2025

  • 29 скрий се бе

    4 0 Отговор
    Този невменяемия по-добре да си пие хапчетата. И моля вестника да не ни занимава с тоя.

    21:13 02.09.2025

  • 30 възможно е

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Киро пак ли е над закона?":

    Киро да връща жеста с асфалтирания участък в Аксаково където въпросния затри едно българско семейство.

    21:15 02.09.2025

  • 31 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Пълни глупости":

    Човекът е бързам не е спазвал никакви правила на пътя ТОВА Е ГОЛАТА ИСТИНА БЪЛГАРИН УБИХА БЕЗНАКАЗАНО АСФАЛТИРАХА НАГЛО ВЕДНАГА МЯСТОТО И КАКВО НИЩОООООО КИРО НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА ЗАЕДНО С РАДЕВ НАЗНАЧИХА ВЪПРЕКИ ЧЕ Е КАНАДСКИ ЛЕНА ФАЛШИФИЦИРА ДОКУМЕНТИ Е НИЩОООО РАБОТА НАЛИ И ОЩЕ И ОЩЕ БЕЗУМИЯ ОТ ТОЗИ И ДРУЖИНКАТА ПОКРАЙ НЕГО

    Коментиран от #34

    21:16 02.09.2025

  • 32 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Учуден":

    8това което пишеш са успоредни на действителността НСО е бързало и никакви правила не е спазвало защото КИРО БЪРЗАЛ ДА ХОДИ ДА ЛЪЖЕ НЯКАКВИ ВЪВ ВАРНА ДАЖЕ асфалтираха мястото веднага

    21:20 02.09.2025

  • 33 До пълни глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пълни глупости":

    Това също е възможно. Но важното е че той като старши дава указания и носи отговорност за действията на шофьора.

    21:21 02.09.2025

  • 34 Мдаа

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Друго си е да гръмнат човек с гранатомети по заповед на таратора ти.

    21:23 02.09.2025

  • 35 Цвете

    1 1 Отговор
    ПРАВИЛНО. БЕЗ ВИНА ВИНОВЕН.А КОЛКО ДРУГИ СА ВИНОВНИ ЗА ОГРОМНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДЪРЖАВАТА НИ? НЯКОИ ДОСТА ХИТРО СЕ СНИШАВАТ, ЗА ДА НЕ ГИ ГЕПАТ? РАЗДРУСАНА ДЪРЖАВА. ВСИЧКО Е КРЪПКА ДО КРЪПКА. БЕЗ ВОДА, БЕЗ КАЧЕСТВЕНИ ПЪТИЩА, БЕЗ ПРОКУРОР, БЕЗ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ .И ОЩЕ И ОЩЕ.....ТЪЖНА Е ОБСТАНОВКАТА.,ДА НЕ КАЖА ТРАГИЧНА. А КОЛКО Е КРАСИВА СТРАНАТА НИ, ПЛАНИНИ, РЕКИ, ТОПЛИ ИЗВОРИ, МОРЕ И МНОГО СЛЪНЦЕ. 😢

    21:23 02.09.2025

  • 36 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Тъ па аа к !

    21:24 02.09.2025

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРАВИЛНО. БЕЗ ВИНА ВИНОВЕН.А КОЛКО ДРУГИ СА ВИНОВНИ ЗА ОГРОМНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДЪРЖАВАТА НИ? НЯКОИ ДОСТА ХИТРО СЕ СНИШАВАТ, ЗА ДА НЕ ГИ ГЕПАТ? РАЗДРУСАНА ДЪРЖАВА. ВСИЧКО Е КРЪПКА ДО КРЪПКА. БЕЗ ВОДА, БЕЗ КАЧЕСТВЕНИ ПЪТИЩА, БЕЗ ПРОКУРОР, БЕЗ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ .И ОЩЕ И ОЩЕ.....ТЪЖНА Е ОБСТАНОВКАТА.,ДА НЕ КАЖА ТРАГИЧНА. А КОЛКО Е КРАСИВА СТРАНАТА НИ, ПЛАНИНИ, РЕКИ, ТОПЛИ ИЗВОРИ, МОРЕ И МНОГО СЛЪНЦЕ. 😢

    21:27 02.09.2025

