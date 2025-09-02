Кирил Петков: Ще сезираме европейските институции заради мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Ще сезираме и европейските институции за безпрецедентното задържане на искането за промяна на мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Това каза бившият премиер и съпредседател на ПП "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Варна, предаде БНР.

Той пристигна в морската столица, за да се включи в протеста в защита на задържания кмет на Варна.

"Прокуратурата де факто нарушава правилото за незабавно внасяне в съда на преписката. Утре в София ще има протест, а в четвъртък или петък отново във Варна", добави той.

Кирил Петков каза още, че той и колегите му "няма да позволят диктатурата да продължава".