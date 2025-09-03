Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 3 септември: Ще бъде ветровито и още по-горещо

Времето днес, прогноза за сряда, 3 септември: Ще бъде ветровито и още по-горещо

3 Септември, 2025 03:00

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 32° и 37°

Времето днес, прогноза за сряда, 3 септември: Ще бъде ветровито и още по-горещо - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде ветровито, повече в в източната половина от страната, предаде БНТ.

Ще бъде още по-горещо, с максимални температури между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София - около 31°.

След слънчевото начало на деня, след обяд и вечерта, главно над Западна България, на места ще превали и прегърми.

По-интензивни ще са явленията в планините и в планинските райони, където се очакват значителни количества и гръмотевична дейност.

По Черноморието през целия ден ще остане слънчево, но ветровито, с умерен източен вятър. Максималните температури там ще останат без промяна, между 28° и 32°.

Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала, а температурата на морската вода е около 25°.

В четвъртък максималните температури съществено ще се понижат, а превалявания ще има само на отделни места в западните и в планинските райони.

В петък и през почивните дни ще преобладава слънчево време.

Максималните температурите ще се задържат почти без промяна, но минималните ще се понижават.


България
