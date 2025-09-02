Новини
Владислав Панев: Внесеният вот на недоверие за "завладяната държава" няма шансове да свали правителството

Владислав Панев: Внесеният вот на недоверие за "завладяната държава" няма шансове да свали правителството

2 Септември, 2025 21:29

  • владислав панев-
  • вот-
  • недоверие

За мен голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити, които не само в България се правят. Полша имаше новина за близо 7% дефицит за тази година, ще трябва да бъде намален на 6,5% следващата

Владислав Панев: Внесеният вот на недоверие за "завладяната държава" няма шансове да свали правителството - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според политика Владислав Панев, внесеният вот на недоверие на тема "завладяната държава" няма реални шансове да свали правителството.

"Очевидно на тази тема се дава гласност, но е хубаво да бъде акцентирано върху нея и от парламентарната трибуна. Иначе на всеки му е пределно ясно, че този вот няма да мине", заяви Панев в студиото на "Денят ON AIR".

Панев е категоричен, че опозицията в България няма как да бъде единна – от едната страна стоят проевропейските партии като ПП–ДБ, а от другата – проруските сили, сред които "Възраждане". Той очаква възможно припокриване на гласовете по вотовете на недоверие, но не и трайно сътрудничество между тях.

По думите му обаче най-големият проблем за обществото не е темата за "завладяната държава", а растящите цени.

"За мен голямата причина за инфлацията са бюджетните дефицити, които не само в България се правят. Полша имаше новина за близо 7% дефицит за тази година, ще трябва да бъде намален на 6,5% следващата. Търговските войни, които започнаха при Доналд Тръмп и затварянето на икономиките като цяло. Това води също до инфлация и до забавяне на потенциалния икономически растеж, което трябва да бъде отчитано и от България, включително при Бюджет 2026", коментира Панев за Bulgaria ON AIR.

Той предупреди, че България вече използва "счетоводни трикове", за да прикрива реалния размер на дефицита, който всъщност е значително по-висок.

"Тези механизми, капиталовите разходи да се случват през увеличение на капитала на Банката за развитие и на Българския енергиен холдинг, така че да не засягат бюджетния дефицит – това са счетоводни трикове, които се правят последните години, всяка година, за да се удържа дефицитът до 3%. Ако тези капиталови разходи бяха направени през бюджета, както е нормално да стане, то още тази година бюджетът трябваше да бъде на 6% дефицит", отбеляза Панев.

По темата за ББР Панев припомни, че таванът на кредитите от 5 милиона лева е въведен заради предишни злоупотреби с огромни заеми за свързани фирми. Въпреки това според него този лимит вече е остарял и трябва да се увеличи до 7-8 милиона, тъй като инфлацията е обезценила парите.

Той вижда смисъл ББР да насърчава износа и иновациите, но настоява, че банката може да бъде приватизирана, за да се намали рискът от политически злоупотреби. Панев не изключва възможността милиарди, насочени към капитализация на държавни дружества и общини, да бъдат източени чрез комисионни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Пустити му депутатски заплати

    1 0 Отговор
    Всички, които претендират че са опозиция на това престъпно управление, трябва да напуснат този нелегитимен парламент. Да, ама не. Имитация. Опозиционна имитация и нищо друго.

    21:34 02.09.2025

  Сатана Z

    0 0 Отговор
    Киселата Наталка получава всеки месец по 16 000 лъва заплата.За тия кинти ще нарушава Конституцията без да и дреме за народа.

    21:39 02.09.2025

  граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    По най-просташки начин излъгаха за инфлацията че е под 3 процента,а тя е по 10,или някъде около 30%,обезценяват парите на хората.Забелязахте ли колко много нови банкноти има последно време в обръщение,от големия номинал.Значи печатят пари,въпреки валутния борд,или просто го игнорират и заобикалят с мълчаливото съучастие на ецб.Което пък означава ,че управлението се старае да обезцени спестяванията и по този начин хората да намразят лева и да се нахвърлят на еврото със заблудата ,че е имперска валута и е бетон.

    21:39 02.09.2025

