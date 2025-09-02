Новини
България »
Деца се покатериха на строеж до столичен булевард, за да си направят селфи

Деца се покатериха на строеж до столичен булевард, за да си направят селфи

2 Септември, 2025 23:15 759 24

  • деца-
  • кран-
  • селфи

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра

Деца се покатериха на строеж до столичен булевард, за да си направят селфи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

СДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж.

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.

Претърсването на обекта продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Единственият небостъргач от 200 м в строеж е Скай Форт на Цариградско шосе до Метро.Той ще бъде най високата сграда на Балканите

    Коментиран от #4, #8

    23:20 02.09.2025

  • 2 И що не са

    2 1 Отговор
    паднали? Така не е интересно...

    23:26 02.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    Трябвало да ги оставят да се пребият.Ченгетата се опитват неуспешно да симуларат полезност

    23:28 02.09.2025

  • 4 Дудов

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако случайво я завършат

    Коментиран от #6

    23:29 02.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Тази вечер ходих в Метро да пазарувам за заведението ми и паркинга беше почти пуст.Децата са използвали да влязат в небостъргача.Той е почти готов.Само на върха има малък кран.Ще бъде най високата сграда на Балканите.

    23:29 02.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дудов":

    Тази вечер ходих в Метро и видях че е почти готов.Само върха където ще има ресторант още се довършва.

    23:30 02.09.2025

  • 7 Роби

    1 0 Отговор
    Викингският (датски) Дъблин е средище на търговия с роби и занаятчийска дейност, включваща тъкане на вълна, изработка на гребени и други предмети от кости или еленови рога; в селището работят и ковачи и дърводелци, бижутери и кожари.

    23:34 02.09.2025

  • 8 Милите дечица

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Каквито бабите и дядовците, такива и децата им и внуците им. Така са ги възпитали родителите им тия клети дечица. Всичко е от слободия и безгрижие, от презадоволеност са се извърнали и само се чудят каква нова простотия да направят. А маметата и татенцета са голямата работа, докато не тръгнат я по болниците, я по затворите, я по гробищата. Оставете ги да се наиграят - естественият подбор ще свърши другата работа.

    Коментиран от #9

    23:35 02.09.2025

  • 9 Безидейно и осакатено

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Милите дечица":

    Какви да бабите и дядовците бе? И ние като малки сме се катерили по строежи. Вярно не хубаво и безопасно, може да се нараниш. Но като няма кой да те гледа, какво? Всички са спуснати в забързано ежедневие на работа и самозабрава, за да изкарат прехраната за деня. Не всички са крадливи богаташи, които могат да осигурят някакво занимание за детето.

    Коментиран от #10

    23:51 02.09.2025

  • 10 Мъдро и надарено

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Безидейно и осакатено":

    Отглеждането на деца не е като правенето им. Като не можете да ги гледате, възпитавате и да се грижите за тях защо сте ги правили и раждали, вместо да ползвате контрацептиви? Мисли се предварително, а не след това!

    23:56 02.09.2025

  • 11 Разглезени до немай къде

    1 0 Отговор
    Бий д.упенце да не биеш г.ъзище

    Коментиран от #13

    00:13 03.09.2025

  • 12 Възхитен

    1 0 Отговор
    Брао на децата, точно се притеснявах, че всички са тлъсти тюфлеци. Най-много се възхитих от двете, избягали от куките. Браво деца, не всичко е изгубено!

    00:16 03.09.2025

  • 13 Примери

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Разглезени до немай къде":

    Как е в дивата природа? Ражда се животинче, поотраства и големите започват да го учат на нещата от живота, как да оцелява. Как биха постъпили животните с техните малки, които не се учат и не възприемат уроците на големите? Как ще постъпят животните със своенрави животинчета, които не се подчиняват на големите?

    Коментиран от #14

    00:19 03.09.2025

  • 14 Пеевски

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Примери":

    Какво да ти кажа, животинска им работа

    00:23 03.09.2025

  • 15 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Пак да вдигнете заплатите на даскалите, децата все по гламави стават

    Коментиран от #17

    00:25 03.09.2025

  • 16 Бей бе

    2 0 Отговор
    Бас държа, че няма полицай да може да се качи на крана. Чакат ги долу, да им падне батерията на телефона и ще слязат. хахаха

    00:28 03.09.2025

  • 17 Не виц

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ООрана държава":

    Зелен кон виждал ли си ? - Не, Защо - защото няма такова животно, А ти умен даскал виждал ли си?

    Коментиран от #19

    00:31 03.09.2025

  • 18 GPS-а пазете!

    2 1 Отговор
    Това са руски агенти, преоблечени като 13 годищни.

    00:32 03.09.2025

  • 19 Добре дошъл в 21 сентурий

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не виц":

    Даскали е имало през възраждането. Днес има даскалици.

    00:35 03.09.2025

  • 20 Българските деца никога абсолютно никога

    1 0 Отговор
    Няма да тръгнат на училище. В другите страни децата тръгнаха на училище още на първи септември.

    Коментиран от #23

    00:37 03.09.2025

  • 21 Трето освобождение

    1 1 Отговор
    И дечицата чакат братушките! Качили са се високо първи да ги видят и посрещнат. Нямат търпение да чакат на Орлов мост, милите те!

    00:38 03.09.2025

  • 22 Никой

    0 1 Отговор
    Щуротии сме правили всички.

    Щураци - но това няма да ги спре от нататъка.

    00:39 03.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гледам ученички скромни едни такива

    1 0 Отговор
    Или с телефончета си играят или рунтави малки кученца разхождат освен телефончетата. Книжки не четат деца не гледат да раждат други пък обратно народили разни дечица да се смееш ли да плачеш ли. Само писаци и крясъци по пътя.

    00:42 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове