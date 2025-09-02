Деца се покатериха на строеж до столичен булевард, за да си направят селфи

СДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж.
Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.
Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.
Претърсването на обекта продължава.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8
23:20 02.09.2025
2 И що не са
23:26 02.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:28 02.09.2025
4 Дудов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако случайво я завършат
Коментиран от #6
23:29 02.09.2025
5 Последния Софиянец
23:29 02.09.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Дудов":Тази вечер ходих в Метро и видях че е почти готов.Само върха където ще има ресторант още се довършва.
23:30 02.09.2025
7 Роби
23:34 02.09.2025
8 Милите дечица
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Каквито бабите и дядовците, такива и децата им и внуците им. Така са ги възпитали родителите им тия клети дечица. Всичко е от слободия и безгрижие, от презадоволеност са се извърнали и само се чудят каква нова простотия да направят. А маметата и татенцета са голямата работа, докато не тръгнат я по болниците, я по затворите, я по гробищата. Оставете ги да се наиграят - естественият подбор ще свърши другата работа.
Коментиран от #9
23:35 02.09.2025
9 Безидейно и осакатено
До коментар #8 от "Милите дечица":Какви да бабите и дядовците бе? И ние като малки сме се катерили по строежи. Вярно не хубаво и безопасно, може да се нараниш. Но като няма кой да те гледа, какво? Всички са спуснати в забързано ежедневие на работа и самозабрава, за да изкарат прехраната за деня. Не всички са крадливи богаташи, които могат да осигурят някакво занимание за детето.
Коментиран от #10
23:51 02.09.2025
10 Мъдро и надарено
До коментар #9 от "Безидейно и осакатено":Отглеждането на деца не е като правенето им. Като не можете да ги гледате, възпитавате и да се грижите за тях защо сте ги правили и раждали, вместо да ползвате контрацептиви? Мисли се предварително, а не след това!
23:56 02.09.2025
11 Разглезени до немай къде
Коментиран от #13
00:13 03.09.2025
12 Възхитен
00:16 03.09.2025
13 Примери
До коментар #11 от "Разглезени до немай къде":Как е в дивата природа? Ражда се животинче, поотраства и големите започват да го учат на нещата от живота, как да оцелява. Как биха постъпили животните с техните малки, които не се учат и не възприемат уроците на големите? Как ще постъпят животните със своенрави животинчета, които не се подчиняват на големите?
Коментиран от #14
00:19 03.09.2025
14 Пеевски
До коментар #13 от "Примери":Какво да ти кажа, животинска им работа
00:23 03.09.2025
15 ООрана държава
Коментиран от #17
00:25 03.09.2025
16 Бей бе
00:28 03.09.2025
17 Не виц
До коментар #15 от "ООрана държава":Зелен кон виждал ли си ? - Не, Защо - защото няма такова животно, А ти умен даскал виждал ли си?
Коментиран от #19
00:31 03.09.2025
18 GPS-а пазете!
00:32 03.09.2025
19 Добре дошъл в 21 сентурий
До коментар #17 от "Не виц":Даскали е имало през възраждането. Днес има даскалици.
00:35 03.09.2025
20 Българските деца никога абсолютно никога
Коментиран от #23
00:37 03.09.2025
21 Трето освобождение
00:38 03.09.2025
22 Никой
Щураци - но това няма да ги спре от нататъка.
00:39 03.09.2025
24 Гледам ученички скромни едни такива
00:42 03.09.2025