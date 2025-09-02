Деца се покатериха на строеж до столичен булевард, за да си направят селфи

СДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София. Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж.

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.

Претърсването на обекта продължава.