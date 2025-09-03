На вниманието на шофьорите: Ограничения в тунел „Траянови врата“

На 3 и 4 септември през нощта ще се извършва почистване и боядисване на стените на тръбата за Бургас в тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“, съобщават от АПИ, цитирани от dariknews.bg.

За изпълнението на дейностите движението ще бъде ограничено, както следва:

През тези периоди трафикът ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ подчертават, че периодичното почистване на съоръженията е ключово за безопасността на движение и за по-добра видимост на водачите. Шофьорите се призовават да спазват пътната сигнализация, да карат внимателно, със съобразена скорост и да избягват рискови изпреварвания.