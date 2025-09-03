Новини
Николай Денков: Ако хората разберат какво всъщност се случва- чака ни есента на възмущението

Николай Денков: Ако хората разберат какво всъщност се случва- чака ни есента на възмущението

Това, което ясно искаме да покажем на хората е какво всъщност се случва в държавата, защото ако разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението от това, което се случва - това заяви в "Денят започва" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков преди началото на новия политически сезон.

"Отпред стоят няколко говорители, които ни обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 000 души са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигнала за всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен… Излизат няколко човека и всеки път ни обясняват, че всичко е наред", посочи Денков.


  • 1 си дзън

    15 38 Отговор
    Хората разбраха:
    Всички ρуснаzи - вън от ЕС. Да си одат у ρуzкия мир или Китай, Индия, Иран.
    Кво праят тука. Шпионират.

    Коментиран от #10, #23, #35, #38

    08:36 03.09.2025

  • 2 Ами кажи бе плъх

    41 3 Отговор
    Кажи и ние простите избиратели да знаем какви ги вършите вие, богоизбраните!
    Какво се криете?
    Айде, давай. Говори сега или чупката!

    08:36 03.09.2025

  • 3 Ха ха ха а така

    29 2 Отговор
    Я,следваканционното протестърче , взело пак да се изказва , значи му е свършила морската ваканцийка .

    08:39 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    32 2 Отговор
    Ще видите сега г-н Денков като им внесе вота на недоверие как ще се оправи водната криза в Плевен и Брезник.

    08:40 03.09.2025

  • 6 бг родина

    9 12 Отговор
    СИКАДЖИСКАГА МУТРА КЪДЕ СЕ КРИЕ

    08:40 03.09.2025

  • 7 бг родина

    4 5 Отговор
    СЕГА ВЛИЗАМЕ В НС

    08:41 03.09.2025

  • 8 хаберих

    16 7 Отговор
    Когато една жена е бременна ,всички й се радват, милват я по корема и й говорят: "- Браво, поздравления!".
    А нас мъжете никой не ни милва по топките и да ни хвали: "-Браво браво, юнак!".

    08:43 03.09.2025

  • 9 Майора

    29 4 Отговор
    Ало сапунен академик , а кой ще повярва нс Партиятс на кешаи пудела с пачките след скандалните разкрития! С това че с просто Киро ползваш безплатно лабораторията на БФ на СУ? Вие какво направихте за безводието и пожарите , взехте нови и големи заеми, отворихте дупкс в бюдбжета , взехте 1,2 млд лв от ВиК , 5 млд от “СтрумаI и прочие!

    08:44 03.09.2025

  • 10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    25 9 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ КОЙ КЪДЕ ДА ИДЕ.80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ НАТО ЕС И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТИ ПРИ КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ТОВА МНОЗИНСТВО Е НЕЛИГИТИМНО.

    08:45 03.09.2025

  • 11 Да истина е

    16 9 Отговор
    България е Терористична Държава , Българите са долни убийци и крадци!В главите на Съдии,прокурори и полицаи са им само как да изтезават и убиват хора!

    08:47 03.09.2025

  • 12 исключително сам вазмутен и угорчен

    19 4 Отговор
    че му давате още трибуна на тоя опо сум.

    Коментиран от #33

    08:48 03.09.2025

  • 13 в кратце

    4 3 Отговор
    чака ни есента на ИЗТОщението

    08:48 03.09.2025

  • 14 Мирослав Германов

    8 11 Отговор
    Бойко Борисов поръчва убийства и никой не го пипа! Защо!

    08:49 03.09.2025

  • 15 Факт

    1 0 Отговор
    цяла сутрин Ирина Недева "гука" по БНР

    08:49 03.09.2025

  • 16 Защо Този ?

    9 0 Отговор
    Защо Този ?

    Не Съобщава !

    Основното ?

    Май Целите са съмо !

    Стани !

    Та да Седна !

    При същото !

    Статукво !

    08:50 03.09.2025

  • 17 Хората ще разберат на 1.1.2026

    7 5 Отговор
    За сега разбират колко евтино е в Европа където взимат няколко хиляди евро а ние няколко стотин левро

    Коментиран от #20

    08:52 03.09.2025

  • 18 какво да каже

    4 3 Отговор
    той не прави нищо . инфлация, катастрофи , на море през есента . 300 000 ходили в грътска . даскал сватбар , трамвай ракета . армия в рецесия . гпс няма за колите и самолетите .

    08:53 03.09.2025

  • 19 горещина усещам

    14 1 Отговор
    Особено след като Брендо даде огромно количество доказателства за участието на Асен Василев в контрабандата.

    08:53 03.09.2025

  • 20 здрасти

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хората ще разберат на 1.1.2026":

    Кога за последно си стачкувал за по-висока заплата? Защо си мислиш, че някой иначе ще ти даде?

    08:54 03.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    тоя фейк за заглушаването още колко ще го повтаряте бе пепейки

    08:56 03.09.2025

  • 22 Промяна

    13 0 Отговор
    И ТОЗИ БЕЗСРАМНИК ЛЪЖЕ ЯКО ЕЙ ГОВОРИ ОТ СВОЕ ИМЕ ДЕНКОВ ИЗМАМНИЦИ ШАРЛАТАНСКИ НАЗНАЧЕНИ С АЛА БАЛАТА

    08:56 03.09.2025

  • 23 книж

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    искаме повече руснаци в България!

    08:57 03.09.2025

  • 24 Ха ХаХа

    6 3 Отговор
    Да очакваш Брюксел да оправи България е все едно да чакаш еничарите да освободят България

    08:57 03.09.2025

  • 25 Спукана е!

    3 1 Отговор
    Защото! Службите ни са наводнени с децата некадърници на корумпирани олигарси и мафиоти, които единствено ги интересува личния интерес, кариеризма и далаверата! Тези хора нямат национално самосъзнание. Нямат национална отговорност. Нямат умения да следват една българска национална доктрина, тясно обвързана с патриотизъм! Нямат, просто нямат качества. Обвързани са по един или друг начин с руските интереси, дали е по икономически, семейни или други причини.

    08:58 03.09.2025

  • 26 От чужбина

    4 2 Отговор
    То остана ли поне един читав политик в България за когото си заслужава да се гласува?!?!

    Коментиран от #29

    08:59 03.09.2025

  • 27 Давид Каракаш

    2 1 Отговор
    Баща ми Максим Каракаш ще има бебе от младата си любовница, бизнес асистентка в една от фирмите му. Спрял е всякакво финансиране на майка ми Таня, а мен отдавна ме е пратил в чужбина. Срам ме е от баща ми Максим и многобройните му любовници, дето им дава злато, пари и диаманти. Дано майка ми Таня скоро си намери свестен съпруг и мъж

    08:59 03.09.2025

  • 28 Пецо

    4 2 Отговор
    Нема страшно баце. Ората са про$ти и нема да разберат

    09:01 03.09.2025

  • 29 тутуту

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "От чужбина":

    Нема такива вече

    09:02 03.09.2025

  • 30 Колето

    7 1 Отговор
    Той, щеше да забрани на климата, да е сух, щеше да изпъне жипиеса, ръчно! Ембаваш ли се с нас бе, академика

    09:06 03.09.2025

  • 31 Киро ментата

    5 2 Отговор
    Ко стаа огладнехте, като нема кеш и се оцветихте в червено, сега Асенчо ще го бутат от Меч, АПС и други, не е лошо и до Масква да отидете, за да ви “инструктират” , че ще изчезнете

    09:07 03.09.2025

  • 32 гост

    4 2 Отговор
    Те хората като разберат какво всъщност се случи за 4 години, тогава да видиш...

    Коментиран от #41

    09:09 03.09.2025

  • 33 154

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "исключително сам вазмутен и угорчен":

    Ти на училище ходил ли си ?!

    Коментиран от #37

    09:12 03.09.2025

  • 34 българин

    5 1 Отговор
    Мишок

    09:13 03.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И тоя

    1 2 Отговор
    Пра Боко .

    09:16 03.09.2025

  • 37 451

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "154":

    Що, ти ходил ли си?

    09:17 03.09.2025

  • 38 момата на отворено общество

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    сус бе к@№ю@@пек а соросоидка денкова да те намаце с сапуня

    09:17 03.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 така е

    7 4 Отговор
    Бойко Борисов пенсионира НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ български политици. На път е да пенсионира и тези от ПП, заедно с еднодневната им партийка.

    09:18 03.09.2025

  • 41 хората знаят

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Хората знаят, че 2020 Бойко Борисов бе свален от власт с нежен военен преврат. Не случайно Радев сложи генерал за служебен премиер.

    09:19 03.09.2025

  • 42 става напечено ... за ПП

    2 3 Отговор
    Есенният сезон на антиправителствените протести бе открит тази вечер с демонстрация във Варна. Както и през юли събралите се хора защитиха арестувания кмет Благомир Коцев и двамата съветници (всичките от ПП), но това бе най-слабо посетената проява от досегашните пред общината. Пространството непосредствено пред ораторите така и не се напълни, присъстваха не повече от 700 - 800 души.

    09:23 03.09.2025

  • 43 хаха

    8 2 Отговор
    Денков до 8.7 говореше, че всичко в държавата е перфектно и сме 100% готови за еврото, стабилни, богати. Сега да вземе да се покрие в дън гори тилилейски и да не си отваря устата. Продадоха ни за еврозоната да влезем в клуба на богатите длъжници, с игрите с бюджета и ПП са виновни за дълговете, инфлацията е в небесата. Да не се прави сега точно на опозиция и милеещ за народа.

    09:30 03.09.2025

  • 44 Хората

    9 0 Отговор
    отдавна са го разбрали и каквото и да маже и лъже тройния безскрупулен и подмолен колектив , сринал тотално България - той е обречен !

    09:30 03.09.2025

  • 45 име

    7 1 Отговор
    Колко жолко същество трябва да си за да напишеш цял "научен" труд на тема сапунисване само и само за да вземеш академична степен, която ще ти увеличи с някой лев хонорарите като ппеподавател и пенсията после?!

    09:35 03.09.2025

  • 46 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Какъв самолет бе, кaпут пробит? Какъв сигнал като сигналът си е бил наличен! Плъх настъпен! Някой да му покаже снимката от Flightradar, че се изнервям и ще стана още по-краен!

    09:40 03.09.2025

  • 47 Благой от СОФстрой

    7 0 Отговор
    Нищоправец-никаквец... "денковец"!

    09:43 03.09.2025

  • 48 Босс

    5 1 Отговор
    пропускали са типове с нелегални цигари през митниците, това е игра на руснаците, ощетява бюджета

    09:46 03.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дедо

    2 0 Отговор
    Що не идеш да си вариш сапуните там и да не се показваш повече?

    10:03 03.09.2025

