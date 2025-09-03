Николай Денков: Ако хората разберат какво всъщност се случва- чака ни есента на възмущението

Това, което ясно искаме да покажем на хората е какво всъщност се случва в държавата, защото ако разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението от това, което се случва - това заяви в "Денят започва" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков преди началото на новия политически сезон.

"Отпред стоят няколко говорители, които ни обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 000 души са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигнала за всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен… Излизат няколко човека и всеки път ни обясняват, че всичко е наред", посочи Денков.