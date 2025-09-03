Николай Денков: Ако хората разберат какво всъщност се случва- чака ни есента на възмущението

Това, което ясно искаме да покажем на хората е какво всъщност се случва в държавата, защото ако разберат какво се случва, чака ни есента на възмущението от това, което се случва - това заяви в "Денят започва" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Николай Денков преди началото на новия политически сезон.
"Отпред стоят няколко говорители, които ни обясняват, че всичко е наред. Нищо, че 200 000 души са без вода вече месеци наред, нищо че изгоряха десетки къщи, нищо че се оказа, че сигнала за всеки един самолет, който каца в България може да бъде заглушен… Излизат няколко човека и всеки път ни обясняват, че всичко е наред", посочи Денков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Всички ρуснаzи - вън от ЕС. Да си одат у ρуzкия мир или Китай, Индия, Иран.
Кво праят тука. Шпионират.
Коментиран от #10, #23, #35, #38
08:36 03.09.2025
2 Ами кажи бе плъх
Какво се криете?
Айде, давай. Говори сега или чупката!
08:36 03.09.2025
3 Ха ха ха а така
08:39 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
08:40 03.09.2025
6 бг родина
08:40 03.09.2025
7 бг родина
08:41 03.09.2025
8 хаберих
А нас мъжете никой не ни милва по топките и да ни хвали: "-Браво браво, юнак!".
08:43 03.09.2025
9 Майора
08:44 03.09.2025
10 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #1 от "си дзън":КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ КОЙ КЪДЕ ДА ИДЕ.80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПРОТИВ НАТО ЕС И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.ПРИ 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТИ ПРИ КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ ТОВА МНОЗИНСТВО Е НЕЛИГИТИМНО.
08:45 03.09.2025
11 Да истина е
08:47 03.09.2025
12 исключително сам вазмутен и угорчен
Коментиран от #33
08:48 03.09.2025
13 в кратце
08:48 03.09.2025
14 Мирослав Германов
08:49 03.09.2025
15 Факт
08:49 03.09.2025
16 Защо Този ?
Не Съобщава !
Основното ?
Май Целите са съмо !
Стани !
Та да Седна !
При същото !
Статукво !
08:50 03.09.2025
17 Хората ще разберат на 1.1.2026
Коментиран от #20
08:52 03.09.2025
18 какво да каже
08:53 03.09.2025
19 горещина усещам
08:53 03.09.2025
20 здрасти
До коментар #17 от "Хората ще разберат на 1.1.2026":Кога за последно си стачкувал за по-висока заплата? Защо си мислиш, че някой иначе ще ти даде?
08:54 03.09.2025
21 Ивелин Михайлов
08:56 03.09.2025
22 Промяна
08:56 03.09.2025
23 книж
До коментар #1 от "си дзън":искаме повече руснаци в България!
08:57 03.09.2025
24 Ха ХаХа
08:57 03.09.2025
25 Спукана е!
08:58 03.09.2025
26 От чужбина
Коментиран от #29
08:59 03.09.2025
27 Давид Каракаш
08:59 03.09.2025
28 Пецо
09:01 03.09.2025
29 тутуту
До коментар #26 от "От чужбина":Нема такива вече
09:02 03.09.2025
30 Колето
09:06 03.09.2025
31 Киро ментата
09:07 03.09.2025
32 гост
Коментиран от #41
09:09 03.09.2025
33 154
До коментар #12 от "исключително сам вазмутен и угорчен":Ти на училище ходил ли си ?!
Коментиран от #37
09:12 03.09.2025
34 българин
09:13 03.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И тоя
09:16 03.09.2025
37 451
До коментар #33 от "154":Що, ти ходил ли си?
09:17 03.09.2025
38 момата на отворено общество
До коментар #1 от "си дзън":сус бе к@№ю@@пек а соросоидка денкова да те намаце с сапуня
09:17 03.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 така е
09:18 03.09.2025
41 хората знаят
До коментар #32 от "гост":Хората знаят, че 2020 Бойко Борисов бе свален от власт с нежен военен преврат. Не случайно Радев сложи генерал за служебен премиер.
09:19 03.09.2025
42 става напечено ... за ПП
09:23 03.09.2025
43 хаха
09:30 03.09.2025
44 Хората
09:30 03.09.2025
45 име
09:35 03.09.2025
46 Карлос Друсар
09:40 03.09.2025
47 Благой от СОФстрой
09:43 03.09.2025
48 Босс
09:46 03.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дедо
10:03 03.09.2025