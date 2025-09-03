Новини
Фандъкова от НС: Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук

3 Септември, 2025 08:59 506 39

  • йорданка фандъкова-
  • народно събрание-
  • важни законопроекти

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне, Фандъкова каза, че има надежда, че народното събрание ще продължи своята дейност, защото има много работа.

Фандъкова от НС: Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук, а един от тях е Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза пред журналисти председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС преди началото на първото заседание от есенната сесия на парламента, предават от БТА.

Фандъкова посочи, че заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев и екипа на Министерството на образованието и науката са използвали ваканцията, за за да обобщят всички предложения за промени в закона. Така можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват, коментира тя.

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне Фандъкова каза, че има надежда, че НС ще продължи своята дейност , защото има много работа.

По-късно днес Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание ще обсъди на първо гласуване три законопроекта с предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фандъкова, връщай се като кмет

    3 23 Отговор
    Че тия новобранци закопават града ни.

    Коментиран от #9

    09:08 03.09.2025

  • 2 Пипи

    24 2 Отговор
    Никой не Ви е изпратил. Подправихте изборите и купихте римляните. Софиянци биха те npeбили с камънье и дървье.

    09:12 03.09.2025

  • 3 Циник

    21 1 Отговор
    Точно ли пък ти ще оправиш образованието, бе, лельо загубена.

    09:16 03.09.2025

  • 4 Асен

    20 1 Отговор
    Явно тази се има за голям капаците щом си мисли че някой е я избрал всичко знаят за мафиотите от Герб как манипулират изборите.

    Коментиран от #14

    09:17 03.09.2025

  • 5 да ги приеме

    6 0 Отговор
    отпуската мина в грътска . сега малко в парламента , че иде нова година .

    09:24 03.09.2025

  • 6 Как

    11 0 Отговор
    да не драйфа човек от толкова лицемерие , алчност и пагубни действия , скатана като депутат , а и още да лапа !

    09:25 03.09.2025

  • 7 Селска даскалица

    10 0 Отговор
    от Самоковско , "дете на активни борци против капитализма" ! Грабене , грабене и пак грабене !

    Коментиран от #16

    09:28 03.09.2025

  • 8 Тома

    8 0 Отговор
    Че вашите хора са администрацията и циганите.Какво ще им предлагате като първите са на заплата без капка пот от работа а другите на социални помощи

    09:30 03.09.2025

  • 9 Аз не сакам ГЕРБ ДА МЕ КРАДЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фандъкова, връщай се като кмет":

    ФАНДЪКОВА ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ НАЙ МНОГО КРАДЕ ОТ парите НА СОФИЯ. ПОМНИТЕ ЛИ НЕЙНИТЕ ПЕЙКИ С ЦЕНА НАД 10 ООО ЛЕВА? А ДРУГИТЕ ДАЛАВЕРИ? МНОГО БЪРЗО ЗАБРАВЯТЕ. А БЕШЕ ВЧЕРА.

    Коментиран от #13

    09:30 03.09.2025

  • 10 Долнопробна депудавка

    7 0 Отговор
    Сетила се за хората!
    Лицемерка крадлива!

    09:31 03.09.2025

  • 11 факири са

    6 0 Отговор
    На ГЕРБ най-голямата им сила е в гребането на европроекти !!!

    09:32 03.09.2025

  • 12 Така

    6 0 Отговор
    изглежда едно от лицата на позора , заслужило да бъде единствено в Сливен , но не и в Парламента !

    09:33 03.09.2025

  • 13 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз не сакам ГЕРБ ДА МЕ КРАДЕ":

    Ние най много крадем....от приватизацията та до днес...особенно в СОФИЯ.

    09:35 03.09.2025

  • 14 БСП МАФИОТЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен":

    Кой ни е виновен че ГЕРБ ни мачка.....

    09:37 03.09.2025

  • 15 ПО важно е

    6 1 Отговор
    да кажете ЗАЩО няма ВОДА в ЯЗОВИРИТЕ , след като ВИЕ ги РЕМОНТИРАХТЕ за МНОГО милиона , а в тях след "ремонта" имаше празни бутилки и те ПАК без вода . Не Ви ли е срам .

    Коментиран от #17

    09:37 03.09.2025

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Селска даскалица":

    Никой не граби повече от нас....Вервай ми

    09:38 03.09.2025

  • 17 Вода в язовирите има

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПО важно е":

    Изтича по тръбите в градовете.....строени от комунистите...

    09:40 03.09.2025

  • 18 Възмутен

    3 0 Отговор
    За какво са ви изпратили хората, да теглите милиарди заеми, да крадете, да унищужавате хиляди човешки съдби с поръчкови фалшиви разследвания, за да не ви разкриват мръсните крадливи схеми??????????

    Коментиран от #24

    09:44 03.09.2025

  • 19 Шайката престъпници от ГЕРБ са крадци!!!

    2 0 Отговор
    Шайката престъпници от ГЕРБ са брутални и нагли крадци, ограбиха бъдещето на България!
    Кажете защо няма вода в язовирите, след като вие от ГЕРБ ги „ремонтирахте“ за десетки милиони?!
    След тези ремонти имаше не вода, а празни бутилки, боклуци и източени надежди.
    Какво точно ремонтирахте? Язовирите или банковите сметки на „своите“ изпълнители?"

    09:46 03.09.2025

  • 20 Крадците от ГЕРБ!!!!

    2 0 Отговор
    • През 2018–2020 г. Държавната консолидационна компания (ДКК) отпуска над 500 млн. лв. за "спешен" ремонт на 400 язовира.
    • Парите се дават без обществени поръчки на държавната фирма "Монтажи" ЕАД, която наема частни изпълнители.
    • До 2021 г. са "завършени" десетки язовири, но:
    • Част от тях остават празни (без вода);
    • Други са неработещи, а някои дори опасни заради лошо изпълнение;
    • Проверки на МРРБ и Сметната палата сочат липса на контрол и съмнителни разходи.

    09:47 03.09.2025

  • 21 Симеон Иванов

    2 0 Отговор
    Срам ме е, че такива като Фандъкова не са в затвора, а в парламента ...
    Само погледнете София на какво прилича - ще я застроят на пет нива още малко ...
    И всичко това е от нея и Герб, които като взеха София през 2005 обещаха да я направят "зелена" - явно някакъв вид бетон ще да е това ...

    09:47 03.09.2025

  • 22 Мафията ГЕРБ вън!

    3 0 Отговор
    ГЕРБ, как ремонтирате язовир за 2 милиона, а в него няма нито капка вода?
    Ремонтирахте ли стената, или отворихте нова пробойна – в бюджета и в доверието на хората?

    09:48 03.09.2025

  • 23 Не ви ли е срам измамници от ГЕРБ?

    1 0 Отговор
    Не ви ли е срам? Докато хората в селата пълнят туби с вода, вие си пълните джобовете.
    Тази държава няма нужда от „ремонти“ на хартия – тя има нужда от справедливост и отговорност.

    Коментиран от #25, #28

    09:49 03.09.2025

  • 24 И БСП депутатите са там

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Възмутен":

    И те ли са в кюпа с...КРАЖБИТЕ

    09:49 03.09.2025

  • 25 Селата имат кметове

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не ви ли е срам измамници от ГЕРБ?":

    За какво са избрани....

    09:50 03.09.2025

  • 26 лоза

    0 0 Отговор
    Ще се фъндъчим.

    09:50 03.09.2025

  • 27 КЪДЕ Е ВОДАТА, ГЕРБ?!

    1 0 Отговор
    Ремонтирахте десетки язовири с нашите пари – стотици милиони левове.
    А днес хората в селата пълнят туби, защото водата… я няма.
    В тези язовири след „ремонтите“ имаше само празни бутилки и боклуци.
    Няма вода, няма отчет, няма виновни. Само още едно потвърждение, че когато вие правите „ремонти“, всъщност става дума за кражба с касов бон.

    Коментиран от #30

    09:50 03.09.2025

  • 28 Не ви ли е срам БСП ДРУГАРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не ви ли е срам измамници от ГЕРБ?":

    Оставихте хората без вода, откакто сте в управлението.

    09:52 03.09.2025

  • 29 Фактите не лъжат!

    1 0 Отговор
    Над 500 милиона лева от ДКК за „спешен“ ремонт на 400 язовира.
    Обществени поръчки? Няма.
    „Монтажи“ ЕАД? Дава на „свои“ фирми.
    Резултат? Няма вода. Няма ефект. Няма отговорност.
    ❓Не ви ли е срам?
    Докога ще източвате не само язовирите, но и търпението на хората?

    Коментиран от #31

    09:52 03.09.2025

  • 30 Къде е водата...БСП

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "КЪДЕ Е ВОДАТА, ГЕРБ?!":

    От как сте в управлението язовири пълни, ние жадни и мръсни ходим....защо водата изтича от градските тръби построени от комунистите...

    Коментиран от #37

    09:54 03.09.2025

  • 31 БСП ДЕПУТАТЧЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Фактите не лъжат!":

    Вода нема, нема и да има....докато ние сме в управлението.

    09:55 03.09.2025

  • 32 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Фандъкова да са връща, че столичните трамвай ни изтрепаха....

    Коментиран от #36

    09:57 03.09.2025

  • 33 дрътата калинка

    0 0 Отговор
    Имаме да приемем много важни
    доставки за чекмеджарницата

    Коментиран от #35

    09:59 03.09.2025

  • 34 БСП министерчето на водите

    0 0 Отговор
    От както съм министър вода нема......

    10:00 03.09.2025

  • 35 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "дрътата калинка":

    И ние чакаме големи финансови доставки.....

    10:00 03.09.2025

  • 36 столичните трамвай ни изтрепаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Путинистче идиотче":

    барем едно идиотче кат теб по малко
    фен на тикви и лапачи

    Коментиран от #38

    10:03 03.09.2025

  • 37 БСП министерчето на водите

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Къде е водата...БСП":

    Вода нема, важно е аз да си взимам заплатката

    Коментиран от #39

    10:04 03.09.2025

  • 38 БСП пенсионерче

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "столичните трамвай ни изтрепаха":

    Страх мъ а да излеза от вкъщи....Трамваен убиец ма дебне отвсякъде....

    10:06 03.09.2025

  • 39 Плевенски гражданин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "БСП министерчето на водите":

    От как министъра на водите е от БСП.....ходим жадни и керливи.

    10:07 03.09.2025

