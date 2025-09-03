Новини
Ивелин Михайлов: Всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва да се разтури

3 Септември, 2025 09:32 775 41

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството. Това съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, цитиран от БТА.

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.


  • 1 хе хе

    10 10 Отговор
    щом тимаджийската мутра го е казала, требва да му верваме. Абе тим не беха ли и те руснаци?

    Коментиран от #3, #16

    09:34 03.09.2025

  • 2 Какво

    17 2 Отговор
    ми ти Народно събрание ? Сбирщина на позора , греха и на срама ! От мошеник нагоре поне 80% .

    09:35 03.09.2025

  • 3 честен ционист

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Народното събрание по съшество вече се разтури. Дори не му използват и вече и смотаната сграда. Днес си имаме автентично ЦК на КПСС. Остава само пак да турят Петолъчката отгоре.

    09:36 03.09.2025

  • 4 си дзън

    12 6 Отговор
    Всички руски слуги като тоя - в ρуzкия мир или Китай, Индия, Иран...

    09:37 03.09.2025

  • 5 Карлос Друсар

    6 6 Отговор
    Няма алтернатива, няма политическа партия, която да изведе страната от кашата, в която ни забъркаха в последните месеци и години. Трябва военните да вземат властта и да почнат да цепят главите на сегашните политици като дини, за да можем да имаме някаква минимална база за надежда за промяна на текущата ситуация.

    Коментиран от #17

    09:37 03.09.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    12 3 Отговор
    Кога ще е ивента "затвори кепенците и портите на Исторически парк"?

    Коментиран от #9

    09:38 03.09.2025

  • 7 мъкаааа

    6 0 Отговор
    На Народното събрание трябва да му се притури ред,дисциплина и работни заплати,като на отстаналите,работещи българи. А не депутатите само да ти тропат лафове,да спят на столовете и да получават по 10 000 лева заплати,без допълнителните си суми.

    09:39 03.09.2025

  • 8 фцесд

    9 6 Отговор
    Браво Ивелине, всеки божи ден трябва да му подаваш на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, темите които вълнуват българите и да му напомняш че този циганин разруши България. Половината България изгоря, а другата половина е без вода за пиеене. Този мръсен лъжлив и крадлив циганин заедно с другата свиня ограбиха и парите на българите. Всеки Божи ден да му припомняш на тоя лъжец какво е направил. Питаи го и къде са и кен еф 16 за които изтегли заем 5 милиарда лева и ги даде на америка за да се откупи от закона магнитски. Слава на Господ Иисус Христос този мръсен циганин вече много българи искат да го ритат и е време и в парламента да чува какви ги е свършил с маймуните си от ГЕРБ.

    09:40 03.09.2025

  • 9 Алооо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "таксиджия 🚖":

    Когато спрат бакшишите да крадат 👊🤣😅😅

    09:40 03.09.2025

  • 10 лют пипер

    2 0 Отговор
    Констипация,а не кон с титуция.

    09:41 03.09.2025

  • 11 Боклуците на Боклука

    5 7 Отговор
    Величие е N1 👍

    09:41 03.09.2025

  • 12 БРАВО

    4 0 Отговор
    И така още 3 години и половина ! Пък после ще видим.

    09:41 03.09.2025

  • 13 бг родина

    6 4 Отговор
    ОСТАВКА ТАКИВА КАТО ТИКВАТА И ШИШИ ВЪН

    09:41 03.09.2025

  • 14 Само,че

    7 3 Отговор
    Костя Копейки подкрепя правителството!!!

    09:42 03.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шкембе Войвода

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    ТИМ са ортаци с Тиквата, Шиши и Маджо 😂😅

    Коментиран от #18

    09:43 03.09.2025

  • 17 напротив

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    Алтернативата на ХАОСА винаги е била партията ГЕРБ. Не случайно народа до ден днешен си гласува твърдо за нея. Не е случайно и че е единствената партия, безрезервно призната от европейските политици.

    Коментиран от #20

    09:44 03.09.2025

  • 18 мхм

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Шкембе Войвода":

    И пращат Ивелично да сваля Тиквата? Брей.

    09:46 03.09.2025

  • 19 Хи,хи,хи...

    9 1 Отговор
    Ивелинчо, много ще ти гила костюмче на райе. Време ти е.

    09:46 03.09.2025

  • 20 Карлос Друсар

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "напротив":

    Гласува купената администрация, плиткоумниците на държавна хранилка, които не искат да рискуват да изгубят работните си места, и разбира се - мaнгaлите.

    Коментиран от #25

    09:48 03.09.2025

  • 21 Промяна

    6 2 Отговор
    НАЗНАЧЕН ИЗМАМНИК С ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ДА РУШИ БЪЛГАРИЯ

    09:48 03.09.2025

  • 22 Абе

    8 1 Отговор
    Ивилинье, ши връщаш ли паритье, бе?

    09:49 03.09.2025

  • 23 Промяна

    7 1 Отговор
    10 %праг за влизане и гласуване за личности А ЗА ТОЗИ ИЗМАМНИК СЪД КОНФИСКАЦИЯ ЗАТВОР

    09:52 03.09.2025

  • 24 Промяна

    6 0 Отговор
    НАЗНАЧЕН ИЗМАМНИК С ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ВМЕСТО ДА Е В ЗАТВОРА ТОЗИ ИЗМАМНИК Е НАЗНАЧЕН В ПАРЛАМЕНТА

    09:53 03.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този шарлатанин

    8 1 Отговор
    докога ще му гледам тъпата тиква в парламента?
    Марш в затвора измамник и мръсно псе!

    10:02 03.09.2025

  • 27 Историк

    2 1 Отговор
    Обидно е в парламента да присъстват толкова много мошеници кремълски слуги, които сценариите на ДС-КГБ мафията превърнаха в политици. Всъщност наблюдаваме една и съща схема за задържане на властта,парите и контрола над всичко от тази мафия . Вече няма истинска политическа партия с идеология и цел за развитието на страната. Отрочето на БКП Борисов, слугата на Живков и на т.н.цар Симеон вече 24 години е във властта,Доган и присъдружник Пеевски - също 24 години от 2001 г. Случайно ли точно Симеон като цар-премиер, чудо-нечувано в света, обяви през 2001 г.когато изведнъж НДСВ се появи от небитието и завзе властта, че България няма нужда от партии ? За 24 г.това се случи. Сценарият за поява на малки партии,които обслужват големите бандити, свършиха чудесна работа да откажат хората да гласуват и да унищожат надеждите им. Най-върховното постижение е СДС да е в ГЕРБ. СДС беше мечтата на свободомислещите българи за смяна на диктатурата с демокрация. Изредиха се кои ли не ДС капани като Атака, Реформаторски блок, ВМРО, Марешки, Валери Симеоновци и сегашните Величия и ПП, МЕЧ и кой ли не . ДС винаги е била срещу българския народ, достойните българи винаги са били врагове на народа. Затова 80 години България не може да стане развита нормална държава.

    10:05 03.09.2025

  • 28 Отпуските свършиха

    2 1 Отговор
    Да изкарваме бабичките на площада!

    Коментиран от #31

    10:06 03.09.2025

  • 29 В Китай е направен Документален

    1 3 Отговор
    В Китай е направен Документален
    Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!

    В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?

    Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
    Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.

    Коментиран от #37

    10:06 03.09.2025

  • 30 Дрът русофил

    3 1 Отговор
    Ама то в НС имаме 8 путинофилски партии!

    Коментиран от #33

    10:07 03.09.2025

  • 31 изкарахте ги

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Отпуските свършиха":

    Вчера на протеста във Варна - 800 човека.

    Коментиран от #35

    10:07 03.09.2025

  • 32 Глупав цар на пирамидата Възраждане

    3 1 Отговор
    Отивай си в Москва руски агенти с подозрително странен глас. В какво ли го държат освен с дългове.

    Коментиран от #34

    10:08 03.09.2025

  • 33 Кажи го на опростачените

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дрът русофил":

    Които не вдяват защо с ролко русистки партии държавата не върви и ги ограбват ежедневно. Защото това е техния свят още от времето на джендара Сталин, който нарежда българското население да се превърне насила и с оръжие в македонско. Но не вдяват глупавите. Продължават да си търсят руски цар.

    10:11 03.09.2025

  • 34 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Глупав цар на пирамидата Възраждане":

    Много сте зле господине. Господин Ивилин е от Величие, а не от Възраждане.

    10:11 03.09.2025

  • 35 Виж сега,

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "изкарахте ги":

    Добре лъжеш,но все пак лъжеш. 300 бяха,съобщиха го от Варна

    10:14 03.09.2025

  • 36 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Тоя е от групата на приматите, от най-умните примати!

    10:21 03.09.2025

  • 37 явер

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "В Китай е направен Документален":

    То трябва да се застреля половината държава. Тиквун, Шиши, Ивелин, Костадин трябва да са първи и то доказани престъпници.

    10:22 03.09.2025

  • 38 гуру Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Нашата секта поздравява всички секти по света.....Алеееелуяяяяя!!!!!!

    10:23 03.09.2025

  • 39 Промяна

    1 0 Отговор
    А ТИ ДА СИ ВЪВ ЗАТВОРА

    10:23 03.09.2025

  • 40 а бе

    1 1 Отговор
    не се ли активираха руските подлоги от възраждане меч величие и пп дб путин плаща добре за размирици в БЪЛГАРИЯ

    10:24 03.09.2025

  • 41 Мафалда

    0 1 Отговор
    Този е с двата крака в киреча.Въпрос на време е да отиде при бай Ставри.И този малоумник от вИличие акъл ще дава.Ще разтурва парламента?Боже,като прибра грешните,защо остави смешните!И този селяк си въобразява,че е политик?

    10:27 03.09.2025

