Ивелин Михайлов: Всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва да се разтури

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството. Това съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, цитиран от БТА.

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.