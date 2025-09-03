Ивелин Михайлов: Всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва да се разтури

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството. Това съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, цитиран от БТА.
Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".
Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народното събрание трябва "да се разтури".
Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.
1 хе хе
Коментиран от #3, #16
09:34 03.09.2025
2 Какво
09:35 03.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "хе хе":Народното събрание по съшество вече се разтури. Дори не му използват и вече и смотаната сграда. Днес си имаме автентично ЦК на КПСС. Остава само пак да турят Петолъчката отгоре.
09:36 03.09.2025
4 си дзън
09:37 03.09.2025
5 Карлос Друсар
Коментиран от #17
09:37 03.09.2025
6 таксиджия 🚖
Коментиран от #9
09:38 03.09.2025
7 мъкаааа
09:39 03.09.2025
8 фцесд
09:40 03.09.2025
9 Алооо
До коментар #6 от "таксиджия 🚖":Когато спрат бакшишите да крадат 👊🤣😅😅
09:40 03.09.2025
10 лют пипер
09:41 03.09.2025
11 Боклуците на Боклука
09:41 03.09.2025
12 БРАВО
09:41 03.09.2025
13 бг родина
09:41 03.09.2025
14 Само,че
09:42 03.09.2025
16 Шкембе Войвода
До коментар #1 от "хе хе":ТИМ са ортаци с Тиквата, Шиши и Маджо 😂😅
Коментиран от #18
09:43 03.09.2025
17 напротив
До коментар #5 от "Карлос Друсар":Алтернативата на ХАОСА винаги е била партията ГЕРБ. Не случайно народа до ден днешен си гласува твърдо за нея. Не е случайно и че е единствената партия, безрезервно призната от европейските политици.
Коментиран от #20
09:44 03.09.2025
18 мхм
До коментар #16 от "Шкембе Войвода":И пращат Ивелично да сваля Тиквата? Брей.
09:46 03.09.2025
19 Хи,хи,хи...
09:46 03.09.2025
20 Карлос Друсар
До коментар #17 от "напротив":Гласува купената администрация, плиткоумниците на държавна хранилка, които не искат да рискуват да изгубят работните си места, и разбира се - мaнгaлите.
Коментиран от #25
09:48 03.09.2025
21 Промяна
09:48 03.09.2025
22 Абе
09:49 03.09.2025
23 Промяна
09:52 03.09.2025
24 Промяна
09:53 03.09.2025
26 Този шарлатанин
Марш в затвора измамник и мръсно псе!
10:02 03.09.2025
27 Историк
10:05 03.09.2025
28 Отпуските свършиха
Коментиран от #31
10:06 03.09.2025
29 В Китай е направен Документален
Филм за Корупцията в който Филм България е дадена за Пример какво може да се случи на една Държава ако не се пребори с Корупцията!
В Китай за Държавна Корупция в големи размери Наказанието е Разстрел и изземване на откраднатите средства и собственост?
Докато в България не се промени Законът за Държавна Корупция най тежкото наказание да е Разстрел промяна няма да има!
Аз ще гласувам за Възраждане ако променят Закона За Държавна Корупция най тежкото наказание е да е Разстрел, може на Стадиона, може да е Тунел но Разстрел за Държавна Корупция в особено големи размери трябва да има.
Коментиран от #37
10:06 03.09.2025
30 Дрът русофил
Коментиран от #33
10:07 03.09.2025
31 изкарахте ги
До коментар #28 от "Отпуските свършиха":Вчера на протеста във Варна - 800 човека.
Коментиран от #35
10:07 03.09.2025
32 Глупав цар на пирамидата Възраждане
Коментиран от #34
10:08 03.09.2025
33 Кажи го на опростачените
До коментар #30 от "Дрът русофил":Които не вдяват защо с ролко русистки партии държавата не върви и ги ограбват ежедневно. Защото това е техния свят още от времето на джендара Сталин, който нарежда българското население да се превърне насила и с оръжие в македонско. Но не вдяват глупавите. Продължават да си търсят руски цар.
10:11 03.09.2025
34 Бай Ху (By Who)
До коментар #32 от "Глупав цар на пирамидата Възраждане":Много сте зле господине. Господин Ивилин е от Величие, а не от Възраждане.
10:11 03.09.2025
35 Виж сега,
До коментар #31 от "изкарахте ги":Добре лъжеш,но все пак лъжеш. 300 бяха,съобщиха го от Варна
10:14 03.09.2025
36 Абсурдистан
10:21 03.09.2025
37 явер
До коментар #29 от "В Китай е направен Документален":То трябва да се застреля половината държава. Тиквун, Шиши, Ивелин, Костадин трябва да са първи и то доказани престъпници.
10:22 03.09.2025
38 гуру Ивелин Михайлов
10:23 03.09.2025
39 Промяна
10:23 03.09.2025
40 а бе
10:24 03.09.2025
41 Мафалда
10:27 03.09.2025