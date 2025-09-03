Новини
Марио Рангелов се отказа от депутатския си имунитет

3 Септември, 2025 12:01

Той беше искан неколкократно от и.ф. главен прокурор

Мария Атанасова

Независимият депутат Марио Рангелов е решил да се откаже от имунитета си в първия ден от новия парламентарен сезон, научи NOVA. Това бе съобщено от председателя на НС доц. Наталия Киселова.

Припомняме, че в средата на април в Народното събрание постъпи искане от и.ф главен прокурор Борислав Сарафов за даване на разрешение за започване на наказателно преследване срещу Рангелов по досъдебно производство по описа на Комисията за противодействие на корупцията и прокурорска преписка по описа на Софийската градска прокуратура.

В началото на годината парламентът отказа да свали имунитета на Рангелов, който беше част от „Демокрация, права и свободи“- ДПС, впоследствие преименувана на „Алианс за права и свободи“.

Сарафов изпрати писмо до Киселова относно имунитетите на шестима народни представители, свалянето на които беше поискано през февруари 2025 г.

На 4 февруари в парламента бяха внесени повторни искания за сваляне защитата на депутатите Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов по две отделни разследвания.

По отношение на Марио Рангелов на 7 април беше внесено поредно искане за сваляне на имунитета му. Този път то е заради ново досъдебно производство, свързано с престъпление - "искане и приемане на дар, за да се упражни влияние при провеждането и възлагането на две обществени поръчки в училища в Червен бряг и Койнаре".


