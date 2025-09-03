Новини
България »
София »
"Столичен електротранспорт" за инцидента с трамвай: Ватманът е временно отстранен. Хипотезата ни е за външна намеса

"Столичен електротранспорт" за инцидента с трамвай: Ватманът е временно отстранен. Хипотезата ни е за външна намеса

3 Септември, 2025 11:50 477 5

  • трамвай-
  • инцидент-
  • столичен електротранспорт-
  • ватман-
  • хипотеза-
  • външна намеса

Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите, казват още от дружеството

"Столичен електротранспорт" за инцидента с трамвай: Ватманът е временно отстранен. Хипотезата ни е за външна намеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От "Столичен електротранспорт "ЕАД изпратиха до медиите официално становище за тежкия инцидент с трамвай в София вчера.

Ето я пълната позиция на дружеството, цитирана от novini.bg:

„На 02.09.2025 г., в района на Румънското посолство възникна безпрецедентен инцидент с две трамвайни мотриси от тип Т6А5. По благоприятно стечение на обстоятелствата няма пострадали пътници или граждани.

Бихме искали да Ви информираме, че незабавно след подадения сигнал изпратихме екипи на дружеството за оглед и обезопасяване на района.

Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:

- Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;

- Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса. Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.

На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.

Предприехме следните действия:

1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка от работа до приключване на вътрешната проверка.

3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.

4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми. Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите.

Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Това е тероризъм.

    11:57 03.09.2025

  • 2 Ррр

    1 0 Отговор
    Ясно пак са цигани

    12:00 03.09.2025

  • 3 Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Във всеки трамвай, автобус,тролей на ГТ има не една,а по няколко камери.Какво ни разтягат локуми,за неизвестен извършител.И то" евентуално"? Само около кабината на ватмана са четири.Разположени една срещу друга,покриващи половината мотриса.Назад е същото.Който и да се е качил,ще го заснеме.Както ще е заснето слизането на ватмана до секунди.Вторият очеваден въпрос,ако някой се е качил и стартирал трамвая,как е слязъл в движение.

    12:04 03.09.2025

  • 4 Окакаха се здраво

    1 0 Отговор
    Сега мажат замазват търсят под вола теле

    12:19 03.09.2025

  • 5 Дедо ви...

    0 0 Отговор
    Ами да външна намеса , Путин е виновен...

    12:22 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове