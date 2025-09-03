НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева. Хората на Костадинов напуснаха залата

Парламентът отхвърли с 65 гласа "за", 110 "против" и 28 "въздържал се" проекторешението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?". След гласуването депутатите от "Възраждане" напуснаха пленарната зала, предават от БТА.
От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България, каза председателят на партията Костадин Костадинов след гласуването от парламентарната трибуна. Мястото ни е сред народа, "Възраждане" отива там, обяви той и след това депутатите от партията излязоха от пленарната зала.
Костадинов коментира, че по-малко от една трета от народните представители са подкрепили демокрацията в България, а останалите са доказали, че има огромен страх от българския народ. Той отбеляза, че огромната част от българския народ не желае влизането на България в еврозоната, желае запазване на българския лев и да се проведе референдум по тази тема, но, по думите му, това не му се позволява от "олигархична плутократска прослойка, окупирала властта". Този парламент е нелегитимен и не представлява българския народ, а само и единствено хората, които са вътре в него, каза още лидерът на "Възраждане".
При гласуването проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев подкрепиха от „Възраждане“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. От ГЕРБ-СДС 52 депутати бяха против и шестима се въздържаха. „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „ДПС-Ново начало“ гласуваха против предложението. От "БСП-Обединена левица" двама бяха против и 14 се въздържаха. Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ гласува "въздържал се" .
Дебатът по проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев започна в първата сряда на юли, но тогава пленарното време не стигна, за да бъде гласувано. По предложение на „Величие“ днес дискусията беше възобновена.
Цончо Ганев ("Възраждане") коментира, че мнозинството в парламента продължава да потъпква правото на 604 хиляди български граждани, които се включиха в подписката за референдум, да бъдат питани дали България да влезе в еврозоната. Не се крийте и не се плашете от българския народ, защото, когато се криете и се плашите от него, ще дойде неминуемо "вечерта на белия автобус", ще дойде неминуемо и свалянето на правителствата на Борисов и на Орешарски, предупреди той. Не е късно българинът да бъде питан за влизането в еврозоната, смята Ганев.
Станислав Балабанов ("Има такъв народ") каза, че ще подкрепят внесения проект за произвеждане на референдум. Подкрепата ни е свързана с това, че е важно хората да бъдат питани по принцип, уточни той. Тази тема обаче, свързана с еврозоната, приключи, коментира Балабанов. Той посочи, че няма нужда да губят време с темата за еврото, защото от 1 януари 2026 г. България ще влезе така или иначе в еврозоната.
1 напуснаха залата
Коментиран от #13
13:41 03.09.2025
2 Наблюдател
Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".
Време е за Възраждане!
Коментиран от #16, #19, #22, #40
13:42 03.09.2025
3 1488
13:43 03.09.2025
5 Помнещ
Всичко друго е слугинаж и празни приказки.
Коментиран от #8
13:45 03.09.2025
6 ООрана държава
13:46 03.09.2025
7 ФАКТИ
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
13:46 03.09.2025
8 Дядо Митьо
До коментар #5 от "Помнещ":Ти да видиш.....
13:47 03.09.2025
9 Никога Юро!
13:47 03.09.2025
10 Благой от СОФстрой
13:47 03.09.2025
11 Коце, мургавелко палав
Тировете с еврото са в БГ вече, ти продължаваш да лъжеш!
Коментиран от #17
13:47 03.09.2025
13 Няма връзка ...
До коментар #1 от "напуснаха залата":Каква е връзката !??
И как да се противопоставят на фашистите на Бойко и Пеевски, загробващи България!?!
13:49 03.09.2025
14 Един
ще има референдум ЗА НАПУСКАНЕ НА ПРОГНИЛИЯ ЕВРОЗЪЮЗ!!!
При 203 гласували - къде са останалите?! и защо получават заплати?!
13:50 03.09.2025
15 Феникс
13:50 03.09.2025
16 Ама глупости пишеш
До коментар #2 от "Наблюдател":Защо не ходят хората да гласуват? Защото са прости? Ами, не! Не ходят, защото знаят че няма смисъл. Гласуването е проформа, а резултатите си ги определят после, както си искат. И всички да гласуваме, пак ще ни разпределят гласовете, както намерят за добре. По-скоро тия 20%, които ходят да гласуват, трябва да спрат и те. Българинът масово не ходи са гласува, защото знае, че няма абсолютно никакъв смисъл. Пак ще бъде излъган накрая, а ГЕРБ, ДПС-НН и ППДБ, ще се хвалят по всички телевизии, как народа ги бил избрал, а ние ще си се ядосваме вкъщи и ще си чупим телевизорите. За да не се стига до там, по-добре изобщо да не ходим. Така поне тия в парламента ще си знаят, че НЕ СА ЛЕГИТИМНИ! Малка победа за обикновения прецакан българин, но все пак някаква победа
Коментиран от #25
13:51 03.09.2025
17 Явно
До коментар #11 от "Коце, мургавелко палав":Не сте наясно с процедурите ...
Дори на 31.12.2025 г. МОЖЕМ ДА КАЖЕМ "НЕ"
Коментиран от #23
13:51 03.09.2025
18 ТКО
13:52 03.09.2025
20 Писна ни тази атлантическо нацистка
Коментиран от #33
13:55 03.09.2025
22 Търновец
До коментар #2 от "Наблюдател":Време е рафинерията в Бургас да плати всички неплатени данъци за вътрешни и външни продажби - години наред Пилат че купуват нефт на високи цени и продават на ниски цени на друга дъщерна фирма в ЕС . А Газпром дължи за 10 години неустойка за спирането на газта транзит през България - повече от милиард долари. Руската мафия плячкосва. Остап Бендер. Русите първо да видят как Китайските стоки и,тикаха Руските от нашия пазар и сега освен иска какво друго Руско има? А не е ли време да почнат курса " Мандарин за Руснаци"
13:56 03.09.2025
23 Този мач е свирен
До коментар #17 от "Явно":Няма как на практика да стане това!
А на теория процедури и празни приказки колкото щеш…
13:56 03.09.2025
24 Аз съм веган
13:56 03.09.2025
25 Резултатите
До коментар #16 от "Ама глупости пишеш":се донагласят в определени граници.
А негласуването означава, че и най-дребния боклук може да си купи депутат, защото това става с 20 хил.гласа, които му струват "стотинки"... Ако избирателната активност е N пъти по-голяма, то ще трябва да си купи N пъти повече гласове за депутат ...
Не е сложно - но наистина като се гласува, трябва да се приема не каквото искаш, а по-малкото зло ...
13:56 03.09.2025
26 Ъхъъъъъ...
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
13:57 03.09.2025
28 ВъZраждане
13:57 03.09.2025
29 Костадинов
13:58 03.09.2025
30 Абе някой няма ли най после
Коментиран от #36, #38
13:58 03.09.2025
31 Къде му е ...
13:59 03.09.2025
32 СТИ ГА Ц€Н ЗУ РА!
Г€РБ € ПРОК ЛЯ ТИ€ ЗА БЪЛГАРИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД И разбойкУ ОСЪДЕН ПРЪВ!
13:59 03.09.2025
33 русия и Китай се въоръжават
До коментар #20 от "Писна ни тази атлантическо нацистка":Защо ЕС да не се въоръжава? Каква е логиката копейки мили? 2 завода за барут и 2 бази на НАТО с ядрени ракети трябва да имаме!
Коментиран от #43
13:59 03.09.2025
35 оня с коня
14:00 03.09.2025
36 Въпрос
До коментар #30 от "Абе някой няма ли най после":Това по руската телевизия ли ти казаха. Они так говорят.
Коментиран от #46
14:00 03.09.2025
37 зле
14:01 03.09.2025
38 руски опорки
До коментар #30 от "Абе някой няма ли най после":Искам парите си в сигурна европейска банка! Стига с тия проруски банки на мутробизнесмени!
14:01 03.09.2025
39 Това е демокрацията пичове
14:01 03.09.2025
40 зле
До коментар #2 от "Наблюдател":щшшш умник при 98 % активнист възраждане нямаше да са в парламента ве хахаха
14:01 03.09.2025
41 ИМПЕРИАЛИСТ
14:02 03.09.2025
42 Митра Фанова
14:02 03.09.2025
43 НАЦИОНАЛИСТ
До коментар #33 от "русия и Китай се въоръжават":В ДВЕТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ БЯХМЕ НА ГР€ШНАТА $ТРАНА-$Р€ЩУ БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА...! ДН€$ ОТНОВО $М€ В ГР€ШКА, НО ТЯ МОЖ€ ДА НИ € ПО$Л€ДНАТА!
P.S.
ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
14:02 03.09.2025
44 Еми България
14:05 03.09.2025
45 Промяна
14:05 03.09.2025
46 Това са фактите пич
До коментар #36 от "Въпрос":8% от така наречените "български евра" стават собственост на ЕЦБ! Да ти цитирам ли сайта на ЕЦБ или и сам можеш да си го прочетеш? Собственост, а не депозити или нещо друго ! И впрочем още никой не е казал на какъв номинал ще са тези всички "български евра" и на колко точно е оценена България ... Ти знаеш ли ?
14:06 03.09.2025