Новини
България »
Всички градове »
НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева. Хората на Костадинов напуснаха залата

НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева. Хората на Костадинов напуснаха залата

3 Септември, 2025 13:33 906 46

  • народно събрание-
  • отхвърляне-
  • референдум-
  • запазване на българския лев-
  • възраждане

От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България, каза председателят на партията Костадин Костадинов след гласуването от парламентарната трибуна.

НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева. Хората на Костадинов напуснаха залата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли с 65 гласа "за", 110 "против" и 28 "въздържал се" проекторешението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?". След гласуването депутатите от "Възраждане" напуснаха пленарната зала, предават от БТА.

От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България, каза председателят на партията Костадин Костадинов след гласуването от парламентарната трибуна. Мястото ни е сред народа, "Възраждане" отива там, обяви той и след това депутатите от партията излязоха от пленарната зала.

Костадинов коментира, че по-малко от една трета от народните представители са подкрепили демокрацията в България, а останалите са доказали, че има огромен страх от българския народ. Той отбеляза, че огромната част от българския народ не желае влизането на България в еврозоната, желае запазване на българския лев и да се проведе референдум по тази тема, но, по думите му, това не му се позволява от "олигархична плутократска прослойка, окупирала властта". Този парламент е нелегитимен и не представлява българския народ, а само и единствено хората, които са вътре в него, каза още лидерът на "Възраждане".

При гласуването проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев подкрепиха от „Възраждане“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. От ГЕРБ-СДС 52 депутати бяха против и шестима се въздържаха. „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „ДПС-Ново начало“ гласуваха против предложението. От "БСП-Обединена левица" двама бяха против и 14 се въздържаха. Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ гласува "въздържал се" .

Дебатът по проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев започна в първата сряда на юли, но тогава пленарното време не стигна, за да бъде гласувано. По предложение на „Величие“ днес дискусията беше възобновена.

Цончо Ганев ("Възраждане") коментира, че мнозинството в парламента продължава да потъпква правото на 604 хиляди български граждани, които се включиха в подписката за референдум, да бъдат питани дали България да влезе в еврозоната. Не се крийте и не се плашете от българския народ, защото, когато се криете и се плашите от него, ще дойде неминуемо "вечерта на белия автобус", ще дойде неминуемо и свалянето на правителствата на Борисов и на Орешарски, предупреди той. Не е късно българинът да бъде питан за влизането в еврозоната, смята Ганев.

Станислав Балабанов ("Има такъв народ") каза, че ще подкрепят внесения проект за произвеждане на референдум. Подкрепата ни е свързана с това, че е важно хората да бъдат питани по принцип, уточни той. Тази тема обаче, свързана с еврозоната, приключи, коментира Балабанов. Той посочи, че няма нужда да губят време с темата за еврото, защото от 1 януари 2026 г. България ще влезе така или иначе в еврозоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 напуснаха залата

    28 16 Отговор
    ама заплатата си върви

    Коментиран от #13

    13:41 03.09.2025

  • 2 Наблюдател

    29 18 Отговор
    70 % от българите на инат и от простотия не отидоха да гласуват и така докараха мафията на власт, която с малко купени гласове завладя територията.
    Моля сега без сърцераздерателни драми и турски сериали. Виновникът се крие зад огледалото в което се гледате.
    И кажете на децата си, че ще плащат борчове, щото "Няма смисъл да се гласува, то всичко е предрешено!"
    С този си лозунг мафията извърши успешен лов на "маймуни с трици".

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #16, #19, #22, #40

    13:42 03.09.2025

  • 3 1488

    19 17 Отговор
    марш в сибир

    13:43 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Помнещ

    22 19 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всичко друго е слугинаж и празни приказки.

    Коментиран от #8

    13:45 03.09.2025

  • 6 ООрана държава

    12 6 Отговор
    Стига с тия лефчета бе, зелко не приема лефчета, само евраци, нали гласувате за раздавачите на ерваци герп

    13:46 03.09.2025

  • 7 ФАКТИ

    16 13 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    13:46 03.09.2025

  • 8 Дядо Митьо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    Ти да видиш.....

    13:47 03.09.2025

  • 9 Никога Юро!

    7 14 Отговор
    🇧🇬❤️Слава на лв.❤️ 🇧🇬❤️🦁❤️🇧🇬

    13:47 03.09.2025

  • 10 Благой от СОФстрой

    15 6 Отговор
    Сичкото "Варненскo 3иганье", вън от НС!!!

    13:47 03.09.2025

  • 11 Коце, мургавелко палав

    14 8 Отговор
    Престани да лъжеш нагло хората с този измислен редерендум!
    Тировете с еврото са в БГ вече, ти продължаваш да лъжеш!

    Коментиран от #17

    13:47 03.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма връзка ...

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "напуснаха залата":

    Каква е връзката !??

    И как да се противопоставят на фашистите на Бойко и Пеевски, загробващи България!?!

    13:49 03.09.2025

  • 14 Един

    5 8 Отговор
    Добре! Като не искате референдум за еврозоната...

    ще има референдум ЗА НАПУСКАНЕ НА ПРОГНИЛИЯ ЕВРОЗЪЮЗ!!!


    При 203 гласували - къде са останалите?! и защо получават заплати?!

    13:50 03.09.2025

  • 15 Феникс

    6 6 Отговор
    На 13,14 и 15 идваме и ще хвърчи перушина, днешният ден ще ви се стори като разходка в парка!

    13:50 03.09.2025

  • 16 Ама глупости пишеш

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Защо не ходят хората да гласуват? Защото са прости? Ами, не! Не ходят, защото знаят че няма смисъл. Гласуването е проформа, а резултатите си ги определят после, както си искат. И всички да гласуваме, пак ще ни разпределят гласовете, както намерят за добре. По-скоро тия 20%, които ходят да гласуват, трябва да спрат и те. Българинът масово не ходи са гласува, защото знае, че няма абсолютно никакъв смисъл. Пак ще бъде излъган накрая, а ГЕРБ, ДПС-НН и ППДБ, ще се хвалят по всички телевизии, как народа ги бил избрал, а ние ще си се ядосваме вкъщи и ще си чупим телевизорите. За да не се стига до там, по-добре изобщо да не ходим. Така поне тия в парламента ще си знаят, че НЕ СА ЛЕГИТИМНИ! Малка победа за обикновения прецакан българин, но все пак някаква победа

    Коментиран от #25

    13:51 03.09.2025

  • 17 Явно

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Коце, мургавелко палав":

    Не сте наясно с процедурите ...
    Дори на 31.12.2025 г. МОЖЕМ ДА КАЖЕМ "НЕ"

    Коментиран от #23

    13:51 03.09.2025

  • 18 ТКО

    7 6 Отговор
    Само за 10 коментара ли събрахте рубли, стегнете се, ваканцията свърши!

    13:52 03.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Писна ни тази атлантическо нацистка

    5 5 Отговор
    Парламентарна диктатура. (НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева) а местен референдум в Сопот за барутните заводи и него ли парламента ще може да го отхвърли? А?

    Коментиран от #33

    13:55 03.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Време е рафинерията в Бургас да плати всички неплатени данъци за вътрешни и външни продажби - години наред Пилат че купуват нефт на високи цени и продават на ниски цени на друга дъщерна фирма в ЕС . А Газпром дължи за 10 години неустойка за спирането на газта транзит през България - повече от милиард долари. Руската мафия плячкосва. Остап Бендер. Русите първо да видят как Китайските стоки и,тикаха Руските от нашия пазар и сега освен иска какво друго Руско има? А не е ли време да почнат курса " Мандарин за Руснаци"

    13:56 03.09.2025

  • 23 Този мач е свирен

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Явно":

    Няма как на практика да стане това!
    А на теория процедури и празни приказки колкото щеш…

    13:56 03.09.2025

  • 24 Аз съм веган

    6 2 Отговор
    Цяла България, знае ча коце и цомчо са хомо двойка.

    13:56 03.09.2025

  • 25 Резултатите

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ама глупости пишеш":

    се донагласят в определени граници.
    А негласуването означава, че и най-дребния боклук може да си купи депутат, защото това става с 20 хил.гласа, които му струват "стотинки"... Ако избирателната активност е N пъти по-голяма, то ще трябва да си купи N пъти повече гласове за депутат ...
    Не е сложно - но наистина като се гласува, трябва да се приема не каквото искаш, а по-малкото зло ...

    13:56 03.09.2025

  • 26 Ъхъъъъъ...

    1 2 Отговор
    Парламентът отхвърли с 65 гласа "за", 110 "против" и 28 "въздържал се".... Да припомня за по младите и друго ! ...Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    13:57 03.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВъZраждане

    5 1 Отговор
    Копейките са бесни Национални предатели! Слава ЕС и НАТО!

    13:57 03.09.2025

  • 29 Костадинов

    1 1 Отговор
    Искам референдум в България паричната единица да е рублата, и офицялния език да е руския. Ако може и да станем 16 република да ни пращат на фронта. Имам и девиз ЗА ПУТИНУ ЗА РОДИНУ.

    13:58 03.09.2025

  • 30 Абе някой няма ли най после

    1 1 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н

    Коментиран от #36, #38

    13:58 03.09.2025

  • 31 Къде му е ...

    4 0 Отговор
    Къде му е мястото на този? Под купола на цирка. При клоуните. Да не се бута сред хората.

    13:59 03.09.2025

  • 32 СТИ ГА Ц€Н ЗУ РА!

    1 2 Отговор
    СТИ ГА Ц€Н ЗУ РА!
    Г€РБ € ПРОК ЛЯ ТИ€ ЗА БЪЛГАРИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД И разбойкУ ОСЪДЕН ПРЪВ!

    13:59 03.09.2025

  • 33 русия и Китай се въоръжават

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Писна ни тази атлантическо нацистка":

    Защо ЕС да не се въоръжава? Каква е логиката копейки мили? 2 завода за барут и 2 бази на НАТО с ядрени ракети трябва да имаме!

    Коментиран от #43

    13:59 03.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 оня с коня

    2 0 Отговор
    Костадинов все още напъва Лева да останел?Що ли не се разпусте това Възраждане- само се мъчи...

    14:00 03.09.2025

  • 36 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе някой няма ли най после":

    Това по руската телевизия ли ти казаха. Они так говорят.

    Коментиран от #46

    14:00 03.09.2025

  • 37 зле

    2 0 Отговор
    правилно и да не се връщат в залата повече. от тях само такова поведение може да се очаква иначе как ще си оправдят 30000 глса дето са гласували затях. въобще поведението им е като на удавник който се хваща за сламка

    14:01 03.09.2025

  • 38 руски опорки

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе някой няма ли най после":

    Искам парите си в сигурна европейска банка! Стига с тия проруски банки на мутробизнесмени!

    14:01 03.09.2025

  • 39 Това е демокрацията пичове

    0 3 Отговор
    Да се произведе национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?" Другото е диктатура на малцинството. Атлантическо нацистка парламентарна диктатура която може обаче да се превърне и във военна диктатура съвсем скоро

    14:01 03.09.2025

  • 40 зле

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    щшшш умник при 98 % активнист възраждане нямаше да са в парламента ве хахаха

    14:01 03.09.2025

  • 41 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Русия няма нужда да ни бомбардира, достатъчно е, че активира своите "спящи клетки". Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските агентурни "спящи клетки", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....

    14:02 03.09.2025

  • 42 Митра Фанова

    1 0 Отговор
    Костя опять обосрал.....я...фатьмак някаде скрился, Волгич избегал в Брюксель, батюшка Владимир бесен, праща тях в окопи в Покровск.

    14:02 03.09.2025

  • 43 НАЦИОНАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "русия и Китай се въоръжават":

    В ДВЕТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ БЯХМЕ НА ГР€ШНАТА $ТРАНА-$Р€ЩУ БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА...! ДН€$ ОТНОВО $М€ В ГР€ШКА, НО ТЯ МОЖ€ ДА НИ € ПО$Л€ДНАТА!
    P.S.
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    14:02 03.09.2025

  • 44 Еми България

    0 1 Отговор
    Умира. Кърлежи са я нападнали и й пият кръвта. Няма отърване. Е и, кво като останат разни Кирчовци, Никита, Бойковци?.Народ няма да има...Това е партийни секретари и лъже демократи...

    14:05 03.09.2025

  • 45 Промяна

    1 0 Отговор
    Но първо се регистрирате за 20 к нали ЖАЛКИ пропутински Забранете тази партия прорускасъс закон

    14:05 03.09.2025

  • 46 Това са фактите пич

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Въпрос":

    8% от така наречените "български евра" стават собственост на ЕЦБ! Да ти цитирам ли сайта на ЕЦБ или и сам можеш да си го прочетеш? Собственост, а не депозити или нещо друго ! И впрочем още никой не е казал на какъв номинал ще са тези всички "български евра" и на колко точно е оценена България ... Ти знаеш ли ?

    14:06 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол