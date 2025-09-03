НС отхвърли предложението да има референдум за запазване на лева. Хората на Костадинов напуснаха залата

Парламентът отхвърли с 65 гласа "за", 110 "против" и 28 "въздържал се" проекторешението за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в страната до 2043 година?". След гласуването депутатите от "Възраждане" напуснаха пленарната зала, предават от БТА.

От "Възраждане" не виждаме смисъл да оставаме повече тук в тази зала, която е окупирала, присвоила демокрацията и на практика унищожава бъдещето на България, каза председателят на партията Костадин Костадинов след гласуването от парламентарната трибуна. Мястото ни е сред народа, "Възраждане" отива там, обяви той и след това депутатите от партията излязоха от пленарната зала.

Костадинов коментира, че по-малко от една трета от народните представители са подкрепили демокрацията в България, а останалите са доказали, че има огромен страх от българския народ. Той отбеляза, че огромната част от българския народ не желае влизането на България в еврозоната, желае запазване на българския лев и да се проведе референдум по тази тема, но, по думите му, това не му се позволява от "олигархична плутократска прослойка, окупирала властта". Този парламент е нелегитимен и не представлява българския народ, а само и единствено хората, които са вътре в него, каза още лидерът на "Възраждане".

При гласуването проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев подкрепиха от „Възраждане“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. От ГЕРБ-СДС 52 депутати бяха против и шестима се въздържаха. „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „ДПС-Ново начало“ гласуваха против предложението. От "БСП-Обединена левица" двама бяха против и 14 се въздържаха. Парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ гласува "въздържал се" .

Дебатът по проекторешението за произвеждане на референдум за запазване на българския лев започна в първата сряда на юли, но тогава пленарното време не стигна, за да бъде гласувано. По предложение на „Величие“ днес дискусията беше възобновена.

Цончо Ганев ("Възраждане") коментира, че мнозинството в парламента продължава да потъпква правото на 604 хиляди български граждани, които се включиха в подписката за референдум, да бъдат питани дали България да влезе в еврозоната. Не се крийте и не се плашете от българския народ, защото, когато се криете и се плашите от него, ще дойде неминуемо "вечерта на белия автобус", ще дойде неминуемо и свалянето на правителствата на Борисов и на Орешарски, предупреди той. Не е късно българинът да бъде питан за влизането в еврозоната, смята Ганев.

Станислав Балабанов ("Има такъв народ") каза, че ще подкрепят внесения проект за произвеждане на референдум. Подкрепата ни е свързана с това, че е важно хората да бъдат питани по принцип, уточни той. Тази тема обаче, свързана с еврозоната, приключи, коментира Балабанов. Той посочи, че няма нужда да губят време с темата за еврото, защото от 1 януари 2026 г. България ще влезе така или иначе в еврозоната.