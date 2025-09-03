Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония

Бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е приета в болница с двустранна пневмония. Това съобщи самата тя във Фейсбук профила си, като обясни, че заболяването е резултат от нелекувани усложнения по време на престоя ѝ в затвора.

"Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора", написа Иванчева. Според нейните думи, астмата, от която страда, се е обостряла често от влагата в помещенията на затвора.

Иванчева споделя, че от обикновен летен вирус за два дни е развила двустранната пневмония. Медицинските изследвания са показали множество сраствания в областта на белия дроб. "Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време," допълва бившата кметица.

Синът на Иванчева - Валентин-Александър, отново е настанен при баба си, докато майка му се лекува. Тя изразява благодарност, че майка ѝ е в добро състояние и може да се грижи за детето.

Иванчева съобщава, че днес е изписана от болницата, но ще продължи лечението си вкъщи още няколко седмици. Бившата кметица благодари на всички, които продължават да ѝ звънят и пишат, като уточнява, че получава стотици съобщения ежедневно.

Десислава Иванчева беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова и освободена от затвора в Сливен в края на юли 2025 г., където излежаваше присъда за корупция.