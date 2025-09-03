Новини
България »
Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония

Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония

3 Септември, 2025 21:23 798 13

  • десислава иванчева-
  • болница-
  • двустранна бронхопневмония

Изследванията показват трайни последици от престоя зад решетките

Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е приета в болница с двустранна пневмония. Това съобщи самата тя във Фейсбук профила си, като обясни, че заболяването е резултат от нелекувани усложнения по време на престоя ѝ в затвора.

"Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора", написа Иванчева. Според нейните думи, астмата, от която страда, се е обостряла често от влагата в помещенията на затвора.

Иванчева споделя, че от обикновен летен вирус за два дни е развила двустранната пневмония. Медицинските изследвания са показали множество сраствания в областта на белия дроб. "Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време," допълва бившата кметица.

Синът на Иванчева - Валентин-Александър, отново е настанен при баба си, докато майка му се лекува. Тя изразява благодарност, че майка ѝ е в добро състояние и може да се грижи за детето.

Иванчева съобщава, че днес е изписана от болницата, но ще продължи лечението си вкъщи още няколко седмици. Бившата кметица благодари на всички, които продължават да ѝ звънят и пишат, като уточнява, че получава стотици съобщения ежедневно.

Десислава Иванчева беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова и освободена от затвора в Сливен в края на юли 2025 г., където излежаваше присъда за корупция.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Гешев и Сарафов я съсипаха тази жена.

    Коментиран от #4

    21:27 03.09.2025

  • 2 Не е само тя

    6 9 Отговор
    С това заболяване!
    Като не сме Десислава Иванчева, защо не пишат за нас?

    21:34 03.09.2025

  • 3 Сатана Z

    5 8 Отговор
    Има пари жената - лекува се !

    Коментиран от #7

    21:34 03.09.2025

  • 4 Шпек

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Съсипа я лакомията и алчността.Като всеки цървул седнал в кметски стол.

    Коментиран от #6, #11

    21:35 03.09.2025

  • 5 Роза

    8 0 Отговор
    Дано се оправи и да си гледа детето!Не е тя най-голямата грешница!

    21:42 03.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А га яде кифтета

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Напреки?

    21:46 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Щом са я изписали не е двустранна пневмония. Двустранна пневмония е много тежко заболяване, карал съм такова и щях да опъна петалата.

    21:54 03.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шпек":

    Цървул в кметски стол е като хамсия в аквариум с акули. Може да послужи само за мезе. Хеле в София, където акулите са хипер кръвожадни. Всяка жаба трябва да си знае гьола.

    21:59 03.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Сраствания има всеки на нейната възраст. Хеле пък ако е пушач. Аз пуша по две кутии на ден и моите сраствания са брутални.

    Коментиран от #13

    22:03 03.09.2025

  • 13 Доктора пулмолог

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Нямаш никакви срастваня, недей да лъжеш

    22:14 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове