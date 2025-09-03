Десислава Иванчева се лекува в болница от двустранна пневмония

Бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е приета в болница с двустранна пневмония. Това съобщи самата тя във Фейсбук профила си, като обясни, че заболяването е резултат от нелекувани усложнения по време на престоя ѝ в затвора.
"Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора", написа Иванчева. Според нейните думи, астмата, от която страда, се е обостряла често от влагата в помещенията на затвора.
Иванчева споделя, че от обикновен летен вирус за два дни е развила двустранната пневмония. Медицинските изследвания са показали множество сраствания в областта на белия дроб. "Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време," допълва бившата кметица.
Синът на Иванчева - Валентин-Александър, отново е настанен при баба си, докато майка му се лекува. Тя изразява благодарност, че майка ѝ е в добро състояние и може да се грижи за детето.
Иванчева съобщава, че днес е изписана от болницата, но ще продължи лечението си вкъщи още няколко седмици. Бившата кметица благодари на всички, които продължават да ѝ звънят и пишат, като уточнява, че получава стотици съобщения ежедневно.
Десислава Иванчева беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова и освободена от затвора в Сливен в края на юли 2025 г., където излежаваше присъда за корупция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
21:27 03.09.2025
2 Не е само тя
Като не сме Десислава Иванчева, защо не пишат за нас?
21:34 03.09.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #7
21:34 03.09.2025
4 Шпек
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Съсипа я лакомията и алчността.Като всеки цървул седнал в кметски стол.
Коментиран от #6, #11
21:35 03.09.2025
5 Роза
21:42 03.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А га яде кифтета
До коментар #3 от "Сатана Z":Напреки?
21:46 03.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данко Харсъзина
21:54 03.09.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Шпек":Цървул в кметски стол е като хамсия в аквариум с акули. Може да послужи само за мезе. Хеле в София, където акулите са хипер кръвожадни. Всяка жаба трябва да си знае гьола.
21:59 03.09.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
22:03 03.09.2025
13 Доктора пулмолог
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Нямаш никакви срастваня, недей да лъжеш
22:14 03.09.2025