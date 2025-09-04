Новини
Комисията по транспорт в СОС заседава извънредно заради дерайлиралия трамвай

4 Септември, 2025 07:41 494 5

На него ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“

Комисията по транспорт в СОС заседава извънредно заради дерайлиралия трамвай - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание днес, на което ще бъде изслушан изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ заради тежкия инцидент по трамвайна линия 22 във вторник.

Припомняме, че трамвай излезе от релсите в района на Румънското посолство в София, вряза се в стълб и пешеходен подлез, след което помете седем автомобила.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    1 0 Отговор
    Бе да пишат, Путин е, и да не губят време. Пак, леко се отървахме, че вижте какво направи сега в Лисабон.

    08:11 04.09.2025

  • 3 А оня cepceмин

    0 0 Отговор
    да го осъдят на безвъзмезден доживотен труд, в полза на държавата.
    Барабар с ватмана.

    08:15 04.09.2025

  • 4 ватмана е виновен

    0 0 Отговор
    детето или криминала е пян . В Португалия е същото . с 80 в стената . безумно е да оставиш влак е така . психотест има . празен нощем . не го е прибрал в гаража . после да се налива с кафета . ватманис е глупава професия . все с предимство . да намалят трамваите с 40 процента . много транспорт . сега има и метро и бусове . пренасища се . с 6000 заплата на всеки . глупаво е . няма кой къде толкова да ходи .

    08:55 04.09.2025

  • 5 Публика

    0 0 Отговор
    За да изкарат някой лев от свикване на комисията.

    09:12 04.09.2025

