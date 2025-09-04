Новини
На всеки два дни у нас дерайлира влак, вагон или локомотив

4 Септември, 2025 11:41 916 23

Особено притеснителен според министъра е фактът, че страната ни не разполага със съвременни методи за електронно спиране на влаковете при грешка на машинистите

На всеки два дни у нас дерайлира влак, вагон или локомотив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На всеки два дни в България се случва дерайлиране на жп релсите - било то на влак, вагон или локомотив, призна вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Тревожната статистика беше споделена в национален ефир по време на интервю, излъчено в сутрешния блок на бТВ.

"На всеки два дни на жп релсите се случва дерайлиране - на влак, вагон, локомотив", заяви Караджов. Той подчерта, че състоянието на българските железници е изключително тревожно, като всеки ден в страната има различни железопътни инциденти.

Особено притеснителен според министъра е фактът, че страната ни не разполага със съвременни методи за електронно спиране на влаковете при грешка на машинистите.

"Нямаме съвременните методи за електронно спиране на влаковете, когато машинистът сгреши или така наречените "изхвъргачки", обясни транспортният министър.

Думите на Караджов идват само дни след инцидента при гара Калитиново, където дерайлира първият вагон на бързия влак от Бургас за София. По думите на министъра, произшествието в Калитиново е било изключително сериозно.

"Произшествието в Калитиново е много сериозно. Вината за това произшествие е изцяло на машиниста", категоричен беше Караджов, като добави, че машинистите са карали със 100 км/ч в участък, където ограничението е 40 км/ч.

Въпреки това, той отбеляза, че само бързата реакция на машиниста е предотвратила много по-сериозен инцидент. "Машинистите са действали адекватно след това. Карали са със 100 км в час там, където е трябвало да карат с 40. Този инцидент може да завърши с много жертви и с много ранени", предупреди Караджов.

В интервюто министърът също така спомена, че през последните няколко месеца са се случили немалко инциденти на жп релсите. През юни е пламнал локомотив без вагони, а няколко дни по-късно се запалил локомотивът на бързия влак Варна - София. През август край хасковското село Пясъчево се запалили цистерни на товарен влак.

Караджов съобщи и че експресните влакове по линията София – Варна ще спрат да оперират след края на летния сезон. Като алтернатива се обмисля да се пусне експрес по маршрута Пловдив – Варна, който на гара Карнобат ще има възможност за смяна на композицията. Бързият влак по линията София – Бургас ще продължи да се движи до края на септември.

В края на интервюто министърът напомни, че от 6 септември влизат в сила промените в новия Закон за движение по пътищата, които ще позволят засичането на средна скорост първоначално в 22 отсечки, а до средата на октомври системата ще обхване над 1200 км от пътната мрежа в страната.


  • 1 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Цялата държава е дерайлирала, шиши е машиниста, бойко кондуктор

    Коментиран от #11

    10:59 04.09.2025

  • 2 Загрижен

    24 0 Отговор
    Оставка, бе, чалгар некадърен!!!?

    Коментиран от #4, #5

    11:00 04.09.2025

  • 3 Един

    16 0 Отговор
    Ми с такъв (КРАДЛИВ И НЕКАДЪРЕН) министър - трябва да се радваме, че не е всеки ден!

    То в "държавата" няма 1200 км пътища без дупки, ама има със засичане на средна скорост... ТРЯБВАТ ИМ ПАРИ! Вие сте просто една касичка! Нямат никаква полза да оправят нещата на пътя, защото бизнеса с глобите е много добър и бонусите яки!

    11:45 04.09.2025

  • 4 Филикс

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    Този е КОСТОВАК. Още нещо неясно.

    11:45 04.09.2025

  • 5 Един

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    Колега, доколкото го познавам този... само оставка е малко - трябва си и съд и затвор!
    Много обича да облажва от общото ;)

    11:46 04.09.2025

  • 6 Жоро

    7 3 Отговор
    Закривайте това БДЖ веднага.Ще избиете хората бре. 😡

    11:49 04.09.2025

  • 7 Мексо

    13 2 Отговор
    Да сложат на влаковете 7км.ч. средна скорост и проблема е решен. Ако превиши да глобяват и пътниците по 50лв. Така и бюджета ще напълнят.

    11:50 04.09.2025

  • 8 1488

    7 0 Отговор
    и все путин виноват

    11:51 04.09.2025

  • 9 Дъмбо Ди

    7 1 Отговор
    "На всеки два дни у нас дерайлира влак, вагон или локомотив"
    Ма що така? Трябва да се ходи на врачка да познае!
    Не ползвам отдавна влакове. Мърсотия, мизерия и всеки подпийнал може да тероризира останалите! Ама понякога от любопитство съм се качвал на кратки разстояния. То е клатене, то е скърцане, то е притрисане. Релсите нещо са се разместили. А електронни системи за спиране няма да изправят релсите.

    11:53 04.09.2025

  • 10 Задължително

    9 0 Отговор
    Качване в БДЖ задължително с валидна застрахова Живот!!!😂

    11:54 04.09.2025

  • 11 Поздравления за коментар №1 !

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Цялата държава е дерайлирала, шиши е машиниста, бойко кондуктор
    .....
    Как не ги е срам да гледат страданието на българите
    и в очите и да ни лъжат!
    НЕКАДЪРНИЦИ НЕМОЖАЧИ, които дават имуществото
    и ресурсите на българския народ и държава на разни сульовци от чужбина.
    Министре
    ВЪРНЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ СИ ВСИЧКИ АГЕНЦИИ И АГЕНЦИЙКИ
    вие не сте ги заслужили с нищо - факт щом давате
    собствеността на България на уж инвеститори,
    а всъщност частни фамилии, които да печелят баснословни богатства
    за сметка на благополучието на целия български народ.
    Оставка оставка оставка оставка махайте се

    11:56 04.09.2025

  • 12 някой

    11 0 Отговор
    умишлено нехайство,за да го приватизират и него,за 1лв,само че изчакват с европейски средства да подобрят релсите....

    Коментиран от #23

    11:56 04.09.2025

  • 13 Цвете

    9 0 Отговор
    Караджов, това е от крадене. Още от бай Тошово време са влаковете, а релсите са за основна подмяна в България.

    12:04 04.09.2025

  • 14 мучо мас

    10 0 Отговор
    Гроздане,ти се върна за да си довършиш несвършеното започнато от двама ви с Кунева-Пръмова.Тогава започнахте с разрухата на БДЖ товарни превози,сега ще довършиш и БДЖ пътнически превози.Добър коридор отворихте за" гондолите" трошащи пътищата,остава автобусите.

    12:07 04.09.2025

  • 15 Бай Х

    6 0 Отговор
    Тя държавата е дерайлирала та влака няма да дерайлира.

    12:08 04.09.2025

  • 16 Държавни заплати

    8 1 Отговор
    Догонихме американците, и там е така. Добре, че беше социализма за да развие жп транспорта и мрежата, сега няма кой да произвежда релси, няма грамотни да ремонтират, само заплатаджии чиновници. Какво разбира този от жп транспорт?

    12:11 04.09.2025

  • 17 Без име

    10 0 Отговор
    Умишлено съсипаха железниците!!!!!

    12:14 04.09.2025

  • 18 Факт

    2 0 Отговор
    Нали ремонтирахте релсовия път?

    12:16 04.09.2025

  • 19 Селянин

    8 0 Отговор
    Работа, работа, работа. Автоматичните системи за спиране ще се поръчат пак от "нашите" фирми и ще са с качеството като от Алито и няма да променят нищо. Как не разбраха, че всичко е заради корупцията и безхаберието на всички нива.

    12:20 04.09.2025

  • 20 закривай парламента

    5 0 Отговор
    Еми след толкова години крадене от Боко, а пък и толкова си можете

    12:21 04.09.2025

  • 21 ФАКТИ

    4 0 Отговор
    ТОЯ КРАДЕЦ КОВЧЕЖНИК НА ЧАЛГАРЯ СЕ ИНТЕРИСУВА САМО ОТ ГРАБЕНЕ.

    12:22 04.09.2025

  • 22 Оракула от Делфи

    2 0 Отговор
    Караджов , подай си оставката, не си за тези проблеми, ти едно поставено лице и си по даверите,
    а те не са на дневен ред в железниците!!
    Всяка една ваша кражба улеснява делайрирането на локомотиви и вагони и усложнява ситуацията!

    12:36 04.09.2025

  • 23 Вива

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "някой":

    Също като БДЖ. Изчакаха да дойдат новите вагони, платени с държавни и европейски средства, да ги подарят безвъзмездно на техни фирми, заедно с печелившите линии и държавна субсидия, плюс гарантирана печалба. Сега, като НКЖИ оправи линиите и инфраструктурата пак с държавни и европейски средства, ще го подарят и него за 1 лев.
    Също като Кремиковци.
    А министъра е костовак и милиардер.
    Също като Костов подарява дэчържавна собственост, щото държавата била лош стопанин...

    12:44 04.09.2025

