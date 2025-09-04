"На всеки два дни у нас дерайлира влак, вагон или локомотив"

На всеки два дни в България се случва дерайлиране на жп релсите - било то на влак, вагон или локомотив, призна вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Тревожната статистика беше споделена в национален ефир по време на интервю, излъчено в сутрешния блок на бТВ.

"На всеки два дни на жп релсите се случва дерайлиране - на влак, вагон, локомотив", заяви Караджов. Той подчерта, че състоянието на българските железници е изключително тревожно, като всеки ден в страната има различни железопътни инциденти.

Особено притеснителен според министъра е фактът, че страната ни не разполага със съвременни методи за електронно спиране на влаковете при грешка на машинистите.

"Нямаме съвременните методи за електронно спиране на влаковете, когато машинистът сгреши или така наречените "изхвъргачки", обясни транспортният министър.

Думите на Караджов идват само дни след инцидента при гара Калитиново, където дерайлира първият вагон на бързия влак от Бургас за София. По думите на министъра, произшествието в Калитиново е било изключително сериозно.

"Произшествието в Калитиново е много сериозно. Вината за това произшествие е изцяло на машиниста", категоричен беше Караджов, като добави, че машинистите са карали със 100 км/ч в участък, където ограничението е 40 км/ч.

Въпреки това, той отбеляза, че само бързата реакция на машиниста е предотвратила много по-сериозен инцидент. "Машинистите са действали адекватно след това. Карали са със 100 км в час там, където е трябвало да карат с 40. Този инцидент може да завърши с много жертви и с много ранени", предупреди Караджов.

В интервюто министърът също така спомена, че през последните няколко месеца са се случили немалко инциденти на жп релсите. През юни е пламнал локомотив без вагони, а няколко дни по-късно се запалил локомотивът на бързия влак Варна - София. През август край хасковското село Пясъчево се запалили цистерни на товарен влак.

Караджов съобщи и че експресните влакове по линията София – Варна ще спрат да оперират след края на летния сезон. Като алтернатива се обмисля да се пусне експрес по маршрута Пловдив – Варна, който на гара Карнобат ще има възможност за смяна на композицията. Бързият влак по линията София – Бургас ще продължи да се движи до края на септември.

В края на интервюто министърът напомни, че от 6 септември влизат в сила промените в новия Закон за движение по пътищата, които ще позволят засичането на средна скорост първоначално в 22 отсечки, а до средата на октомври системата ще обхване над 1200 км от пътната мрежа в страната.