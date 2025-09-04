Новини
България »
Авиоексперт: Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал

Авиоексперт: Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал

4 Септември, 2025 14:09 478 10

  • заглушаване-
  • gps сигнал-
  • самолет

Тодор Иванджиков обясни, че заглушаването в района на България, Румъния и Босфора е често наблюдавано явление след 2022 г.

Авиоексперт: Няма опасност за пътниците при заглушаване на GPS сигнал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заглушена ли била от Русия навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас? Слух ли е, че на пилотите им се наложило да използват хартиени карти, за да стигнат по летището в Пловдив? Тези въпроси обсъди авиоекспертът Тодор Иванджиков в ефира на NOVA NEWS.

„Не знаем къде е истината, тъй като нямаме обратна връзка от пилотите“, започна експертът, като уточни, че заглушаването на GPS сигнали се случва чрез силен радиосигнал от определена точка на земята или въздуха. Въпреки това, според Иванджиков, в авиацията съществува система за дублиране на навигационните технологии, което означава, че подобен проблем не представлява риск за пътниците.

„Това, че се губи GPS сигнал, не означава, че има опасност за пътниците“, поясни той. Загубата на сигнал е често явление в определени зони по света, особено в райони на военни конфликти, където подобни „черни зони“ са обозначени и пилотите, както и авиокомпаниите, са добре информирани за тях.

По отношение на слуховете, че пилотите използват хартиени карти вместо електронни навигационни системи, Иванджиков беше категоричен: „Повечето компании използват електронни карти, така че не вярвам тези слухове да са верни.“

В подкрепа на думите на експерта е и становището на платформа за следене на полети Flightradar24.com, която заяви, че GPS сигналът в засегнатия район е бил добър през цялото време. „Може би е имало някакъв минимален проблем, но със сигурност не е свързан със сигнала“, посочват от там.

Иванджиков допълни, че заглушаването в района на България, Румъния и Босфора е явление, което се наблюдава сравнително често след 2022 г., но то не застрашава безопасността на полетите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 3 Отговор
    пред общината съм и се залях с бензин
    ще дръпна клечката ако мърсула не ми обясни как се живее с 349 евро при 3% инфлация

    14:10 04.09.2025

  • 2 да ве да

    5 2 Отговор
    Няма, няма, ама Урсула е в клуб "Памперс" на Бойко фалконя😂

    14:11 04.09.2025

  • 3 а стига

    5 1 Отговор
    я претопляхте тази манджа вече, то в БГ повече експери има отколкото самолети.

    14:13 04.09.2025

  • 4 така е

    0 2 Отговор
    Все повече се убеждавам, че целия цирк със заглушаването е активно мероприятие на Русийката, за да дискредитира европейските институции.

    14:15 04.09.2025

  • 5 Зрител

    3 0 Отговор
    Не всички медии са жаба - нюз . Мисирките от държавни медии , които лъгаха , че сигналът е бил прекъсван да бъдат съдени !

    14:17 04.09.2025

  • 6 Има - няма

    1 2 Отговор
    Факт е , че българските граждани бяха уведомени , и то с половин уста , за случая ! След като вече в международен мащаб имаше информация !

    Коментиран от #7

    14:21 04.09.2025

  • 7 само дето

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има - няма":

    се оказа, че информацията е фалшива новина

    14:22 04.09.2025

  • 8 Казуар

    1 2 Отговор
    Пилотът на европейския самолет знае повече от всички които се опитват да замажат случая, а никой не зададе въпроса имало ли и други случаи при българските летища. Бойковият наместник премиер говори общи приказки няма как да му се вярва.

    Коментиран от #9

    14:31 04.09.2025

  • 9 ами не

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Казуар":

    Нали казаха, че други случаи не е имало. Флайтрадара също не е отчел аномалии от въпросния самолет, който съвсем коректно си е изпращал джипиес координатите.

    14:37 04.09.2025

  • 10 Кво заглушаване бе цървул

    1 0 Отговор
    Още на другия ден стана ясно че мърсула лъже като столипиновска баба
    А вие продължавате да изкарвате разни платени мърсоли псевдо експерти който да мажат мисунгерството няма граници в България

    14:44 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове