Новини
България »
Плевен »
Радев от Плевен: Немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода

Радев от Плевен: Немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода

4 Септември, 2025 17:36 593 39

  • румен радев-
  • плевен-
  • държава-
  • достъп до вода

Това е един измислен скандал. Така президентът коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя

Радев от Плевен: Немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това е един измислен скандал. Така президентът Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя, цитиран от БНТ.
"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета и областния управител и разгледахме какви са предизвикателствата пред Плевен. Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Наистина хората на място са мобилизирани, правят всичко каквото могат с това, което имат като ресурси, технологии, експертиза, но аз очаквам много по-голяма ангажираност и помощ от различни институции. Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват, това са много важни въпроси. Къде отидоха 500 млн. за язовири, на този въпрос още нямаме отговор. Как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки - от всичко това този регион е страдал. Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение."

Попитан дали е променил решението си за шефа на ДАНС, президентът отговори:

"Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход."

"Този разпад на държавността трябва да спре", каза държавният глава по повод жестокият побой над шефа на русенската полиция.

Радев отбеляза още, че очаква "напрегната политическа есен".

По-късно Румен Радев ще участва в отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град. На пл. „Свобода“ президентът Радев ще отправи приветствие към жителите на населеното място.


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    3 2 Отговор
    пред кауфланд съм и се залях с бензин
    ще драсна клечката ако НАП и КЗП не ми обяснят как олио от 3 лв става 1.59 евро при курс 1.95

    Коментиран от #37

    17:38 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 плешоо

    4 3 Отговор
    как в милата ти раззия?

    17:39 04.09.2025

  • 5 гражданин

    6 3 Отговор
    този какво прави там, да не е казал на НСО да им натовари два буса с минерална вода, от неговия бюджет, и сега да им ги носи

    Коментиран от #21

    17:40 04.09.2025

  • 6 .......

    4 2 Отговор
    Този господин е пораснал с режим на водата и на тока така че не казва нищо ново

    Коментиран от #24, #27

    17:42 04.09.2025

  • 7 Синя София

    2 5 Отговор
    Двамата дебели носят цялата отговорност за всичко в България

    17:42 04.09.2025

  • 8 Орколюб

    3 2 Отговор
    Жаден за 9 09 1944

    17:43 04.09.2025

  • 9 честен ционист

    3 4 Отговор
    Плевенчани нямат вода гарантирано от ГЕРБ. Баце много мрази плевенчани и им е наслагал македонци от Кнежа, да им разкажат играта.

    17:44 04.09.2025

  • 10 Булпсихопатъ

    1 2 Отговор
    Минала България покрай европейска държава...
    Ориент. Анадола. АзиатоАфриканск.

    17:44 04.09.2025

  • 11 Между редовете

    1 3 Отговор
    Аха, значи в руска България може .....

    17:45 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДОЛУ Ч€РВ€НИЯТ К а л ъ ф!

    4 2 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът-ХВАЛИ-ПРЪЦКО И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366МЛН. ЛЕВА НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    ВЪРНИ ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    80г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    17:47 04.09.2025

  • 14 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    Коментиран от #20

    17:48 04.09.2025

  • 15 Недопустимо ,

    3 3 Отговор
    но факт ! А днес гербавите в Парламента от 9 кладеница вода носиха , както казва народът ни , за да оправдаят сътворените мизерии с водата и да набеждават по навик други ! Това е наглост и безотговорност , присмивайки се над цялото ни и общество !

    17:48 04.09.2025

  • 16 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 2 Отговор
    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #18, #19

    17:48 04.09.2025

  • 17 Лопата Орешник

    0 2 Отговор
    Клуба на богатите е такъв!

    17:49 04.09.2025

  • 18 митко-$€ кр€ та рка

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    17:49 04.09.2025

  • 19 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    17:50 04.09.2025

  • 20 митко-$€ кр€ та рка

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари"- Ц€нтър Отзад!
    Ура другари!
    Ураааа, Бързо М у ш ни МИ го в Г . з а!

    Коментиран от #25

    17:51 04.09.2025

  • 21 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "гражданин":

    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ

    А ДН€$ ф а т м ак ъ т И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!

    17:53 04.09.2025

  • 22 а бе

    1 2 Отговор
    другарю радев все по лошо ще става това е само заказване ние хората водини от бясната надпревара за забогатяване безкруполно унищожаваме природата и господ не може да ни търпи повече ето стана 4 месеща има райони без капка дъжд кладенци сонди реки пресъхват така че тъи ще е и стига сте играли на спасител на нацията

    17:53 04.09.2025

  • 23 Пеци

    2 2 Отговор
    Това нещо само говори глупости

    17:54 04.09.2025

  • 24 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО $$$Т Ф А Т М А К!

    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!

    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА Ф А Т М А К А!

    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    17:54 04.09.2025

  • 25 ВВСар

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "митко-$€ кр€ та рка":

    ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!

    МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!

    АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€кр€тарката на ВЪРХОВНИЯ ФАТМАК р.р.(нато-БКП) -Бившият $луж€бният "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:

    ЗАЩОТО Д€$И ЛИ Ж€ ОТ ПР€Д, А митко ОТ ПР€Д ,ОТ ЗАД, ОТ ПР€Д ,ОТ ЗАД......!

    АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!

    мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА ВЪРХОВНИЯ Ф А Т М А К р.р., А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!

    17:56 04.09.2025

  • 26 РСМ

    0 3 Отговор
    А бухахахахахах мизерницииии,развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца

    17:56 04.09.2025

  • 27 "ВРАГ НА НАРОДА"

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от ".......":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    17:58 04.09.2025

  • 28 хмммм

    3 0 Отговор
    немислимо е че ти си и президент

    17:58 04.09.2025

  • 29 Чичак

    3 0 Отговор
    Що даде на турския Боташ пет милиарда и защо ходиш с шест автомобила кортеж.

    18:00 04.09.2025

  • 30 Чичак

    2 0 Отговор
    Що даде на турския Боташ пет милиарда и защо ходиш с шест автомобила кортеж.

    18:00 04.09.2025

  • 31 Абе то....

    1 0 Отговор
    В европейска България също е немислимо да се сключват неизгодни договори които ощетяват държавата и данъкоплатците с милиарди, например Боташ!, нали муньо?

    18:01 04.09.2025

  • 32 Пламен

    2 0 Отговор
    Каква е жена ти че й купуват държавно бмв

    18:01 04.09.2025

  • 33 СТИ ГА Ц€Н ЗУ РА!

    3 0 Отговор
    Б€З $РАМ НИ КЪТ Mr. К € Ш, ДЕТО НИ НАБУТА $ ШАР ЛА ТАН И Т€ ПП(Промяна на Пола) , А ПО$Л€ $
    "договора" $ "Б О Т А Ш" ОТНОВО ИМА Н А Г Л О $ТА ДА $€ ПРАВИ НА НАРОДЕН ЗАКРИЛНИК И $ПА$ИТ€Л!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    80г. К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и- Г л у п а ц и СТИГАТ СТИГАТ!

    18:02 04.09.2025

  • 34 Анджо

    1 0 Отговор
    Не може на тая държава да оставиш такъв договор който да няма клауза за разваляни или предоговаряне. Тоя господин не разбра ли ,че не трябва да говори.👎👃

    18:02 04.09.2025

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Не е допустимо у натовска държава опит за вербовка на натовски летец на военно летище ма на случават се таквиз работи, дрогарю Пембен!

    18:03 04.09.2025

  • 36 Лош стопанин

    0 0 Отговор
    Частниците от ВиК , казват че общината трябва да отпусне пари за ремонт, а ВиК само да прибира стотици милиарди, приходи на година. За язовир, съм съгласен, че държавата трябва да го построй, но ремонтите и течовете на вода, са задължение на ВиК, ако ли не , да се промени закона. Държавата, казваха че е лош стопанин, но ВиК само прибират приходи и използват всичко от комунизма, същото е и при електро дружествата.

    18:04 04.09.2025

  • 37 Напред

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Драскай клечката.

    18:04 04.09.2025

  • 38 Най-немислимо то в..

    0 0 Отговор
    Европейска България е да бъде избран за президент руска подлога, но беше избран.

    18:06 04.09.2025

  • 39 Водоноско Водев

    0 0 Отговор
    ТОЯ НЕ Е ЛАЗИНАЛ ОЩЕ ЗА ТУРЦИЯ ДА СИ ОПРАВЯ БАКИИТЕ ПО ДОГОВОРА С БОТОШ.
    ЗАРОБИЛ Е БУЛГАР ГАЗ НЕЩО ПРЕД ФАЛИТ
    СОФИЯНЦИ СКОРО НЯМА ДА ИМАТ ПАРНО.

    18:06 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове