Радев от Плевен: Немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до вода

Това е един измислен скандал. Така президентът Радев коментира от Плевен инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас на еднодневна визита в неделя, цитиран от БНТ.
"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работата на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът.
Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.
"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета и областния управител и разгледахме какви са предизвикателствата пред Плевен. Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Наистина хората на място са мобилизирани, правят всичко каквото могат с това, което имат като ресурси, технологии, експертиза, но аз очаквам много по-голяма ангажираност и помощ от различни институции. Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват, това са много важни въпроси. Къде отидоха 500 млн. за язовири, на този въпрос още нямаме отговор. Как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки - от всичко това този регион е страдал. Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение."
Попитан дали е променил решението си за шефа на ДАНС, президентът отговори:
"Не искам да коментирам процесите в службата, но информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход."
"Този разпад на държавността трябва да спре", каза държавният глава по повод жестокият побой над шефа на русенската полиция.
Радев отбеляза още, че очаква "напрегната политическа есен".
По-късно Румен Радев ще участва в отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град. На пл. „Свобода“ президентът Радев ще отправи приветствие към жителите на населеното място.
