Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай

4 Септември, 2025 18:42

„Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“, коментира казуса с визитата на Зафиров в Китай и историкът проф. Милко Палангурски. 

Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Тръмп опъна червения килим пред Путин, срещна се със Си Дзинпин. Светът не се заключва в границите на ЕС, светът е нещо много по-голямо. Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай“.

Това заяви Красимир Каракачанов, историк и лидер на ВМРО в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„Аз съм бил вицепремиер, той (бел. ред. вицепремиерът) е длъжен да уведоми премиера къде е. Като министър носиш отговорност за даден ресор и отсъстваш от държавата. Пуска се уведомление до МС, че някой ще те замества. Не знам защо премиерът разигра тази сцена, че не е знаел“.
Темата с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие Иван Иванов в Китай коментира и историкът проф. Милко Палангурски.
„Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“, посочи историкът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    Този пак е взел да дебелее. Сигурно някоя китайка му готви вече.

    18:45 04.09.2025

  • 2 Даниел

    8 4 Отговор
    Не си спомням дори едно полезно нещо Да си направил за обществото като лидер на партия избран за народен представител,провалил се смешник,недей да изказваш мнение кое добро и кое не за населението на България!

    18:46 04.09.2025

  • 3 Анти ГЕРБ

    10 2 Отговор
    Направиха коалиция с ГЕРБ като желаещи Обединени патриоти и пръста на Волен. И бяха удушини от питона ГЕБР. Винету нееднократно се е хвалил, че около него има политически трупове.

    18:47 04.09.2025

  • 4 Никой не вижда проблем..

    6 6 Отговор
    Да бъдеш изритан към Русия или Китай кюфте лоено, там да си развиваш отношенията с тях.

    18:52 04.09.2025

  • 5 шкем беля ваевода

    6 2 Отговор
    гру х,гру х ,гру х

    18:56 04.09.2025

  • 6 Последния Шоп

    6 7 Отговор
    Каракачанов се прави на Не разбрал..Тези наши държавни Изменници са поканени от Китайската Комунистическа партия и присъстват като представители на Българската Комунистическа партия преименувана на БСП.
    Сборище на комунисти.И понеже в Република България Комунизма е обявен за Престъпен режим със Закон, виждаме Сборище от Престъпници.

    18:57 04.09.2025

  • 7 Хмм

    8 1 Отговор
    пишман историк, както и филов навремето, такива като този професор са готови да хвърлят България във война щом Германия каже

    19:03 04.09.2025

  • 8 Соломон

    6 2 Отговор
    Г-н Каракачанов, ЗАЩО не вземе да ОБЯСНИ, КЪДЕ са САМОЛЕТИТЕ, които ПЛАТИ с БЪЛГАРСКИ ПАРИ на ЗЕЛЕНО ?!

    СРАМ нямате !
    Че, имате и ОЧИ да се показвате с "мъдростите" си !

    Както и онази женичка с КРЕМЧЕТАТА !

    19:10 04.09.2025

  • 9 Дори нещо повече

    4 2 Отговор
    Задължително трябва да поддържа и развива интензивни отношения с Китай,а и не само с тях на Изток.

    19:13 04.09.2025

  • 10 55 от Козлодуй

    3 4 Отговор
    Защо вадите този от нафталина . Отношения с Китай - ДА , но присъствието на цирка с Пyтлep е друго .

    19:16 04.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А пита ли

    1 0 Отговор
    Китай дали не вижда ? Ти , щото си големия фактор ?

    19:38 04.09.2025

  • 13 Провал

    1 0 Отговор
    Проблема е, че някакъв мадулко представя България на официална покана, а не Президента. Това е световен гаф.

    19:39 04.09.2025

