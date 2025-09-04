Каракачанов: Не виждам проблем български политици да развиват отношения с Китай

„Тръмп опъна червения килим пред Путин, срещна се със Си Дзинпин. Светът не се заключва в границите на ЕС, светът е нещо много по-голямо. Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай“.
Това заяви Красимир Каракачанов, историк и лидер на ВМРО в предаването „Лице в лице“ по bTV.
„Аз съм бил вицепремиер, той (бел. ред. вицепремиерът) е длъжен да уведоми премиера къде е. Като министър носиш отговорност за даден ресор и отсъстваш от държавата. Пуска се уведомление до МС, че някой ще те замества. Не знам защо премиерът разигра тази сцена, че не е знаел“.
Темата с посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на регионалното развитие Иван Иванов в Китай коментира и историкът проф. Милко Палангурски.
„Отиват на сборище, където са хора извън нашия съюз и извършват историческа диверсия, срещат се с хора, които са ни обявили за вражеска държава. Да спрем с това навеждане“, посочи историкът.
1 честен ционист
18:45 04.09.2025
2 Даниел
18:46 04.09.2025
3 Анти ГЕРБ
18:47 04.09.2025
4 Никой не вижда проблем..
18:52 04.09.2025
5 шкем беля ваевода
18:56 04.09.2025
6 Последния Шоп
Сборище на комунисти.И понеже в Република България Комунизма е обявен за Престъпен режим със Закон, виждаме Сборище от Престъпници.
18:57 04.09.2025
7 Хмм
19:03 04.09.2025
8 Соломон
СРАМ нямате !
Че, имате и ОЧИ да се показвате с "мъдростите" си !
Както и онази женичка с КРЕМЧЕТАТА !
19:10 04.09.2025
9 Дори нещо повече
19:13 04.09.2025
10 55 от Козлодуй
19:16 04.09.2025
12 А пита ли
19:38 04.09.2025
13 Провал
19:39 04.09.2025