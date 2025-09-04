Димитър Стоянов: "Булгаргаз" не е във фалит заради договора с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година

Нагла бруталност. Така бих го описал с две думи. Така Димитър Стоянов, секретар на президента на републиката по сигурност и отбрана, коментира в предаването "Интервюто" по БНТ побоя на шефа на русенската полиция.
"Време е обществото да прояви нетърпимост към такива прояви, а съдът да прилага закона с пълна сила. Пожелавам на колегата бързо възстановяване и връщане обратно на работа", подчерта Стоянов.
Той коментира изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че една трета от оръжията за Украйна са осигурени от България.
"Една от третата от оръжието, което е предоставено на Украйна идва от България. До началото на тази година оръжието, което е предоставено на Украйна е за сума от над 120 милиарда евро. Едва ли България е имала такива способности да предостави оръжие за над 40 милиарда евро. Това е, може би, грешка в превода или пък неправилно интерпретирани думи на председателя на Европейската комисия. България предоставя оръжие на фирми, или по-точно продава оръжие на фирми, които ги предоставят най-вероятно на Украйна. Оръжейният бизнес с това се изхранва."
Съветникът на президента разкритикува изказване на енергийния министър Жечо Станков.
"Позволете да разсея едни твърдения, които бяха хвърлени в публичното пространство вчера от министъра на енергетиката, който си позволи да заблуди българското общество във връзка с договора с "Боташ" и предстоящата зимна обстановка в България. "Булгаргаз" не е във фалит поради това, че има сключен договор с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година. Тогава, ако министър Станков си спомня, 800 милиона бяха вложени от служебното правителство да бъде заздравено дружеството. Реалният фалит на "Булгаргаз" идва точно от "Топлофикация". Дължимите суми са над 1 милиард и 300 милиона лева. Така че това е причината. Калпавото управление на "Топлофикация" - София. А кой управляваше "Топлофикация" - София до 2023 година, а и сега продължават по същия начин. Следващата интерпретация, която беше абсолютно невярна, че 6 милиарда от "Боташ" позволяват пълна модернизация на българската армия. Изпусканата е една 0. Българската армия се нуждае от 60 милиарда, за да бъде напълно модернизирана. И третата интерпретация е за 12 магистрали - Черно море. Да, може и повече да бъдат тези магистрали, ако ГЕРБ не ги строи. Защото те ги строят с лъжица, която изсипва асфалта, но с дупка. И дупката, там където тече асфалт, тече в нощното шкафче с еврата и с кюлчетата със злато."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво го чакат този кеш - Копринката?
Коментиран от #8
20:08 04.09.2025
2 Честито на русофилите
Коментиран от #21
20:10 04.09.2025
3 Иво
20:10 04.09.2025
4 Този
20:11 04.09.2025
5 Побоят над шефа на полицията в Русе
Така е! Побоят е реален и скандален.
Извършен е от непълнолетни, повдигнати са обвинения. Законът ще се стовари с цялата си тежест!
Реакцията на Стоянов тук е адекватна и навременна – обществена нетърпимост трябва да има.
Това не е политически спорен коментар, а напълно резонен сигнал от съветник по сигурността.
Тук става дума за реална и тревожна ситуация!
20:11 04.09.2025
6 Изгубени в Превода...
Стоянов: Това е невярно, вероятно грешка в превода.
Фактологична проверка:
Урсула фон дер Лайен наистина е казала това, но:
Контекстът беше, че България е сред най-големите износители на оръжие, чрез Частни Компании.
Тя не твърди директно, че държавата е дарила толкова оръжие.
Вероятно преувеличение или грешка в интерпретацията:
Общата стойност на оръжейна помощ за Украйна е над 120 милиарда евро.
България не може физически да е осигурила 40 млрд. евро военна помощ.
Но може да е осигурила много чрез продажби на частни оръжейни фирми, които препродават към Украйна.
Стоянов е прав, че цифрата звучи абсурдно, ако се разбира буквално.
Фон дер Лайен е използвала политическа реторика, а не точен одитиран отчет!
20:14 04.09.2025
7 И сега
20:14 04.09.2025
8 Да те светна по въпроса:
До коментар #1 от "Какво го чакат този кеш - Копринката?":Държавата е във фалит благодарение на всички крадливи правителства на простата герберска Тиква Борисов.
20:14 04.09.2025
9 Не заради Боташ, а заради Топлофикация!!
Булгаргаз“ имаше тежки задължения още от 2022 г.
Служебното правителство отпусна стотици милиони, за да го спаси.
Огромна част от дълговете са натрупани от "Топлофикация София", която не плаща.
Стоянов е абсолютно точен – проблемът с Булгаргаз не е от договора с Боташ, а структурен и стар!!
20:15 04.09.2025
10 Модернизазия на армията
60 млрд. лева (30 млрд. евро) е ориентировъчна сума за цялостна модернизация на ВС (вкл. авиация, флота, ПВО, инфраструктура).
6 млрд. лева е Частична Инвестиция, НЕ Пълна Модернизация!!!
Министърът е дал оптимистична, но силно занижена цифра. Стоянов има право да я постави под съмнение.
20:17 04.09.2025
11 Авиаторъ
20:18 04.09.2025
12 долу ЕС и сащ
20:20 04.09.2025
13 Българин
Коментиран от #15, #16
20:21 04.09.2025
14 12 магистрали" можеше да има, ако ГЕРБ..
Това вече е политически сарказъм – напомня на скандалите около корупцията, „кюлчетата злата и пачките евра“ в шкафчето на Борисов!!
Контекстуално вярно (политически):
Имаше редица доклади и журналистически разследвания за надписани магистрали, фиктивни ремонти, необясними разходи!!!
Част от парите, които „можеха да идат за инфраструктура“, са потънали в непрозрачни обществени поръчки на ГЕРБ измамниците и крадците!!!
Не е „факт“, а сатира, основана на реални скандали!!
Коментиран от #19
20:21 04.09.2025
15 Обидите са липса на аргументи!
До коментар #13 от "Българин":Да обидиш някого не го прави действително такъв, а показва ти що за "стока" си...
20:22 04.09.2025
16 Не крещи! Пиши с малки букви!
До коментар #13 от "Българин":Не крещи! Пиши с малки букви!
20:23 04.09.2025
17 Ддд
Коментиран от #24
20:24 04.09.2025
18 Стара чанта
20:25 04.09.2025
19 Ддд
До коментар #14 от "12 магистрали" можеше да има, ако ГЕРБ..":И какво стана след ГЕРБ? Направо спряха да строят пътища, приятелите ти Радев и от ПП-ДБ.
И започнахме да живее с бюджетен дефицит, какъвто преди 2021 година нямаше.
20:26 04.09.2025
20 Майна
Както и договора за смяна на руското ядрено гориво с Уестингхаус , беше подписано от служебното на Радев
Той ходи да урежда идването на Райнметал ( Блак Рок) в България за сключване на такъв убийствен договор за два завода за барут и снаряди!
Трябва да пиша половин час какво " БЛАГО "свърши за България този триморец!
20:28 04.09.2025
21 И какво общо имат русофилите
До коментар #2 от "Честито на русофилите":че националните предатели ПП и ДБ спряха газа с Русия да го купуваме през посредници, сключихме Боташ, ама ПП, ДБ и ГЕРБ не искат да го работят, че ще им секнат каналите за газ.
Коментиран от #26
20:34 04.09.2025
22 Дик диверсанта
20:38 04.09.2025
23 Диий Конев
ОТ КЪДЕ ЕЗИМАТ ЗАПЛАТИ И КОК ИМ ГИ ДАВА ?
20:39 04.09.2025
24 ТОПЛОФИКАЦИЯ
До коментар #17 от "Ддд":граби гряжданята, фалира Булгаргаз, газпром или каквато и да е там апетитна структура тук, и цяла България е длъжна на софия и на софиянце та да ги вади от калта и за да им е топло и комфортно на дупетата
20:44 04.09.2025
25 Майорс
20:45 04.09.2025
26 Румен Решетников
До коментар #21 от "И какво общо имат русофилите":Газа го спряха крепостните, настоявайки България да плаща по определен от тях курс и по нови цени при наличен договор с Газпром, другарю!
20:48 04.09.2025
27 ЕДГАР КЕЙСИ
20:49 04.09.2025
28 Хмм
21:13 04.09.2025