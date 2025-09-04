Новини
Димитър Стоянов: "Булгаргаз" не е във фалит заради договора с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година

Димитър Стоянов: "Булгаргаз" не е във фалит заради договора с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година

4 Септември, 2025 20:00 887 28

Реалният фалит на "Булгаргаз" идва точно от "Топлофикация". Дължимите суми са над 1 милиард и 300 милиона лева. Така че това е причината. Калпавото управление на "Топлофикация" - София. А кой управляваше "Топлофикация" - София до 2023 година, а и сега продължават по същия начин, коментира още секретарят на президента на републиката по сигурност и отбрана

Димитър Стоянов: "Булгаргаз" не е във фалит заради договора с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нагла бруталност. Така бих го описал с две думи. Така Димитър Стоянов, секретар на президента на републиката по сигурност и отбрана, коментира в предаването "Интервюто" по БНТ побоя на шефа на русенската полиция.

"Време е обществото да прояви нетърпимост към такива прояви, а съдът да прилага закона с пълна сила. Пожелавам на колегата бързо възстановяване и връщане обратно на работа", подчерта Стоянов.
Той коментира изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че една трета от оръжията за Украйна са осигурени от България.

"Една от третата от оръжието, което е предоставено на Украйна идва от България. До началото на тази година оръжието, което е предоставено на Украйна е за сума от над 120 милиарда евро. Едва ли България е имала такива способности да предостави оръжие за над 40 милиарда евро. Това е, може би, грешка в превода или пък неправилно интерпретирани думи на председателя на Европейската комисия. България предоставя оръжие на фирми, или по-точно продава оръжие на фирми, които ги предоставят най-вероятно на Украйна. Оръжейният бизнес с това се изхранва."

Съветникът на президента разкритикува изказване на енергийния министър Жечо Станков.

"Позволете да разсея едни твърдения, които бяха хвърлени в публичното пространство вчера от министъра на енергетиката, който си позволи да заблуди българското общество във връзка с договора с "Боташ" и предстоящата зимна обстановка в България. "Булгаргаз" не е във фалит поради това, че има сключен договор с "Боташ". "Булгаргаз" е във фалит още през 2022 година. Тогава, ако министър Станков си спомня, 800 милиона бяха вложени от служебното правителство да бъде заздравено дружеството. Реалният фалит на "Булгаргаз" идва точно от "Топлофикация". Дължимите суми са над 1 милиард и 300 милиона лева. Така че това е причината. Калпавото управление на "Топлофикация" - София. А кой управляваше "Топлофикация" - София до 2023 година, а и сега продължават по същия начин. Следващата интерпретация, която беше абсолютно невярна, че 6 милиарда от "Боташ" позволяват пълна модернизация на българската армия. Изпусканата е една 0. Българската армия се нуждае от 60 милиарда, за да бъде напълно модернизирана. И третата интерпретация е за 12 магистрали - Черно море. Да, може и повече да бъдат тези магистрали, ако ГЕРБ не ги строи. Защото те ги строят с лъжица, която изсипва асфалта, но с дупка. И дупката, там където тече асфалт, тече в нощното шкафче с еврата и с кюлчетата със злато."


  • 1 Какво го чакат този кеш - Копринката?

    13 11 Отговор
    По етапния ред и при бай Ставри! Началникът му по-късно...

    Коментиран от #8

    20:08 04.09.2025

  • 2 Честито на русофилите

    13 13 Отговор
    Радев подари на Боташ 6 млрд-а.

    Коментиран от #21

    20:10 04.09.2025

  • 3 Иво

    12 11 Отговор
    Много добре казано, но овчия народ изпада в екстаз като види Б.Б, а той е причината за всичко.

    20:10 04.09.2025

  • 4 Този

    9 10 Отговор
    що не си гледа фатмаците, ами е тръгнал и с газ да се занимава.

    20:11 04.09.2025

  • 5 Побоят над шефа на полицията в Русе

    4 3 Отговор
    Димитър Стоянов: "Нагла бруталност. Време е обществото да прояви нетърпимост."
    Така е! Побоят е реален и скандален.
    Извършен е от непълнолетни, повдигнати са обвинения. Законът ще се стовари с цялата си тежест!
    Реакцията на Стоянов тук е адекватна и навременна – обществена нетърпимост трябва да има.
    Това не е политически спорен коментар, а напълно резонен сигнал от съветник по сигурността.
    Тук става дума за реална и тревожна ситуация!

    20:11 04.09.2025

  • 6 Изгубени в Превода...

    5 1 Отговор
    Фон дер Лайен: „Една трета от оръжието за Украйна е от България“
    Стоянов: Това е невярно, вероятно грешка в превода.
    Фактологична проверка:
    Урсула фон дер Лайен наистина е казала това, но:
    Контекстът беше, че България е сред най-големите износители на оръжие, чрез Частни Компании.
    Тя не твърди директно, че държавата е дарила толкова оръжие.
    Вероятно преувеличение или грешка в интерпретацията:
    Общата стойност на оръжейна помощ за Украйна е над 120 милиарда евро.
    България не може физически да е осигурила 40 млрд. евро военна помощ.
    Но може да е осигурила много чрез продажби на частни оръжейни фирми, които препродават към Украйна.
    Стоянов е прав, че цифрата звучи абсурдно, ако се разбира буквално.
    Фон дер Лайен е използвала политическа реторика, а не точен одитиран отчет!

    20:14 04.09.2025

  • 7 И сега

    7 1 Отговор
    ли , бе , другарю , се сети да го кажеш ? Странни изяви !

    20:14 04.09.2025

  • 8 Да те светна по въпроса:

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Какво го чакат този кеш - Копринката?":

    Държавата е във фалит благодарение на всички крадливи правителства на простата герберска Тиква Борисов.

    20:14 04.09.2025

  • 9 Не заради Боташ, а заради Топлофикация!!

    3 8 Отговор
    Булгаргаз не е фалирал заради Боташ, а заради Топлофикация.
    Булгаргаз“ имаше тежки задължения още от 2022 г.
    Служебното правителство отпусна стотици милиони, за да го спаси.
    Огромна част от дълговете са натрупани от "Топлофикация София", която не плаща.
    Стоянов е абсолютно точен – проблемът с Булгаргаз не е от договора с Боташ, а структурен и стар!!

    20:15 04.09.2025

  • 10 Модернизазия на армията

    3 2 Отговор
    "Не 6 млрд., а 60 млрд. трябват за модернизация на армията."
    60 млрд. лева (30 млрд. евро) е ориентировъчна сума за цялостна модернизация на ВС (вкл. авиация, флота, ПВО, инфраструктура).
    6 млрд. лева е Частична Инвестиция, НЕ Пълна Модернизация!!!
    Министърът е дал оптимистична, но силно занижена цифра. Стоянов има право да я постави под съмнение.

    20:17 04.09.2025

  • 11 Авиаторъ

    8 2 Отговор
    Булгаргаз фалира преди договора с боташ. Договора на фсб резидентна само го дозакопава и подравнява гроба на газовата ни енергетика. Боже, пази България от българите!

    20:18 04.09.2025

  • 12 долу ЕС и сащ

    1 8 Отговор
    съвпада фалита с началото на СВО ето ви санкции и евтин краварски газ

    20:20 04.09.2025

  • 13 Българин

    9 5 Отговор
    ТОЗИ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПЛУЖЕЦИ В БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #15, #16

    20:21 04.09.2025

  • 14 12 магистрали" можеше да има, ако ГЕРБ..

    2 4 Отговор
    "12 магистрали" можеше да има, ако ГЕРБ не ги строи с "лъжица с дупка"!!
    Това вече е политически сарказъм – напомня на скандалите около корупцията, „кюлчетата злата и пачките евра“ в шкафчето на Борисов!!
    Контекстуално вярно (политически):
    Имаше редица доклади и журналистически разследвания за надписани магистрали, фиктивни ремонти, необясними разходи!!!
    Част от парите, които „можеха да идат за инфраструктура“, са потънали в непрозрачни обществени поръчки на ГЕРБ измамниците и крадците!!!
    Не е „факт“, а сатира, основана на реални скандали!!

    Коментиран от #19

    20:21 04.09.2025

  • 15 Обидите са липса на аргументи!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Да обидиш някого не го прави действително такъв, а показва ти що за "стока" си...

    20:22 04.09.2025

  • 16 Не крещи! Пиши с малки букви!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Не крещи! Пиши с малки букви!

    20:23 04.09.2025

  • 17 Ддд

    6 4 Отговор
    Ако е вярно това за фалит през 2022 год., защо президента и правителството му са подписали договора с Боташ да доунищожат Булгаргаз?

    Коментиран от #24

    20:24 04.09.2025

  • 18 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Смешниците от т.н. ,, Политически елит "!

    20:25 04.09.2025

  • 19 Ддд

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "12 магистрали" можеше да има, ако ГЕРБ..":

    И какво стана след ГЕРБ? Направо спряха да строят пътища, приятелите ти Радев и от ПП-ДБ.
    И започнахме да живее с бюджетен дефицит, какъвто преди 2021 година нямаше.

    20:26 04.09.2025

  • 20 Майна

    3 4 Отговор
    Ние доматите не ги ядем с колците!
    Както и договора за смяна на руското ядрено гориво с Уестингхаус , беше подписано от служебното на Радев
    Той ходи да урежда идването на Райнметал ( Блак Рок) в България за сключване на такъв убийствен договор за два завода за барут и снаряди!
    Трябва да пиша половин час какво " БЛАГО "свърши за България този триморец!

    20:28 04.09.2025

  • 21 И какво общо имат русофилите

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Честито на русофилите":

    че националните предатели ПП и ДБ спряха газа с Русия да го купуваме през посредници, сключихме Боташ, ама ПП, ДБ и ГЕРБ не искат да го работят, че ще им секнат каналите за газ.

    Коментиран от #26

    20:34 04.09.2025

  • 22 Дик диверсанта

    0 2 Отговор
    Този кой беше - митко есемеса ли?

    20:38 04.09.2025

  • 23 Диий Конев

    0 1 Отговор
    ВЪВ ФАЛИТ АКО СА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ГИ ОМА ТЕЗИ ОТ БУЛГАР ГАЗ.
    ОТ КЪДЕ ЕЗИМАТ ЗАПЛАТИ И КОК ИМ ГИ ДАВА ?

    20:39 04.09.2025

  • 24 ТОПЛОФИКАЦИЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ддд":

    граби гряжданята, фалира Булгаргаз, газпром или каквато и да е там апетитна структура тук, и цяла България е длъжна на софия и на софиянце та да ги вади от калта и за да им е топло и комфортно на дупетата

    20:44 04.09.2025

  • 25 Майорс

    2 2 Отговор
    Стига си защитавал твоят идол- разединителя Радев! Не ГЕРБб, с служебният кабинет сключи неизгодният договор с “Ботсш”, ощетяваш всеки ден хазната с над 1 000 009 лв! Фактите са ясно ,няма нужда от интерпретации!

    20:45 04.09.2025

  • 26 Румен Решетников

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "И какво общо имат русофилите":

    Газа го спряха крепостните, настоявайки България да плаща по определен от тях курс и по нови цени при наличен договор с Газпром, другарю!

    20:48 04.09.2025

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ТОZИ Е ИТ ФАШИСТКОТО КОТИЛО НА ................. РЕZИДЕНТА МИСТЪР БОТАШ ..................... ФАКТ !

    20:49 04.09.2025

  • 28 Хмм

    0 0 Отговор
    аз също си спомням, че Булгаргаз беше пред фалит защото шефът им продаваше газ на бившата си фирма по занижени цени, затова го смениха и нещата се стабилизираха, сега са намислили да го ликвидират и си измислят причини, ами защо плащат, защо не получават газ и да продават

    21:13 04.09.2025

