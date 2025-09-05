Борисов: Вместо да политиканства, Радев да се замисли за примера, който дава

Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други? Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като изрази притеснение от агресията в обществото, цитиран от Нова телевизия.
Той призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София: "Къде му е детето в 9 вечерта, в 10, в 11? В случая става въпрос за 12 часа през нощта. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него".
Борисов посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн: "Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане": "Смачкахме, пребихме, унищожихме". Това им влиза в съзнанието. Това става нормално“.
Борисов коментира и думите на президента Румен Радев за "разпад на държавността".
"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери.
Борисов критикува президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример. "Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало, какво остава за хората? Вместо да политиканства, да се замисли за примера, който дава".
Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:
„Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех".
Европейският път на България
Борисов отново подчерта ангажимента на ГЕРБ към евроинтеграцията:
„По-голяма, европейска, демократична партия от ГЕРБ няма. Всеки уикенд идва висш ръководител на ЕС, благодарят ни за Шенген, за еврозоната. А колегите от ПП и ДБ правят последни опити да спрат еврозоната, съюзяват се с "Възраждане"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
10:15 05.09.2025
2 Тото
10:16 05.09.2025
3 Сталин
10:16 05.09.2025
4 КиКи
10:17 05.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
Коментиран от #19
10:19 05.09.2025
9 Еваларка
10:20 05.09.2025
10 Дедо ви...
10:21 05.09.2025
11 Мутрьо
10:23 05.09.2025
12 Сталин
10:23 05.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 не може да бъде
10:24 05.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мурзи,
До коментар #8 от "Сталин":недей много да знаеш, да не си намериш майстора!
Вместо Вагнер, да не дойде Шамарагнер!
10:26 05.09.2025
20 Мдаа
10:26 05.09.2025
21 Обективен
Коментиран от #25, #38
10:26 05.09.2025
22 Промяна
10:26 05.09.2025
23 а па ти
на твоите избирачи най бедни и болнави в ес
10:26 05.09.2025
24 Бъл Хария
Бившият главен прокурор дава показания по делото "Октопод" и се обръща към ген. Атанас Атанасов:
“ Аз исках от тогавашния премиер Иван Костов да те уволни, ама той ми каза: „Аз мога без него, ама жена му е много алчна".
10:27 05.09.2025
25 Промяна
До коментар #21 от "Обективен":21 ДЪРЖАВАТА ЗАКОНИ ПРАВИЛА А ВИЕ 21 СПАЗВАТЕ ЛИ ГИ КОЛАТО ДРАСКАТЕ ТУК БЕЗУМИЯТА СИ СРЕЩУ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ДЪРЖАВНОСТ ЗА ВАС НЕ ВАЖИ НАЛИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС
10:28 05.09.2025
26 Кажи честно ... 🤣
Яд ги е, че в Русе бият хората на Ново начало.
10:29 05.09.2025
27 Кака Пена
До коментар #17 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":Брилянтен коментар. Поздравления.
Коментиран от #75
10:30 05.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Разкрития
Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.
Коментиран от #32
10:32 05.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хасковски каунь
бегом в УСА и да не се връщаш без ЕФ ките
10:33 05.09.2025
32 Промяна
До коментар #29 от "Разкрития":КАКВИ НЕЛЕПИ ЛЪЖИ ЗА КОЛКО ЖАЛКИ СТОТИНКИ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕТЕ
10:33 05.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Град Симитли
да хърка пиян до пачки, пищови и кюлчета, след сеанс с Матю Хари/Поли/!
10:36 05.09.2025
35 Промяна
10:36 05.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 идиоти вън
10:38 05.09.2025
38 Промяна
До коментар #21 от "Обективен":КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ДА ЛЪЖЕШ ТУК ПОСТОЯННО БЕЗ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛА ЗАКОНИ ИМА ЕДНИ КОИТО СА НАД ТЯХ НО ЧЕРПЯТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕСНИ ПАРИ
10:38 05.09.2025
39 Няма такивa иgиoти !
10:38 05.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Промяна
До коментар #36 от "цяесе":36ИЗВИНЯВАЙ НО БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА А ВИЕ П.АТЕНИТЕ ОСВЕН ДА НЕ СПАЗВАТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ДА ЛЪЖЕТЕ ДА ОБИЖДАТЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ ДРУГО ОТ ВАС ИМА ЛИ 20 ГОДИНИ БОРИСОВ Е В ПОЛИТИКАТА ИМА ПАРТИЯ КМЕТ НА СОФИЯ Е БИЛ МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ Е УВАЖАВАН ДЪРЖАВНИК Е В ЕВРОПА А ТВОИТЕ ПЛАТЕНИ СА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #49, #55
10:41 05.09.2025
44 Цензура ! Защо тpиете ?
И какво да види? Младежи дрифтират… в 5:30! (щото къде другаде, ако не пред блока на полицейския директор).
Той, естествено, им направил забележка. Легитимирал се даже. "Аз съм законът!" – вероятно прозвучало като трейлър на нискобюджетен екшън.
А младежите? Вместо да побягнат от страха, както нормалната логика казва, решили дружно да му теглят един кютек, до степен безпомощност.
Да обобщим:
никой не чува пешеходец, докато върти гуми по изгрев слънце.
никой нормален не ходи на фитнес в 5:30, освен ако не е Mr. Olympia.
никой не налита на въоръжено ченге, което вече е извадило карта "Аз съм шефа тук".
в Русе всички знаят кой е началникът, освен въпросните "анонимни" герои.
Но да вярваме на тази версия, защото все пак идва от милицията – институция, която толкова обича истината, колкото и фантазията.
Коментиран от #53
10:42 05.09.2025
45 Р Г В
Заприличахте на тия които нарича....мис.. бу...бу..
С една дума специалист по всичко а резултата едно нищо .
10:42 05.09.2025
46 Промяна
До коментар #42 от "Трият от ГЕРБ разбойниците трият":42 ТИНЕСПАЗВАШ БЪРГАРСКИТЕ ЗАКОНИ НАРОЧНО СЪЗДАВАШ ХАОС ВСЯВАШ ЛЪЖИ ЗАПЛАХИ ВИКАШ ПОСТОЯННО СИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДРАСКАШ ПИТАМ АЗ ДОКОГА ТАКИВА НЕСПАЗВАЩИ БЪЛГАРСКИТЕЗАКОНИ
10:42 05.09.2025
47 били са 4 ма на 4 ма
10:43 05.09.2025
48 Буда
Президента не е лъжица за твоята гнусна уста.
Кограчулешън ?
Коментиран от #52
10:44 05.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Наивник на средна възраст
Коментиран от #67
10:46 05.09.2025
51 Чочо
Явно и други го могат,с това те дразни.
10:46 05.09.2025
52 Промяна
До коментар #48 от "Буда":РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ИМПИЙЧМЪНТ НО ТОВА СЕ КРИЕ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ И СА ГО ОСВИРКВАЛИ
Коментиран от #59
10:48 05.09.2025
53 В момента какъвто и дае
До коментар #44 от "Цензура ! Защо тpиете ?":Той олицетворява Държавата. Хубав лош, Държавата. Щом си против държавата - в Белене. Жалко, че няма Държава. Има двама бабаити само Буда и Магнитчето Прасе. И на тях ще дойде реда щото няма Държава. А няма Държава щото Невидимата Съдебна ВЛАСТ не работи, само лапа..
Коментиран от #56, #61
10:49 05.09.2025
54 Вместо да дава акъ
Борисов, по- ниско стоиш от Радев! Няма как да го достигнеш! Много е късно!
10:50 05.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Промяна
До коментар #53 от "В момента какъвто и дае":РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ИМПИЙЧМЪНТ НО ТОВА СЕ КРИЕ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ И СА ГО ОСВИРКВАЛИ
Коментиран от #64
10:50 05.09.2025
57 Някой
Общ кандидат за президент с инициали Б.Б. като от тефтерчето Златанов кого да се удари.
Сигурно някаква пионка ще предложат като Мария Габриел, където питала по посолства на САЩ и ЕС за избори тук - явно трябва позволение.
10:52 05.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Промяна
До коментар #53 от "В момента какъвто и дае":А ГЕРБ И БОРИСОВ КАКВО СА А ТВОИТЕ ОБИДИ КАКВО СА А ТВОИТЕ ЗАПЛАХИ КАКВО СА БОРИСОВ БИЛ НЕЗНАМ КАКЪВ СИ САМО АЗ СЪМ НАЙ ЕДНО Е ДА ДРАСКАШ ДРУГО Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ ТАМ НО НИКОЙ НЕ ГО ИЗЛЪЧВА ТОВА НИКЪДЕЕЕЕЕ ЗАЩОООО ДЪРЖАВНОСТ ЛИ Е ТОВА ДА СЕ КРИЕ ЧЕ ГРАЖДАНИ НЕГОДУВАТ ОТ РАДЕВ ХАХАХАХА
10:54 05.09.2025
62 Емигрант
Коментиран от #78
10:56 05.09.2025
63 Малеййййй
Хахаха моралиста мутра! Която разора всичко и останахме да висим на върбата, докато не ни отреже клона и да се издавим във водата
Наглец!
10:57 05.09.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Моралиста мутра,
До коментар #50 от "Наивник на средна възраст":Който си менка жената с тази на друга мутра!
Бегай, бе!
11:02 05.09.2025
68 бг родина
11:03 05.09.2025
69 Младите хора в Държавата черпят лош
11:05 05.09.2025
70 Христо Стоичков е навсякъде
България е абсолютният ад!
Тирориротирориро.....
11:05 05.09.2025
71 Хари
Коментиран от #74
11:06 05.09.2025
72 Промяна
До коментар #64 от "Освиркан е от":ХАХАХАХАХАХА ЗАЩО РАДЕВ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВИРКАН ЛИ ХАХАХАХАХА ТОВА СЕ КАЗВА ОГРЖМНА АНТИБЪЛГАРСКА ПЛАТЕНА ЗАКОНИТЕ ЗА НЯКОИ НЕ ВАЖАТ НАЛИ ДЪРЖАВНОСТ НЕ ВАЖИ ХАХАХАХА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТВОЯТ РАДЕВ БОТАШ И ОЩЕ И ОЩЕ
Коментиран от #77
11:06 05.09.2025
73 Промяна
До коментар #66 от "бг родина":ФАКТИ БГ ТОВА СА ВАШИТЕ ДЪРЖАВНОСТИ ПОСТОЯННИ
11:07 05.09.2025
74 Промяна
До коментар #71 от "Хари":КОГО ЗАПЛАШВАШ И ЗАЩО ДЪРЖАВНОСТ ЛИ Е ТОВА ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ НАЛИ РАДЕВ Е ОСВИРКАН ОТ ГРАЖДАНИТЕ В ГУЛЯНЦИ КОЛКОТО И ДА КРИЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ
11:09 05.09.2025
75 Кучката
До коментар #27 от "Кака Пена":Кучка и още нещо ……..
11:09 05.09.2025
76 Тоя ще ви погребе с децата ви
11:10 05.09.2025
77 12340
До коментар #72 от "Промяна":Навика ли се, невротик?!
Не си на къра, съобразявай се!
Коментиран от #80
11:10 05.09.2025
78 Промяна
До коментар #62 от "Емигрант":АЙДЕ И ТОЗИ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК ИЗЛЕЗЕ ДА ПЛЮЕ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ЖАЛКИ СТЕ
11:11 05.09.2025
79 Ивелин Михайлов
11:11 05.09.2025
80 Промяна
До коментар #77 от "12340":Да без големи букви така е но виж по голямото
11:13 05.09.2025
81 Държава
11:15 05.09.2025