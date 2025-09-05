Борисов: Вместо да политиканства, Радев да се замисли за примера, който дава

Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други? Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като изрази притеснение от агресията в обществото, цитиран от Нова телевизия.

Той призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София: "Къде му е детето в 9 вечерта, в 10, в 11? В случая става въпрос за 12 часа през нощта. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него".

Борисов посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн: "Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане": "Смачкахме, пребихме, унищожихме". Това им влиза в съзнанието. Това става нормално“.

Борисов коментира и думите на президента Румен Радев за "разпад на държавността".

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери.

Борисов критикува президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример. "Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало, какво остава за хората? Вместо да политиканства, да се замисли за примера, който дава".

Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:

„Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех".

Европейският път на България

Борисов отново подчерта ангажимента на ГЕРБ към евроинтеграцията:

„По-голяма, европейска, демократична партия от ГЕРБ няма. Всеки уикенд идва висш ръководител на ЕС, благодарят ни за Шенген, за еврозоната. А колегите от ПП и ДБ правят последни опити да спрат еврозоната, съюзяват се с "Възраждане"