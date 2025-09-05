Новини
България »
Всички градове »
Борисов: Вместо да политиканства, Радев да се замисли за примера, който дава

Борисов: Вместо да политиканства, Радев да се замисли за примера, който дава

5 Септември, 2025 10:08 1 124 81

  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • политиканстване-
  • пример

Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други?, коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Вместо да политиканства, Радев да се замисли за примера, който дава - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други? Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като изрази притеснение от агресията в обществото, цитиран от Нова телевизия.
Той призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София: "Къде му е детето в 9 вечерта, в 10, в 11? В случая става въпрос за 12 часа през нощта. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него".
Борисов посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн: "Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане": "Смачкахме, пребихме, унищожихме". Това им влиза в съзнанието. Това става нормално“.

Борисов коментира и думите на президента Румен Радев за "разпад на държавността".

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери.

Борисов критикува президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример. "Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринало, какво остава за хората? Вместо да политиканства, да се замисли за примера, който дава".

Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:

„Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех".

Европейският път на България

Борисов отново подчерта ангажимента на ГЕРБ към евроинтеграцията:

„По-голяма, европейска, демократична партия от ГЕРБ няма. Всеки уикенд идва висш ръководител на ЕС, благодарят ни за Шенген, за еврозоната. А колегите от ПП и ДБ правят последни опити да спрат еврозоната, съюзяват се с "Възраждане"


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    40 2 Отговор
    нали ви казах, че Къдравата Сю не е за този пост!

    10:15 05.09.2025

  • 2 Тото

    39 2 Отговор
    Първо бяха с тротинетки сега дрифтели последно какво ще е ?!

    10:16 05.09.2025

  • 3 Сталин

    52 6 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    10:16 05.09.2025

  • 4 КиКи

    38 2 Отговор
    Боко чакаме те на протеста във Варна.

    10:17 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    42 3 Отговор
    Тулуп даваме ви право да си изберете как да бъдете екзекутирани -с брадва,с въже или куршума.Туй дпс-мпс,пепета,дебета и гърбави направо за храна на прасетата,народа е готов за въстание,чакаме само малко помощ от Вагнер

    Коментиран от #19

    10:19 05.09.2025

  • 9 Еваларка

    13 12 Отговор
    Като не ви харесват ПП, изберете си пак сикаджиите на власт.

    10:20 05.09.2025

  • 10 Дедо ви...

    37 3 Отговор
    А бе тулуп, когато в една държава тийнейджъри пребиват от бой шеф на полицията, нещата явно не са нормални. Младежките банди, незнайно защо наречени локали, стават огромен проблем в и без това проблемната ни територия. Държава чак не мога да я нарека. Уважението към властта и държавата приближава абсолютната нула. Държавата се възприема или като враг, или като безпомощен глупак, който не може да реагира. Никой не уважава и институциите доколко те са за уважение и съществуват, е друг въпрос.

    10:21 05.09.2025

  • 11 Мутрьо

    24 4 Отговор
    и шайката му зер летва за пример ?!

    10:23 05.09.2025

  • 12 Сталин

    32 4 Отговор
    Същите тези негодници които цял живот крадат убиват ,мамят и корумпират ,сега изведнъж ни говорят за ред и сигурност,скоро ще дойдем за всички вас които тероризирахте българския народ

    10:23 05.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 не може да бъде

    32 4 Отговор
    Много съжалявам но именно г-н Борисов /който и сега се прави на Чък Норис /е главният архитект на разрушаването на държавността през последните 20 г!

    10:24 05.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мурзи,

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    недей много да знаеш, да не си намериш майстора!

    Вместо Вагнер, да не дойде Шамарагнер!

    10:26 05.09.2025

  • 20 Мдаа

    28 3 Отговор
    Ами битов инцидент е много ясно. Вчера оня къдравия какво се пенявеше и заплашваше цялото население. Я властимащите слезте на земята и се осъзнайте.

    10:26 05.09.2025

  • 21 Обективен

    28 5 Отговор
    Борисов уби държавата и народа , прогони1.5 мил.млади на запад и сега продължава пъкленото си дело ,вместо да лежи в затвора за сто г.

    Коментиран от #25, #38

    10:26 05.09.2025

  • 22 Промяна

    8 8 Отговор
    ФАКТИ БГ ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ВАС И ДРАСКАЧИТЕ ВИ ВАЖАТ ЛИ Е ВИЕ СЕ СМЯТАТЕ НАД ЗАКОНИТЕ НАЛИ ЗАПЛАХИ ОБИДИ НЕЦЕНЗУРНИ ИЗРАЗИ ОБИДИ ЗАКАНИ ВСИЧКО Е ТУК ТОВА Е ДЪРЖАВНОСТТА НАЛИ А

    10:26 05.09.2025

  • 23 а па ти

    18 2 Отговор
    да се замислиш за наследството от безхаберие и некадърност и корупция за примера, на който даваш
    на твоите избирачи най бедни и болнави в ес

    10:26 05.09.2025

  • 24 Бъл Хария

    24 1 Отговор
    Никола Филчев
    Бившият главен прокурор дава показания по делото "Октопод" и се обръща към ген. Атанас Атанасов:
    “ Аз исках от тогавашния премиер Иван Костов да те уволни, ама той ми каза: „Аз мога без него, ама жена му е много алчна".

    10:27 05.09.2025

  • 25 Промяна

    3 15 Отговор

    До коментар #21 от "Обективен":

    21 ДЪРЖАВАТА ЗАКОНИ ПРАВИЛА А ВИЕ 21 СПАЗВАТЕ ЛИ ГИ КОЛАТО ДРАСКАТЕ ТУК БЕЗУМИЯТА СИ СРЕЩУ ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ДЪРЖАВНОСТ ЗА ВАС НЕ ВАЖИ НАЛИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС

    10:28 05.09.2025

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    13 3 Отговор
    Тези милиционери не се ли усещат колко нелепо звучат с тази измислена история?

    Яд ги е, че в Русе бият хората на Ново начало.

    10:29 05.09.2025

  • 27 Кака Пена

    9 5 Отговор

    До коментар #17 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":

    Брилянтен коментар. Поздравления.

    Коментиран от #75

    10:30 05.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Разкрития

    17 1 Отговор
    Няма да повярвате кой шеф на Криминална полиция към ОДМВР - Русе е водил разследването на убийството на журналистката Виктория Маринова, заявявайки, че версията за връзка с професионалната ѝ дейност е „най-малко вероятна“!
    Припомняме, че последното предаване на Виктория Маринова бе посветено на разследванията за кражбите на строителната фирма „Джи Пи Груп“ със стотици милиони евро от проекти, финансирани от Европейския съюз.

    Коментиран от #32

    10:32 05.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хасковски каунь

    13 1 Отговор
    Баце,
    бегом в УСА и да не се връщаш без ЕФ ките

    10:33 05.09.2025

  • 32 Промяна

    2 17 Отговор

    До коментар #29 от "Разкрития":

    КАКВИ НЕЛЕПИ ЛЪЖИ ЗА КОЛКО ЖАЛКИ СТОТИНКИ ДРАСКАТЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЕТЕ

    10:33 05.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Град Симитли

    12 2 Отговор
    Примера, който дава, Не е
    да хърка пиян до пачки, пищови и кюлчета, след сеанс с Матю Хари/Поли/!

    10:36 05.09.2025

  • 35 Промяна

    3 14 Отговор
    ФАКТИ БГ ПИШЕТЕ ЗА ГУЛЯНЦИ КАК РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН И ПРИКАНЕН ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА КАК РАДЕВ С ДЪРЖАВНИЯТ КОРТЕЖ ОГРОМЕН ОБИКАЛЯ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯ ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНСТВО А НА ТОЗИ ГОСПОДИН ИМПИЙЧМЪНТ

    10:36 05.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 идиоти вън

    6 0 Отговор
    ,,Битов инцидент. " !!!! Странно мислене(меко казано) на ,,държавник", било битов инцидент, че то всичко свързано с населението на държавата е битово, то пътните призшествия, то локалите, то пожарите, така казано това означава да не се обръща внимание на инцидентите ли щото са битови ли и да се обръща внимание на Украйна щото тя е международрн проблем, а този е председател на комисията по междунароните работи у парламенто!?!?!? БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    10:38 05.09.2025

  • 38 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Обективен":

    КОЛКО ПОЛУЧАВАШ ЗА ДА ЛЪЖЕШ ТУК ПОСТОЯННО БЕЗ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛА ЗАКОНИ ИМА ЕДНИ КОИТО СА НАД ТЯХ НО ЧЕРПЯТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕСНИ ПАРИ

    10:38 05.09.2025

  • 39 Няма такивa иgиoти !

    5 0 Отговор
    Младежи пребиха зверски нисш полицай, мутра на русенското ОДМВР - ОПГ Ново начало, докато отивал на фитнес в 5:30 и направил забележчица на младежи, които дрифтели - вероятно си е носил в раничката за фитнес мегафон, усилвател, тонколона и акумулатор, за да могат да му чуят забележчицата дрифтещите. 😂😂😂😭😭

    10:38 05.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "цяесе":

    36ИЗВИНЯВАЙ НО БОРИСОВ Е 20 ГОДИНИ В ПОЛИТИКАТА А ВИЕ П.АТЕНИТЕ ОСВЕН ДА НЕ СПАЗВАТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ДА ЛЪЖЕТЕ ДА ОБИЖДАТЕ ДА ЗАПЛАШВАТЕ ДРУГО ОТ ВАС ИМА ЛИ 20 ГОДИНИ БОРИСОВ Е В ПОЛИТИКАТА ИМА ПАРТИЯ КМЕТ НА СОФИЯ Е БИЛ МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ Е УВАЖАВАН ДЪРЖАВНИК Е В ЕВРОПА А ТВОИТЕ ПЛАТЕНИ СА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #49, #55

    10:41 05.09.2025

  • 44 Цензура ! Защо тpиете ?

    7 2 Отговор
    Русе, 5:30 сутринта. Шефът на полицията тръгнал на фитнес (защото всички нормални хора тръгват да помпат бицепси по тъмно, преди да са пуснали първия автобус).
    И какво да види? Младежи дрифтират… в 5:30! (щото къде другаде, ако не пред блока на полицейския директор).
    Той, естествено, им направил забележка. Легитимирал се даже. "Аз съм законът!" – вероятно прозвучало като трейлър на нискобюджетен екшън.
    А младежите? Вместо да побягнат от страха, както нормалната логика казва, решили дружно да му теглят един кютек, до степен безпомощност.
    Да обобщим:
    никой не чува пешеходец, докато върти гуми по изгрев слънце.
    никой нормален не ходи на фитнес в 5:30, освен ако не е Mr. Olympia.
    никой не налита на въоръжено ченге, което вече е извадило карта "Аз съм шефа тук".
    в Русе всички знаят кой е началникът, освен въпросните "анонимни" герои.
    Но да вярваме на тази версия, защото все пак идва от милицията – институция, която толкова обича истината, колкото и фантазията.

    Коментиран от #53

    10:42 05.09.2025

  • 45 Р Г В

    6 1 Отговор
    И вие вече не политиканствате , а примера който давате е под всякаква критика. Опитвате се да изземвате правомощията на Министър председателя при посрещане на чужди делегации , на м-ра на Вътрешните работи и др.
    Заприличахте на тия които нарича....мис.. бу...бу..
    С една дума специалист по всичко а резултата едно нищо .

    10:42 05.09.2025

  • 46 Промяна

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "Трият от ГЕРБ разбойниците трият":

    42 ТИНЕСПАЗВАШ БЪРГАРСКИТЕ ЗАКОНИ НАРОЧНО СЪЗДАВАШ ХАОС ВСЯВАШ ЛЪЖИ ЗАПЛАХИ ВИКАШ ПОСТОЯННО СИ ТУК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДРАСКАШ ПИТАМ АЗ ДОКОГА ТАКИВА НЕСПАЗВАЩИ БЪЛГАРСКИТЕЗАКОНИ

    10:42 05.09.2025

  • 47 били са 4 ма на 4 ма

    2 1 Отговор
    това са две компании през нощта . е и с динко е същото . казали нещо и травми . имаме си болници . да работят . аз непомня живков да е обикалял в 4 сутрин да надзорва компаниите . и плевелиев онзи ден напада на РФ заради урсулка . сигнала бил атакувал с военно-машинен ама в бургас екстремален радаро-бластерен . после се видя съвсем друг случай . съвсем . а повечето комисари са слаби и трътлести . то 150 кг мъж да го ритат е странно . и да не реагира .

    10:43 05.09.2025

  • 48 Буда

    11 1 Отговор
    Ако знаеш какво ти мислим, ще бягаш с 300 !
    Президента не е лъжица за твоята гнусна уста.
    Кограчулешън ?

    Коментиран от #52

    10:44 05.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Наивник на средна възраст

    10 1 Отговор
    Неоспорими факти - крадец лежал в затвора,син и племеник на крадци на ток по времето,когато е главсек на МВР, нелегален износител на финансови средства,за които не са платени данъци - въобще извървял цялата гама от финансови и криминални престъпления,вживяващ се като капо ди тути капи в България.Образование - близко до 0, с подарена 90-те години(неоправдано)гражданска специалност - "инжинер".Ако се спазваха законите,дори и в този им вид,отдавна щеше да търка нара при бай Ставри....

    Коментиран от #67

    10:46 05.09.2025

  • 51 Чочо

    5 1 Отговор
    Ееее.....само ти ли ще "политиканстваш"?
    Явно и други го могат,с това те дразни.

    10:46 05.09.2025

  • 52 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #48 от "Буда":

    РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ИМПИЙЧМЪНТ НО ТОВА СЕ КРИЕ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ И СА ГО ОСВИРКВАЛИ

    Коментиран от #59

    10:48 05.09.2025

  • 53 В момента какъвто и дае

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Цензура ! Защо тpиете ?":

    Той олицетворява Държавата. Хубав лош, Държавата. Щом си против държавата - в Белене. Жалко, че няма Държава. Има двама бабаити само Буда и Магнитчето Прасе. И на тях ще дойде реда щото няма Държава. А няма Държава щото Невидимата Съдебна ВЛАСТ не работи, само лапа..

    Коментиран от #56, #61

    10:49 05.09.2025

  • 54 Вместо да дава акъ

    3 1 Отговор
    На президента, тоя с четвъртитата кутия на раменете си да каже, защо се допуска един психически неуравновесен човек - т. н. « бащата на ….» да се намесва грубо в наказателното производство? Защо 5 месеца в ареста лежи човек с недоказано обвинение! Борисов, ака има закони, то те БИ трябвало да са всички. Активистите на ГЕРБ не са по големи нито от хляба, нито от закона!
    Борисов, по- ниско стоиш от Радев! Няма как да го достигнеш! Много е късно!

    10:50 05.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #53 от "В момента какъвто и дае":

    РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ИМПИЙЧМЪНТ НО ТОВА СЕ КРИЕ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ И СА ГО ОСВИРКВАЛИ

    Коментиран от #64

    10:50 05.09.2025

  • 57 Някой

    4 0 Отговор
    При взети за тази година 17-18 милиарда лева заеми, да не обяснява как всичко е наред. И как само по магазините разни стоки последният месец станаха 20% по-скъпи.
    Общ кандидат за президент с инициали Б.Б. като от тефтерчето Златанов кого да се удари.
    Сигурно някаква пионка ще предложат като Мария Габриел, където питала по посолства на САЩ и ЕС за избори тук - явно трябва позволение.

    10:52 05.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "В момента какъвто и дае":

    А ГЕРБ И БОРИСОВ КАКВО СА А ТВОИТЕ ОБИДИ КАКВО СА А ТВОИТЕ ЗАПЛАХИ КАКВО СА БОРИСОВ БИЛ НЕЗНАМ КАКЪВ СИ САМО АЗ СЪМ НАЙ ЕДНО Е ДА ДРАСКАШ ДРУГО Е ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА РАДЕВ Е БИЛ ОСВИРКАН В ГУЛЯНЦИ ОСТАВКА СА ВИКАЛИ ТАМ НО НИКОЙ НЕ ГО ИЗЛЪЧВА ТОВА НИКЪДЕЕЕЕЕ ЗАЩОООО ДЪРЖАВНОСТ ЛИ Е ТОВА ДА СЕ КРИЕ ЧЕ ГРАЖДАНИ НЕГОДУВАТ ОТ РАДЕВ ХАХАХАХА

    10:54 05.09.2025

  • 62 Емигрант

    4 1 Отговор
    А ти се замисли да спреш да лъжеш слабоумните и малограмажните мозъчни същества ! Радев какъвто и да е комунист или социалист отразява сегашната реална трагична българска действителност за която вината е само в теб, ГЕРБ и онова списъчно същество Пеевски ! По-големи комунисти и социалисти от теб и НОВОТО НЕЩО засега не са засичани в България ! Само комунист може да лъже непрекъснато и непрекъснато да обещава на народа това което той иска да чува, за това и на такъв народ съдбата винаги е трагична и мъчителна !

    Коментиран от #78

    10:56 05.09.2025

  • 63 Малеййййй

    6 1 Отговор
    А Борисов, ти какъв пример можеш да дадеш?
    Хахаха моралиста мутра! Която разора всичко и останахме да висим на върбата, докато не ни отреже клона и да се издавим във водата
    Наглец!

    10:57 05.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Моралиста мутра,

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Наивник на средна възраст":

    Който си менка жената с тази на друга мутра!
    Бегай, бе!

    11:02 05.09.2025

  • 68 бг родина

    3 1 Отговор
    НАХАЛЕН И НАГАЛ КАТО ТЕЗИ ОТ ГЕРБ И ШИШИ НЕ Е ИМАЛО

    11:03 05.09.2025

  • 69 Младите хора в Държавата черпят лош

    4 0 Отговор
    Пример от Политиците Мафиоти!! Това е в нашата Държава!!!

    11:05 05.09.2025

  • 70 Христо Стоичков е навсякъде

    1 1 Отговор
    Полицай критикува военен !

    България е абсолютният ад!
    Тирориротирориро.....

    11:05 05.09.2025

  • 71 Хари

    3 1 Отговор
    Радев ще Ви сложи на място Теб и шишко

    Коментиран от #74

    11:06 05.09.2025

  • 72 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Освиркан е от":

    ХАХАХАХАХАХА ЗАЩО РАДЕВ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВИРКАН ЛИ ХАХАХАХАХА ТОВА СЕ КАЗВА ОГРЖМНА АНТИБЪЛГАРСКА ПЛАТЕНА ЗАКОНИТЕ ЗА НЯКОИ НЕ ВАЖАТ НАЛИ ДЪРЖАВНОСТ НЕ ВАЖИ ХАХАХАХА ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТВОЯТ РАДЕВ БОТАШ И ОЩЕ И ОЩЕ

    Коментиран от #77

    11:06 05.09.2025

  • 73 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "бг родина":

    ФАКТИ БГ ТОВА СА ВАШИТЕ ДЪРЖАВНОСТИ ПОСТОЯННИ

    11:07 05.09.2025

  • 74 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хари":

    КОГО ЗАПЛАШВАШ И ЗАЩО ДЪРЖАВНОСТ ЛИ Е ТОВА ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ НАЛИ РАДЕВ Е ОСВИРКАН ОТ ГРАЖДАНИТЕ В ГУЛЯНЦИ КОЛКОТО И ДА КРИЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ

    11:09 05.09.2025

  • 75 Кучката

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кака Пена":

    Кучка и още нещо ……..

    11:09 05.09.2025

  • 76 Тоя ще ви погребе с децата ви

    2 1 Отговор
    И ще ви открадне всичко- имоти, пари, цяла държава ще си пише на името на внуците му....

    11:10 05.09.2025

  • 77 12340

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    Навика ли се, невротик?!
    Не си на къра, съобразявай се!

    Коментиран от #80

    11:10 05.09.2025

  • 78 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Емигрант":

    АЙДЕ И ТОЗИ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК ИЗЛЕЗЕ ДА ПЛЮЕ ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ЖАЛКИ СТЕ

    11:11 05.09.2025

  • 79 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Мутрата дава пример на хората да не четат повече от една книга през живота си

    11:11 05.09.2025

  • 80 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "12340":

    Да без големи букви така е но виж по голямото

    11:13 05.09.2025

  • 81 Държава

    0 0 Отговор
    управлявана от бракувани фуражки, винаги отива на дъното!

    11:15 05.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол