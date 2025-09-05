Калоян Методиев: Работата с побоя в Русе започва да смърди. Продават ни димки и мъгла!

Работата с побоя в Русе започва да смърди. Защитих бития директор на полицията. Осъждам побойниците. Обаче управляващите ни заливат с всякакви версии - разминават се часове, участници... Отивал сам на фитнес, връщал се от ресторант с приятели. В 5.30 сутринта или в 12 през нощта. Бил със семейството. И с друго семейство. Пребили го и се прибрал вкъщи. Това е зверски побой - до откъсване на бъбреци. Никой не звъни в полицията за пребит шеф на полицията (нито тежко пострадалият, нито семейството, нито приятелите му). Кои са тези приятели? Нещо крият и замазват - МВР, община и прокуратура.
Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:
Снощи дадоха отчайваща пресконференция. Някакви закани, лозунги.... Борисов обяснява, че било битов инцидент. Демек незначителен. Обаче министър и главен секретар отиват на пожар в Русе, заплашват с крути мерки всички граждани (да сме били търпеливи за това, което ни чакало), прекъсват централни новини... И накрая обществото получава тюрлю-гювеч от версии. Нормални институции така не могат да работят. Продават ни димки и мъгла!
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
15:22 05.09.2025
2 Карлос Друсар
15:23 05.09.2025
3 Трол
Коментиран от #17
15:24 05.09.2025
4 Фермата 1984 🐷🐷
Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.
15:25 05.09.2025
5 Файърфлай
Коментиран от #21
15:26 05.09.2025
6 Диди Руси
15:27 05.09.2025
7 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЧЕ КАТО ГЛЕДАМ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ТЕБ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ НЯМА ЗА ВАС ЗАКОНИТЕ ПРАВИЛАТА СА ВРАТА В ПОЛЕТО НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ТУК ДЕЖУРНИ НЕДОСЕГАЕМИ СА ЛЪЖАТ ЗАПЛАШВАТ ОБИЖДАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ НЕЗНАМ КОЙ И Е КАЗАЛ ИЛИ ГИ Е НАЗНАЧИЛ СА НЯКАКВИ И КОЙ ГИ ДЪРЖИ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВАША ПЛАТЕНИ ШЕПАТА ТЕК И ИЗОБЩО ПОСТОЯННИ АНТИБЪЛГАРИ С ПАРИТЕ НА ТЪМНИТЕ СИЛИ РУШИТЕ ДЪРЖАВАТА
Коментиран от #18, #32
15:28 05.09.2025
8 Дъмбо Ди
15:29 05.09.2025
9 Промяна
Коментиран от #20
15:30 05.09.2025
10 ккк
15:32 05.09.2025
11 БИТИЯ ШЕФ С ЛАНЦИТЕ Е НА ТАКИ А ШИШО
15:33 05.09.2025
13 фронт на справедливостта
15:33 05.09.2025
14 Данко Харсъзина
15:35 05.09.2025
15 Майора
15:35 05.09.2025
16 Шопо
15:35 05.09.2025
17 Наивник на средна възраст
До коментар #3 от "Трол":Ако смяташ,че институцииите работят от 1990 г. насам си в дълбока грешка,отчайваща...разбира се те работят,но строго и само за личен интерес....в случая,според мене,нещата са съвем различни от дъвканите и сменяни версии.... някой нещо е огепсал и следва предупреждение......
15:36 05.09.2025
18 Прав си!
До коментар #7 от "Промяна":Простата и крадлива Тиква Борисов разруши държавността и прогони два милиона български граждани в чужбина. Не се насити на кражби този гербав търбух.
Коментиран от #22
15:37 05.09.2025
19 12340
как е загубил 1,5 литра кръв, ако няма огнестрелна или прорезна рана?!
15:37 05.09.2025
20 Ще те допълня
До коментар #9 от "Промяна":Всички се питат защо Борисов не е зад решетките?
Коментиран от #25
15:38 05.09.2025
21 виктория
До коментар #5 от "Файърфлай":Само че, Орфей свири на лира ,а този от снимката на кавал!!!
15:40 05.09.2025
22 Промяна
До коментар #18 от "Прав си!":ДО 18 А ВИЕ 18 КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЖИВЯВАТЕ ТУК ПОСТОЯНЕН СТЕ СЪЩО КАТО МЕТОДИЕВ РАЗДАВАТЕ ПРИСЪДИ ОБИЖДАТЕ И ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ НИКАКВИ ЗАКОНИ 18 А ПИТАМ И ФАКТИ ТОВА Е ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ДЕЖУРНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
15:42 05.09.2025
23 Прасчо
15:43 05.09.2025
24 От всякъде
15:44 05.09.2025
25 Промяна
До коментар #20 от "Ще те допълня":20 А АЗ ПИТАМ ВИЕ ЗАЩО НЕ СТЕ ЗАД РЕШЕТКИТЕ И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ВИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩОТО СТЕ АБОНИРАН ТУК ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ЛЪЖИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ ЗА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪ.ГАРСКА ПАРТИЯ АЗ ТОВА ПИТАМ КАК ЕДНИ ДЕЖУРНИ СЕ СМЯТАТ ЗА НЕДОСЕГАЕМИ И СИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ СВОИТЕ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
15:44 05.09.2025
26 Мдаа
15:44 05.09.2025
27 Дани
15:45 05.09.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БИХА СТАРИТЕ БОРЦИ
......
И ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО:))
.....
МЛАДИТЕ ,МЛАДИТЕ ТЕ ДА СА ЖИВИ !
15:46 05.09.2025
29 Промяна
15:47 05.09.2025
30 Това е престъпление !
15:47 05.09.2025
31 Ясно
15:48 05.09.2025
32 Емигрант
До коментар #7 от "Промяна":Ти "промяна" ли си или "премяна", да не си объркал една буква с друга, а може би си слабоумен за да разбереш действителността в която не живееш, а просто съществуваш за съжаление ? Използването на шаблонни думи като "платени" или "недосегаеми" и т.н. само доказва как трагично за теб си затънал неспасяемо в ямата на манипулираните и наведени глави ! Ако това което казва Методиев не е верно, то тогава ти си задължен да кажеш "ИСТИНАТА" след като отричаш тази на Методиев, за да се докажеш, че все пак главата която стърчи над раменете ти не е празна, смирена и послушна !
Коментиран от #35
15:48 05.09.2025
33 Ъхъъъъъ ....
15:48 05.09.2025
34 Да не би...
Да си е взел комисионната-без свършена работа...?!
15:49 05.09.2025
35 Промяна
До коментар #32 от "Емигрант":Е РАЗБИРА СЕ ИМА ТАКИВА АНТИБЪЛГАРСКИ НАВСЯКЪДЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ РУШАТ СЪЩАТА БЪЛГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРАТ ПАРИ И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ОТВСЯКЪДЕ ИЗЛИЗАТ ЕДНИ СЧИТАЩИ СЕ НАД ВСИЧКИ И НИ ЗАЛИВАТ С ТЕХНИТЕ ЛЪЖИ ПЪК И СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ОТ ТОВА
15:49 05.09.2025