Калоян Методиев: Работата с побоя в Русе започва да смърди. Продават ни димки и мъгла!

Работата с побоя в Русе започва да смърди. Защитих бития директор на полицията. Осъждам побойниците. Обаче управляващите ни заливат с всякакви версии - разминават се часове, участници... Отивал сам на фитнес, връщал се от ресторант с приятели. В 5.30 сутринта или в 12 през нощта. Бил със семейството. И с друго семейство. Пребили го и се прибрал вкъщи. Това е зверски побой - до откъсване на бъбреци. Никой не звъни в полицията за пребит шеф на полицията (нито тежко пострадалият, нито семейството, нито приятелите му). Кои са тези приятели? Нещо крият и замазват - МВР, община и прокуратура.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Снощи дадоха отчайваща пресконференция. Някакви закани, лозунги.... Борисов обяснява, че било битов инцидент. Демек незначителен. Обаче министър и главен секретар отиват на пожар в Русе, заплашват с крути мерки всички граждани (да сме били търпеливи за това, което ни чакало), прекъсват централни новини... И накрая обществото получава тюрлю-гювеч от версии. Нормални институции така не могат да работят. Продават ни димки и мъгла!