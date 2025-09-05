Новини
Калоян Методиев: Работата с побоя в Русе започва да смърди. Продават ни димки и мъгла!

5 Септември, 2025 15:10 2 101 35

Никой не звъни в полицията за пребит шеф на полицията (нито тежко пострадалият, нито семейството, нито приятелите му). Кои са тези приятели? Нещо крият и замазват - МВР, община и прокуратура, коментира политологът

Калоян Методиев: Работата с побоя в Русе започва да смърди. Продават ни димки и мъгла! - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работата с побоя в Русе започва да смърди. Защитих бития директор на полицията. Осъждам побойниците. Обаче управляващите ни заливат с всякакви версии - разминават се часове, участници... Отивал сам на фитнес, връщал се от ресторант с приятели. В 5.30 сутринта или в 12 през нощта. Бил със семейството. И с друго семейство. Пребили го и се прибрал вкъщи. Това е зверски побой - до откъсване на бъбреци. Никой не звъни в полицията за пребит шеф на полицията (нито тежко пострадалият, нито семейството, нито приятелите му). Кои са тези приятели? Нещо крият и замазват - МВР, община и прокуратура.

Това публикува на страницата си във фейсбук Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговия коментар:

Снощи дадоха отчайваща пресконференция. Някакви закани, лозунги.... Борисов обяснява, че било битов инцидент. Демек незначителен. Обаче министър и главен секретар отиват на пожар в Русе, заплашват с крути мерки всички граждани (да сме били търпеливи за това, което ни чакало), прекъсват централни новини... И накрая обществото получава тюрлю-гювеч от версии. Нормални институции така не могат да работят. Продават ни димки и мъгла!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    48 3 Отговор
    Мафията си има държава.

    Коментиран от #7

    15:22 05.09.2025

  • 2 Карлос Друсар

    34 3 Отговор
    "Смърди" е много хубава българска дума, харесва ми. В Ливан си нямаме неин аналог.

    15:23 05.09.2025

  • 3 Трол

    6 40 Отговор
    Г-н Методиев трябва да остави институциите да работят по случая и да спре да задава въпроси.

    Коментиран от #17

    15:24 05.09.2025

  • 4 Фермата 1984 🐷🐷

    42 2 Отговор
    Полицията е извикана на мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Извършено е и претърсване на колата на младежите. Никой не е бил задържан и Кожухаров не е имал претенции.
    Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
    ⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.

    15:25 05.09.2025

  • 5 Файърфлай

    27 1 Отговор
    Споко.Министърът от снимката не го заплашва нещо подобно.Ако попадне в подобна ситуация,той,подобно на Орфей,ще им посвири на биячите на кавал и ще го пуснат невредим

    Коментиран от #21

    15:26 05.09.2025

  • 6 Диди Руси

    31 1 Отговор
    Абе това е заради искани по-високи % от разпространението на пудрата захар в града.

    15:27 05.09.2025

  • 7 Промяна

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЧЕ КАТО ГЛЕДАМ ПО ГОЛЯМА МАФИЯ ОТ ТЕБ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ НЯМА ЗА ВАС ЗАКОНИТЕ ПРАВИЛАТА СА ВРАТА В ПОЛЕТО НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ТУК ДЕЖУРНИ НЕДОСЕГАЕМИ СА ЛЪЖАТ ЗАПЛАШВАТ ОБИЖДАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ НЕЗНАМ КОЙ И Е КАЗАЛ ИЛИ ГИ Е НАЗНАЧИЛ СА НЯКАКВИ И КОЙ ГИ ДЪРЖИ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ВАША ПЛАТЕНИ ШЕПАТА ТЕК И ИЗОБЩО ПОСТОЯННИ АНТИБЪЛГАРИ С ПАРИТЕ НА ТЪМНИТЕ СИЛИ РУШИТЕ ДЪРЖАВАТА

    Коментиран от #18, #32

    15:28 05.09.2025

  • 8 Дъмбо Ди

    27 1 Отговор
    Лъжата стана норма!

    15:29 05.09.2025

  • 9 Промяна

    7 29 Отговор
    ДО КАЛОЯН МЕТОДИЕВ ВИЕ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНАВАТЕ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВИЕ КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЯВЯВАТЕ ВАШИТЕ ДРАСКАНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАЩО СА ПОСТОЯННИ ТУК

    Коментиран от #20

    15:30 05.09.2025

  • 10 ккк

    13 2 Отговор
    ааааа добро утро Сю , ама вкупом почнахте да защитавате джандаря

    15:32 05.09.2025

  • 11 БИТИЯ ШЕФ С ЛАНЦИТЕ Е НА ТАКИ А ШИШО

    10 2 Отговор
    И БОПКО ИЗКАТ ПАЗАРА И МИТНИЦИТЕ НА РУСЕ.ТВА Е ЛЕКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.....ДА НЕ ГОВОРИМ ПОВТАРЯЕМОТО С ДРИФТА.....ТАА УЛИЧКА Е ШИРОКА 1.5 М. ...?!?! КЪВ ДРИФТ....МАЙ ВЕРОВТНО Е ЧИНГЕТАТА ДА НАТОПЯТ МЛАДЕЖИТЕ......ТОА ФИЛМ СЪН ГО ГЛЕДАЛ ХЯЛЯАААДА ПЪТИ. МНОГО Е ЛЕСНО...

    15:33 05.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 фронт на справедливостта

    23 2 Отговор
    Къдравата СЮ е време да напуска поста,видя се,че за нищо не става и,че цялата структора на върхушката в МВР е пропита със скандали и корупция.Вони много силно там.Излиза с гръмки коментари съскащ през зъби за най-голямата строгост на закона,че видиш ли бил служител от системата.Ами ако не е служител,а обикновен гражданин?С ПО-МАЛКО ПРАВА ПРАВА ЛИ СА ОБИКНОВЕННИТЕ ГРАЖДАНИ И ВИНАГИ ЛИ БЪДАТ ЗАМИТАНИ ПОД КИЛИМА?

    15:33 05.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    Този бастун ми е антипатичен. Но в случая е прав. Всичко вони та се не трае.

    15:35 05.09.2025

  • 15 Майора

    5 4 Отговор
    По-големи димки и лъжи от тия , чиито наследник си ти няма!

    15:35 05.09.2025

  • 16 Шопо

    16 1 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    15:35 05.09.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ако смяташ,че институцииите работят от 1990 г. насам си в дълбока грешка,отчайваща...разбира се те работят,но строго и само за личен интерес....в случая,според мене,нещата са съвем различни от дъвканите и сменяни версии.... някой нещо е огепсал и следва предупреждение......

    15:36 05.09.2025

  • 18 Прав си!

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Простата и крадлива Тиква Борисов разруши държавността и прогони два милиона български граждани в чужбина. Не се насити на кражби този гербав търбух.

    Коментиран от #22

    15:37 05.09.2025

  • 19 12340

    11 1 Отговор
    Тук един с основание попита--
    как е загубил 1,5 литра кръв, ако няма огнестрелна или прорезна рана?!

    15:37 05.09.2025

  • 20 Ще те допълня

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Всички се питат защо Борисов не е зад решетките?

    Коментиран от #25

    15:38 05.09.2025

  • 21 виктория

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Файърфлай":

    Само че, Орфей свири на лира ,а този от снимката на кавал!!!

    15:40 05.09.2025

  • 22 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Прав си!":

    ДО 18 А ВИЕ 18 КАТО КАКЪВ СЕ ИЗЖИВЯВАТЕ ТУК ПОСТОЯНЕН СТЕ СЪЩО КАТО МЕТОДИЕВ РАЗДАВАТЕ ПРИСЪДИ ОБИЖДАТЕ И ЗА ВАС НЕ ВАЖАТ НИКАКВИ ЗАКОНИ 18 А ПИТАМ И ФАКТИ ТОВА Е ЕДИН ОТ ВАШИТЕ ДЕЖУРНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:42 05.09.2025

  • 23 Прасчо

    0 0 Отговор
    Има gps заглушаване. Това е проблема.

    15:43 05.09.2025

  • 24 От всякъде

    3 1 Отговор
    Полицията и политиците смърдят. Лъжат и мажат

    15:44 05.09.2025

  • 25 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ще те допълня":

    20 А АЗ ПИТАМ ВИЕ ЗАЩО НЕ СТЕ ЗАД РЕШЕТКИТЕ И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ВИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ЗАЩОТО СТЕ АБОНИРАН ТУК ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ЛЪЖИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ ЗА ЛИДЕРЪТ НА НАЙ ГОЛЯМАТА БЪ.ГАРСКА ПАРТИЯ АЗ ТОВА ПИТАМ КАК ЕДНИ ДЕЖУРНИ СЕ СМЯТАТ ЗА НЕДОСЕГАЕМИ И СИ РАЗПРОСТРАНЯВАТ СВОИТЕ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    15:44 05.09.2025

  • 26 Мдаа

    2 0 Отговор
    Държавниците се оплетоха като пилета в кълчища.

    15:44 05.09.2025

  • 27 Дани

    1 1 Отговор
    и новия главен секретар на МВР след случая веднага се изстреляха към Русе ! И освен пушилки и дезинформации - НИЩО ! Нито една от версиите не е достоверна , издишат тотално !

    15:45 05.09.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    МЛАДИТЕ БОРЧЕТА
    БИХА СТАРИТЕ БОРЦИ
    ......
    И ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО:))
    .....
    МЛАДИТЕ ,МЛАДИТЕ ТЕ ДА СА ЖИВИ !

    15:46 05.09.2025

  • 29 Промяна

    1 1 Отговор
    Е РАЗБИРА СЕ ИМА ТАКИВА АНТИБЪЛГАРСКИ НАВСЯКЪДЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ РУШАТ СЪЩАТА БЪЛГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРАТ ПАРИ И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ОТВСЯКЪДЕ ИЗЛИЗАТ ЕДНИ СЧИТАЩИ СЕ НАД ВСИЧКИ И НИ ЗАЛИВАТ С ТЕХНИТЕ ЛЪЖИ ПЪК И СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ОТ ТОВА

    15:47 05.09.2025

  • 30 Това е престъпление !

    2 1 Отговор
    Да заплашват с крути мерки всички граждани . Групово наказание и тем подобни нацистки послания са забранени от закона. Не сме станали още като нацистки Израел нали

    15:47 05.09.2025

  • 31 Ясно

    0 0 Отговор
    е , че литър и половина кръв не може да загуби от побой на някакви хлапетии .

    15:48 05.09.2025

  • 32 Емигрант

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Ти "промяна" ли си или "премяна", да не си объркал една буква с друга, а може би си слабоумен за да разбереш действителността в която не живееш, а просто съществуваш за съжаление ? Използването на шаблонни думи като "платени" или "недосегаеми" и т.н. само доказва как трагично за теб си затънал неспасяемо в ямата на манипулираните и наведени глави ! Ако това което казва Методиев не е верно, то тогава ти си задължен да кажеш "ИСТИНАТА" след като отричаш тази на Методиев, за да се докажеш, че все пак главата която стърчи над раменете ти не е празна, смирена и послушна !

    Коментиран от #35

    15:48 05.09.2025

  • 33 Ъхъъъъъ ....

    1 1 Отговор
    (да сме били търпеливи за това, което ни чакало)....... а тях какво ги чака знаят ли?

    15:48 05.09.2025

  • 34 Да не би...

    0 0 Отговор
    ...шефа,да не е изпълнил поетият ангажимент към тинейджърите,за доставка и закрила на дрогата...?!
    Да си е взел комисионната-без свършена работа...?!

    15:49 05.09.2025

  • 35 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Е РАЗБИРА СЕ ИМА ТАКИВА АНТИБЪЛГАРСКИ НАВСЯКЪДЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ РУШАТ СЪЩАТА БЪЛГАРИЯ ОТ КОЯТО ПРИБИРАТ ПАРИ И СЕ СМЯТАТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ОТВСЯКЪДЕ ИЗЛИЗАТ ЕДНИ СЧИТАЩИ СЕ НАД ВСИЧКИ И НИ ЗАЛИВАТ С ТЕХНИТЕ ЛЪЖИ ПЪК И СТАНАХА МИЛИОНЕРИ ОТ ТОВА

    15:49 05.09.2025

