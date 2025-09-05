Новини
Ще имаме ли "Ден на Съединението" без провокации?

Ще имаме ли "Ден на Съединението" без провокации?

5 Септември, 2025 16:09, обновена 5 Септември, 2025 16:54

140-годишнината от знаменателното събитие ще бъде отбелязана с редица прояви

Ще имаме ли "Ден на Съединението" без провокации? - 1
Факти Факти

За замисляни провокации по време на тържествените чествания на 140-години от Съединението на България научи ФАКТИ от осведомени източници.

За утре, 6 септември, в страната са насрочени редица събития, които да ознаменуват великата годишнина от присъединяването на Източна Румелия към Княжество България през 1885 г.

Целта на намерението за провокативни действия, за които научи медията ни, вероятно е опорочаване на един от най- значимите български празници и да се търси зрелищност, свързана с присъствието на честванията на някои от водещите фигури от управлението на страната, които се очакват на място.

Кулминацията на проявите е тържествената проверка (заря) на 6 септември с начало 20:30 часа на площад „Съединение“ в Пловдив. За нея покани и потвърдено присъствие имат президентът на страната Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков и председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

В зарята-проверка ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

НСО въвежда мерки за сигурност в града, предаде БТА.

На гражданите, които желаят да присъстват на мероприятието, достъп до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на бул. „6-ти септември“ и ул. „Димитър Цончев“ (при сградата на Прокуратурата); при бул. „6-ти септември“ и ул. „Св. Климент“ (при подлеза) и при бул. „6-ти септември“ и ул. „Петко Каравелов“ (до ДЗИ-Пловдив).

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 16:00 ч. до 22:30 ч. се въвежда забрана за използването на безпилотни летателни средства (дронове) в зона с радиус от 1000 м и височина 1000 м около паметника на Съединението.

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната. Венци от тяхно име ще бъдат поднесени и пред паметника на генерал Владимир Вазов, който предстои да бъде открит на 6 септември в район „Подуяне“ в столицата.

Община Варна, съвместно с Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия, организира празничната програма за 6 септември. Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. „Мария Луиза“, до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.

В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк, в района Военен клуб Бургас с участието на военнослужещи и представителна част от формированията, дислоцирани в района на военното формирование 32890.

В Стара Загора с тържествен военен ритуал военнослужещи от 2-ра механизирана бригада ще поднесат венци и цветя пред паметника на „Защитниците на Стара Загора“.

В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.

Денят на Съединението ще бъде тържествено отбелязан и в градовете Хасково на площад „Свобода” пред паметника на Незнайния воин в Ямбол на централния площад. В ритуалите ще участват военнослужещи от 31-ви и 42-ри механизирани батальони, и самоходния артилерийски дивизион от състава на 2-ра механизирана бригада.

В Свищов с участието на военнослужещи от 55-ти инженерен полк годишнината ще бъде отбелязана пред паметника на свободата.

В Сливен военнослужещите от 13-то бригадно командване ще проведат ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

В Горна Оряховица военнослужещи от 59 батальон за ЯХБЗ ще отбележат празника пред паметния знак на загиналите във войните горнооряховчани.

В Асеновград военнослужещи от 4-ти артилерийски полк ще поднесат венци пред паметните плочи на Пере Тошев.


  • 1 Хемус

    7 1 Отговор
    В княжеството България, магистралата още не е довършена, а в източна Румелия стига до Бургас.

    16:55 05.09.2025

  • 2 Да,да

    4 1 Отговор
    Ще имаме, само новото начало да ни каже как, щото сме прости.

    16:56 05.09.2025

  • 3 Дух

    4 5 Отговор
    България не заслужава да съществува на географската карта изгубила си това морално право вече ,а българите още повече шайка комплексари простаци мега Арогантни Бастуни Злобни и Зли с лоши Обноски и Ориенталски Манталитет

    16:59 05.09.2025

  • 4 Напомнящ

    3 2 Отговор
    Преди 140години едни истински БЪЛГАРИ създадоха БЪЛГАРИЯ!!! Днес едни други уж българи я унищожават!!!

    17:03 05.09.2025

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    И какви ще са тези провокации не разбрах?

    Коментиран от #9

    17:03 05.09.2025

  • 6 С тази !

    2 2 Отговор
    С тази !

    Порньовка !

    Трябва да се спре !

    Стига Грабежи !

    Стига Мародерство !

    Стига Робтво !

    И Тиранство !

    17:04 05.09.2025

  • 7 Провокациите на 06.09 винаги идват от...

    2 3 Отговор
    Руското посолство, лично от Митрофанова, и подопечните и копейки-продажници и руски слуги, иначе това си чисто наше българско дело въпреки Русия и нейното подло поведение, лично граф Игнатиев е карал турският султан да нападне България, защото дефакто ние сме нарушили договора подписан за автономията на Източна Румелия, както и да е дълго е, но султана е проявил политическо благоразумен и твърдо е отказал на най антибългарският дипломат Игнатиев да нападне България.

    17:05 05.09.2025

  • 8 ян бибиян

    2 2 Отговор
    Другарката Митрофанова поканена ли е инкогнито?

    17:07 05.09.2025

  • 9 Град Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Например, иdi0ти ще освиркват Радев....

    17:08 05.09.2025

  • 10 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Историческите факти не само красноречиво показват, но безусловно доказват, че нямаме изобщо за какво да сме благодарни на Русия.
    Защото Русия е била ПРОТИВ България и нейните интереси при:
    ✔️ Борбата за българската църковна независимост 1827-1870
    ✔️ Съединението 1885
    ✔️ Независимостта 1908
    ✔️ Балканска война 1912-1913
    ✔️ Междусъюзническа война 1913
    ✔️ Първа световна война 1915-1918
    ✔️ Втора световна война - 1941-1945
    Русия никога не е смятала България за братска държава, а за колония, за завладяна и принадлежаща ѝ територия... За "Задунайска губерния".
    Дори в момента Русия е обявила нашата родина за "вражеска държава"!
    Затова Путин и неговите подчинени нещастници, е добре да знаете, че отдавна изобщо не сте добре дошли.
    Върнете се обратно в блатната си родина, където мнозинството все още ходи до тоалетна по вънка и не се съвместява с живота поради зъбобол или грип.
    Не Ви желаем в нашата родина.
    Да живее България. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #11

    17:14 05.09.2025

  • 11 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    👍👏👏👏👏👏🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    17:21 05.09.2025

