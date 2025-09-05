Новини
Валентин Радев за побоя в Русе: Търпим последствията от изгубените 1-2 поколения

Валентин Радев за побоя в Русе: Търпим последствията от изгубените 1-2 поколения

5 Септември, 2025 17:40 921 49

  • валентин радев-
  • побой-
  • русе

Той разкритикува и службите за реакцията след нападението

Валентин Радев за побоя в Русе: Търпим последствията от изгубените 1-2 поколения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не знаем много информация по случая в Русе. Би било оправдателно донякъде, ако те не са знаели кой стои срещу тях, но те са били наясно. Извършителите са знаели, че това е шефът на полицията и въпреки това са проявили арогантност. Възмутително е да пребият когото и да е. Въобще не трябва да се случва такова нещо. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Като че ли изгубихме 1-2 поколения, те не са добре възпитани. Сега търпим последствията от това, обобщи той.

Той разкритикува и службите за реакцията след нападението. "Трябваше малко по-рано да се каже цялата истина по случая, а не на час по лъжичка. Възловото е, че става въпрос за млади хора, чието възпитание не е на ниво. Какъв е сигналът към хората, които правят забележка?", посочи Радев.

По думите му това е проекция на случващото се по върха в държавата.

"Най-вече вина носят родителите, които не са възпитали тези деца. Всички вкупом носим вина – от семейството, през училището и обществото", каза още бившият вътрешен министър.


България
  • 1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    3 2 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:48 05.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Учениците денонощно пушат вейпове и не знаят на кой свят се намират.На 16 години са вече развалини.

    17:49 05.09.2025

  • 3 Аз ако бях на местото на шефа на рпу

    12 11 Отговор
    Щях да ги застрелям

    17:51 05.09.2025

  • 5 бившо министърче не дърдори смешки

    15 2 Отговор
    шо не споменаваш съдиите дето за тежки престъпления и наркодилъри
    често дават оправдателни, условни или ниски присъдата

    че що тогава да не се правят на бабаити кат тоз под домашен арест за 3 убити мъже при дрифт в разград?
    това е резултат от тиквено управление дълго време
    а не родители толкова
    младоците в голяма степен не зачитат родителите си
    които и да им говорят
    на вятъра все едно

    Коментиран от #8

    17:54 05.09.2025

  • 6 Всичко е свършило

    5 3 Отговор
    Може да ги съдят. Хулиганите и побойниците. Няма да дрифтят. Това е целта. Дрифтят или не . Тези 4 вече не. Ясно . Чалга механа, скъпа спортна кола. Да . Кампания срещу нарушителите.

    17:56 05.09.2025

  • 7 Шопо

    7 4 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължени на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.

    17:57 05.09.2025

  • 8 Ти....

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "бившо министърче не дърдори смешки":

    юрист ли си? И какво разбираш от съдопроизводство?

    18:00 05.09.2025

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    16 2 Отговор
    Милиционерските шефчета, заедно със заместниците си трябва до един да се уволнят дисциплинарно!
    Всички останали да минат през задължителен тест за пригодност за изпълнение на служба и на 3 месеца да се подлагат на полиграф за връзка с мафиотски структури и служба на вражески държави.
    Тъкмо половината ще изпаднат и ще се доближим до средния брой полицаи на глава от населението за ЕС.
    Стига сме хранили бандити в униформа. Това се отнася за всички служби - ДАНС, НСО, НАП, Прокуратура ....

    Коментиран от #23

    18:00 05.09.2025

  • 10 РСМ

    3 3 Отговор
    Циганската сган е бъдещето на Кккеннефистан

    18:03 05.09.2025

  • 12 Напротив

    2 7 Отговор
    Всички поколения които още от преди 1944 година паднаха под владението на съветско-руската зараза са изпозагубени! Малко са истински отдадените на една българска ационална доктрина, която неотлъчно да следват с патриотизъм!

    18:04 05.09.2025

  • 13 Фен

    5 3 Отговор
    И от къде знаят кой е? Известен е? Пише му го на челото? Казал им е? Тая история яко смърди.

    18:04 05.09.2025

  • 14 Реалност

    14 2 Отговор
    Едно не разбирам: дали Кожухаров е бил пребит като noмияp от някакви недоволни cводници или дилъpи, с които не е спазил уговорка... или наистина е ял бой от млади момчета, защото е бил npocт, груб и пиян, та не му е личало, че е полицай? Да, Кожухаров прилича на мyтpa и се държи като такава.
    Фактът е, че беше npeбит милиционерски шеф. И че сега МВР лъже пред цяла България за детайлите. Всякакви приказки за "държавност", "респект" и "институции" вече будят само заслужени подигравки. Ако някой не е разбрал - така наречените органи на Републиката миришат.

    18:06 05.09.2025

  • 16 Гост

    7 3 Отговор
    Мисля, че назидателни присъди от по 12 год. на калпак биха свършили работа в борбата с тези локални май ги наричаха. Така и така те нямат друг път в живота освен към панделата....... На 18 са си вече завършени като възпитание с престъпно мислене и действия, както виждаме. Подрастващи престъпници които тепърва данъкоплатеца ще храни по затворите, но това е, по добре да ги храним там отколкото да вредят на обществото с престъпните си прояви и агресия.

    Коментиран от #20

    18:07 05.09.2025

  • 18 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Миналия ден главатаря на тежката организирана престъпност в България(според описанието на бившия Американски посланик Джон Байерли) лицето Бойко Методиев Борисов заяви:"Управлението е на колегите от ИТН и БСП,ние само ги подкрепяме. Обещали сме им на ИТН и БСП да ги подкрепяме като управляват". Значи премиер е ортодоксален гербаджия Росен Желязков, вицепремиер е ортодоксален гербераст Томислав Дончев ,министър на финансите е ортодоксална гербаджийка Теменужка Петкова,министър на външните работи е целуващия ръката на главатаря Георг Георгиев,но правителството не било тяхно а на подлогите ИТН и БСП. Борисов е хитрец! Готви се да стовари всичко за краха върху тях. И точно е написал под публикацията на Трифонов вчера бившият евродепутат Николай Бареков :" Славуца клета ,бъди поне един път мъж в преминалия ти жалък и празен животец. Обeси се над дивана в бърлогата си". И Бареков е масово подкрепян в коментарите на гражданите. И е прав и Кирил Веселински от МЕЧ : "Слави Тодоров Трифонов - за толкова години от едни си отричан ,от други харесван но все пак имаше някакво име в Българския шоу бизнес. Какъв жалък и пошъл край Слави. Няма нищо по жестоко от народното презрение и омраза и да не можеш да излезеш сред гражданите на публично място"

    18:10 05.09.2025

  • 19 Попов

    12 1 Отговор
    Ако аз бях направил забележка на група гaменчета, че дрифтят в моя квартал, и същите ме бяха npебили на куче и ме бяха пратили в "Пирогов", щеше ли да има същата реакция?
    НЕ, НАЛИ?
    Защото не съм МВР шеф и праведния гняв на Дани Митов нямаше да го има!
    Нападнатият е нападнат в лично качество, нападнато е лицето Кожухаров, а не МВР шефът Кожухаров!
    Защо двоен аршин, по дяволите?
    С какво лицето Кожухаров е по-специално от кое да е друго лице в лично качество?
    в ефир не един български министър си позволи да каже, че някои български граждани са по-граждани от други!
    Всички сме равни, но някои са по-равни!
    Всъщност тук е подходящ призивът "Правосъдие за всеки!", а не само за шефовете на МВР!

    18:11 05.09.2025

  • 20 Хараламби

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Освен това трябва и родителите им да плащат за действията на тези зверове. Точно те са ги възпитали. По едни 100 000 лв са нормална сума като глоба към семействата им. Тъкмо да има държавата с какво да ги храни в затвора.

    18:12 05.09.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Добрутро

    18:12 05.09.2025

  • 22 пацо

    11 0 Отговор
    Тъ--ят бивш герберски министър коментира простотиите гербераски назначихте си калинките и мисирките които един график не могат да направят

    18:12 05.09.2025

  • 23 Подкрепям те

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Там са деца на олигарси и мафиоти. И точно заради тях, службите на България спят дълбок зимен съ затрупани под метри не от бял сняг, ами от сива корупция!

    18:14 05.09.2025

  • 25 На пресконференцията Митов

    16 0 Отговор
    С думите му " Как ще биете полицай ,той не е обикновен гражданин", смисъла е " Не закачайте полицаи,всички останали са готови за отстрел"...Оставка на правителството на мафията и връщане на полицейските заплати до средната за страната.

    Коментиран от #27, #33

    18:14 05.09.2025

  • 26 За Ниоснователен !

    4 1 Отговор
    За Ниоснователен !

    Побой !

    Едвали може да има !

    Извинение !

    Ако ще и да е бил Посдледния Циганин ?!

    На света !

    18:15 05.09.2025

  • 27 Наказателно !

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "На пресконференцията Митов":

    - 20 % !

    18:16 05.09.2025

  • 28 Конспиратор

    3 0 Отговор
    😜Би било оправдателно!!!!!! донякъде, ако те не са знаели кой стои срещу тях,😜
    Обяснимо е след такова изявление защо се толерира хулиганството.

    18:18 05.09.2025

  • 29 Цецо Златното ухо

    5 0 Отговор
    Оцелелите мутри от 90-те влязоха в МВР и в парламента и това са последствията. И този е същия кух пъпеш, като другите тиквеници.

    18:18 05.09.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Две поколения са 40 години. Бройте 😭от Кога е распада
    2025-40=1985, сиречь точно от Демокрасито.

    18:19 05.09.2025

  • 31 Сега кой

    2 0 Отговор
    Ще сложат за шеф . Може ли от сряда без шеф . Кой ще управлява в града . Спира им се дълго време дейността. Може да сложат някой .

    18:20 05.09.2025

  • 32 Страната на npaceтата 🐷🐷

    3 0 Отговор
    Вицепремиерът се оказа човек с работа на две смени в различни режими. Делничен евроатлантик, уикендов поклонник на диктатори. Китай твърди, че държавата е представена, властите тук обясняват, че бил турист.

    Министър-председателят удари преди време по масата, сви вежди, говореше с твърд тон и обеща решителност срещу катастрофите. Резултатът е рекорден брой катастрофи.

    Най-големият контрабандист, издирван с Интерпол, върнат като наркобос от сериал, е пуснат под гаранция.

    Кметът, споменат в клюка от жена с обществени поръчки за храна е държан в затвора като опасен престъпник. Това е българското правосъдие. Ако крадеш милиони и си уважаван от мафията - гаранция и свобода. Ако някой каже, че си помислил да поискаш пари – здравейте, решетки.

    Гнусно е, че учител на 31 спи с дете на 13. След това ще учат децата на „религия и ценности“. Чудесно. Само че ценностите явно се преподават в паралелка „negoфилия и лицемерие“.

    Държавата е като счупен автомобил без спирачки, който лети по магистралата. Управляващите си дават ултиматуми в огледалото, съдебната система чува само шепотите на правилните хора, обществото мачка деца, а политиците с милиарди в джобовете ни говорят за морал.
    Ако някой все още вярва, че нещата сами ще се оправят - без протести, без гласуване, без активност, то вероятно никога не е стоял в задръстване, докато линейка не може да стигне до катастрофа.
    България е абсурд, в който кражбата е норма, лъжата е закон, а вината е на жертви

    Коментиран от #39

    18:22 05.09.2025

  • 33 Хипотетично

    0 5 Отговор

    До коментар #25 от "На пресконференцията Митов":

    Дори да се чувстват с накърнени права от полицай, нямат никакво извинение да посягат на полицай. Полицаят е представител на държавна власт и няма да се укрие, а има права да използва белезници и оръжие при съпротива. Затова го е казъл министъра!.

    Коментиран от #48

    18:23 05.09.2025

  • 34 Кажи

    4 0 Отговор
    нещо достоверно и конкретно относно овъртоления случай в Русе , а не клишета и неща , които са просто някакво си нищо не значещо и излишни тъпни ! Голям "мъж" !

    18:24 05.09.2025

  • 35 Гневен

    5 1 Отговор
    Тоя чува ли се какви ги говори?! "Би било оправдателно,ако те не са знаели,кого са пребили,а те са знаели!!!" Значи всеки простосмъртен може да бъде пребиван!!! И този е бил министър на МВР! Правилно констатира двете изпуснати чалгаро-мутренски поколения,да каже кой ги изпусна,нали партията му управлява от 15год.България! И да не се опитва да прехвърля вината на обществото,защото ОБЩЕСТВОТО никой не го е питал за нищо в последните 35год.Дори един референдум не му разрешиха управниците,които съсипват РОДИНАТА ни!!! Превърнаха държавата ни в един отвратителен зверилник!!!

    18:24 05.09.2025

  • 36 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Поколението "Даниел Митов" си е герберско,
    заврете си го!

    18:26 05.09.2025

  • 37 Кит

    1 0 Отговор
    Бях сигурен, че за този проблем са отговорни лелките от детските градини!
    А полицията?
    Тя е невинна жертва на злото, сътворено от лелките!

    18:36 05.09.2025

  • 38 Търсим виновни все другаде

    0 0 Отговор
    Ами самосезирай се и се вкарай в пандиза,защото ти и другите корумпета около тебе сте виновни за упадъка на нацията.

    18:40 05.09.2025

  • 39 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    абсолютно верно,проблема е капитализма щот при бай ти тошо всичко си беше наред

    18:41 05.09.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Искрено се надявам милиционера да пукне като куче.

    18:42 05.09.2025

  • 41 665

    2 0 Отговор
    Най веке търпим гадни фатмаци ,като този на снимката.

    18:43 05.09.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Къдравата Сю е време да подаде оставка. И министър на МВР да стане генерал полковник Бойко Борисов.

    18:45 05.09.2025

  • 43 Като

    1 0 Отговор
    беше мвр министър, този, по негово време, у затвора, пищови внесоха. После се чудиха как да ловят бегълците... щото си биле пуснали бради.

    18:46 05.09.2025

  • 44 МВр пази Военните на БГ

    0 0 Отговор
    35 години децата гледат тъпанари.

    Веднага да ги Джип Пи ЕС позиционират и да бъдат подслушвани с Израелският " Пегасус" .

    Останаха ни само Татяна Дончева, Корнелия Нинова, Манолова и сивото венче Ковачева.

    18:46 05.09.2025

  • 45 Какви поколения

    2 0 Отговор
    България е намаляла от 9 милиона на 6 милиона човека

    18:47 05.09.2025

  • 46 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Сега в Русе, а после и в други градове.

    18:48 05.09.2025

  • 47 България ако имаше нови поколения

    1 0 Отговор
    Трябваше да е 10-15 милиона българчета

    18:50 05.09.2025

  • 48 Но дефакто

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хипотетично":

    не е станало ясно, защото авторитетът на полицаите отдавна е занулен. Защото те не се държат и не излъчват достойнството на представители на държавата. В коя държава можеш да видиш полицаи в униформа заобиколили маса на улицата да си пият кафето с цигара в ръка? Нали са на служба...за да бдят за обществения ред.

    18:51 05.09.2025

  • 49 Гост

    0 0 Отговор
    Търпим последствията от това, че вредни отпадъци от БКП и ДС завладяха държавата за лично ползване преди десетилетия и също толкова вредни отпадъци се правят на полицаи, прокурори и съдии и покровителстват престъпленията и корупцията.

    18:52 05.09.2025

