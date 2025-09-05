Валентин Радев за побоя в Русе: Търпим последствията от изгубените 1-2 поколения

Не знаем много информация по случая в Русе. Би било оправдателно донякъде, ако те не са знаели кой стои срещу тях, но те са били наясно. Извършителите са знаели, че това е шефът на полицията и въпреки това са проявили арогантност. Възмутително е да пребият когото и да е. Въобще не трябва да се случва такова нещо. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.
Като че ли изгубихме 1-2 поколения, те не са добре възпитани. Сега търпим последствията от това, обобщи той.
Той разкритикува и службите за реакцията след нападението. "Трябваше малко по-рано да се каже цялата истина по случая, а не на час по лъжичка. Възловото е, че става въпрос за млади хора, чието възпитание не е на ниво. Какъв е сигналът към хората, които правят забележка?", посочи Радев.
По думите му това е проекция на случващото се по върха в държавата.
"Най-вече вина носят родителите, които не са възпитали тези деца. Всички вкупом носим вина – от семейството, през училището и обществото", каза още бившият вътрешен министър.
1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴
17:48 05.09.2025
2 Последния Софиянец
17:49 05.09.2025
3 Аз ако бях на местото на шефа на рпу
17:51 05.09.2025
5 бившо министърче не дърдори смешки
често дават оправдателни, условни или ниски присъдата
че що тогава да не се правят на бабаити кат тоз под домашен арест за 3 убити мъже при дрифт в разград?
това е резултат от тиквено управление дълго време
а не родители толкова
младоците в голяма степен не зачитат родителите си
които и да им говорят
на вятъра все едно
Коментиран от #8
17:54 05.09.2025
6 Всичко е свършило
17:56 05.09.2025
7 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
17:57 05.09.2025
8 Ти....
До коментар #5 от "бившо министърче не дърдори смешки":юрист ли си? И какво разбираш от съдопроизводство?
18:00 05.09.2025
9 Възpожденец 🇧🇬
Всички останали да минат през задължителен тест за пригодност за изпълнение на служба и на 3 месеца да се подлагат на полиграф за връзка с мафиотски структури и служба на вражески държави.
Тъкмо половината ще изпаднат и ще се доближим до средния брой полицаи на глава от населението за ЕС.
Стига сме хранили бандити в униформа. Това се отнася за всички служби - ДАНС, НСО, НАП, Прокуратура ....
Коментиран от #23
18:00 05.09.2025
10 РСМ
18:03 05.09.2025
12 Напротив
18:04 05.09.2025
13 Фен
18:04 05.09.2025
14 Реалност
Фактът е, че беше npeбит милиционерски шеф. И че сега МВР лъже пред цяла България за детайлите. Всякакви приказки за "държавност", "респект" и "институции" вече будят само заслужени подигравки. Ако някой не е разбрал - така наречените органи на Републиката миришат.
18:06 05.09.2025
16 Гост
Коментиран от #20
18:07 05.09.2025
18 Последния Софиянец
18:10 05.09.2025
19 Попов
НЕ, НАЛИ?
Защото не съм МВР шеф и праведния гняв на Дани Митов нямаше да го има!
Нападнатият е нападнат в лично качество, нападнато е лицето Кожухаров, а не МВР шефът Кожухаров!
Защо двоен аршин, по дяволите?
С какво лицето Кожухаров е по-специално от кое да е друго лице в лично качество?
в ефир не един български министър си позволи да каже, че някои български граждани са по-граждани от други!
Всички сме равни, но някои са по-равни!
Всъщност тук е подходящ призивът "Правосъдие за всеки!", а не само за шефовете на МВР!
18:11 05.09.2025
20 Хараламби
До коментар #16 от "Гост":Освен това трябва и родителите им да плащат за действията на тези зверове. Точно те са ги възпитали. По едни 100 000 лв са нормална сума като глоба към семействата им. Тъкмо да има държавата с какво да ги храни в затвора.
18:12 05.09.2025
21 Ивелин Михайлов
18:12 05.09.2025
22 пацо
18:12 05.09.2025
23 Подкрепям те
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Там са деца на олигарси и мафиоти. И точно заради тях, службите на България спят дълбок зимен съ затрупани под метри не от бял сняг, ами от сива корупция!
18:14 05.09.2025
25 На пресконференцията Митов
Коментиран от #27, #33
18:14 05.09.2025
26 За Ниоснователен !
Побой !
Едвали може да има !
Извинение !
Ако ще и да е бил Посдледния Циганин ?!
На света !
18:15 05.09.2025
27 Наказателно !
До коментар #25 от "На пресконференцията Митов":- 20 % !
18:16 05.09.2025
28 Конспиратор
Обяснимо е след такова изявление защо се толерира хулиганството.
18:18 05.09.2025
29 Цецо Златното ухо
18:18 05.09.2025
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
2025-40=1985, сиречь точно от Демокрасито.
18:19 05.09.2025
31 Сега кой
18:20 05.09.2025
32 Страната на npaceтата 🐷🐷
Министър-председателят удари преди време по масата, сви вежди, говореше с твърд тон и обеща решителност срещу катастрофите. Резултатът е рекорден брой катастрофи.
Най-големият контрабандист, издирван с Интерпол, върнат като наркобос от сериал, е пуснат под гаранция.
Кметът, споменат в клюка от жена с обществени поръчки за храна е държан в затвора като опасен престъпник. Това е българското правосъдие. Ако крадеш милиони и си уважаван от мафията - гаранция и свобода. Ако някой каже, че си помислил да поискаш пари – здравейте, решетки.
Гнусно е, че учител на 31 спи с дете на 13. След това ще учат децата на „религия и ценности“. Чудесно. Само че ценностите явно се преподават в паралелка „negoфилия и лицемерие“.
Държавата е като счупен автомобил без спирачки, който лети по магистралата. Управляващите си дават ултиматуми в огледалото, съдебната система чува само шепотите на правилните хора, обществото мачка деца, а политиците с милиарди в джобовете ни говорят за морал.
Ако някой все още вярва, че нещата сами ще се оправят - без протести, без гласуване, без активност, то вероятно никога не е стоял в задръстване, докато линейка не може да стигне до катастрофа.
България е абсурд, в който кражбата е норма, лъжата е закон, а вината е на жертви
Коментиран от #39
18:22 05.09.2025
33 Хипотетично
До коментар #25 от "На пресконференцията Митов":Дори да се чувстват с накърнени права от полицай, нямат никакво извинение да посягат на полицай. Полицаят е представител на държавна власт и няма да се укрие, а има права да използва белезници и оръжие при съпротива. Затова го е казъл министъра!.
Коментиран от #48
18:23 05.09.2025
34 Кажи
18:24 05.09.2025
35 Гневен
18:24 05.09.2025
36 Град Симитли
заврете си го!
18:26 05.09.2025
37 Кит
А полицията?
Тя е невинна жертва на злото, сътворено от лелките!
18:36 05.09.2025
38 Търсим виновни все другаде
18:40 05.09.2025
39 миме
До коментар #32 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":абсолютно верно,проблема е капитализма щот при бай ти тошо всичко си беше наред
18:41 05.09.2025
40 Данко Харсъзина
18:42 05.09.2025
41 665
18:43 05.09.2025
42 Данко Харсъзина
18:45 05.09.2025
43 Като
18:46 05.09.2025
44 МВр пази Военните на БГ
Веднага да ги Джип Пи ЕС позиционират и да бъдат подслушвани с Израелският " Пегасус" .
Останаха ни само Татяна Дончева, Корнелия Нинова, Манолова и сивото венче Ковачева.
18:46 05.09.2025
45 Какви поколения
18:47 05.09.2025
46 Данко Харсъзина
18:48 05.09.2025
47 България ако имаше нови поколения
18:50 05.09.2025
48 Но дефакто
До коментар #33 от "Хипотетично":не е станало ясно, защото авторитетът на полицаите отдавна е занулен. Защото те не се държат и не излъчват достойнството на представители на държавата. В коя държава можеш да видиш полицаи в униформа заобиколили маса на улицата да си пият кафето с цигара в ръка? Нали са на служба...за да бдят за обществения ред.
18:51 05.09.2025
49 Гост
18:52 05.09.2025