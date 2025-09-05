Бойко Найденов: Странно е, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието

Този анархизъм, който наблюдаваме, идва в резултат от бездействието на държавата, и това е от години. При положение, че имаме една от най-големите полиции в Европа и света, се връщаме към началото на 90-те години, когато вместо вместо силата на правото действаше правото на силата. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и настоящ адвокат Бойко Найденов в предаването „Интервюто“ по БНТ.

Във връзка с казуса в Русе той заяви: „Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно. Редът за действие е съвсем различен, не да влезеш в ръкопашна схватка. Призовавам да изчакаме резултатите от разследването, за да станат ясни всички факти и обстоятелства по случая. Нито една от страните няма право на саморазправа“, категоричен е Найденов.

Той коментира и тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. „За мен правилно разследването беше преместено в НСлС. Има достатъчно факти за това имаме ли нарушения и какви свързани с това превозно средство. Все повече хора придобиват подобни превозни средства и застрашават хора по улиците. Трябва да има регламентиране и правила. Вече има практика, която приема за умисъл, ако извършителят се е качил на превозно средство под въздействието на упойващи вещества“, обясни юристът.

По думите му никой, който върши престъпления не се замисля дали ще бъде хванат и какво наказание го грози. Този правен нихилизъм трябва да бъде изкоренен, подчерта Бойко Найденов.

„Обществото ни е длъжно да реагира и не с увеличаване на наказанията. Докато се наложи наказанието по-важно е да се знае, че наказанието е неизбежно, че ти ще бъдеш хванат и няма да ти се размине“, каза още той.