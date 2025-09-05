Бойко Найденов: Странно е, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието

Този анархизъм, който наблюдаваме, идва в резултат от бездействието на държавата, и това е от години. При положение, че имаме една от най-големите полиции в Европа и света, се връщаме към началото на 90-те години, когато вместо вместо силата на правото действаше правото на силата. Това заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор и настоящ адвокат Бойко Найденов в предаването „Интервюто“ по БНТ.
Във връзка с казуса в Русе той заяви: „Самият факт, че директорът на СДВР влиза в схватка с лица близо до непълнолетието, е странно. Редът за действие е съвсем различен, не да влезеш в ръкопашна схватка. Призовавам да изчакаме резултатите от разследването, за да станат ясни всички факти и обстоятелства по случая. Нито една от страните няма право на саморазправа“, категоричен е Найденов.
Той коментира и тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. „За мен правилно разследването беше преместено в НСлС. Има достатъчно факти за това имаме ли нарушения и какви свързани с това превозно средство. Все повече хора придобиват подобни превозни средства и застрашават хора по улиците. Трябва да има регламентиране и правила. Вече има практика, която приема за умисъл, ако извършителят се е качил на превозно средство под въздействието на упойващи вещества“, обясни юристът.
По думите му никой, който върши престъпления не се замисля дали ще бъде хванат и какво наказание го грози. Този правен нихилизъм трябва да бъде изкоренен, подчерта Бойко Найденов.
„Обществото ни е длъжно да реагира и не с увеличаване на наказанията. Докато се наложи наказанието по-важно е да се знае, че наказанието е неизбежно, че ти ще бъдеш хванат и няма да ти се размине“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ
Коментиран от #26
19:47 05.09.2025
3 Вашето Мнение
Коментиран от #7
19:48 05.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не е на Столично, а на ОДМВР-Русе ❗
Не е АТВ, а БЪГИ❗
Ама за нашите спецове София и Сливен, кон или магаре все тая❗
19:50 05.09.2025
5 Мдаа
19:53 05.09.2025
6 Всички
Коментиран от #18, #55
19:54 05.09.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Вашето Мнение":Ами преди време тоА се беше появил с едни ланци и със стойка на бияч по медиите,
та и сега вместо да извика 2-3 патрулки, нищп чудно да е решил да се прави на РАН БО ❗
19:54 05.09.2025
8 Гост
19:56 05.09.2025
9 Последния Софиянец
19:56 05.09.2025
10 Констатация
По-лошо е ако от МВР са тормозили тези деца продължително време и на тях да им е кипнало и да са изгърбили този в който виждат врага . В тази насока трябва да се работи.
Но това разбира се е БГ, утре всичко ще е потулено, а служителите на МВР невинни.
Ако съм в Русе ще помогна на децата мигновено.
Сега от МВР си нагласят доводите
19:57 05.09.2025
11 МНОГО Е ВАЖНО
19:57 05.09.2025
12 Кошмарни разкрития
Битият шеф на МВР-Русе е бил пиян. Били са в заведение на Мацола от СИК с човек на Мацола на име Цоко, единият бияч е служител в същото завдение. Мацола е изкупил чрез жена си бизнеса с дрехите “Шервино” на Мис Бикини от Барселонагейт, за да я спаси от прокуратурата в Испания‼️
МВР Русе Мацола СИК БойкоБорисов МисБикини Барселонагейт
ВОНИ ЛИ? На мен ми вони отдалеч! А на ВАС, скъпи приятели!
Коментиран от #61
19:57 05.09.2025
13 славка съм
19:58 05.09.2025
14 Гост
20:00 05.09.2025
15 Софийски селянин,
Приписват му че е единственият диктатор в Европа,но аз съм съгласен да живея при такава в кавички диктатура.
Където има действащи закони ред и правила!!
20:01 05.09.2025
16 Иван Грозни
20:02 05.09.2025
17 1488
той няма да спре докато не натисне всички и всичко под ботуша си
20:04 05.09.2025
18 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #6 от "Всички":🤔🤔🤔 1312, 1312 - МВР=ОПГ
E, като как така от САМО един удар "изотзадзе" старшият е получил такива сериозни увреждания, че СВЕТКАВИЧНО ги квалифицираха като ТЕЖКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, а катастрофата с АТВ-то с горката майчица с детенцето от Несебър седмици наред уврежданията ѝ + на детенцето бяха СРЕДНА, А?! 🤔🤔🤔
МВР=ОПГ, МВР=ОПГ - 1312, 1312
Коментиран от #22
20:05 05.09.2025
19 Шерлок Холмс
Коментиран от #21
20:09 05.09.2025
20 това
Коментиран от #31
20:09 05.09.2025
21 Шерлок Холмс
До коментар #19 от "Шерлок Холмс":Препоръчвам на родителите на младежите да Не мълчат ...иначе някой от тях ще бъде сму.бит
Коментиран от #25
20:11 05.09.2025
22 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #18 от "ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)":А.С.А.В.=1312=МВР=ОПГ 🖕🤮💩💩💩💩
20:12 05.09.2025
23 Аз съм веган
20:13 05.09.2025
24 Това е положението
Коментиран от #43
20:13 05.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Файърфлай
До коментар #2 от "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ БОКО И ШИШИ":Първо,биячите не са никакви мутри,а дрогирани келеши.И второ,ако е Държава на място,то тя е по-силна МНОГОКРАТНО от всякакви мутри,мафии и т.н.
20:14 05.09.2025
27 Паисий е жив
20:16 05.09.2025
28 Фактите
Може и Израелският " Пегасус" да са използвали за подслушване.
На децата им писнало...
Не забравяйте трибуната на Народното Събрание и речта на Цветан Цветанов в която той 2 пъти казва , че МВР Е РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ.
Само, че българчетата не били научени като малки да бъдат репресирани, за разлика от Бойко Борисов, чиито баща свалял колана и го скъсвал от бой на двора.
20:20 05.09.2025
29 .....
20:21 05.09.2025
30 ГОСТ
20:22 05.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Е да де,
20:24 05.09.2025
33 в България
20:25 05.09.2025
34 Фактите
1990 г. " Девет милиона мишлета, изкарват се взаимно ченгета, а котараците подхвърлят досиета"
Скъпи съграждани в БГ за 35 години нищо не се промени.
Коментиран от #47
20:26 05.09.2025
35 Фен
Коментиран от #40, #42
20:28 05.09.2025
36 Сзо
Коментиран от #38
20:29 05.09.2025
37 тропосано с бял конец
20:34 05.09.2025
38 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #36 от "Сзо":"36 Сзо
10ОТГОВОР
Цялата случка с шефа от Русе мирише.
20:29 05.09.2025"
СЪГЛАСЕН СЪМ. Направо смърди на "ЗЛА ГАД", та се не трае... 🤮🤮🤮💩💩💩
20:36 05.09.2025
39 Морски
20:36 05.09.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Фен":Този път не е Мара виновна❗
Така си го е написАл некадърникОт ‼️
20:37 05.09.2025
41 Възпитавайте си децата
Коментиран от #45, #46, #52
20:38 05.09.2025
42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #35 от "Фен":Те вече цяла седмица няма кой да им обЯсни разликата
между магаре и кон,
между АТВ и БЪГИ❗
20:40 05.09.2025
43 Файърфлай
До коментар #24 от "Това е положението":Сори колега,дори много плюсове да имаш,но този ти коментар е за тийнейджъри.Първо,шерифът не си пие "черния етикет" в какво да е заведение.И второ-когато ТОЙ е там,охранителите стоят "мирно.
20:41 05.09.2025
44 БНТ
Ти май си пропуснала Новините по БНТ, нещо.
20:43 05.09.2025
45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #41 от "Възпитавайте си децата":За да ги възпитават, трябва те да са възпитани❗
Децата гледат как родители шамарят учители и лекари❕
Децата гледат как родители ги водят да пресичат на червено❕
🤔🤔
Коментиран от #49
20:45 05.09.2025
46 как да ги възпитат
До коментар #41 от "Възпитавайте си децата":като самите те са м а л о у м н и?
20:46 05.09.2025
47 да те светна ако не се досещаш
До коментар #34 от "Фактите":Няма кой да го промени понеже няма граждани, а само политици и техни симпатизанти или съмишленици. Те защитават интересите на различните партии, а гражданите, когато ги има, образуват гражданско общество и защитават не интересите на тази или онази партия, а общите си интереси.
20:48 05.09.2025
48 Кеефф
20:50 05.09.2025
49 Файърфлай
До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И децата им гледат,че те ( родителите) гледат Бе те ве ту. и Новъ
20:50 05.09.2025
50 Фактите
В училище ВЪЗПИТАВАТ.
МВР възпитава
Иначе казано, тия които най-малко учиха и най- малко работят искат да ви ВЪЗПИТАВАТ. :-)))
Българските комунисти/ подполковници не могат да паднат по- надолу.
20:50 05.09.2025
51 ЕДГАР КЕЙСИ
21:00 05.09.2025
52 ха, ха, ха...
До коментар #41 от "Възпитавайте си децата":Ама ти сериозно ли, не се ли замисли преди да го напишеш? Ами те ги възитатват, но толкова си могат. Те самите са се самовъзпитавали от феисбук, чалга културата, шоуто на Слави, тик-ток и други подобни от които се възпитаваха и поколението преди тях. Научиха се да нападат и бият доктори, учители, директори на училища и всеки който им направи забележка. До тук я докарахме лесно защото нямаше общество което да ни спре, но връщане назад дали изобщо е възможно не се наемам да гадая.
21:09 05.09.2025
53 Да,бе
21:09 05.09.2025
54 а, дали е така.......кой да ви каже....
21:11 05.09.2025
55 Шопо
До коментар #6 от "Всички":МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР
21:13 05.09.2025
56 Ужас
21:25 05.09.2025
57 Муллкдсалкй
21:32 05.09.2025
58 Ми как
21:32 05.09.2025
59 Мюмюн
21:34 05.09.2025
60 Хаха
Коментиран от #62
21:37 05.09.2025
61 Али
До коментар #12 от "Кошмарни разкрития":Да добавим и че покровителства наркотрафик
21:47 05.09.2025
62 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #60 от "Хаха":"60 Хаха
10ОТГОВОР
Ако "полицаят" е пиян/нетрезво състояние той не може да се счита за орган на власт, дори и да се легитимира.
21:37 05.09.2025"
💯🎯👏👍💯🎯👏👍💯🎯👏👍💯🎯👏
21:48 05.09.2025
63 Дарвин
22:25 05.09.2025
64 Аз ако съм комисар
22:29 05.09.2025
65 Найден Бойков
22:46 05.09.2025
66 Хахаха
07:59 06.09.2025
67 Знам за себе си
16:48 06.09.2025