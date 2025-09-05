Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста

В Софийския градски съд на 5 септември са постъпили искания за промяна на мерките за неотклонение на трима обвиняеми – кмета на Варна Благомир Коцев, бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.
Сега предстои съдът да насрочи заседанията, на които ще се гледат жалбите на тримата срещу задържането им, пише БТА.
Кметът на Варна Благомир Коцев е разследван за корупция и вече два пъти съдът решава да остане зад решетките. Защитата му твърди, че прокуратурата бави делото и пречи искането му за по-лека мярка да бъде разгледано в срок.
Никола Барбутов и Петър Рафаилов пък са обвиняеми по друго разследване – за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община. Срещу Барбутов наскоро бяха повдигнати и нови обвинения : че е превишил властта си и заедно с Рафаилов е предлагал „помощ“ на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ при обществени поръчки, като е настоявал за определени фирми и условия.
В края на юли апелативният съд остави в ареста Коцев, заедно с двама общински съветници от Варна – Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Единствено бизнесменът Ивайло Маринов тогава беше освободен срещу подписка.
Междувременно в София апелативният съд реши окончателно, че Барбутов и Рафаилов остават задържани.
В петък, 5 септември, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако имаше власт, незабавно би освободил Коцев, въпреки че два съдебни състава вече решиха да остане в ареста. В същото време протестите във Варна продължават – жители на града за пореден път поискаха освобождаването на Коцев и двамата общински съветници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ставри
20:37 05.09.2025
2 Българин.
20:49 05.09.2025
3 Тия тримата като
21:14 05.09.2025
4 ако са крали що да излизат ?
21:14 05.09.2025
5 Гост
21:21 05.09.2025
6 Красимир Петров
21:22 05.09.2025
7 Страшно е наебанполицай
21:28 05.09.2025
8 Краварска медия
21:33 05.09.2025
9 Николай Бареков бивш евродепутат
БойкоБорисов КметВарна БлагоКоцев
КОЙ командва Сарафатурата? Бойко или Пеевски? КОЙ е по-добър комедиант и артист – знаменитите Георги Парцалев и Георги Калоянчев или легендата с генералски мундир от Сатиричния театър Бойко Борисов?
Виж линка в първия коментар
👇👀
21:37 05.09.2025
10 Йеронимус БОШ
21:41 05.09.2025
11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
21:42 05.09.2025