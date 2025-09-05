Новини
Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста

5 Септември, 2025 20:35 1 087 11

  • благомир коцев-
  • никола барбутов-
  • петър рафаилов

Сега предстои съдът да насрочи заседанията, на които ще се гледат жалбите на тримата срещу задържането им

Мария Атанасова

В Софийския градски съд на 5 септември са постъпили искания за промяна на мерките за неотклонение на трима обвиняеми – кмета на Варна Благомир Коцев, бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

Сега предстои съдът да насрочи заседанията, на които ще се гледат жалбите на тримата срещу задържането им, пише БТА.

Кметът на Варна Благомир Коцев е разследван за корупция и вече два пъти съдът решава да остане зад решетките. Защитата му твърди, че прокуратурата бави делото и пречи искането му за по-лека мярка да бъде разгледано в срок.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов пък са обвиняеми по друго разследване – за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община. Срещу Барбутов наскоро бяха повдигнати и нови обвинения : че е превишил властта си и заедно с Рафаилов е предлагал „помощ“ на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ при обществени поръчки, като е настоявал за определени фирми и условия.

В края на юли апелативният съд остави в ареста Коцев, заедно с двама общински съветници от Варна – Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Единствено бизнесменът Ивайло Маринов тогава беше освободен срещу подписка.

Междувременно в София апелативният съд реши окончателно, че Барбутов и Рафаилов остават задържани.

В петък, 5 септември, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ако имаше власт, незабавно би освободил Коцев, въпреки че два съдебни състава вече решиха да остане в ареста. В същото време протестите във Варна продължават – жители на града за пореден път поискаха освобождаването на Коцев и двамата общински съветници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ставри

    8 6 Отговор
    Не може .Тия тримата ми трябват за четворка белот

    20:37 05.09.2025

  • 2 Българин.

    4 3 Отговор
    Шъ си платят като попско чадо и повече няма да правят тъка!!Шарко-Парко!

    20:49 05.09.2025

  • 3 Тия тримата като

    3 2 Отговор
    Бермудския триъгълник

    21:14 05.09.2025

  • 4 ако са крали що да излизат ?

    6 1 Отговор
    кога ще влязат топ крадците бою и шиши е въпросът..

    21:14 05.09.2025

  • 5 Гост

    5 0 Отговор
    шиши големият шарден не дава....

    21:21 05.09.2025

  • 6 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Затвор е спасението и за тримата

    21:22 05.09.2025

  • 7 Страшно е наебанполицай

    1 1 Отговор
    Какво става битият и .... полицай от Русе ,добре ли е ,ще го наградят ли !?

    21:28 05.09.2025

  • 8 Краварска медия

    0 1 Отговор
    Епа, да излизат, и да влизат в затвора

    21:33 05.09.2025

  • 9 Николай Бареков бивш евродепутат

    3 0 Отговор
    🚨👮🏼‍♂️Прокуратурата се задейства моментално, миг след като Бойко Парцалев се ожали, че няма власт да пусне кмета на Варна‼️
    БойкоБорисов КметВарна БлагоКоцев

    КОЙ командва Сарафатурата? Бойко или Пеевски? КОЙ е по-добър комедиант и артист – знаменитите Георги Парцалев и Георги Калоянчев или легендата с генералски мундир от Сатиричния театър Бойко Борисов?
    Виж линка в първия коментар
    👇👀

    21:37 05.09.2025

  • 10 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Защо са в ареста ? Какво са направили ? Виновни ли са ? И кой го казва ?

    21:41 05.09.2025

  • 11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    2 0 Отговор
    Трудно ми е да разбера защо тези са в ареста , а Бойко и Делян са на свобода , даже без никакви обвинения и разследване ! Нелогично и абсурдно !

    21:42 05.09.2025

