Новини
България »
Всички градове »
Радостин Василев: Само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата

Радостин Василев: Само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата

6 Септември, 2025 15:46 456 15

  • радостин василев-
  • заедно-
  • борба-
  • хора-
  • държава-
  • грабеж

На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: „Братя! Часът на нашето съединение удари!“, посочи лидерът на МЕЧ

Радостин Василев: Само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В днешни времена, повече от всякога, България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на страницата си във фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, предават от БТА.

На днешния ден препрочитаме една от най-светлите и паметни страници в новата българска история. С трепет си припомняме думите, които на 6 септември 1885 г. разтърсиха Европа: „Братя! Часът на нашето съединение удари!“, посочи Василев и добави, че днес си припомняме съдбовните дни преди 140 години, когато българският народ показва единство и мъдрост и взима в своите ръце съдбата си. По думите му несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успява да раздели българската нация.

„Съединението на Княжество България и Източна Румелия не е еднократен акт. Съществуването на младата българска държава, нейното свободно и възходящо развитие нямаше да бъдат възможни без блестящата дипломатическа и военна защита на Съединението и всички скъпи жертви, дадени по време на Сръбско-българската война“, пише още лидерът на МЕЧ и призова тяхната решителност и безкористност да ни дават сили в стремежа да изградим модерна и просперираща България.

Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега, заяви също Радостин Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Силата на Мафията идва от парите.

    15:51 06.09.2025

  • 2 Има една Гробница в София на единствения

    1 2 Отговор
    Български Владетел заслужил почитта на Народа, идете и оставете Букет Цветя.

    15:54 06.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Ама нали руснаците ни бяха освободили 1878г?
    Защо имаме независимост чак 1908Г?

    15:55 06.09.2025

  • 4 Нямаме елит на нацията!

    1 2 Отговор
    Руските бг еничари заедно с руснята го изби 1944г.
    Сега имаме само селяндури!

    15:57 06.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа

    2 0 Отговор
    На днешно време ни трябва обединение срещу тиквунщината и прасарщината.

    15:58 06.09.2025

  • 7 лют пипер

    1 0 Отговор
    Военна диктатура ли искате да наложите?

    15:58 06.09.2025

  • 8 Коце от Максуда,Варна

    1 2 Отговор
    pyсорoб ,цигaнe , но националист- само в бълxaрия.

    16:00 06.09.2025

  • 9 ТОВА ЗА ПРЕБОРВАНЕТО

    0 1 Отговор
    На ГРАБИТЕЛИТЕ НИЕ НЯКОИ ОТ НАС ГО ПРАВЯТ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. НО СЪС ПРОТЕСТИ БУНТОВЕ ПИСАНИЯ ГОВОРЕНЕ ДО СЕГА НЕ СТАНА. ЗАЩОТО СА СА НАГЛИ И НЕДОСТЕЖИМИ. ТЕ ОБСЕБИХА ВСЬО И ВСЯ. А ТИ СЪС СИГУРНОСТ БЕШЕ ЕДИН ОТ ТЯХ.

    16:00 06.09.2025

  • 10 Жалки пpoдажни кoпейки 🤪🤡

    2 2 Отговор
    Тежък празник е днес за родната русофилия. Нито руски байрак да развееш, нито има за какво да благодариш на Русия!

    Коментиран от #14

    16:03 06.09.2025

  • 11 Радо

    0 0 Отговор
    Тея всичките около мене се увъртат като мачки, надат се да станат депутати!

    16:03 06.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 абе

    0 1 Отговор
    докога ще ги търпим тези отпа дъци да клатят държавата?

    16:06 06.09.2025

  • 14 Сократ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жалки пpoдажни кoпейки 🤪🤡":

    Идиот

    16:07 06.09.2025

  • 15 Коста

    0 0 Отговор
    Само МЕЧ! На следващите избори само МЕЧ!

    16:08 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол